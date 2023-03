Március végén is számtalan izgalmas hétvégi program vár benneteket Budapesten. Koncertek, workshopok, filmvetítések, kiállítások, séták, túrák, családi programok, piaci élmények – mindből találhattok válogatásunkban.

Többnapos programok Budapesten és környékén

Jazzdor Fesztivál // Opus Jazz Club (szerda-szombat)

Március 22. és 25. között kerül sor a Jazzdor Fesztivál első speciális budapesti kiadására az Opus Jazz Clubban, ahol a francia szerzői jazz világa találkozik a Budapest Music Centerhez kötődő magyar és külföldi művészek munkásságával. A nemzetközi együttműködésben megvalósuló koncertsorozat a BMC elmúlt évtizedének legnagyobb volumenű jazzrendezvénye lesz.

Salvador Dalí kiállítás Budapesten (péntektől)

A hazánkban eddigi legnagyobb felhozatalú, több mint 150 műremeket számláló kiállítás felejthetetlen utazásra invitál Salvador Dalí grafikái, életnagyságú szobrai és egyéb különlegesen megmunkált műtárgyai közé, amelyek bátor anyaghasználatában az üveg, a bronz, az arany, sőt a gyémánt is szerepel.

GardenExpo 2023 (péntek-vasárnap)

A GardenExpón – az ország legnagyobb kerti trend- és életmód kiállításán – feltérképezheted a kerti márkák legjavát, kipróbálhatod a legújabb termékeket és elmerülhetsz a legfrissebb trendekben, az ingyenes tanácsadások alkalmával pedig szakszerű válaszokat kaphatsz kertberendezési és kertépítési kérdéseidre.

Budapesti programok csütörtökön (2023. március 24.)

Esti séta az Állatkertben

A séta során megismerkedhettek a Szavanna-ház lakói közül az orrszarvúkkal, zsiráfokkal, mangusztákkal és zebramungókkal. Ezen túl megtudhatjátok, milyen egy konyha, ahol naponta tízezer éhes szájra készítik elő a táplálékot, ráadásul betekintést nyerhettek az állatkert botanikai gyűjteményének háttér üvegházaiba.

Margarita Workshop // Tereza

Senorita Tereza most igazán különleges programmal készül nektek, hiszen egy Margarita Workshop keretein belül lerántja a leplet jó pár isteni nedű receptjéről.

A Bence kalandjai – 1bor1vers lemezbemutató // B32

A Bence kalandjai Jobbágy Bence gitáros-dalszerző egyszemélyes játszótere, ahol a gitár- és énekdallamok mellett a dalszöveg is központi szerepet tölt be. Repertoárjában a kezdetektől fontos szerepet kapnak saját szövegei mellett a versfeldolgozások is, több dala született kortárs költők műveiből. A most megjelenő második nagylemeze, az 1bor1vers is 12 kortárs hazai költő boros ihletésű versének megzenésítése.

Vörösfenyő duo – akusztik koncert // Zengő Bár

A 2010 nyarán alakult Vörösfenyő repertoárjában Nagy Balázs Krisztián dalai valamint olyan magyar és külföldi feldolgozások (Meghan Trainor, Oi Va Voi, Sziámi, Nirvana…) szerepelnek a zenekar felállására áthangszerelve, amelyeket szeretnek. Nevüket jellemzően egy Monty Python jelenetből kölcsönözték, ugyanis koncertjeiken ritkán szomorkodik a közönség, és általában ők sem túl komorak.

Bowie and friends vol 6. – Bob Dylan // A38

David Bowie 2016-os váratlan halála után határozták el magyar zenészek, hogy Bowie-számokkal, egy, a Bowie-életmű részleteit felmutató koncerttel emlékeznek a popkultúra egyik legnagyobb hatású művészére az A38 hajón. Bár a koncertet akkor egyszeri alkalomnak tervezték, mind a zenészek, mind a közönség újrázást szeretett volna. Ezért a csapat úgy döntött, évente egyetlen koncert erejéig összeállnak, de kibővítik a műsort egy-egy olyan zenésztárs számaival, akivel Bowie együttműködött. Ezen az esten Bob Dylan dalaiból válogat a zenekar.

$uicideboy$ // MVM Dome

A New Orleans-i rapduó, a $uicideboy$ nagysikerű Grey Day turnéja március 23-án az MVM Domeban lesz látható. A koncerten a G59 Records további előadói: Germ, Shakewell, Chetta, valamint Ski Mask The Slump God lépnek még előjátszóként a színpadra.

Budapesti programok pénteken (2023. március 24.)

Húsvéti vásár a Vakok Iskolájában

Tavaszi vásár, ahol a Kézzelfogható Alapítvány Látáspont műhelyében készült kerámia csodák, fonott kosarak, újrahasznosított játék és egyéb ajándéktárgyak, virágkötészeti termékek is várnak rátok.

Wes Anderson: Holdfény királyság // Bem Mozi

Wes Anderson bájos szerelmesfilmje két 12 éves gyerek történetét meséli el.

