35+ kihagyhatatlan program a Dunakanyarban 2023 augusztusában

A nyár utolsó hónapjában is bőven akad programlehetőség a Dunakanyar kisebb-nagyobb településein, így biztosan nem fogunk unatkozni. Mutatjuk, mi vár rátok 2023 augusztusában!

Csillagles-Csillagközi kaland Esztergomban (2023. augusztus 4.)

Vegyetek részt egy utánozhatatlan Csillagközi kalandban az MNM Esztergomi Vármúzeumban! A program 19 órától indul és egészen 22 óráig eltart, a három óra során pedig számtalan érdekességet megtudhatunk a csillagokról. Jegyeket az alábbi linken és a helyszínen is vásárolhatunk.

Facebook esemény >>

A PÁL UTCAI FIÚK – Pannon Várszínház – DUNA KULTÚR – DUNAKESZI NYÁR (2023. augusztus 4.)

Molnár Ferenc világhírű regénye alapmű az emberi társadalom természetéről, a hősiesség, az árulás, az esendőség és a hazaszeretet fogalmáról. Nemecsek, Boka, Áts Feri és a többiek örök példák, örök kortársaink. A klasszikus alapmű ezúttal nem gyerekek, hanem ifjú emberek konfliktusaként szólal meg, a dunakeszi Katonadombon.

Facebook-esemény >>

DunaCsúszás // Nagymaros (2023. augusztus 5.)

Idén harmadik alkalommal kerül megrendezésre a DunaCsúszás elnevezésű esemény, a Nagymaros és Verőce közötti Duna szakaszon. A lecsúszás alatt rengeteg látnivalót kínál a Dunakanyar; többek között látható lesz a Salamon-torony, a Visegrádi Fellegvár, a Szentendrei-szigetcsúcs, egy kavics és egy homoksziget (vízállás függő), illetve az YBL Miklós támfal. Fontos, hogy olyan matracot, gumibelsőt vigyetek magatokkal, amelyen kényelmesen tudtok csúszni, még akkor is, ha ebben az időszakban a legmelegebb a Duna vize. A DunaCsúszás előzetes regisztrációhoz kötött!

Facebook-esemény >>

Szőnyi Kino Garden // Zebegény (2023. augusztus 5.)

Idén is visszatér a Dunakanyar első kertmozija a zebegényi Szőnyi Tábor területére. A filmvetítés előtt koncertekkel készülnek nektek, a belépés pedig ingyenes!

Facebook-esemény >>

Benc ! Rambo ! S Olbricht // Nemdebárka, Szigetmonostor (2023. augusztus 5.)



Kellemetes délutáni lődörgés a varázslatos Duna partján, mindenféle idegtépő zenével.

Facebook-esemény >>

Lovagi torna // Visegrád (2023. augusztus 5., 12., 19., 26.)

Ahogy egész nyáron, úgy augusztusban is minden szombaton látványos lovagitornán vehetünk részt Visegrádon, melynek során betekintést nyerhetünk abba, hogy miként küzdöttek a harcosok az uralkodók kegyeiért a 14. században. A program kezdetén egy királyt és egy királynét választanak a lovagok a közönség tagjai közül, akiket királyi palástokba öltöztetnek és megkoronáznak. A bemutató előtt vagy után pedig lehetőséget biztosítanak étkezésre a Reneszánsz Étteremben.

Weboldal >>

Sárkányszelídítő Jazz Napok // Esztergom (2023. augusztus 5-6.)

Augusztus 5. és 6. között minden a jazz zenéről szól majd Esztergomban. A zenés programok tekintetében a kicsik és nagyok is jól szórakozhatnak majd, ezért családosok számára is szuper program lehet a Sárkányszelídítő Jazz Napok. Jegyek elővételben és a helyszínen kaphatók!

Facebook >>

Nyári túra a Visegrádi kéken és az Erdőanyai-völgyben (2023. augusztus 6.)

Ezúttal egy különleges, látnivalókban és természeti kincsekben gazdag kirándulásra invitálnak benneteket a visegrádi kéktúra útvonalára. A 12,5 kilométeres túra több pihenővel övezett útvonalon halad majd, amit bárki teljesíteni tud, aki már korábban is volt egész napos kiránduláson. Jelentkezni az alábbi linken tudtok!

