Itt a tavasz, így számtalan szabadtéri program vár benneteket a fővárosban. Természetesen nem feledkeztünk meg a beltéri eseményekről sem, hisz az időjárás nem mindig kegyes hozzánk. Mutatjuk a legjobb budapesti programokat 2023 áprilisában.

Élesztő Terasz megnyitó (2023. április 1.)

Pest népszerű sörbárjának budai egysége április 1-jén megnyitja kapuit a Mammut II legtetején, téli álmából felébredve. Készüljetek, mert nehéz lesz ellenállni a panorámás Élesztő Terasz 15-féle sörcsapjának, natúrborainak, röviditalainak és forradalminak ígérkező gasztronómiájának.

További részletek >>

Kale Lulugyi // K11 Művészeti és Kulturális Központ (2023. április 1.)

A roma kultúra napja alkalmából az autentikus cigány népzenét játszó Kale Lulugyi is fellép a K11 Művészeti és Kulturális Központban április 1-jén. A héttagú zenekar repertoárjában megtalálhatóak magyar, felvidéki és lovári népdalok, valamint balkáni és keleties ihletésű darabok is, modern köntösben tálalva.

Facebook-esemény >>

Budafoki pincejárat Budapest Bornegyedében (2023. április 1.)

A Budafoki Pincejárat minden hónap első szombatján várja a vendégeket, azzal a nem titkolt céllal, hogy bárki megkóstolhassa a legízletesebb Budafokon palackozott borokat, pezsgőket, élvezhesse a minőségi gasztronómia és kultúra időntúli varázsát. Budapest Bornegyedében számtalan neves pezsgőkészítő cég és borászat található. Az impozáns pincékben vendéglátóhelyek, látványos kiállítások, borkóstolók, vezetett séták és koncertek is helyet kapnak.

További részletek >>

KávéBár Bazár // Millenáris (2023. április 1-2.)

Idén április 1-2-án kerül megrendezésre a hazai kávé- és bárvilág meghatározó eseménye, a tizenharmadik KávéBár bazár, melynek a Millenáris Park B csarnoka ad otthont. A látogatók a belépőjegy megvásárlásával több mint negyven kiállító termékeit; kávékat, borokat, söröket, párlatokat, és egyéb italkülönlegességeket kóstolhatnak egész nap a standokon és számos programon vehetnek részt a két napos rendezvény során.

Facebook-esemény >>

Farkas Gábor zongoraestje // Zeneakadémia (2023. április 2.)

A rangos hazai és nemzetközi díjakkal elismert zongoraművész, Farkas Gábor, a romantikus repertoár világszerte elismert előadója április 2-án 19:30-tól a Zeneakadémián ad koncertet. Az első rész középpontjában Schubert utolsó szonátája áll, a szólóest második felében a víz sokszínűségét, érzékiségét tükrözik Liszt, Debussy és Ravel művei, amelyek után a keringő lesz a fókuszban. De nem az andalító, hanem Liszt Mefisztó-keringőjéből kiindulva a szenvedélyes, ördögi keringő és a fergeteges technikai bravúr jelenik meg a záró darabokban.

További részletek >>

Budapesti Nemzetközi Kórusverseny és Fesztivál (2023. április 2-5.)

Április 2. és 5. között rendezik meg a 18. Budapesti Nemzetközi Kórusverseny és Fesztivált, melynek művészeti vezetője Hollerung Gábor Liszt Ferenc-díjas karmester, érdemes művész. Az idei kétnapos versengésen közel harminc külföldi és magyar kórus méretteti meg magát a Magyar Zene Háza nagytermében. A zárónapon a Budafoki Dohnányi Zenekar és a verseny résztvevőivel kibővített Budapesti Akadémiai Kórustársaság Hollerung Gábor vezényletével Carl Orff: Carmina Buraná-ját adja elő már hagyományosan a Müpában.

Facebook-esemény >>

Múviláv – majdnem mint a filmeken (2023. április 3.)

