10 izgalmas állandó kiállítás Budapesten, amit nem érdemes kihagyni

Ugyan kétségkívül érdekesebbnél érdekesebb időszaki kiállítások nyílnak városszerte, a múzeumok és kiállítóterek folyamatosan látogatható, állandó tárlatai mellett sem érdemes elmenni, hiszen itt is számos kincsre bukkanhatunk.

Ludwig Múzeum

A Müpa díjnyertes épületében megtalálható múzeum egész évben tárt kapukkal várja a modern – különös tekintettel a kelet-közép-európai – művészet szerelmeseit. Az állandó kiállítás keretein belül a gyűjteményt egy új szemszögből tekinthetik meg az idelátogatók, hiszen a kiállítás darabjait egy képzeletbeli időgép köti össze. A kiállítás az időutazással nem tudományos szempontból foglalkozik, hanem az idő és a művészet viszonyát vizsgálja, ahol az egyes művek mentális utazásra repítik a nézőket.

1095 Budapest, Komor Marcell u. 1. | Weboldal

Vasarely Múzeum

Az Óbudán található múzeum az optikai festészet legjelentősebb képviselőjének, Victor Vasarelynek állít emléket, aki számos más műve mellett a 70-es évektől használt Renault logóját is tervezte. Az 1987-ben nyíló első állandó kiállítás a művész munkásságát mutatja be a kezdetektől egészen a világhírnévig. A tárlat az életművet időrend szerint követi végig az első budapesti rajzkörtől a legösszetettebb op-art munkákig, a káprázatos alkotások mellett pedig Vasarely életével is megismerkedhetünk.

1033 Budapest, Szentlélek tér 6. | Weboldal

Sziklakórház

A második világháborús, majd 1956-os kórház és titkos atombunker felfedezése egy igazán különleges élmény, hiszen nem mindennap barangolhat be az ember egy ilyen, nem is olyan régen még működő létesítményt. Atombunkerré csak a hidegháború alatt fejlesztették, addig azonban sürgősségi létesítményként töltött be fontos szerepet, és már csak azért is nagyon érdekes, mert létezését 2002-ig teljes titok övezte. A múzeum először 2007-ben nyitotta meg kapuját a látogatók előtt, és azóta is töretlen népszerűségnek örvend. A kiállítást csakis tárlatvezetéssel lehet megtekinteni, amely során mindent megtudhatunk az egykori bunker működéséről és a 20. század legnehezebb éveinek mindennapjairól.

1012 Budapest, Lovas út 4/c | Website

Aquincumi Múzeum

A több milliós gyűjteménnyel büszkélkedő Aquincumi Múzeum Budapesten egyedülálló módon mutatja be az érdeklődőknek az ókori Róma örökségét. A múzeum mellett található a Romkert, hazánk egyik legnagyobb területű római régészeti parkja is. A terület bejárása során a látogatók megismerhetik Aquincum polgárvárosának egy részét, valamint a városközpont legjellemzőbb középületeit, magánházait, amelyek a Kr. u. 2-3. századból maradtak fenn.

1031 Budapest, Szentendrei út 135. | Weboldal

Pénzmúzeum

A Széll Kálmán tér fölé elegánsan magasodó, nemrégiben felújított Postapalotában kapott helyet a Magyar Nemzeti Bank Felügyeleti Központ és Pénzmúzeum, amely tavasz óta tartalmas, ingyenesen megtekinthető tárlattal várja a látogatókat. A modern, részletesen kidolgozott kiállítás kicsiknek és nagyoknak egyaránt érdekes program lehet, hiszen a múzeumban számos játékos, interaktív eszköz és vizuális megoldás segítségével ismerhetjük meg a pénz történetét. A látogatás ugyan díjmentes, de online időpontfoglaláshoz kötött, a sokszínű tárlat megtekintésére pedig érdemes legalább két órát szánni.

