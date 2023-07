7 szuper csillagvizsgáló országszerte, ami lélegzetelállító programokkal vár idén nyáron

A kellemes, balzsamos nyári estéken olykor nincs is jobb program, mint a tiszta égbolt lenyűgözően ragyogó csillagképeinek sokaságába belefeledkezni. A tőlünk felfoghatatlan távolságra lévő, fénylő pontokat országunk számos csillagvizsgálójában közelebbről is megcsodálhatjuk, és a csillagászok által vezetett túrákon megannyi érdekes információval gazdagodhatunk, sőt néhány obszervatóriumban még az év egyik leglátványosabb csillaghullását is elcsíphetjük.

Svábhegyi Csillagvizsgáló

Hazánk legrégibb csillagvizsgálója a Svábhegyen álló obszervatórium, ahol országunk legnagyobb, 1 méteres tükörátmérőjű távcsövén keresztül csodálhatjuk meg az éjszakai égbolt legszebb fényeit. Szombatonként a Csillagkapu eseménysorozat keretein belül a csillagvizsgáló összes csillagászati programhelyszínét szabadon, saját tempónkban látogathatjuk, és még létszámkorlát sincs.

Az előre meghirdetett esti programokon pedig a csillagképek sokaságával, a Hold, illetve a Tejút rejtelmeivel ismerkedhetünk meg. Augusztus 11-én, a hullócsillagok éjszakáján a legszebb Perseidák alatt suttoghatjuk el vágyainkat. Míg ha napközben érkeznénk a Svábhegyre, akkor a Vénusz és a gyönyörű holdsarló nyomába eredhetünk, vagy a gyerekek akár az Asztro-matinén tudhatnak meg minél többet a csillagászatról.

1121 Budapest, Konkoly-Thege Miklós út 15-17. | Weboldal | Facebook



Zselici Csillagpark

A Zselici Tájvédelmi Körzet szívében bújik meg a 2009-ben a Nemzetközi Csillagoségbolt-park címet elnyert Zselici Csillagpark, ahol az alacsony szintű fényszennyezésnek köszönhetően az esti égbolton olyan kincseket is felfedezhetünk, amelyeket máshol nem. E kincsek felfedezésére a meghirdetett programok keretein belül indulhatunk el.

A hét legtöbb napján a Nap és a Naprendszer titkaiba vezetnek be minket a távcsöves bemutatásokon, ezenfelül különböző, izgalmas planetáriumi filmvetítéseken vehetünk részt a csillagparkban. Az esti égboltot szerdánként és péntekenként kémlelhetjük távcsővel, s az augusztusi csillaghullás idején további esti programokkal várnak. Az események férőhelyei limitáltak, így érdemes jó előre regisztrálni.

7477 Zselickisfalud 064/4 hrsz. | Weboldal | Facebook

Barangoljatok tovább a Zselic festői látnivalói mentén:

Bükki Csillagda

Akár háromezer csillagot is össze tudnánk számolni a Bükki Csillagda feletti kristálytiszta égbolton, amint a Nap fényének búcsút intünk. Ide érkezve a csillagda Nap tematikájú kiállítása, meteoritgyűjteménye, kupolájának különleges távcsöve, illetve a planetáriumának előadásai, filmjei kalauzolhatnak el minket e álomszerű világba. Szombat esténként a csillagászok által vezetett programokon fedezhetjük fel távcsővel a Vénusz, a Hold vagy a Szaturnusz mellett az égbolt megannyi csillagképét. Augusztus 11. és 13. között pedig külön programokkal készülnek számunkra, a Perseida meteorraj általi csillaghullást várva.

3559 Répáshuta külterület, hrsz. 016/5 | Weboldal | Facebook

Pannon Csillagda

400 négyzetméteren elterülő csillagászattörténeti kiállításra, az ország legmodernebb planetáriumára, valamint izgalmas távcsőparkra lelhetünk, ha a Pannon Csillagdába látogatunk. Az előzetes bejelentkezést igénylő éjszakai programok során lehetőségünk nyílik a lézeres csillagképbemutatón túl a kupolában található távcsővel is szemügyre venni az eget. Napközben pedig a csillagászati és űrkutatási kiállítás, a planetárium filmjei, a 3D-s moziteremben vetített Mars-útikalauz stopposoknak című film, valamint az obszervatórium négy különleges távcsöve vár ránk.

8427 Bakonybél, Szt. Gellért tér 9. | Weboldal | Facebook

Piszkéstetői Obszervatórium

A Mátra lankáinak ölelésében bukkanhatunk rá a Piszkéstetői Obszervatóriumra, amely alapvetően tudományos célokat szolgál, azonban napközben – a csütörtök kivételével – a hét bármely napján nyitva áll előttünk. A délután 2 órakor induló vezetett túrákon a megfigyelőállomás kupoláit és épületeit fedezhetjük fel, illetve hazánk legnagyobb csillagászati kupolájának 1 méteres tükörátmérőjű távcsövét is megtekinthetjük. Az 1–1,5 órás, előzetes bejelentkezést igénylő program alatt a csillagászok kutatómunkájával, mindennapjaival, illetve a legújabb tudományos felfedezésekkel is okosabbak lehetünk. A csillagvizsgáló kizárólag csoportokat fogad.

3235 Mátraszentimre | Weboldal

Szeged Csillagvizsgáló

A szegedi Füvészkert egyik csücskében található a csillagvizsgáló épülete, amely 1992 óta nyitva áll a csillagászat iránt érdeklődők számára. Kapuit péntek esténként tárja ki előttünk, hogy egy izgalmas csillagközi utazásra hívjon minket a tematikus programok során. Ezeken az estéken megismerhetjük a csillagvizsgálót, érdekes előadásokat hallgathatunk meg, valamint lézeres csillagképtúrán és távcsöves bemutatón is részt vehetünk. A borult időtől sem kell megijedni, ilyenkor újragondolt programtervvel várnak ránk Szegeden.

6726 Szeged, Kertész u. 3. | Weboldal | Facebook



Balaton Csillagvizsgáló

Balatonfűzfőn az eredetileg Nitrokémia Csillagvizsgálónak nevezett létesítményt még 1967-hoztak létre, majd a rendszerváltáskor bezárták, s végül 2012-ben, egy felújítást követően nyitották meg újra. Jelenlegi programkínálata a nyári csillagos égbolt felfedezését ígéri az ide látogatóknak. Így szép, tiszta idő esetén egy csillagász kíséretében, a csillagvizsgáló teraszáról és a kupolából szabad szemmel és távcsővel is felfedezhetjük a csillagképeket. A programok előzetes bejelentkezést igényelnek, azonban a borult időtől itt sem kell tartani, ez esetben vetítéssel egybekötött csillagászati előadással kápráztatnak el minket.

8184 Balatonfűzfő, Sportcentrum területén, Nike krt. 16. | Weboldal | Facebook

Élvezzétek a nyár legjobb filmjeit a csillagos égbolt alatt: