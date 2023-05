A Dunakanyar eldugott ékszerdoboza: Kirándulás Dunabogdányban és környékén

A Dunakanyar nem véletlenül az egyik legkedveltebb úti cél azok számára, akik kiszakadnának a mindennapi nyüzsgésből, de nem mennének túl messzire a fővárostól. Ám ahhoz, hogy szebbnél szebb helyeket lássatok, nem feltétlenül kell Visegrádig utaznotok.

Vörös-kő

A Visegrádi-hegység keleti részének legcsodálatosabb kilátását a két panorámapontból álló kilátóhelyéről leshetitek meg: az emblematikus betonoszlopáról híres, lapos tisztáson található Vörös-kő elképesztő látványt kínál. A jellegzetes panorámapontról látszódnak a Duna menti falvak egészen Szentendréig, illetve a Budai-hegység is, tiszta időben pedig ellátni akár a Mátráig.

Moli-pihenő

Az Országos Kéktúra környéken futó részének egyik legnépszerűbb megállója a Moli-pihenő, ami az 526 méter magas Barát-halom tetején található. A hegyoldali ösvényen megközelíthető pihenőről az egész Dunakanyart belátni, a Visegrádi-hegység vonulatai pedig még varázslatosabbá teszik a látványt. A pihenő nevét Molnár Lajosról (becenevén Moli), a Vörös Meteor Természetbarát Egyesület és a Magyar Természetbarát Szövetség Tanácsának tagjáról és túravezetőjéről kapta. Az itt található kőpadot és a rajta lévő emléktáblát 1975-ben avatták fel.

Heim Sütöde

A helyben, a 80-as évek végén alapított Heim Sütöde az évek során jelentősen kinőtte magát: a mennyei pékáruk sikerének köszönhetően már több környező településen is megtalálhatóak mintaboltjaik. A választékban szerepelnek aprósütemények, kenyér-és kalácsfélék, cukrászsütemények, szendvicsek, rétesek és piték is, a finomságokhoz pedig érdemes kávét is választani kísérőnek.

Szentgyörgypuszta

A Dunabogdánytól nem messze található, közigazgatásilag Visegrádhoz tartozó Szentgyörgypuszta egy igazi eldugott kincs, amibe a legendás színésznő, Gobbi Hilda úgy beleszeretett, hogy első látogatása során vásárolt itt egy villát. A Patkó-villaként is emlegetett épület ugyan jelenleg belülről nem tekinthető meg, kívülről is érdemes megcsodálni és bepillantást nyerni abba, hogyan tölthette itt mindennapjait a művésznő. Szintén itt töltötte utolsó éveit Áprily Lajos költő, aki írásaiban rengeteg történetet jegyzett le a környékről, nevét máig őrzi a település központját képező völgy. A hegyoldalt elhagyva, a Duna-parton található a több mint 200 éves múlttal rendelkező Gondűző Étterem, ahol többek között frissen fogott halakból készült fogások közül választhattok.

József-forrás

A Disznós-kútként is ismert kiépített forrás és a mellette lévő pihenőhely tökéletes megállója lehet a környéki túrázásoknak, hiszen a közelben nincs vízvételi lehetőség. A pihenőhelyen esőbeállót, kukát és útbaigazító táblákat is találhattok, illetve pár méterre áll az Imre háza nevű kunyhó is.

Zsitvay-kilátó

Ugyan a Dunakanyarban nem kevés kilátó található, a Zsitvay-kilátó tetejéről látható körpanoráma méltó módon tűnik ki társai közül. A 378 méter magas kilátó 1933-ban, a Magyar Turista Szövetség megalakulásának 20 éves jubileumának alkalmából épült, nevét a szövetség elnökéről, Zsitvay Tiborról kapta. Kialakításakor fontos szempont volt, hogy illeszkedjen a környéken található fellegvárhoz és a Salamon-toronyhoz is. Tetejéről tiszta időben még a fővárost is megpillanthatjátok, sőt a Dunakanyar akár felhős időben is szabad szemmel látható. A kilátót nem csak egy túrával hódíthatjátok meg, hiszen alig 200 méterre található egy fizetős parkoló, ahonnan tízperces séta vezet fel a csodálatos körpanorámához, amit babakocsival és kisgyerekekkel is könnyen megtehettek.

Nepomuki Szent János-templom

A település egyik eldugott ékköve a házak között megbújó katolikus templom, aminek elődjét Nepomuki Szent János tiszteletére építtette a Zichy család. Ezt a régi templomot 1936-ban bontották le, a ma látható, teljesen felújított kis templomot pedig 1997-ben fejezték be. Az épület megcsodálása után érdemes a bájos templomkertet is felfedezni, ha egy igazán nyugalmas zöld oázisra vágytok.

Forgó Étterem

Amennyiben megéheztek és szusszannátok egyet a kirándulás után, térjetek be a Forgó Étterembe, ami már több, mint 30 éve biztosítja a változatos, szezonális, az évszaknak megfelelő fogásokat. A hangulatos étterem nagy teraszáról csodás kilátás nyílik a Dunára, így a festői tájban gyönyörködve élvezhetitek az aktuális finomságokat.