Facebook-esemény >>

Söndörgő // Királyi palota, Visegrád (2023. augusztus 6.)

Ingyenes Söndörgő koncert Visegrádon, a Királyi palotában! Elsődleges hangszerük a szerb és a magyar népzenében egyaránt népszerű tambura, de a hangzásképnek legalább ilyen fontos elemét képezik különböző fúvósok és a harmonika is.

Facebook-esemény >>

Bagossy Brothers Company – DUNA KULTÚR – DUNAKESZI NYÁR (2023. augusztus 8.)

Idén nyáron Dunakeszin is látható és hallható lesz a 2013-as alakulása óta máig változatlan felállásban játszó gyergyószentmiklósi zenekar, melynek népszerűsége évek óta töretlen. Jegyek még elérhetőek az alábbi linken.

Facebook-esemény >>

Észkombájn kocsmakvíz // Zsengélő Café, Verőce (2023. augusztus 9.)

Alkossatok 2-5 fős csapatokat és nevezzetek be a Zsengélő egyik legőrültebb programjába. Nyerjétek meg a Zsengélő sör válogatását, amit akár azonnal elfogyaszthattok! A kvízben általános és tematikus kérdések, nehéz és könnyű feladatok, vicces és komoly témák váltogatják egymást.

Facebook-esemény >>

Evezés a Dunán: Esztergom – Táti-holtág – Esztergom (2023. augusztus 11.)

Induljatok izgalmas vízi túrára a Dunán! A program Esztergomból indul, majd a Táti-holtág érintése után a nap végén ugyanide érkeztek majd vissza. Regisztrálni IDE kattintva tudtok!

Facebook-esemény >>

Filip Gyuri és Bandája akusztikus koncert az esztergomi piac gasztroestéjén! (2023. augusztus 11.)

Akusztikus rock&roll az esztergomi piacon! Jurisits Tomi gitározik, Szőke Márk cajonozik, Filip Gyuri énekel és gitározik.

Facebook-esemény >>

Könyvtár és családok éjszakája // Szigetmonostor (2023. augusztus 11-12.)

Az ingyenes program keretein belül csupa izgalmas programmal készülnek a családos érdeklődőknek; lesz élőszereplős bábelőadás, nyáresti muzsika, 3D mozibusz, kincsvadászat, társasjátékozás és közös sütögetés is, amit kár lenne kihagyni!

Facebook-esemény >>

Kajakkal a Dunakanyarban (2023. augusztus 12.)

Egy igazi vízi kaland kezdőknek és haladóknak egyaránt! Az első órában Zebegényben kajakozhattok, majd Nagymaroson egy kis szárazföldi pihenő vár rátok, hogy aztán újult erővel érjük el a végállomást, Verőcét.

Facebook-esemény >>

Vers mindenÁRON – Sövegjártó Áron interaktív irodalmi estje // Kismaros (2023. augusztus 12.)

Irodalmi standup – interaktív zenés, verses, prózai kalandozás a versek és a színház világában. Regisztráció IDE kattintva!

Facebook-esemény >>

Blamázs duó – koncert Zsengélő Café, Verőce (2023. augusztus 12.)

A Blamázs duó szabad feldolgozások szabad hangzásvilágát jeleníti meg, ahol különböző hangvételű, stílusú és árnyalatú dalokat játszanak. Műsorukban világhírű előadók is felcsendülnek – sokszor elsőre nem felismerhető, saját képükre formált verzióban – de ugyanúgy hallhatóak népdalok és kevésbé felkapott remekművek újragondolt verziói. Hangszereik és hangjuk kíséretében igyekeznek megragadni egy olyan egyedi hangzásvilágot, amelyben kötetlenül tudnak mozogni a zene ezerszínű árnyalatai között.

Facebook-esemény >>

Redbeast Wilson duó // DANU Fröccsterasz, Zebegény (2023. augusztus 16.)

SAM “REDBREAST” WILSON (gitár, ének) Texas sokszínű zenei hagyományait eleveníti fel saját élettörténetein keresztül, elkalauzolva a közönséget a mexikói határvidéktől, Nyugat-Texas olajmezőin át egészen a francia–amerikai cajunok világáig.