Népszerű film momentumok és emblematikus filmzenék sodorják útjukon főhőseinket egy érzelmektől izzó színházi estén. Éber álmodozás a mozivásznon, álomszerű valóság a színpadon és egy rendkívül sokféle műfajban játszó zenekar.

Facebook-esemény >>

Kvíz-est – Minden, ami Budapest (2023. április 4.)

Különleges, egész estés kvíz, ahol kérdések során elevenedik meg Budapest múltja, jelene és a főváros érdekességei.

Facebook-esemény >>

CigányKeddV – Romengo // Turbina (2023. április 4.)

A Romengo Együttes magyarországi oláh-cigány zenét játszik. A tagok nagy része ezt a muzsikát anyanyelveként sajátította el. Így hagyományos alapokon, a létező cigány népdalok mellett saját számokkal és hangzásvilággal áll színpadra a zenekar. Zenéjüket a hagyományok tisztelete és a megújulás jellemzi. Amellett, hogy nagy előszeretettel használják a kanna mellett a kanalat és a teknőt, nem idegenkednek az új hangzásoktól sem.

Facebook-esemény >>

Háy János: Nehéz (2023. április 5.)

A Nehéz főhőse Háy János mindenkori főhőse: a vidékről tizenévesen Budapestre kerülő fiatalember, aki szülei egyetértésével, sőt támogatásával megszakítja a végtelennek tűnő családi láncot, kiszakad az otthoni fészekből, „különb” lesz, mint ősei, megváltja a nemzetséget stb. Aztán az illúziók kicsorbulnak, ahogy kell. Régi otthonát elveszíti, újat a nagyvárosban nem lel, noha minden próbálkozása arról szól, hogy megteremtse „saját életét”. S ez a saját élet a törvény és véletlen által meghatározottan kétségbeejtően kiszámítható: kudarcos visszatérés, alkohol és magány, bukás és halál. Háy sajátos nyelve, humorát még őrző, egyre szikárabb és szigorúbb fogalmazása a komédia színeit felcsillantó sötét magyar tragédiát ígér.

Facebook-esemény >>

További színházi előadások, amiket nem érdemes kihagyni tavasszal:

DEP’ART ✭ heavenphetamine (Japan – Psychdelic krautpunk) // Gödör (2023. április 5.)

A heavenphetamine-t elsősorban a pszichedelikus rock, a 80-as évek post punk és az acid house jellemzi, átitatva japán zenei elemekkel, olyan hatást elérve, akár a „wasabi”. Hiroki és Sara 2021 szeptemberében költözött Grúziába, és 2022 nyarán Európa-szerte turnéztak, melynek bevételét Ukrajnának adományozták. A közelmúltban Kijevben vették fel egy új albumukat Jevgenyij Korollal helyi zenésszel és Kira fuvolaművésszel, majd 2023 tavaszán ismét Európában turnéznak. A turné állomásaként érkeznek a Gödör Klubba április 5-én, ahol egy egész estés programot adnak a Dep’Art zenekarral!

Facebook-esemény >>

Nézőművészeti Kft.: Katona László & Kovács Lehel |PRIVÁT SZÍNPAD| (2023. április 6.)

A titkos helyszíneken, kis közönség előtt zajló Privát Színpad április 6-i eseményét a Nézőművészeti Kft. hozza el az érdeklődőknek. Katona László és Kovács Lehel személyes hangvételű előadásáról keveset tudni, az viszont biztos, hogy nem hiányzik majd belőle a humor. Az előadás ingyenes, de regisztrációhoz kötött.

Facebook-esemény >>

OHNODY – Sötét // Akvárium (2023. április 6.)

Április 6-án, az Akvárium Kishalljában lép fel Hegyi Dóri, művésznevén Ohnody. Az esemény során a dalok az énekesnő készülő albumának első kislemezéről csendülnek fel, ami a Sötét nevet kapta. A kísérleti jellegű koncertre a belépés ingyenes, de szabadon honorálható a performansz végén.

Facebook-esemény >>

A Ripoff Raskolnikov Band tavaszi koncertje a Muzikumban (2023. április 6.)

