50+ kihagyhatatlan nyári program Budapesten 2023 augusztusában

Temérdek izgalmas augusztusi program vár ránk Budapesten 2023-ban is. Koncertek, szabadtéri mozik, vásárok, piknikek, fesztiválok, gasztroélmények, gyerekprogramok – mindből találhattok összeállításunkban.

Forint születésnapja // Pénzmúzeum (2023. augusztus 1.)

Nyílt nappal és számos programmal ünnepli a forint születésnapját augusztus 1-én a Pénzmúzeum. Ezen a napon 16 és 22 óra között időpontfoglalás nélkül, ingyenesen vehettek részt a programokon, ahol minden 77. és 77 éves látogatónak külön ajándékkal kedveskednek. A színes programokon, előadásokon és kreatív foglalkozásokon túl ezen a napon a Pénzmúzeum Panoráma Terasza is időpontfoglalás nélkül látogatható.

Városligeti Vízi Mozi (2023. augusztus 1-5.)

A szokásos, nappali csónakázás, vízibiciklizés és SUP-ozás mellett augusztus 1. és 5. között esténként vízi mozizásra invitál a Városligeti-tó. Az augusztusi estéken csónakon és vízibiciklin, a tó lágy hullámain ringva élvezhetjük a magyar filmklasszikusokat. Augusztus 1-én a Macskafogót, augusztus 2-án az Együtt kezdtük című filmet, augusztus 3-án a Vukot, augusztus 4-én a Liza, a rókatündért, míg augusztus 5-én az Indul a bakterházat tűzik műsorra.

Architects // Budapest Park (2023. augusztus 2.)

Augusztus 2-án az egyik legismertebb brit metalcore csapat, az Architects lép a Budapest Park színpadára. A rajongókat rendszeresen meglepő banda legutóbbi lemeze, olyan fontos témát dolgozott fel, mint a mentális egészség és a démonaikkal való küzdelem. A zenekar utoljára 2019-ben volt hallható a Budapest Parkban, ahova most új lemezükkel térnek vissza.

kristoaf & ajsa luna // Várkert Bazár (2023. augusztus 3.)

Augusztus 3-án két fiatal tehetség, kristoaf és ajsa luna mutatkozik be a Várkert Bazár Szárazárok színpadán. A koncert az YBL POP kezdeményezésére valósul meg, ami azt a célt tűzte ki, hogy a nagyközönség számára ritkán hallható könnyűzenei produkciókat hozzon össze, mindezt a Várkert falai között.

Rossz versek // Chill Garden kertmozi (2023. augusztus 3.)

Augusztus 3-án beszélgetéssel egybekötött filmvetítéssel vár benneteket a Róth Miksa Emlékház és Gyűjtemény hangulatos kertmozija. 19 órától Varga Dénessel, a filmhu – a magyar moziportál főszerkesztőjével beszélget a filmről Szederkényi Olga. A filmvetítés 20 órakor kezdődik, melyben a 33 éves Merthner Tamás magánéleti problémáinak feldolgozása mellett ráébred a mai társadalom elveszettségére is, amivel egy rendkívül szubjektív kép bontakozik ki Magyarország jelenéről.

BORPIKNIK // WESTEND TETŐKERT (2023. augusztus 3-6.)

A legjobb hazai borokkal, igazi ételkülönlegességekkel és felpezsdítő programokkal csábít a város fölé augusztus 3. és 6. között a Westend Tetőkert. A Borpikniken ezúttal is különféle borászatok és kézműves manufaktúrák finomságait kóstolhatjátok végig, programokkal megfűszerezve. Elkészíthetitek saját borosüveg-címkéteket, vezetett borkóstolón tehetitek próbára tudásotokat, miközben egymást váltják a jobbnál jobb koncertek a város felett.

100 év meséi – park- és színháztörténeti séta a Városmajorban (2023. augusztus 4., 11., 18., 25.)

Izgalmakat tartogató vezetett séta göngyölíti fel csaknem 100 év meséit a Városmajorban. A főváros első közparkja augusztusban minden pénteken otthonául szolgál majd a rendszeres programnak. A sétán megismerhetitek az 1922-ben megnyílt Parkmozi, majd az azt követő színház történetét. Fák mesélnek a park legendáiról, a környék pletykáiról, de fény derül a Városmajori Jézus Szíve-plébániatemplom és a tőle különálló torony titkára is.

Gitárfesztivál a Füvészkertben (2023. augusztus 4-5.)

Augusztus 4-én és 5-én kétnapos gitárfesztiválra várják az érdeklődőket a fővárosi Füvészkert békés, természetközeli miliőjében. Mindkét este a szóló akusztikus gitár nemzetközi és hazai képviselői lépnek színpadra, hogy felejthetetlen zenei élménnyel ajándékozzák meg a közönséget.

Budafoki Pincejárat (2023. augusztus 5.)

Augusztus első szombatján ismét várja a bor, a gasztronómia és a kultúra szerelmeseit a Budafoki Pincejárat. Ha megismerkednétek a budafoki pincék és borászatok csodáival, sokszínű kínálatával, történeteivel és Budafok jóleső pezsgésével, akkor ez a program nektek szól.

Roma nap a Hunyadi téren! (2023. augusztus 5.)

Augusztus 5-én ingyenes programokkal kerül megrendezésre a Hunyadi téren a Roma nap. Ez alkalomból Roma Hősök kiállítással, közösségi színházzal, roma kvízzel, cigány táncházzal, Romano Glaszo koncerttel és a Hunyadi kertmoziban a Cigányok ideje című film vetítésével várnak benneteket.

Jóga a RAKPARTON // Flow to the People (2023. augusztus 5., 6., 12., 13.)

Augusztusban 4 hétvégi alkalommal is reggeli jógára csábít a forgalomtól elzárt RAKPART. Az oktatói sokszínűségnek hála ezeken az alkalmakon többféle jógastílussal is megismerkedhettek, átmozgathatjátok magatokat, hogy biztosan jól indulhasson a nap. Matraccal, törölközővel, pléddel és kényelmes ruházattal érdemes készülni, gyülekezés 7:45-kor.

NAGY NYÁRI SÉTANAP (2023. augusztus 6.)

Augusztus 6-án egymást követik majd az izgalmas, nyári hőséghez igazított rövid, egyórás séták a Korzózz Velünk nagy nyári sétanapján. A sétáknak nemcsak az ideje, de az ára is igen kedvező lesz az alkalomból, ahol belekóstolhattok a városi séták rabul ejtő világába, pesti paloták, a megújult Blaha, zsinagógák és épületek rejtett titkaiba.

Telekom Electronic Beats x Népsziget (2023. augusztus 6.)

Az évről évre egyre népszerűbb Népsziget nyárközepi rugózásra vár augusztus 6-án. Ezen a vasárnapon a zöld vasúti híd alá költözik a Telekomosok Fesztiválja, ahol hazai sztárfellépők foglalják el a vadregényes piknikpartot, akárcsak a kizárólag erre a napra megálmodott úszószínpadot. Az élőzések mellett igazi biodinamikus groovetermelő lemezlovasok is ügyelnek majd a hangokra: Maron Lenkke, Damara, Carson Coma Akusztik Trio és DJ Reload fűtik majd a hangulatot.

BLUES JAM X Benkő Zsolt // Szimpla Kert (2023. augusztus 7.)

Az immár kilencedik éve futó vasárnapi, improvizatív jamek mellet hétfőnként is találkozhatunk zenei csemegékkel a Szimpla Kertben. Augusztus 7-én a hazai bluesvilág egyik legmeghatározóbb alakja, Benkő Zsolt, Süle Ferenc és Gombolai Igor egy egyszerű, hétköznapi estét felejthetetlen örömzenélésbe fordít majd át.

Esti séta az állatkertben (2023. augusztus 8.)

Augusztus 8-án kulisszatitok-leleplező esti sétát szervez a Fővárosi Állat- és Növénykert. A meghirdetett alkalmon állatkerti szakvezetők kíséretében barangolhatjátok be az állatkertet, és a gondozók segítségével egészen közelről megismerhetitek az állatokat, továbbá máskor nem látogatható épületekbe is bebocsájtást nyerhettek.

Kertkoncertek a PIM-ben (2023. augusztus 9.)

Idén nyáron a Hajógyár és a Petőfi Irodalmi Múzeum szervezésében könnyűzene költözik a felújított Károlyi-kertbe. Kellemes nyáresti szórakozást ígérnek az ingyenes koncertek, különösen augusztus 9-én, este 7 órától, amikor Balla Gergely és Cz. K. Sebő duójának akusztikus tolmácsolásában a Platon Karataev lírai hangzásvilágú dalai csendülnek fel a nyüzsgő belváros békés oázisának ölelésében.

French Food Festival // Botellón Terasz (2023. augusztus 9-11.)

Augusztus 9. és 11. között, három teljes napon át a francia elegancia és a kifinomult ízek uralják majd a Kazinczy utcát. A francia gasztronómia nem véletlenül foglal el méltó helyet az UNESCO szellemi-kulturális örökségének listáján. Ezen a nyáron kóstoljatok bele ti is a Botellón Teraszon a bor, a pezsgő és az isteni falatok mámorába!

Szabó Balázs Bandája – Folk & Jazz, vendég: Pandóra Projekt // Budapest Park (2023. augusztus 10.)

Négy hosszú év után Szabó Balázs Bandája egy különleges koncerttel tér vissza a Budapest Parkba augusztus 10-én. A Budapest Jazz Orchestrával karöltve a nyár egyik legtáncosabb mulatságát hívja életre Balázs, amelyben a több mint 10 éves zenekar dalai a folk, a jazz és a swing műfajok mentén kapnak új köntöst egy felejthetetlen nyárestén. Vendégzenekar a Pandóra Projekt.

Izraeli Filmnapok a Kabinban (2023. augusztus 10.)

A mesés naplementéjéről híres Kabinba augusztus 10-én is érdemes lesz ellátogatni. 19 órától Móser Ádám tangóharmonika-művész muzsikájával fűszerezve kortyolhatjátok a jéghideg italotokat, 20 órától pedig a Dunától egy karnyújtásnyira, héber nyelven, magyar felirattal élvezhetitek a Moszad című izraeli akció-vígjátékot.

Sziget Festival (2023. augusztus 10-16.)

Hazánk népszerű zenei fesztiválja, a Sziget Festival ezen a nyáron is meghódítja a fővárost. A fesztivál idén ugyan megújul, néhány programhelyszín helyet vált, vagy épp új köntöst kap, ezzel szemben a kihagyhatatlan Sziget-feeling és a műfaji sokszínűség minden esetben megmarad. A sokszínűség jegyében összeállított line-upon olyan fellépők szerepelnek, mint Billie Eilish, a Florence + the Machine, az Imagine Dragons, David Guetta és a Mumford & Sons.

One Sound – Keep Floyding // Aquincum Romkert (2023. augusztus 11.)

Augusztus 11-én egy olyan tematikájú koncertre számíthattok, amiben mindenki megtalálhatja majd kedvenc Floyd korszakát és korszakait. Az Aquincum Romkertben megrendezésre kerülő koncerten ókori díszletek között, robotlámpák, fortyogó lézer és pazar hangminőség várja majd a nézőket. Nem is beszélve a lemenő nap fényeiről és az ókori romok felejthetetlen feelgood hangulatáról.

BUDAPEST BÁR koncert a SHO BEACHEN (2023. augusztus 12.)

Az egész napos strandolás után aligha van jobb program, mint a SHO BEACH aranyló vízpartján felállított színpad előtt, a talpakat kényeztető homokban állva élvezni a Budapest Bár koncertjét. A különleges helyszín persze csak a kezdet, 20 órától Németh Jucival, Frenkkel, Szűcs Krisztiánnal és Ferenczi Borával a főszerepben csendülnek fel a méltán szeretett filmslágerek, kuplék, táncdalokat és feldolgozások. Sőt mi több, megváltott koncertjegyetek az egész napos strandolásra is lehetőséget ad.

