35+ kihagyhatatlan hétvégi program Budapesten és környékén – 2023. augusztus 3-6.

Augusztus első hétvégéje telis-tele lesz izgalmas programokkal, akár egy jó kis fesztiválra, szabadtéri mozizásra, koncertre vagy szabadtéri barangolásra vágytok. Kellemes kikapcsolódást!

Többnapos hétvégi programok Budapesten és környékén

VII. JAZZFŐVÁROS fesztivál (csütörtök-vasárnap)

4 nap, 5 színpad, 10 ország 120 zenésze, 40 óra zene, tánc – és sport, fürdés, gasztro. A régió legnagyobb klasszikus jazzfesztiválja, Jazz Woodstock Európa közepén! Előadók: Sant Andreu Jazz Band (E), Tijn Trommelen Quartet (NL) with Thimo Niesterok (D), Jungle Jazz Band (D-F-I-E-RU), Swing Kong Dance Orchestra (CZ), Emanuele Urso „King of Swing” & his Quartet (I), Bohém Ragtime Jazz Band, Bohém Trió, Cafuné, Nagy Noémi Quartet, Candy Men Duo és még sokan mások.

Borpiknik // Westend Tetőkert (csütörtök-vasárnap)

A legjobb hazai borokkal, igazi ételkülönlegességekkel és felpezsdítő programokkal csábít a város fölé augusztus 3. és 6. között a Westend Tetőkert. A Borpikniken ezúttal is különféle borászatok és kézműves manufaktúrák finomságait kóstolhatjátok végig, programokkal megfűszerezve. Elkészíthetitek saját borosüveg-címkéteket, vezetett borkóstolón tehetitek próbára tudásotokat, miközben egymást váltják a jobbnál jobb koncertek a város felett.

Waves by Quixotic with Megahit // Dürer Kert (péntek-szombat)

Időutazás a Dürer Kertben! Nyáresti fülledés, szinti, vapor és chill hullámok, forró funkok, jéghideg koktélok, óceáni szellő és pálmafák a Duna-parti naplementében. Quixotic, az új retrowave hullám legismertebb hazai úttörője, a Stranger Synths bulisorozat producer dj-je, idén is elhozza nekünk a nyolcvanas évek Miami-ját. Megahit szintizene szakértő dj/producer kollégájával kiegészülve szolgáltatják a ritmusokat hajnalig. Bebújós cipő, kigombolt ing indokolt.

Szabadtéri mozi a Budaparton: Bohém Rapszódia, Zsivány Egyes // Kopaszi-gát (péntek-szombat)

Ingyenes szabadtéri filmvetítések a BudaPart – Kopaszi-gáton! Augusztus 4-én a Bohém Rapszódiát, vasárnap pedig a Zsivány Egyest nézhetitek meg ebben a hangulatos környezetben.

Duna-parti családi nap augusztusban Verőcén (péntek-szombat)

Pénteken és szombaton irány Verőce, ahol ingyenes családi programokkal várják a kicsiket és nagyokat egyaránt. Reggel 9-től egészen este 5-ig izgalmas programokkal várják az érdeklődőket, a nap pedig a Duna-csúszással zárul.

Gitárfesztivál a Füvészkertben (péntek-szombat)

Augusztus 4-én és 5-én kétnapos gitárfesztiválra várják az érdeklődőket a fővárosi Füvészkert békés, természetközeli miliőjében. Mindkét este a szóló akusztikus gitár nemzetközi és hazai képviselői lépnek színpadra, hogy felejthetetlen zenei élménnyel ajándékozzák meg a közönséget.

Jóga a RAKPARTON // Flow to the People (szombat-vasárnap)

Augusztusban 4 hétvégi alkalommal is reggeli jógára csábít a forgalomtól elzárt RAKPART. Az oktatói sokszínűségnek hála ezeken az alkalmakon többféle jógastílussal is megismerkedhettek, átmozgathatjátok magatokat, hogy biztosan jól indulhasson a nap. Matraccal, törölközővel, pléddel és kényelmes ruházattal érdemes készülni, gyülekezés 7:45-kor.

Budapesti programok csütörtökön (2023. augusztus 3.)

kristoaf & ajsa luna // Várkert Bazár

Augusztus 3-án két fiatal tehetség, kristoaf és ajsa luna mutatkozik be a Várkert Bazár Szárazárok színpadán. A koncert az YBL POP kezdeményezésére valósul meg, ami azt a célt tűzte ki, hogy a nagyközönség számára ritkán hallható könnyűzenei produkciókat hozzon össze, mindezt a Várkert falai között.

Rossz versek // Chill Garden kertmozi

Augusztus 3-án beszélgetéssel egybekötött filmvetítéssel vár benneteket a Róth Miksa Emlékház és Gyűjtemény hangulatos kertmozija. 19 órától Varga Dénessel, a film.hu – a magyar moziportál főszerkesztőjével beszélget a filmről Szederkényi Olga. A filmvetítés 20 órakor kezdődik, melyben a 33 éves Merthner Tamás magánéleti problémáinak feldolgozása mellett ráébred a mai társadalom elveszettségére is, amivel egy rendkívül szubjektív kép bontakozik ki Magyarország jelenéről.

FILMEK A BEACHEN: A PART

Kultuszfilmmé nőtt klasszikussal indítják a SHO BEACH filmvetítés sorozatát, amely Thaiföld egy mámorítóan szép tengerpartjára röpít el minket. Ha még nem láttátok, most örök élményre lelhettek, ha pedig már láttátok, most újra átélhetitek – különleges környezetben és kényelemben, fine streetfood különlegességek és finom italok társaságában, a SHO food courton.

Budapesti programok pénteken (2023. augusztus 4.)

Jótékonysági Jazzre hAngol piknik a Margitszigeten

Újra jazzre hAngol piknik a Margitszigeten! Amire számíthattok: Jó hangulat, romantikus dalok és régi kávéházi hangulat. Amire szükségetek van: piknikpokróc vagy pléd, enni- és innivaló. A programon önkéntes adományt gyűjtenek, most az Anyák az Anyákért alapítvány számára, amit a helyszínen lehet majd elhelyezni egy dobozban.

BOTB CLASSICS – WOODSTOCK SPECIAL // Három Holló

A régi Beatben már hagyománynak számító bulikat ezúttal hippi hangulattal és dallamokat töltik meg a Három Hollóban. A bulin késő 60-as és korai 70-es évekbeli dalokra lehet számítani, a belépő pedig 1000 forint.

Rózsakerti barangolások // Budatétényi Rózsakert

A vezetés témája a rózsanemesítés kultúrtörténeti vonatkozásai, fajtaválasztás, nemesítési irányok, a rózsakert története, génbanki szerepköre, Márk Gergely és a magyar rózsanemesítők élete és munkássága. A rózsakerti szakvezetés hossza 1 óra, ehhez még fél óra kötetlen beszélgetés és szaktanácsadás tartozik.

Shake It // Budapest Park

Az elmúlt három évtized legmenőbb r’n’b, hiphop, latin és funky zenéi a Parkban, amihez csatlakoznak napjaink legnagyobbjai: Cardi B, Tyga, Maluma, J Balvin, és még sok más sláger hajnalig a Dzsungel tánctéren!

Lánchíd Piknik

Véget ért a felújítás, 2023. augusztus 4-én visszakapjuk a Budapest 150. születésnapjára gyönyörűen felújított Lánchidat. Ünnepeljük meg ezt együtt a Lánchíd-pikniken programokkal, koncertekkel, evéssel-ivással, és sötétedés után a híd díszvilágításával! További részletek, regisztráció a vezetett sétákra IDE kattintva.

Mozi a Bikás Parkban – Mamma Mia!

Egész augusztusban szabadtéri filmvetítésekkel várnak, a XI. kerület három különböző helyszínén. A klasszikus magyar alkotásoktól, a kortárs műveken át a már kultikussá vált, mindenki által idézett filmekig böngészhetsz, aszerint, hogy épp mit lenne kedvetek megnézni. Augusztus 4-én a Mamma Mia!-t tűzték műsorra, a Bikás parknál.

Dé:Nash koncert // Kertem

Most pénteken Dé:Nash koncert a Kertem színpadán! Kapunyitás 19:30-kor, koncert kezdés 20:30-kor!

100 év meséi – park- és színháztörténeti séta a Városmajorban

Izgalmakat tartogató vezetett séta göngyölíti fel csaknem 100 év meséit a Városmajorban. A főváros első közparkja augusztusban minden pénteken otthonául szolgál majd a rendszeres programnak. A sétán megismerhetitek az 1922-ben megnyílt Parkmozi, majd az azt követő színház történetét. Fák mesélnek a park legendáiról, a környék pletykáiról, de fény derül a Városmajori Jézus Szíve-plébániatemplom és a tőle különálló torony titkára is.

További infók >>

Szombati programok Budapesten és környékén (2023. augusztus 5.)

Budafoki Pincejárat

Legyetek részese ti is egy pezsgő borkalandnak augusztus 5-én, Budafokon! Augusztus első szombatján újra várja a bor, a gasztronómia és a kultúra szerelmeseit a Budafoki Pincejárat. Ha megismerkednének a budafoki pincék és borászatok csodáival, sokszínű kínálatával, akkor ott a helyetek! A programokról részletesen olvashattok a Bornegyed honlapján és Facebook-oldalán.

VÁROSHÁZA KERTMOZI: BARBIE

Mozizz a csillagos ég alatt egész augusztusban a Városháza díszudvarán! Ezen a héten szombaton a népszerű Barbie film kerül bemutatásra a kertmoziban. Jegyek még kaphatók az alábbi linken.

Csillagvágta – Palya Bea koncert // Városmajori Szabadtéri Színpad

Palya Bea a magyar zenei színtér egyik meghatározó és különleges alakja 2023-ban is visszatér a Városmajori Szabadtéri Színpadra. Jegyek még elérhetőek az alábbi linkre kattintva.

Orgonák éjszakája

Augusztus 5-én az egész országban az orgonáé a főszerep: köztereken, piacokon, fürdőkben, hazai és határon túli templomokban. Budapesten a Bazilikában és a Fővárosi Állatkertben, Kecskeméten egy négytemplomos sétán hallható orgonaszó, de vándororgonák járják Baranya megyét, Szeged és Miskolc környékét, a Balaton partját és Budapesten utcáit is. Fellép többek között Wolf Kati, Sebestyén Márta, Vizin Viktória és Illényi Katica. Hollywoodi filmzenék, fény show, homokanimáció, zenélő szökőkút, és olyan ritka hangszerek, mint a nikkel-hárfa és a teremin: mindez az Orgonák éjszakáján augusztus 5-én!

Roma nap a Hunyadi téren!

Augusztus 5-én ingyenes programokkal kerül megrendezésre a Hunyadi téren a Roma nap. Ez alkalomból Roma Hősök kiállítással, közösségi színházzal, roma kvízzel, cigány táncházzal, Romano Glaszo koncerttel és a Hunyadi kertmoziban a Cigányok ideje című film vetítésével várnak benneteket.

Lángosozás és kürtőskalács sütés a Czakó Piaczon

Ismét sül a házi lángos és az isteni kürtőskalács a Czakó Piaczon! Keressétek őket 50 méterrel arrébb a megszokottakhoz képest, az épület másik oldalán, a Tigris utcai bejáratnál, az új placzon.

GREEN MARKET Budapest x Klauzál tér

Idén augusztus 5-én harmadik alkalommal szervezik meg a GREEN MARKET-et, Budapest legzöldebb vásárát a Klauzál téri Vásárcsarnokban. Vintage ruhák, kiegészítők, a legfinomabb termelői élelmiszerek és hazai alkotók, designerek kincseire bukkanhattok a vásáron, melynek címszava a környezetbarát és zero waste alternatívák. Igazi élmény, nyüzsgéssel, ízek, illatok és színek kavalkádjával, ahol nézelődni, válogatni is lehet, sőt, ha kedvetek tartja, workshopokon, programokon is részt vehettek.

A Pál utcai fiúk // Bem mozi

Az örök klasszikus A Pál utcai fiúk ismét vetítésre kerül augusztus 5-én a Bem moziban! Jegyeket IDE kattintva tudtok vásárolni.

FiFe Bolhapiac // Auróra Klímakert

Irány az Auróra Klímakertbe augusztus 5-én, ha szerettek bolházni, imádjátok a kincseket, vagy van jó állapotú, hasznos és/vagy menő, de már megunt/nem (ki)használt holmitok, amiben más még fantáziát láthat!

Kajakkal a vadregényes soroksári Dunán

A Soroksári Duna tele van izgalmas vizes élőhelyekkel. Most Taksonyból indulva rögtön a legnépesebb úszó lápot evezhetitek körbe, kis ágait bebarangolva. Ez a különleges hely Budapest agglomerációjában található, már a nagyvárosi nyüzsgéstől odébb, szinte paradicsomi körülmények között. A védelem alatt álló nádasban csoda számba megy, ami elénk tárul: susogó nád, a zöld legkülönfélébb színeibe öltözött fákkal szegett kék víztükör és megannyi réce, szárcsa, gémek, talán még jégmadár is. A napsütés előcsalogatja a teknősöket, nyüzsög a természet, gyertek el és nézzétek meg élőben!

