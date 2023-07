6 fantasztikus ingyenes koncert Budapesten, amit szabadtéren élvezhetünk idén nyáron

Nincs is jobb program a kellemes nyári estéken, mint egy koncert a csillagos ég alatt, az pedig csak bónusz, ha mindezt ingyenesen, a belvárosban hallgathatjuk meg!

Zene a Szabadban

A Magyar Zene Háza izgalmas koncertekkel, előadásokkal és foglalkozásokkal várja a Városligetben járókat az épület mellett található szabadtéri színpadon a nyár minden szombatján 10:30-kor. A programsorozatban a legkülönbözőbb zenei műfajok is helyet kapnak a jazztől kezdve, a magyar és afrikai népzenén át a klasszikus zenéig, az előadók között pedig számos olyan tehetség szerepel, akik most debütálnak a nagyközönség előtt. Az előadások formája is eltérő, hiszen lesz koncert, lemezbemutató, színházi előadás, hangszerkészítő foglalkozás, zenés bábjáték és interaktív mesés zenejáték is.

Nyáresti koncertek a Szent István parkban

Különleges élményben lesz része azoknak, akik idén nyáron a XIII. kerületi Szent István park körül járnak, hiszen számos figyelemre méltó koncerttel készülnek a programsorozat szervezői. Ugyan az összes rendezvényen a zene lesz fókuszban, az irodalom kedvelőinek is kedveskedtek: többek között Für Anikó szólaltatja meg a legnagyobb magyar költők sorait, megtekinthetjük Pokorny Lia zenés estjét, Náray Erika és Nyáry Krisztián irodalmi előadását, valamint meghallgathatjuk Kálloy Molnár Péter koncertjét is.

Zenés esték a Ferenc téren

Július 6. és augusztus 10. között, minden csütörtök este ingyenes koncertek várják a zenekedvelőket a IX. kerület szívébe, a zöldellő és hangulatos Ferenc térre. Az este 6 órakor kezdődő előadások a Ferencvárosi Művelődési Központ jóvoltából valósulnak meg, a program összeállításánál pedig figyeltek arra, hogy minél színesebb repertoárral álljanak elő a nagyközönség számára. A nyár során így élvezhetitek a Pacsek-Radics-Neményi Trió, a Transz Kalahári, Kaczander Nóra, a Flanger Kids, a Méhek, valamint a Butterfly Effect fergeteges, fülbemászó zenéit is.

Téri dallamok Józsefvárosban

A nyár során hangulatos élő zenét élvezhettek Józsefváros legkülönbözőbb részein minden héten, egészen októberig. A folyamatosan bővülő programsorozatban minden zenei stílus képviselteti magát, így garantáltan mindenki megtalálja a kedvencét, legyen szó autentikus roma zenéről, mulatós vagy épp popslágerekről, sok esetben tánccal is kísérve. A rendezvény keretében fellép többek között a Gipsy Wamp formáció, a kerület egyik legidősebb prímása, Gabora Lajos és zenekara, illetve Rupa Ilona énekművész is, aki több, mint 10 évig volt a 100 Tagú Cigányzenekar szólóénekese.

Tér-Zene koncertek

Idén egy rendhagyó zenei programsorozatnak lehetünk tanúi a főváros szívében, az ikonikus épületekkel körülölelt Kossuth téren. Az Országház előtt felállított színpadon különböző zenekarok lépnek fel, változatos műfajokat képviselve, a swingtől kezdve az akusztikus könnyűzenén át a jazzig.

Zenélő Budapest

A nyár folyamán ingyenes, kültéri koncerteken vehetünk részt a fővárosban a Zenélő Budapest program keretében. A város legszebb helyszínein, ikonikus épületek árnyékában fedezhetjük fel az élő zene varázsát. Idén különleges programsorozat vár a Hegyvidéki Kulturális Szalon teraszán is, ahol egytől egyig kiemelkedő művészek mutatják be világszínvonalú produkcióikat.