1122 Budapest, Krisztina krt. 6. | Weboldal

Budapest Retro Élményközpont

Ha egy igazán izgalmas, interaktív kiállításra vágytok, amivel visszarepülhettek a múltba, vegyétek célba a főváros egyik időkapszuláját! Az Október 6. utcai retro élményközpontban nem mindennapi tárgyak között idézhetitek meg az 1960-tól 1999-ig tartó időszak szellemét, mi több, kipróbálhatjátok magatokat a korabeli Híradó stúdiójában, végigjárhattok egy igazi retro lakást, sőt akár egy Lada rendőrautót is vezethettek. A háromszintes élményközpont sok más mellett az űrutazás hazai vonatkozású emlékeit és egykori légitársaságunk, a Malév relikviáit is gyűjteményében tudhatja.

1051 Budapest, Október 6. utca 4. | Weboldal

Földalatti Vasúti Múzeum

Egy izgalmas földalatti tárlat várja azokat, akik szívesen megismerkednének a közlekedés történetével, leginkább Európa első földalattijával, amit Budapesten adták át 1896-ban. Ennek a különleges közlekedéstörténeti mérföldkőnek, továbbá a budapesti metró történetének állít emléket az 1975 óta működő Földalatti Vasúti Múzeum. A több mint 100 éves földalatti vasút egyik eredeti, 1955-ben megszüntetett alagútszakaszában alakították ki, tehát a történelmi atmoszféra adott. A kiállításon három kocsit lehet közelebbről megtekinteni, és eredeti dokumentumok, fotók, valamint tárgyi emlékek is a tárlat részét képezik, így mindent megtudhattok a legendás járműről.

1052 Budapest, Deák téri aluljáró | Weboldal

Aeropark

A nemzetközi repülőtér szomszédságában található Aeropark nem mindennapi élményt nyújt kicsiknek és nagyoknak egyaránt. A múzeumban hatalmas gépcsodák és számos repülőtéri kiszolgálóeszköz hivatott testközelből bemutatni a magyar közforgalmú repülés elmúlt 60 évének fejlődéstörténetét. Az ott töltött idő életre szóló élményt jelent, hiszen a járművek többségébe be lehet ülni, és folyamatosan repülőszimulátor üzemel, hogy a pilóták izgalmas világa iránt érdeklődők akár ki is próbálhassák magukat a pilótafülkében.

1185 Budapest, BUD Nemzetközi Repülőtér | Weboldal

Magyar Zene Háza

Az elmúlt évek talán egyik legizgalmasabb projektje a 2022 januárjától látogatható Magyar Zene Háza, ami már csak az épület miatt is rengeteg érdeklődőt vonz a Városligetbe, hiszen a világhírű japán építész, Sou Fujimoto egy egyedülálló művet álmodott meg. A különleges épület bejárása önmagában is élvezetes program, ám a sokszínű zenei programok mellett érdemes időt szánni a Magyar Zene Háza Hangdimenziók címmel futó állandó kiállítására is. A sokszínű, rengeteg interaktív elemmel színesített tárlat a zene történetének legfontosabb állomásait mutatja be, az ősi ritmusoktól kezdve egészen a 21. század legnépszerűbb dallamaiig.

1146 Budapest, Olof Palme sétány 3. |Weboldal

Terror Háza Múzeum

Az Andrássy úti Terror Háza ugyanabban az épületben kapott helyet, ahol egykor a kommunista titkos rendőrség működött, miután Szálasi Ferenc nyilaskeresztes pártjától „megörökölte” a házat. Azt állandó kiállítása a fasizmus és a kommunista rezsim magyar áldozatainak állít emléket, ahol a látogatók videók, tárgyak és interaktív eszközök segítségével ismerkedhetnek meg a múlt eseményeivel. A kiállítást különösen felkavaróvá teszik a személyes történetek és saját beszámolók, az épületet bejárva pedig még a földszinti börtönöket is meg lehet tekinteni.

1062 Budapest, Andrássy út 60. | Weboldal

Ha az újdonságokat is szívesen felfedeznétek: