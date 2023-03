5 termelői piac Budapesten, ha helyi és szezonális csemegéket keresel

Az első tavaszi napsugarak megjelenésével szinte azon nyomban benépesülnek és megtelnek minden földi jóval, szezonális finomsággal a város termelői piacai. Csemegézzetek belőlük kedvetekre!

Biokultúra Ökopiac

Minden szombaton 6:30 és 13 óra között várja a lelkes piacolókat Közép-Európa legnagyobb ellenőrzött biopiaca a MOM Kulturális Központ tőszomszédságában. A Biokultúra Ökopiac nem pusztán piac, de egy közösség is, ahol nemcsak vásárolni, nézelődni, inspirálódni jó, de finomakat is lehet enni. Mindeközben pedig hazai őstermelők és biogazdaságok mindig friss, ízletes, bio és szezonális kínálatából válogathattok kedvetekre. A hatalmas választéknak köszönhetően a zöldségen és gyümölcsön túl minden mást is beszerezhettek egy helyen, a Gesztenyés-kert mellett, kifogástalan minőségben.

1124 Budapest, Csörsz utca 18. | Weboldal | Facebook

Római parti Piac

Minden szombaton 8 és 13 óra között a Dunától egy karnyújtásnyira, hamisítatlan piachangulattal vár bennünket a Római parti Piac. A napsütötte, mindig jókedvű vásár lángosillattal tárja szélesre láthatatlan ajtaját a vásárlók előtt, akik természetesen számtalan portéka közül válogathatnak. Az asztalok, a pultok, a ládák, később pedig a kosarak telnek itt színültig szívvel-lélekkel készülő termékekkel. Nem érdemes otthon maradniuk azoknak, akik a heti bevásárlás után kézműves alkotások közül válogatnának, de azoknak sem, akik a Kisudvarban kínált ínycsiklandó ebédet kóstolnák meg.

1031 Budapest, Nánási út 47-49. | Facebook

Szövetség az Élő Tiszáért Városmajori Termelői Piac

A hétfői, szerdai és pénteki napok alkalmával, 8 és 15 óra között különösen érdemes a Városmajor felé venni utunkat. Ekkor telik meg ugyanis a Városmajori Jézus Szíve-templom tőszomszédsága őstermelők gondosan nevelgetett és szívvel-lélekkel készített finomságaival. Az állandó kínálatban szezonális zöldségek és gyümölcsök, füstölt húsáru és tejtermékek, kenyér- és pékáru is szerepelnek, de a felhozatal alkalomról alkalomra változik. Így lehet, hogy időnként gyógyhatású fokhagymaitallal, dabasi csirkével, aszalványokkal, lekvárokkal és spejzkincsekkel a kézben térhetünk haza.

1122 Budapest, Csaba utca 5. | Facebook

Rákosfalvai Mini Termelői Piac

Családias hangulatú mini termelői piaccal vár minden héten csütörtökön 13:30 és 17:30 között a Rákosfalvai Mini Termelői Piac. A zöldségek és gyümölcsök mellett innen mézzel, friss tejjel és sajtokkal, kenyérrel, a kamra színe-javával, újonnan pedig mangalicából készült finomságokkal térhettek haza. Az otthonra szánt alapanyagok és termelői vásárfia mellett helyben fogyasztható, frissen sült hekkel és harcsafalatokkal, édesszájúakat kürtőskaláccsal, rétesekkel és még megannyi süteménnyel csábítják Zuglóba.

1144 Budapest, Rákosfalva park 6-8. | Facebook

Wekerlei Kispiac

Minden csütörtök délután, 16 és 19 óra között piaci forgatag kerekedik a nem mindennapi hangulattal megáldott Wekerle-telep kispiacán. A tetős faasztalokon őstermelői és bioportékák érik lépten-nyomon egymást, friss, szezonális termékek sorakoznak vásárlókra várva. A piacozást rendre programokkal, a KÖZÖS – kávézó és konyha által kínált ételekkel, mennyei vegaburgerekkel teszik még felejthetetlenebbé. És ha ez még nem lenne elég a jóból, a csütörtöki alkalmak mellett kedd és péntek délelőttönként a hagyományos piackínálatba is belekóstolhattok.

1192 Budapest, Nádasdy u. 1. | Facebook