Repülőtér Éjszakája az Aeroparkban (2023. augusztus 12.)

Ha mindig is rajongtál a repülésért, élsz-halsz a repülőgépek, helikopterek és a különleges földi járművek világáért, vésd be a naptáradba augusztus 12-ét! A Repülőterek Éjszakája alkalmából az Aeropark minden eddiginél gazdagabb programkínálattal vár: reptérlátogatás, hangártúrák, este pedig ikonikus repülős filmek pörögnek majd a csillagos égbolt alatt.

Hullóchillagles a Normafán (2023. augusztus 12.)

Az augusztusban érkező Perseidák idén is felejthetetlen programra invitálnak a Normafára. A programon az égbolt mondavilágából, csillagászatból és űrkutatásból kapnak a résztvevők ízelítőt és horizonttól horizontig kalandozhatnak majd a csillagképtúrán. Kívánságokkal, pléddel és pokróccal készülni mindenképp érdemes!

Kürtős Fondü Variációk hétvégéje (2023. augusztus 12., 13., 19., 20.)

Két augusztusi hétvége alkalmával is áldozhatunk a mennyei kürtősdesszertek oltárán. Hála az Édes Mackó kürtőskalács-cukrászdának még azon melegében márthatjuk ropogós kürtőskalács szeletünket különböző toppingokba. Legyen szó klasszikus vagy különleges kürtős fondüről, a jóleső elégedettség nem marad majd el.

Családi és gourmet élménynap a SHO BEACHEN (2023. augusztus 13.)

Budapest első, természetes vízi strandján augusztus 13-án családi és gourmet élménykavalkád elevenedik meg. A SHO BEACH-en megrendezésre kerülő eseményen 11 órától az Alma Együttes zenél, míg 15 órától Pogány Judit Bogyó és Babócát mesél. 18 órától Trucza Adorjánnal és a Taste of Transylvania csapatával pedig belekóstolhattok az erdélyi gasztronómia legfinomabb zamataiba. Az egész napos gyerekprogramok mellett a megváltott jegyek természetesen az egész napos strandolást is magukba foglalják.

Ha Szindbád rendel – irodalmi mulatós (2023. augusztus 13.)

Augusztus 13-án Óbuda századfordulós hétköznapjai elevenednek meg mindazok számára, akik a Sétaműhellyel tartanak vezetett sétájukon. A Krúdy-negyedben tett 2 órás barangolás alkalmával elzarándokolhattok többek között az író életének fontos helyszíneihez. A sétán nem marad majd érintetlenül a Korona Kávéház, a Kéhli Vendéglő, az író egykori otthona és a korabeli kisvendéglők utánozhatatlan miliője.

Terézvárosi lom-mentő bolhapiac és gyerekplacc (2023. augusztus 13.)

Míg a felnőttek egyedi és vintage tárgyak, könyvek, játékok, divatcikkek és egyéb használt, de jó állapotú portékák között válogatnak, addig a gyerekplaccon minden apróság megtalálhatja legkedvesebb elfoglaltságát. Augusztus 13-án 9 és 14 óra között bolhapiaci forgatag, kézműves programok és interaktív előadások várnak benneteket a terézvárosi Hunyadi téren.

Nyáresti koncertek a Szent István parkban: FÜST – Pokorny Lia zenés estje (2023. augusztus 13.)

Ingyenes nyáresti koncerttel örvendezteti meg közönségét Pokorny Lia augusztus 13-án a Szent István parkban. Lia előadásán közismert, hol karcos, hol balzsamos, izgalmas hangulatú dalok csendülnek fel légies zongorakísérettel. A hangulatot többek között Ella Fitzgerald, Gershwin, Edith Piaf, Nat King Cole, G. Dénes György és Cserháti Zsuzsa emlékének megidézése garantálja.

Csepel: Az alkotás bűvöletében (2023. augusztus 13., 27.)

Augusztus 13-án és 27-én is megnyílnak a résztvevők előtt a Csepel Művek képzeletbeli kapui. A legendás Csepel Művek felirat alatt áthaladva feltárul a csepeli gyárváros története, féltve őrzött titkai, melyek közt Bauhaus kórház, elegáns villanegyed és szecessziós színházterem is felsejlik. A közel 3 órás séta alkalmat ad, hogy elmerüljetek Weiss Manfréd örökségében, aki nélkül nem épült volna fel Európa egyik legnagyobb ipari vállalata.

Még egy kört mindenkinek // Városmajori Szabadtéri Színpad (2023. augusztus 14.)

A hatalmas sikerű dán film alapján készült színdarab, a Még egy kört mindenkinek, augusztus 14-én ezúttal a Városmajori Szabadtéri Színpadon elevenedik meg. Az előadás, mely nagy beleérzéssel és humorral szembesíti a nézőket azzal, milyen eufóriával és milyen fájdalmakkal jár, ha az ember megpróbálja elengedni a kontrollt, Paczolay Béla rendezésében lesz megtekinthető.

Beartooth / While She Sleeps // Barba Negra Red Stage (2023. augusztus 15.)

A Beartooth és a While She Sleeps augusztus 15-én együtt veszi be a Barba Negra Red Stage színpadát. És hogy mire számíthattok a koncert alkalmával? Hatalmas szabadtéri mosh- és circle pitekre, mely az amúgy is forró nyári melegre rátesz még egy lapáttal.

Parno Graszt // Kobuci (2023. augusztus 16.)

A Parno Graszt az a csapat, mely meg tudta őrizni azt a kedvességet, azt az egyszerűséget és vidámságot, ami zenéjüket leginkább jellemzi. Koncertjeik alkalmával, akárcsak augusztus 16-án a Kobuciban, megelevenedik a vidéki kocsma pálinkaleheletű hangulata, zörögnek majd a szekerek, pörögnek a szoknyák és suhognak a falevelek is. Vigyázat, mert a klasszikusok és a taktus előbb-utóbb bárkit táncra perdít!

Slam Poetry Budapest Klub // Kertem (2023. augusztus 17.)

Közel 3 és fél év után, új helyszínen születik újjá a Slam Poetry Budapest Klub. Magyarország legrégebben futó slam poetry klubjának augusztus 17-én a Kertem friss, szabadtéri színpada ad otthont. Az open mic 19 órakor, míg a slam verseny 19:30-kor kezdődik. A est házigazdája Pion István.

Szent István Napok (2023. augusztus 17-20.)

Négynapos rendezvénysorozat keretében számtalan izgalmas programban vehetünk részt Budapest utcáin augusztus 17. és 20. között, az államalapítás és Szent István király ünnepén. Az elmaradhatatlan tűzijáték és Duna feletti légiparádé mellett különleges gasztronómiai kínálattal vár minket a Csárdafesztivál, szórakoztató gyerekprogramokkal kecsegtet a Vajdahunyad-vár melletti Varázsliget, míg a Szabadrét Fesztiválon természetközeli környezetben élvezhetjük a sokszínű zenei repertoárt.

Slapstick? / Heavy Brains // Magyar Zene Háza (2023. augusztus 18.)

A tavalyi sikeres nyári évad után ismét bemutatkozási lehetőséget biztosít feltörekvő tehetségek számára a Magyar Zene Háza. Augusztus 18-án a funky, jazz és hiphop műfajában otthonosan mozgó Slapstick?, valamint az alternatív pop-rock zenekar, a Heavy Brains csap a húrok közé a csillagos ég alatt.

HOLLÁN JAZZ STREET (2023. augusztus 18-19.)

A Hollán Ernő utca nemrégiben megújult, körútról nyíló sétálóutca szakaszán egy izgalmas nyári minifesztivál keretében a jazz-zene legfiatalabb generációjának képviselői mutatják meg magukat. A Hollán Jazz Street programsorozat keretében augusztus 18-án és 19-én 18 és 20 óra között ezúttal is a jövő legígéretesebb tehetségei várják majd a minőségi élő zenére, szabad ég alatt is kíváncsi közönséget.

Atlétikai Világbajnokság (2023. augusztus 19-27.)

Ferencváros délnyugati csücske mintegy kilenc napon keresztül lesz hangos a szurkolóktól, akik a világ minden tájáról gyűltek össze, hogy országaik sportolóinak megadják azt az extra energialöketet, ami a 2023-as Atlétikai Világbajnokságon való győzelemhez kell. Az augusztus 19-től 27-ig zajló, 49 versenyszámból álló mundiálra több, mint 200 ország 2000 atlétáját várják, akik két helyszínen, a 36 ezres befogadóképességű Nemzeti Atlétikai Központban és – az utcai futó- és gyaloglóversenyek alatt – Budapest belvárosában fogják összemérni erejüket.

Nyílt nap szabadulószobával // Országos Széchényi Könyvtár (2023. augusztus 20.)

A rendkívüli sikerre tekintettel ismét megnyílik a Múzeumok Éjszakájára kialakított szabadulószoba az Országos Széchényi Könyvtárban. A szabadulószoba azonban csak a kezdet, hiszen augusztus 20-án megnyílik az Ők is TREndben voltak című pop-up tárlat is, továbbá a Madách Imre születésének 200. évfordulója tiszteletére összeállított kiállítás. A számos izgalmas program mellett másfél órás vezetett sétára is invitálnak az egykori királyi palotában.

Re-KultiFESZT (2023. augusztus 21-27.)

15 éve ért véget az ikonikus ferencvárosi szórakozóhely, a Kultiplex története. A hely szellemét augusztus 21. és 27. között a Re-KultiFESZT idézi meg a Markusovszky téren, ott állt ugyanis a mostani magyar underground keltetőjének is nevezett Kulti. Tervezett programok: vetítések, street art, zene.

Pesthidegkúti Művészeti Fesztivál // Klebelsberg Kultúrkúria (2023. augusztus 23-27.)

Idén 25. alkalommal kerül sor az év legnagyobb eseményére a Klebelsberg Kultúrkúriában. Esti programjaikon fellép a Platon Karataev, a Szent Efrém Férfikar, a Duda Éva Társulat RAMAZURI – tánc-cirkuszi felfordulása, a L’art pour l’art Légitársaság, és jótékonysági koncert is lesz a hazai könnyűzene kiemelkedő alakjai – Zorán, Falusi Mariann, Oláh Ibolya és még sokan mások – fellépésével. Sztárvendégük Halász Judit, a Kaláka és a Kolompos, Wolf Ildi és Zete, a mentőkutya, és idén is lesz Fizika és Öko Show is. Egész nap folyamatos programok, bábszínházak, gyermekzenekarok, a kertben nívós játszóházak, kézműves vásár és foglakozások szórakoztatják a közönséget.

Blahalouisiana | vendég: Hűvös // Budapest Park (2023. augusztus 24.)

A tavalyi szülinapi mulatság után újra a Park színpadán a Blahalouisiana! A csapat az elmúlt tíz évben számos szakmai elismerést zsebelt be, miközben közönségük folyamatosan gyarapodik. Nem is csoda, hiszen eddig megjelent négy nagylemezük egyre több slágerrel van megpakolva, amikből egészen biztosan rengeteget magukkal visznek majd augusztus 24-én a Parkba.

Zságer Balázs – Electric Lounge // Várkert Bazár (2023. augusztus 25.)

Augusztus 25-én nem más, mint Zságer Balázs veszi be a Várkert Bazárt. Balázs immár húsz éve a hazai elektronikus zenei színtér vezető egyénisége, albumai számos nemzetközi fórumon visszhangra találtak. A számos díj és szakmai elismerés mellett azonban igazi erénye a folyamatos, megújulás és változni tudás, új szóló projektjében inkább az ambient és a kísérletező kedvű elektronikus zenék felé kalandozik, melyből ti is ízelítőt kaphattok augusztus 25-én.

Óbudai Kézműves Sörfesztivál (2023. augusztus 25-27.)