Facebook-esemény >>

GERO & ÉVI // Margaréta Kávéház, Vác (2023. augusztus 16.)

A formáció több mint tíz éve aktív résztvevője a hazai zenei életnek. Egyedi hangzásvilágukat ismert dalok teljes áthangszerelésével alakítják ki. Repertoárjuk a bossa, lounge, nu-jazz, soulful house stílusok széles skáláját tartalmazza. A modern alapok és a népszerű dallamok ötvözete különleges élményt nyújt az intellektuális zenét igénylő közönség számára.

Facebook-esemény >>

Filmzenék kicsiknek és nagyoknak: családbarát hangverseny a verőcei Duna-parton (2023. augusztus 18.)

A Váci Civitas Szimfonikus Zenekar Rézfúvós együttese előadása a verőcei Duna-parton. A részvétel ingyenes!

Facebook-esemény >>

Utcabál a Mátyás király téren // Szigetmonostor (2023. augusztus 18.)

Zenés-táncos mulatság a lezárt Mátyás király téren. A részvétel mindenki számára ingyenes!

Facebook-esemény >>

JaMese // Piknik Manufaktúra, Nagymaros (2023. augusztus 18.)

A JaMese nyári programjának kihagyhatatlan eleme egy koncert a Dunakanyar ikonikus helyén, a Piknik Manufaktúrában. A koncertre a belépés ingyenes.

Facebook-esemény >>

Jazzformers koncert // Esztergom (2023. augusztus 18.)

Jazz, és ami mögötte van. A Jazzformers a klasszikus jazz határait feszegeti, elegánsan. Asztalfoglalás ajánlott!

Facebook-esemény >>

Szent István Napok Esztergomban (2023. augusztus 18-20.)

Augusztus 18. és 20. között családi- és gyermekprogramokkal készülnek az ország első városában, Esztergomban. Színdarabokkal, előadásokkal, koncertekkel, foglalkozásokkal és bábszínházzal várnak mindenkit.

Weboldal >>

Nagymarosi borkorzó (2023. augusztus 19.)

Izgalmas programokkal egybekötött borkóstolóra invitálják az érdeklődőket a Nagymarosi borkorzóra. A finom ételekről és borkorcsolyákról a Bor-Piac, a Hajta Sajt és a Kuha tanya gondoskodik.

Facebook-esemény >>

Sződligeti Összművészet Utcája | Sződliget Napok (2023. augusztus 19.)

A Sződligeti Összművészet Utcája a IV. Sződligeti Operagála estéjén, a sződligeti főtéren kerül megrendezésre, melynek keretében megismerkedhetünk Sződliget kreatív és aktív szervezeteivel, közösségeivel, alkotóival. A belépés díjtalan!

Facebook-esemény >>

5 vagy $árkány koncert! a Kacsakőben // Szentendre (2023. augusztus 19.)

Felfrissült műsorral tér vissza a kavicsosra, az 5 vagy $árkány zenekar! Ízlésesen összeválogatott dalok, Blues-rock, Blues-funk, Jazz-rock stílusokból. A belépés ingyenes!

Facebook-esemény >>

Jaj, nagyi! – vígjáték – Orlai Produkció // Vác (2023. augusztus 19.)

Ha az unokája hajnali háromkor becsönget egy biciklit tolva, nagy hátizsákkal, hogy csak éppen erre járt, vajon mit tesz a jó nagymama? Először is a fülébe egy hallókészüléket, aztán pedig nekilát, hogy szállást biztosítson a nagy utazónak. Így kezdődik a nagy nemzetközi kritikai és közönségsikert aratott komédia, amelyben két generáció, két külön világ, két gondolkodásmód és sok ki nem mondott szó keveredik szívmelengető és humoros koktéllá.

Facebook-esemény >>

Régi-Módi kertmozi // Szigetmonostor (2023. augusztus 19.)



Augusztus 20. alkalmából mi mással készülhetnének nektek a Régi-Módi kertmoziban, mint az István, a király 2003-as csíksomlyói előadásával? A belépés ingyenes!

Facebook-esemény >>

Szent István napok Vácon (2023. augusztus 19-20.)