Szeder koncert a B32-ben

Szeder, a Junior Artisjus díjas énekes-dalszerző 2013 óta meghatározó része és egyedi színfoltja a hazai könnyűzenei életnek. Sajátos nézőpontjával próbálja vidámmá varázsolni a mindennapokat az apró hétköznapi csodákkal, humorral, fantáziával. A könnyed témák mellett a lélek mélységeibe, az önismereti út rejtelmeibe is bepillantást nyújtanak őszinte szövegei. A tartalmi sokszínűség műfaji sokszínűséggel vegyül, a francia sanzonos bohémság keveredik az indie folkrock vagányságával, amihez egy egyszerre karcos és lágy hang párosul.

Pribojszki Mátyás zenekara, a Jumping Matt & His Combo tavaszi klubkoncertje // Muzikum

Pribojszki Mátyás és zenekara a Jumping Matt & His Combo egyedi zenei stílusa nehezen szorítható szűk műfaji keretek közé, de alapvetően vidám, hangulatos, pozitív, improvizációkkal teli igényes, minőségi élőzene; blues, swing, boogie-woogie, valamint rock and roll elemekkel, mindez finoman megspékelve soul és funky érzésekkel.

Világegyetemisták (Ős-Sziámi) koncert meglepetés vendéggel

Az 1992-ben alakult Sziámi együttes tagjaiból álló formáció. Repertoárban az általuk készített hat Sziámi albumról válogatott dalok, amelyeknek a zeneszerzői is egyben. Általában közreműködő vendég énekesnők és énekesek is csatlakoznak a formációhoz a koncerteken.

Szombati programok Budapesten és környékén (2023. március 25.)

Szemétszedő túra a Budaörsi-kopárokon

Az inkább könnyű sétaként jellemezhető túra során a területileg illetékes természetvédelmi őr vezetésével járhatjátok be a a Gubóvirág tanösvényt és a Budaörsi-kopárok egy részét. Aki elmegy, nem csak segíthet megtisztítani a különlegesen szép túraútvonal környezetét, de sokat tanulhat a terület élővilágáról, természeti értékeiről is.ű

Velenceguri görkori- és botkori-túra

Velence tavi görkoritúra , amelyre botkorizva és sírollerezve is lehet menni. Kerékpáros, rolleres kísérők, családtagok, barátok is mehetnek.

Lead Zeppelin · Best of Setlist // Muzikum

Kihagyhatatlan estét tartogat a Lead Zeppelin zenekar ezen az estén. A csapat az elmúlt időszak legjobb repertoárjaiból állítja össze a műsort, csupa „nagybetűs” Zepp-dalok lesznek terítéken: így például a Whole Lotta Love, a Stairway to Heaven, a Black Dog, a Rock&Roll és még sorolhatnánk.

Jakab Péter: Ez még nem az – lemezbemutató koncert // Magyar Zene Háza

Lemezbemutatót tart a Jazzékielből is ismert Jakab Péter énekes-dalszerző, aki második szólóanyagát játssza ezen az esten először. Ez még nem az című album némileg elmozdul az előző akusztikusabb hangvételű, szobazenés daloktól és ezúttal már a koncertmegszólalást biztosító zenekar tagjai is szerepelnek rajta.

Magashegyi Underground – Tegnapután 10 éves újrajátszó koncert // Akvárium Klub

Tíz év telt el a Magashegyi Underground második nagylemezének megjelenése óta, ez alkalomból pedig visszatérnek az Erzsébet térre, ahol korábban elsőként adták elő a dalokat. A zenekar állandó tagjai mellett Beck Zoli is színpadra lép az Akvárium NagyHalljában, március 25-én.

Vasárnapi programok Budapesten és környékén (2023. március 26.)

Sup-túra egy elvarázsolt világban

Bedőlt fák, hódok, szűrekegémek, borostyánnal benőtt öblös fák, csend és csak a természet hangja ami vár benneteket Budatétényben.

ErdőTekergő Túra

A Péterhalmi erdőben várnak minden 4-14 éves tekergőt, aki szeretne eltölteni egy izgalmas, kalandokban gazdag délelőttöt, ahol fejlődhet, kiabálhat, sarazhat és mindenfélét gyűjthet az erdőben.

Hadik Könyvvásár

Négy magyar mikrokiadó kerül rivaldafénybe a Hadik első könyvvásárán március 26-án. A Csirimojó Kiadó, az Ø Kiadó, a Polar Könyvek és a Sonora Kiadó hozza el legizgalmasabb könyveit a Bartók Béla úti kávéházba, ahol az új olvasmányok beszerzése mellett a kiadók mögött álló embereket is megismerhetitek.

Pancs – gasztroplacc

Érdemes a VIII. kerület felé vennetek az irányt vasárnaponta, amennyiben őstermelői portékákból szeretnétek bevásárolni. A Pancs – gasztroplacc reggel 9 órától délután 14 óráig vár benneteket, így még a későn kelők sem maradnak le a szezonális zöldségek-gyümölcsök, sajtok, sonkák, pékáruk, szörpök és borok széles választékáról.

Sari Schorr – The Freedom Tour 2023 // Analog Music Hall

Március 26-án Budapesten is fellép a New York-i Sari Schorr és zenekara. Az énekesnő új lemezének munkálatai közben, egy tavaszi turné keretében hozza el legjobb blues-rock szerzeményeit és a korábbi közönségkedvenc dalokat.