Augusztus 25. és 27. között finomabbnál finomabb söröket ízlelhetnek meg a folyékony kenyérnek is becézett ital kedvelői Óbuda pezsgő Fő terén. A helyszínen kiváló kézműves sörök, mennyei street food ételek, koncertek és gyerekprogramok garantálnak felhőtlen szórakozást minden korosztály számára.

TE!Feszt 2023. – Terézvárosi fesztivál a Podmaniczkyn! (2023. augusztus 25-27.)

A Terézvárosi Fesztivál idén augusztus 25-27. között költözik a Podmaniczky utcába. A fesztivál mindhárom napján fesztiválforgatagra, koncertek, színházi előadások számtalanjára, civil szervezetek és kísérőprogramok garmadájára számíthattok. Ha a nyár utolsó hétvégéjét pezsgő programokkal töltenétek, akkor irány a Podmaniczky!

Burger, Blues, BeerFest // Bikás park (2023. augusztus 25-27.)

Kivételes zenei élménnyel fűszerezett gasztrofesztivált tartanak augusztus 25-től 27-ig a Bikás parkban. A Burger, Blues, BeerFest nemzetközi burgerspecialitásokkal, frissítő kézműves, illetve nagyüzemi sörökkel, menő kísérő programokkal és a hazai blues jeles képviselőivel várja az érdeklődőket.

Ilú (CU) – Kubai jazz az Opusban (2023. augusztus 26.)

Az ÍLÚ három kubai muzsikus triója: olyan ősi tájakra vezetnek augusztus 26-án az Opus Jazz Clubban, ahol semmi sem létezhet zene nélkül. A csapat az afro-kubai szertartások dalait gondolja újra hagyományos és modern hangszerekkel – a mély érzelmek és magával ragadó életöröm garantált!

Sóletfesztivál // Ram Colosseum (2023. augusztus 27.)

Minden évben nagy sikert arat a zsidó kultúra és gasztronómia előtt tisztelgő Sóletfesztivál, amely idén is lehengerlő ízekkel várja a Ram Colosseumhoz látogatókat. Augusztus 27-én az érdeklődők megkóstolhatják különböző nemzetek sóletvariációit, és közelebbről megismerkedhetnek a klezmer műfajával.

Angyalfolki Utcabál (2023. augusztus 27.)

Augusztus 27-én újra megrendezésre kerül a XIII. kerület egyik nagy múltú rendezvénye, az Angyalfolki Utcabál. Ahogyan az elnevezés is utal rá, egész nap folkprogramok követik majd egymást, ezenkívül mindenkit vár a színes vásári forgatag, és az érdeklődők kézműves foglalkozásokon is részt vehetnek.

Django Feszt // Kristály Színtér (2023. augusztus 27.)

Egész napos zenei fesztiválra várják a jazz manouche kedvelőit augusztus 27-én Budapest szívében, a margitszigeti Kristály Színtérben. A nemzetközi előadókat felvonultató eseményen különböző zenei műfajok között a django swing, a jazz, a magyar cigányzene és a világzene találkozásának lehettek fültanúi.

Belvárosi Sörfesztivál (2023. augusztus 29. – szeptember 3.)

Augusztus 29. és szeptember 3. között újra a Belvárosi Sörfesztivál pavilonjai veszik birtokba a Szabadság teret. Hat napon át több, mint 250-féle hűsítő sörből, közte remek hazai kézműves sörkülönlegességekből választhattok szomjoltót. A szervezők változatos ételekkel és kísérőprogramokkal is készülnek.

SUNSET TUNES – MEHRINGER AKUSZTIK TRIÓ // Mad Garden Buda (2023. augusztus 31.)

A nyár hivatalos utolsó napján a Mehringer akusztik trió formációban érkezik a Mad Gardenbe. Dalaikban legfőképp a hétköznapi érzéseket dolgozzák fel és nem lesz ez másképp augusztus 31-én sem, amikor is a trió a régi idők rock történelméből merít majd és ötvözi a mai fülbemászó dallamokkal. A koncert ingyenes.