DunaCsúszás // Nagymaros

Idén harmadik alkalommal kerül megrendezésre a DunaCsúszás elnevezésű esemény, a Nagymaros és Verőce közötti Duna szakaszon. A lecsúszás alatt rengeteg látnivalót kínál a Dunakanyar; többek között látható lesz a Salamon-torony, a Visegrádi Fellegvár, a Szentendrei-szigetcsúcs, egy kavics és egy homoksziget (vízállás függő), illetve az YBL Miklós támfal. Fontos, hogy olyan matracot, gumibelsőt vigyetek magatokkal, amelyen kényelmesen tudtok csúszni, még akkor is, ha ebben az időszakban a legmelegebb a Duna vize. A DunaCsúszás előzetes regisztrációhoz kötött!

Kertmozi az Aeroparkban – Sully & Csodálatos landolás

Augusztus 5-én ismét egy nyáresti mozi keretében levetítik nektek az ikonikus Sully – Csoda a Hudson folyó filmet, valamint a Csodálatos landolást is. Az igaz történet alapján készült produkciók előtt és után pilótákkal beszélgetnek majd az események hátteréről.

Vasárnapi programok Budapesten és környékén (2023. augusztus 6.)

Közös Lábos a Bogáncs Utcai Iskolásokat Segítő Alapítvány javára // Szimpla kert

Most vasárnap a Séfek Séfe sztárja, Mógor Attila készít nektek világbajnok lecsót. A bevétel pedig a Bogáncs Utcai Iskolásokat Segítő Alapítványt támogatja, amit modern oktatási eszközök beszerzésére fordítanak majd.

Platz Piac ◍ Nyáresti zenés piacozás

Szezonzáró piacozás a Platzon! Hangulatos zenével, festői naplementével, street food fogásokkal, koktélokkal és egy extra programmal várnak benneteket. Gyertek barátokkal, családdal, kutyákkal és kapcsolódjatok ki együtt!

Meg se kínáltak // Zsámbéki Nyári Színház

A szerző többször is nyilatkozta, hogy “Thuróczy Szabolcs hangján szól a fejében Oszkár”. Végre eljött az idő, hogy a nézők is meghallgathassák, hogyan. Kocsmaária sok nevetéssel és sírással. Az előadásban elhangzik Lovasi András Apa övének a csatja című dala. Oszkár néhol nosztalgikusan költői, néhol sokkolóan ismerős és karcos világa Keresztes Tamás rendezésében elevenedik meg.

Fröccs Kertmozi • GREASE

Augusztus 6-án ismét Fröccs Kertmozi! Ételek, italok valamint az elengedhetetlen popcorn és/vagy nachos társaságában, szabadtéren élvezhetjük az 1978-ben bemutatott zenés romantikus filmet.

Cseh Tamás emlékest // Virág Benedek Ház

Beszélgetéssel és koncerttel emlékezünk Cseh Tamásra, a Kossuth-díjas énekes, zeneszerző, előadóművészre, halálának tizennegyedik évfordulója alkalmából.

NAGY NYÁRI SÉTANAP

Augusztus 6-án egymást követik majd az izgalmas, nyári hőséghez igazított rövid, egyórás séták a Korzózz Velünk nagy nyári sétanapján. A sétáknak nemcsak az ideje, de az ára is igen kedvező lesz az alkalomból, ahol belekóstolhattok a városi séták rabul ejtő világába, pesti paloták, a megújult Blaha, zsinagógák és épületek rejtett titkaiba.

Telekom Electronic Beats x Népsziget

Az évről évre egyre népszerűbb Népsziget nyárközepi rugózásra vár augusztus 6-án. Ezen a vasárnapon a zöld vasúti híd alá költözik a Telekomosok Fesztiválja, ahol hazai sztárfellépők foglalják el a vadregényes piknikpartot, akárcsak a kizárólag erre a napra megálmodott úszószínpadot. Az élőzések mellett igazi biodinamikus groovetermelő lemezlovasok is ügyelnek majd a hangokra: Maron Lenkke, Damara, Carson Coma Akusztik Trio és DJ Reload fűtik majd a hangulatot.