A 18 éves kora óta világot járó, majd hazánkban letelepedő Ripoff Raskolnikov felejthetetlen színpadi jelenlétével – az ország legkitűnőbb blues-americana zenekarának kíséretében – igazán páratlan zenei élményt nyújt. Ripoff szívbe markolóan énekli meg az emberi érzelmek teljes skáláját. Dalai egyedi hangvételben szólalnak meg szerelemről, veszteségről, reményről a mindennapok nehézségeiről, a szépre való örök törekvésről és az élet minél teljesebb megéléséről.

Facebook-esemény >>

Gasztronómiai utazás a Csigában (2023. április 7.)

Április 7-én 17 órától egy különleges gasztronómiai utazásban lehet részetek a Csigában. Ha már unjátok a megszokott ízeket és eltöltenétek egy péntek estét finom ételek, na meg egymás társaságában, akkor irány a Vásár utcai gasztrokocsma és kóstoljátok végig különleges degusztációs menüjüket.

Facebook-esemény >>

Csodálatos budapesti helyszínek tavaszi felüdülésre:

Húsvéti Sokadalom (2023. április 7-10.)

Minden nap Marvel- és Disney-hősök állnak a Budapest Feszt színpadára akik interaktív műsoruk után szívesen fotózkodnak a gyerekekkel. Ezen túl gyerekzenekarok és közkedvelt előadók adnak koncerteket a Mogyoródi úti Sportpályán.

Facebook-esemény >>

Budapest Arcai // Városháza Park (2023. április 7-23.)

A Budapest FotóFesztivál és a Budapesti Tavaszi Fesztivál együttműködésében valósulhat meg az ingyenes, szabadtéri Budapest arcai kiállítás, amelyet április 7-től 23-ig tekinthetnek meg az érdeklődők a Deák Ferenc téri Városháza parkban. A köztéri tárlat fókuszában öt kortárs magyar fotográfus alkotásai állnak, akik a fővárosi emberekről, vagyis rólunk készítettek rendhagyó fényképeket.

Facebook-esemény >>

Vintage Légy-Ott ‘Húsvéti különkiadás’ // Szimplakert (2023. április 8.)

Budapest legmenőbb Vintage és Upcycled ruha és kiegészítő vására a Szimpla kertben.

Facebook-esemény >>

Cseresznyevirágzás Budán // Budai Arborétum (2023. április 8., 15.)

Április 8-án és 15-én 10 és 14 órai kezdettel tavaszi séta keretében adhatjátok át magatokat a Budai Arborétumban virágzó cseresznyefák semmihez nem fogható élményének. A pompás cseresznyefák mellett a kanyargós ösvények felfedik az arborétum szirmait rendületlenül bontogató növényeit és történeteit is. A sétán feltárulnak a kincset rejtő épületek titkai is, de csak miután tiszteletünket tettük a 120 éves famatrónák előtt.

Facebook-esemény >>

Járjátok végig Budapest virágba borult kertjeit:

Magyar Állami Népi Együttes: Kivirágzott keresztfája (2023. április 9.)

A Magyar Állami Népi Együttes húsvét ünnepéhez illeszkedő táncjátéka a különböző felekezetek liturgiájára éppúgy támaszkodik, mint a Kárpát-medence egymástól távol eső vidékeinek ősi, paraszti népszokásaira és énekeire. Székelyföld és Rábaköz, a Felvidék és Dél-Alföld húsvéti rituáléi – a kereszténységhez kapcsolódóak és a pogány időszakot idézők egyaránt – egységes színpadi formát alkotva fonódnak egymásba.

Facebook-esemény >>

Természetséta a mátyásföldi repülőtéren (2023. április 10.)

