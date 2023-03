Szeszélyes tavasz: 7 kihagyhatatlan beltéri program esős tavaszi napokra

Hiába a jó idő, azért tavasszal még jócskán számíthatunk esős napokra, de ilyenkor sem kell kétségbeesnünk. Ebben segít programajánlónk, amiben szigorúan csak beltéren űzhető szabadidős lehetőségeket gyűjtöttünk, ez mégsem vesz el az szórakozás minőségéből, sőt!

Cat Museum Budapest

Mi más bírna gyógyhatással egy-egy esős napon, mint eltölteni néhány órát szeretgetésre váró macskák társaságában? Ráadásul ehhez még némi művészet is társul, hiszen a Cat Museum Budapest falai között a cicák babusgatása mellett egy kifejezetten a helyszínre készült festménygalériát és macskás porcelánkollekciót is megtekinthetünk. A galéria bejárása után pedig megismerjük a cicák rejtélyes világát, majd frissen megszerzett tudásunkat egy kvíz keretein belül tesztelhetjük, zsákbamacskáért cserébe. Emellett filmvetítés és egy relaxkuckó is várja a látogatókat, hangaláfestéses kikapcsolódásra. Amennyiben április 7. és 10. között érkeztek, a húsvéti tojáshúzó nyereményjátékban is részt vehettek!

És ez még nem minden: a Cat Museum Budapest a Cicaesély Alapítvánnyal együttműködve örökbefogadható macskáknak ad otthont ideiglenesen, akikkel a múzeumban lehet találkozni. Az első vendégcica neve Bastet, aki már nagyon várja az őt megismerni vágyókat és a végleges gazdiját!

1054 Budapest, Vadász utca 26. | Weboldal

AROOM

Válasszátok az AROOM Budapestet, ha igazán látványos és realisztikus szabadulószobákban szeretnétek játszani. A belváros szívében, a Király utca 14-ben található kalandjátékok széles skáláján mindenki megtalálhatja a számára leginkább vonzó tematikát. Ha egyszer kipróbáljátok, a felejthetetlen élmény miatt biztos újra és újra összeáll majd a csapat, hogy megoldjátok a következő rejtélyt és a többi szobából is kijussatok. Hamarosan megérkezik a legújabb és legmodernebb szabadulós élmény az AROOM kínálatába: a Rainstorm szabadulószoba még egyedibb feladatokkal, hihetetlen látvánnyal és többszintes játéktérrel vár!

1061 Budapest, Király utca 14. | Weboldal

Alkotásutca

Mindenkiben szunnyad egy művész, akit lehet, hogy épp egy álmos, esős napon a legjobb felébreszteni. Az Alkotásutca élményfestésein kis csoportokban instruktorok segítségével ki-ki elkészítheti élete mesterművét pár óra alatt. A legjobb benne, hogy ehhez nem is kell semmilyen művészi előképzettség, és azoknak is sikerül, akik általános iskolában fogtak utoljára ecsetet. Az alkotás, a festés önmagában is élmény, ráadásul az elkészült műalkotás otthonunk ékes dísze lehet. És ki tudja, lehet, hogy az első, bizonytalan ecsetvonások után nem csak a választott kép, hanem egy új kreatív hobbi körvonalai is kirajzolódnak majd.

1064 Budapest, Izabella utca 91/a | 1136 Budapest, Pannónia utca 30. | Weboldal

Exittheroom

Ha esik, ha fúj, a szabadulószoba biztosan egy tuti program. Az Exit The Room Budapesten két helyszínen, összesen hét szabadulószobával várja a kalandvágyó játékosokat. A szabadulós játék során a résztvevők változatos kalandokban találják magukat, egy olyan történetben, amelyben ők a főszereplők. Egymással szorosan együttműködve kell megtornáztatniuk az agyukat, rejtélyek nyomába eredve. Akik szeretik az aktív kikapcsolódást és attól sem ijednek meg, ha kicsit törni kell a fejüket, az Exit The Room szabadulószobáiban biztosan megtalálják számításukat – és jó eséllyel a kijutáshoz vezető utat is.

1067 Budapest, Csengery utca 76. | 1072 Budapest, Nagy Diófa utca 4. | Weboldal

Light Art Museum

Igazán egyedülálló látványvilággal várják az innovatív megoldások és a fényművészet kedvelőit a Hold utcai piac csarnokában található Light Art Museumban. A LAM-ben olyan monumentális installációkat láthatunk testközelből, amelyek mindegyikének meghatározó eleme a művészet, a tudomány és a technológia interakciója, a fény kreatív használata. A kiállításon jónéhány világhírű magyar művész alkotásait megtekinthetjük, ilyen például Moholy-Nagy László és Victor Vasarely. Vegyetek részt ti is ebben a nem mindennapi élményben, ami biztosan feldobja majd a szürke napokat!

1054 Budapest, Hold utca 13. | Weboldal

DIY BAR Budapest

A Mittersisters márka közel 10 év sikeres működése után újabb mérföldkőhöz érkezett, melynek során megnyitották hazánk első olyan közösségi alkotóterét, ahol bárki elkészíthet 30-90 perc alatt egy egyedi bőrtárgyat, melyhez profi designercsapat biztosít segítséget. A workshopokon való részvételhez nem szükséges előzetes regisztráció, sem pedig tapasztalat, ugyanis a segítők mindent megtesznek azért, hogy a megálmodott bőrkiegészítőnk valóban életre is keljen. Van egy jó hírünk: áprilisban a DIY BAR Budapest szolgáltatása tesztüzemben zajlik, heti három napon érkeznek az első vendégek, és a különböző tárgyakat féláron készíthetik el!

1074 Budapest, Dob utca 34-36. | Weboldal

Sweet Escape

A Sweet Escape négyféle, izgalmas tematikájú szabadulószobával dobja fel az esős tavaszi napokat. Fontos szempont náluk, hogy a szobák egyike se legyen félelmetes, így kicsik és nagyok számára egyaránt szuper élmény lehet a furfangos fejtörők, ügyességi és két embert igénylő páros feladványok megoldása. A körülbelül egy óra alatt teljesíthető küldetéseket 10 éves kortól ajánlják, egészen 100 éves korig. A változatos pályák mellett csomagajánlatokkal is készülnek nektek a helyszínen: tortás, pizzás, kvízjáték- és kincskereső csomag közül választhattok, ezért érdemes csapatban érkezni. Bejelentkezni online és telefonon is tudtok.

1096 Budapest, Ernő utca 36. | Weboldal

Kiállításajánlónkból még több programot elleshettek:

(Nyitókép: Getty Images)