Két napon át a zene és a mulatság kerül középpontba a váci Március 15. téren, augusztus 19-én és 20-án. Az ingyenes programokon kicsik és nagyok egyaránt találhatnak kedvükre valót.

Facebook-esemény >>

István, a király kertmozi // Dunabogdány (2023. augusztus 20.)



Az István, a király rockopera 40 éves jubileuma alkalmából levetítik az eredeti, 1984-es filmet a Hosszú toll büfében. A vetítés után tűzijáték a Duna-parton, a belépés pedig díjtalan!

Facebook-esemény >>

Szentendre Éjjel-Nappal Nyitva Fesztivál (2023. augusztus 25-27.)

Augusztus 25. és 27. között egész éjjel és nappal nyitva áll Szentendre a látogatók előtt. A három nap során számtalan izgalmas programmal készülnek az érdeklődőknek, így lesznek például gyermekprogramok, jótékonysági gumikacsaverseny, fényfestés a Fő téren, kertmozi, kiállítások és gasztronómiai finomságok is. A város hagyományos nyárbúcsúztató eseményét immár 18. alkalommal rendezik meg, bemutatva Szentendre valódi értékeit, érdekességeit, művészetét és kultúráját. A már említett programokon túl idén is megnyitják kapuikat a helyi műhelyek és üzletek, hogy megismerhessünk az ott lakók és üzlettulajdonosok munkáját, mindennapjait. Nem is beszélve a Borkorzóról, ahol borkülönlegességeket kóstolhatunk.

Weboldal >>

Nagymarosi Csípős Fesztivál (2023. augusztus 26.)

11. alkalommal kerül megrendezésre a Nagymarosi Csípős Fesztivál, azaz a gasztromazochisták, csípőskedvelők, chilitermesztők nemzetközi ünnepe! Csípős finomságok minden formában, mennyiségben és szórakoztató programok az egész család számára.

Facebook-esemény >>

JAPÁNKERT FESZT // Szentendre (2023. augusztus 26.)

Töltsetek el egy izgalmas napot a japán tradíciók szellemében és gyönyörködjetek a Dani Zoltán által létrehozott Japánkertben, Szentendrén! A kert ezúttal este 9 óráig nyitva áll a látogatók előtt, a Szentendre Éjjel-Nappal programjának jóvoltából.

Facebook-esemény >>

Takáts Eszter – Molnár Zoltán duó // DANU Fröccsterasz, Zebegény (2023. augusztus 26.)

Kellemes környezetben, a zebegényi DANU Fröccsteraszán lép fel Takáts Eszter és Molnár Zoltán duója, augusztus 26-án.

Facebook-esemény >>

NOMAD BAR72 // Nagymaros (2023. augusztus 26.)

Daytime vízbarátok találkozója augusztus 26-án, szombaton a Nomád Bárban. A Duna medrét negyedik alkalommal 10 órán keresztül töltik fel nektek, különböző szelektált zenékkel. Egyrészt BAR72 rezidensektől: Louie Triton, Solar Things és Nova Gravity különböző alakjaiban, illetve Mugatwo párosától. Másrészt vendégük is lesz: Hasha Dush, aki különleges daytime audiofil szettet hoz el, külön erre az alkalomra. Jegyek az alábbi linken elérhetőek.

Facebook-esemény >>

Szobi családi kenu kaland (2023. augusztus 26-27.)



Zárjátok a nyarat egy kellemes kenutúrával, augusztus utolsó hétvégéjén! Szombaton Esztergomból a Szentendrei-sziget északi csúcsáig, vasárnap pedig a szigetcsúcstól a Római-partig evezhetünk lefelé a Dunán. A hajók beosztása és a közös étkezés előre kell jelentkezni e-mailben, a telehold.tk@gmail.com címen!

Facebook-esemény >>

Rutkai Bori Banda – live Kacsakő Szentendre (2023. augusztus 27.)



Az univerzális mese-pop királynője és csapata ismét a Kavicsoson!

Facebook-esemény >>

Sződligeti Veteránautós és Motoros Találkozó (2023. augusztus 27.)



Kihagyhatatlan programmal készülnek a veteránautó és motor-kedvelőknek Sződligeten augusztus 27-én.

Facebook-esemény >>