Április 10-én 14 órakor könnyű, húsvéthétfőből kiragadó 6 km-es sétára invitál a Kertvárosi időutazó. A sétán résztvevők ráadásul nem is akármilyen terület, az egykori mátyásföldi repülőtér természeti értékeit fedezhetik fel dr. Kovács Tibor zoológus vezetésével. Az első pesti reptér történetein túl a nemrég védetté nyilvánított Rákos-mentén a táj megannyi arcát ismerhetitek majd meg. Regisztrálni a kertvarosiidoutazo@gmail.com e-mail címen tudtok.

Facebook-esemény >>

Nagy filmes kvízest a világ körül // Púder Bárszínház (2023. április 10.)

Vajon melyik városból indult a Titanic? Hova utazott Lusta Dick a közbiztonsági együttműködés újabb ülésére? Alkoss max. 4 fős csapatot barátaiddal és ⁣⁣ mérettesd meg tudásod egy kvíz esten, ahol csak filmekkel és sorozatokkal kapcsolatos kérdésekkel találkozol!⁣⁣

Facebook-esemény >>

További izgalmas budapesti programok esős időre:

Kóstoló – Költészet-napi előadás (2023. április 11.)

Összművészeti svédasztallal várják az érdeklődőket a B32 Galéria színháztermében április 11-én. A rendhagyó, egyórás előadás keretében Agócs Márton etnobeat dallamai találkoznak Bárány Bence spoken word történeteivel, Kustos Júlia életre kelő költeményeivel és Mészáros Péter slam poetry előadásával.

Facebook-esemény >>

Chelsea Carmichael // Opus Jazz Club (2023. április 12.)

A trinidadi calypso és a jamaikai reggae is ott lüktet Chelsea Carmichael triójának hipnotikus zenéjében. A londoni jazzszíntér új sztárja a IX. kerületi Opus Jazz Clubban mutatja meg oroszlánkörmeit április 12-én, szerdán, este 8 órai kezdettel.

Facebook-esemény >>

Budapest Ritmo (2023. április 12-15.)

Idén se maradhat el a régió vezető világzenei fesztiválja, a Budapest Ritmo, amelynek köszönhetően Európától Afrikáig, Izlandtól Kubáig, a Balkántól Ciprusig indulhatunk zenei felfedezőútra. A négynapos fesztiválon a fergeteges koncertek mellett szakmai programok is várják a műfaj iránt érdeklődőket: a Magyar Zene Házában komoly és kurrens témákat boncolgató panelbeszélgetések, a Toldi Moziban zenei tematikájú dokumentumfilmek, a Szimpla Kertben pedig ingyenes showcase-koncertek várják a közönséget. A hétvégén a féktelen ritmusok játsszák majd a főszerepet: április 14-15-én az Akvárium Klubban és az Erzsébet téren fellépő előadók biztosan mindenkit kizökkentenek a zenei komfortzónájából.

További részletek >>

Mire jó a vers? (2023. április 13.)

A K11 Művészeti és Kulturális Központ ad otthont április 13-án Szabó T. Anna, Molnár Krisztina Rita és Nyáry Krisztián játékos költészetnapi találkozójának. Az est ötlete egy gondolat körül bontakozik ki, mégpedig, hogy a vers: játék. A részt vevő költők, írók játszanak a formával, a dallammal, a műfajokkal.

További részletek >>

A Kéknyúl tavaszi klubkoncertje a Muzikumban (2023. április 13.)

Sok fúvós, egy amerikai énekhang és egy hatalmas Hammond orgona – ezek jellemzik a Kéknyúl zenéjét. Ha szereted a soult, és szívesen táncolsz funk-ritmusokra, akkor ez az este neked szól!

Facebook-esemény >>

Let’s Dance Party ★ Best of Bowie Acoustic // Úri Muri (2023. április 14.)

David Bowie Let’s Dance című albumának 40. születésnapján egy egészen különleges programmal várnak benneteket az Úri Muriban. Az este során Best of Bowie Acoustic koncerttel és hajnalig tartó, ingyenes Let’s Dance Partyval készülnek nektek, elrepítve titeket a ’70-es és ’80-as évek Angliájába.

Facebook-esemény >>

Oldtimer Show // Magyar Vasúttörténeti Park (2023. április 14-16.)

Az autórajongók áprilisi bakancslistáján biztosan előkelő helyen szerepel az évről érvre nagy sikert arató Oldtimer Show. A három napos családbarát rendezvény minden korosztályt kielégítő programkínálattal várja az érdeklődőket, többek között oldtimer autók és motorok, veterán autóbuszok, teherautók és traktorok, katonai járművek, hazai és külföldi kuriózumok sorakoznak fel a Vasúttörténeti Park főattrakciói mellett, de számíthattok még tuningautó-kiállításra és magát Villám McQueent is megcsodálhatjátok. A kézműves és hagyományőrző programok mellett, idén vadnyugati cowboy kaszkadőrök szórakoztatják a közönséget az állatsimogatók szomszédságában.

DE MARKT tavaszköszöntő (2023. április 15.)

Köszöntsétek a tavaszt a Kőbányai Kortárs Kultúr Központ DE MARKT elnevezésű szabadtéri bolhapiacozásán! Az április 15-ei kincsvadászat reggel 11 órakor veszi kezdetét, Kőbánya szívében. Ott a helyetek, ha olyan tárgyakat szeretnétek beszerezni, melyeknek története van és a lakásotok új ékei lehetnek.

Facebook-esemény >>

A Duna-part a miénk!! – Takarítás a Föld Napján (2023. április 15.)

Civilek, dél-pesti lokálpatrióták, futók, kerékpárosok és horgászok közös akciója a Duna-parton.

Facebook-esemény >>

Zsiráf Buda terasznyitó (2023. április 15.)

Ünnepeljétek meg ti is a tavaszi szezon kezdetét a Zsiráf Buda terasznyitóján, április 15-én! Lesz minden, ami egy igazán jó bulihoz kell: nápolyi pizzák, ütős koktélok és pörgős zenék, amikre naplementétől egészen hajnalig táncolhattok. Az esemény előtt ajánlott asztalt foglalni és időben érkezni!

Facebook-esemény >>

ÍGY LAKUNK MI – Séták az Alföldi Szállón (2023. április 15.)

Intézménylátogatás és történeti ismertető a Józsefvárosi Múzeum és az Alföldi utcai Átmeneti Szálló szervezésében.

Facebook-esemény >>

Sakura ünnep // ELTE Füvészkert (2023. április 15., 16., 22., 23.)

Idén április 15-16. és 22-23. között tartják meg az ELTE Füvészkert éves eseményét, a Sakura ünnepet. A négynapos rendezvény a japán cseresznyefa áprilisi virágzásához, valamint Japán tradicionális ünnepéhez, az Ohanamihoz kapcsolódik, melynek során pokrócokon piknikezve gyönyörködhetünk a virágzásban.

Facebook-esemény >>

Terézvárosi lom-mentő bolhapiac (2023. április 16.)

Áprilisban is megrendezik a nagy sikerű terézvárosi bolhapiacot a Hunyadin. Válogassatok a különféle egyedi és vintage tárgyak, könyvek, játékok, divatcikkek és egyéb használt, de jó állapotú portékák között!

Facebook-esemény >>

Családi vasárnap – Szemléletformáló foglalkozás a Vakok kertjében (2023. április 16.)

A családi vasárnap fő célja, hogy az egészséges gyermekek közelebbről ismerhessék meg a látássérültek életét. A játékos foglalkozásokon a résztvevők lefedett szemmel, saját élményeken keresztül betekintést nyerhetnek a látássérültek mindennapi tevékenységeit megkönnyítő segédeszközök, a Braille írás-olvasás világába, valamint izgalmas (illatos és lábbal tapintható) kihívások elé nézhetnek a kert gyógynövényeinek és különböző érdekes talajtípusainak köszönhetően.

Facebook-esemény >>

Egy kirándulás mindig szuper tavaszi program Budapesten és környékén:

KISKERTPIAC – bloom // Mad Garden Buda (2023. április 16.)

Április 16-án újra szabadtéren piacozhatunk a Mad Garden Budában! A kiállítók jóvoltából megannyi szép virágra és növényre, valamint isteni ételekre és italokra számíthattok ezen a kellemes tavaszi napon. Érkezhettek akár egyedül, akár barátokkal, gyerekekkel, rokonokkal, de a kutyusokat se hagyjátok otthon!

Facebook-esemény >>

Mihály, avagy egy város kísértetei – Csokonai Vitéz Mihály 250 // Várkert Bazár (2023. április 18.)

Az idén 30 éves Anima Sound Systemet vezető, számtalan irodalmi estet megálmodó Prieger Zsolt és társszerző-fellépőtársai: Balázsovics Mihály (Slow Village) és Subicz Gábor (Subtones, MAO) által megálmodott szürreális zenei-irodalmi előadás abból a gondolatból jött létre, hogy a 250 éve született Csokonai Vitéz Mihály, a magyar felvilágosodáskori irodalom egyik legjelentősebb költője nem pusztán a múlt egyik mitikus alakja, hanem nagyon is jelen lévő személy: ő a nagy debreceni áramvonalas, sőt újhullámos repper. Humor, filozófia és tűnődés egy órában.

Facebook-esemény >>

A Zenegyűlölő 2.0, azaz az opera-sokk // Erkel Színház (2023. április 19.)

„Micsoda? Hogy operába, én?? Na neeem. Üljek a szűk, nyikorgós széken sok pénzért öt órán keresztül, várva, hogy a túlsúlyos nő végre tényleg meghaljon, de addig is még énekel vagy fél órán keresztül? Nem, ez nem nekem való, kösz. Inkább a tehetségkutatók, azokon legalább lehet röhögni. Mondjuk, ezen is.” A Zenegyűlölő visszatér, és ezúttal az operába (nem) látogat el. Miért van ez a nagy felhajtás ekörül az egész körül? Valószerűtlen, erőltetett történetek, ósdi díszletek, érthetetlenül éneklő testes dívák – miért jó egyáltalán operát hallgatni? Ennek ered nyomába szimfonikus zenei stand up estjén Janklovics Péter és a Danubia Zenekar.

Fonó Szerda tánctanítás és táncház: Magyarszováti táncok (2023. április 19.)

Fonó Szerda táncalkalmainkra olyan kezdő és haladó táncosakat várnak, akik heti rendszerességű táncoktatások keretében szívesen elmélyítenék ismereteiket egy-egy tájegység táncát illetően. Az élőzenés tanítás kezdő és haladó csoportban párhuzamosan folyik, majd egy közös énektanulással, össztánccal és táncházzal zárul.

Facebook-esemény >>

Marton Szabolcs: KVARK – A mulandóság szimfóniája, audiovizuális koncert (2023. április 20.)

Április 20-án, a Budapesti Tavaszi Fesztivál nyitó estéjén egy különleges crossover produkciót láthatunk a Margitszigeten. A KVARK Marton Szabolcs egyedülálló koncertje: tanulmány a mulandóságról. Az előadáson a 12 fős zenekar szimfonikus hangzással, effektekkel és képi tekintetben kivételes mapping vetítéssel együttesen egy olyan világot hoz létre, amely magával ragad, a koncert végén pedig nehezen ereszt.

Los Orangutanes // Kobuci (2023. április 20.)

Április 20-án hivatalosan is megnyitja a szabadtéri majomszezont némi örömzenéléssel a Los Orangutanes csapata. A Kobuciban megrendezett koncerten igazi latin-amerikai hangulatra számíthattok, a Kelet-Európában unikumként életre hívott 10 tagú magyar, perui és uruguayi csapat jóvoltából.

Facebook-esemény >>

Budapesti Tavaszi Fesztivál (2023. április 20. – május 2.)

Tavasszal ismét reflektorfénybe kerül Budapest kulturális sokszínűsége. A 43. alkalommal megrendezendő Budapesti Tavaszi Fesztivál apropóján közel 30 helyszínen szerveznek programokat. A több mint 50 programot felvonultató rendezvénysorozat középpontjában a város állandó átalakulásban lévő művészeti és kulturális élete áll. Izgalmas felhozatalra lehet számítani: a repertoárban színházi előadások, kerekasztal-beszélgetés, digitális művészeti szemle, fotókiállítás, filmbemutató és nagyzenekari koncert egyaránt szerepel.

További részletek >>

Budapest Makett – Összerakjuk Budapestet! (2023. április 20. – május 2.)

A Budapesti Tavaszi Fesztivál BP150 programsorozata részeként április 20. és május 2. között, a margitszigeti Kristály Színtérben kerül kiállításra az 1976-tól kezdődően majd’ 20 éven keresztül épített, 1:500 léptékű Budapest-makett. A fából készült közel 180 négyzetméteres makett utaztatása nehézkes, hozzánk hasonló földi halandók számára átlagosan egy évtizedben csak egyszer nyílik lehetőség megtekintésre, úgyhogy, ha nem akartok lemaradni a városépítészeti kuriózumról.

Facebook-esemény >>

tavaszkert Dísznövény Szakkiállítás és Vásár (2023. április 21-23.)

Április 21. és 23. között virágba borul a Budai Arborétum és a MATE Budai Campusának parkolója, belső terei. Az ország más-más részeiről érkező kertészetek növénykínálata mellett kerti dekorációk, gasztrokiállítók, workshopok, gyerekfoglalkozások, vezetett séta és biokert-látogatás várja az érdeklődőket.

Facebook-esemény >>

95 éves a Zuglói Japánkert (2023. április 22.)

Ha egy kis egzotikumra vágynánk, akkor nincs más dolgunk, mint Zugló felé venni az irányt, hiszen Április 22-én egész napos programsorozattal ünnepli 95. születésnapját a Zuglói Japánkert, melynek keretén belül félóránként kertészeti vezetéssel, szakmai előadásokkal, izgalmas workshopokkal, valamint növényvásárral várják az ünnepi sereget.

További részletek >>

Budapest teli van faluval – Felolvasószínház a Radnóti Színház művészeivel (2023. április 22.)

Irodalmi piknikre invitálják az érdeklődőket a Gellért-hegyi Filozófusok kertjébe a Radnóti Színház művészei április 22-én, 10 és 14 órai kezdettel. A kétórás eseményen Budapestről, a budapesti életérzésről, a városhoz kapcsolódó történetekről szóló szövegek kelnek életre.

További részletek >>

I bike Budapest bringás felvonulás (2022. április 22.)

A Föld napja alkalmából április 22-én úgy tekerhettek át a fővároson, ahogy máskor nem lehet. Az I bike Budapest örömtekerése egyben demonstráció egy olyan Budapestért, ahol mindenki biciklire tud ülni. Találkozó 16 órakor a Hősök terén, majd 18 órakor közös bringaemelés a margitszigeti Alsó-nagyréten.

Facebook-esemény >>

Badacsony New Yorkban (2023. április 22.)

Április 22-én újra Budapestre költöznek a Badacsony közkedvelt borászatai, hogy kitűnő boraikkal örvendeztessék meg a budapestieket. Az idén 12. alkalommal megrendezett eseménynek a New York-palota ad otthont, azon belül pedig a Róma terem. Csapjatok le a jegyekre és koccintsatok egyet (kettőt)!

Facebook-esemény >>

Roger Waters // MVM Dome (2023. április 23.)

Roger Waters This Is Not A Drill elnevezésű turnéjának európai állomásaihoz érkezett, április 23-án pedig az MVM Dome színpadán lép fel a nagyközönség előtt. A koncerten várhatóan 20 dal csendül fel Pink Floyd és Roger Waters klasszikusaiból, de az énekes-gitáros legújabb dala, a The Bar is hallható lesz.

További részletek >>

Közjáték közösségi társasjátékos est (2023. április 24.)

Egyedül vagy, mégis szeretnél társasjátékozni? Többen vagytok, de még nagyobb társasággal játszanátok? Van egy játék, amit nagyon kipróbálnál, de nem találsz társakat hozzá? Itt a megoldás! A Board Game Caféban hétfőnként 18 és 21 óra között csatlakozhatsz a kijelölt asztaloknál zajló játékokhoz. Saját játékodat is magaddal viheted, de feltétlenül jelezd ezt a jelentkezésnél és a játékmesternek érkezésednél.

Facebook-esemény >>

BorKert – Hungarian WINE . Finger FOOD . Live MUSIC // Kilenc Kert (2023. április 25.)

Az első, februári BorKert sikere után itt a ráadás, április 25-én a Kilenc Kertben. A program során hazai borászok kóstoltatják meg legfinomabb boraikat, a háttérben pedig kellemes élő zene szól majd. Az este különlegességét továbbá az adja, hogy a kertben található 3 iglu lesz a kóstolótér.

Facebook-esemény >>

Jazzfest Budapest (2023. április 26. – május 17.)

Világsztárokat hoz Magyarországra a Jazzfest Budapest! 5 kontinens 22 országának művészei 10 budapesti helyszínen váltják egymást április 26. és május 17. között. Olyan nemzetközi kiválóságok érkeznek a fővárosba, mint Lizz Wright, Avishai Cohen, Stanley Clarke, Simon Phillips és Stacey Kent.

További részletek >>

Glass of Jazz – Egy este a Borok & a Jazz szerelmeseinek (2023. április 27.)

Idén már 16. alkalommal, ezúttal április 27-én kerül megrendezésre a bor és a jazz szerelmeseinek közkedvelt, Glass of Jazz elnevezésű eseménye. A Budapest Jazz Club koncerttermében kiváló zenék, a klub további tereiben pedig kiállítók várnak benneteket korlátlan borkóstolással és finom ételekkel.

Facebook-esemény >>

Európa Kiadó / vendég: Hegedűs Józsi // A38 (2023. április 28.)

Április 28-án az A38 Hajó színpadán ad koncertet a ’80-as évek elején alakult Európa Kiadó. A zenekar közel 40 éves fennállása alatt számtalan emblematikus dal született, ezek mind felcsendülnek majd a hajón. Az est vendége Hegedűs Józsi lesz, elővételes jegyek pedig már kaphatók!

Facebook-esemény >>

Tavaszi TáncTér – Szabadtéri tánckavalkád a Tánc Világnapján (2023. április 29.)

Április 29-én szabadtéri tánckavalkádban lehet részetek a Budapesti Tavaszi Fesztivál közösségi nyitóeseményének jóvoltából, a Madách téren. A tánc világnapjára szervezett esemény programterve szerint lesz tangó, swing, társastánc és salsa, a napot pedig Révész Richárd Latin Quintett koncertje zárja.

Facebook-esemény >>

Parov Stelar // Budapest Park (2023. április 29.)

Április 29-én újra hazánkban lép fel Ausztria egyik legismertebb művésze, az electro swing első számú úttörője, Parov Stelar. A turné állomása a Budapest Park, ahol egy teljesen új színpadképet láthatunk majd, különleges vizuális élményekkel, új dalokkal és még soha nem hallott feldolgozásokkal.

Facebook-esemény >>

Vad Art x Húszéves a Gödör (2023. április 29.)

Három emeletnyi underground happening koncertekkel, workshoppal, kiállítással, performansszal.

Facebook-esemény >>

Braindogs // KOBUCI (2023. április 30.)

Tom Waits zseniális számait, zenéjét, őrületét a világ egyik legkitűnőbb soul-blues énekese, Ian Siegal, valamint Ripoff Raskolnikov, Mischa Den Haring, Varga Lívius, Varga Laca, Frenk és Nagy Szabolcs tolmácsolja.

Facebook-esemény >>

Nemzetközi Jazz Nap (2023. április 30.)

Ezen a napon ingyenes koncertekkel ünnepelhetitek a nemzetközi jazznapot a Madách téren.

Facebook-esemény >>