Újdonságok Budapesten: 8 hely, ahová érdemes ellátogatni márciusban

Új spanyol tapasbárral, BBQ-kánaánnal és retró reggelizővel ért ide a március. Felkutattuk fővárosunk legújabb és legizgalmasabb, újonnan nyitott vendéglátóhelyeit, melyeket a lentiekben ti is megismerhettek!

TacoBar Budapest

Jóllakott gyomorral jelentjük, összeállt a Florida-Balaton-Budapest tengely! Kovács Dániel és Petra Lyskova amerikai tapasztalatokból táplálkozó, évek óta sikeresen működő szigligeti TacoTruckja után megnyitották első állandó éttermüket, a TacoBart. Itt a műfajtól megszokott taco-burrito-quesadilla szentháromságon túl olyan ínycsiklandó különlegességek várnak ránk, mint a sopa de lima névre hallgató csirkehúsleves, amit sok zöldség, cheddar sajt és lime mellett az avokádó tesz felejthetetlen gasztronómiai élménnyé, vagy a tequilába áztatott baconnel érkező, guacamoléval megkent marhaburger.

1051 Budapest, Nádor utca 23. | Facebook

UltraMarinos Martinez

A kulturális sokszínűségéről híres Bartók Béla út legújabb nevezetességét a La Nube borbárral már bizonyító csapat szállítja: az UltraMarinos Martinez egy darab Spanyolország, amely könnyűszerrel egyesíti magában egy delikátesz árubőségét és egy autentikus tapasozó kötetlen hangulatát. A borok, sörök, olajbogyók és halkészítményes konzervek súlya alatt roskadozó polcok a hátsó üzletrészben találhatók, míg a bárrész, illetve a húsokkal és sajtokkal bőségesen kibélelt tapaspult közvetlenül a belépés után fogad minket, hogy azzal a lendülettel már Madridban is érezzük magunkat.

1111 Budapest, Bartók Béla út 16. | Facebook

Timco BBQ

Amerikai katonaként érkezett Magyarországra, barátjával együtt saját kisüzemi sörmárkát alapított, most pedig megnyitotta a négy nagy BBQ-iskola (Texas, Kansas City, Carolina és Memphis) előtt áldozó éttermét: Tim Helmick helyén a spéci receptek alapján készült szaftos húsok és a csapból folyó kézműves árpalevek kéz a kézben járnak, csakúgy, mint a csillagos-sávos lobogós őshazában. Van itt minden, mi szemnek-szájnak ingere, a chilis babtól a sertésoldalason és a pulled porkon át egészen a hotdogokig, de a kukoricás kenyér és az almás pite sem maradhatnak el!

1066 Budapest, Jókai utca 28. | Facebook

Csemege

Egy volt csemegeüzlet helyén, a Funzine Kálvin téri főhadiszállásától mindössze két perces sétára nyitott meg a többek között a feketét is üzemeltető társaság új brunchozója, a múltidéző hangulatú, ám így is minden ízében mai Csemege. Az egész napos reggelikhez a pékárut a szomszédos nor/ma szolgáltatja, a halkonzervkínálat láttán áll nem marad helyén, szomjoltóként akár kombuchát is kortyolhatunk, a nap leszálltával pedig egy jó pohár natúrborral kísérhetjük le a Csemege újragondolt gulyását, sőt, Budapesten egyedülálló módon még vajgyertyát is kóstolhatunk!

1053 Budapest, Kecskeméti utca 9. | Facebook

Sushi Wan

A japán konyhaművészet rajongói új helyen hódolhatnak imádatuk tárgyának: a Király utcai Sushi Wan tradicionális távol-keleti receptek alapján készült sushik (beleértve a hagyományos nigiri és maki tekercseket, valamint a rendhagyóbb variációkat is), pirított rizs- és sült tésztaalapú ételek, valamint kiadós levesek széles kínálatával csábítja ízlelőbimbóinkat a felkelő nap országába. A friss, minőségi alapanyagok garantálják a harmonikus ízvilágot, amit egy finom szakéval megfejelve tehetünk még kiegyensúlyozottabbá.

1077 Budapest, Király utca 59/b | Facebook

Ké Bolá?

Hogy mi újság? Hát csak az, hogy ezentúl nem kell a Karib-tengerig utaznia annak, aki egy falat Kubára vágyik. Hector, a Ké Bolá? Cocina Cubana mindig mosolygós tulaja révén a betérő vendégek a szigetország olyan specialitásait élvezhetik, mint a messze földön híres Cubano szendvics, a tépett húsos ropa vieja, az extra sűrű és nagyon krémes chilis bab, vagy a tostones, ami sült zöldbanánkarikákat takar. Bőséges adagok, hangsúlyos fűszerezés és barátságos fogadtatás: ez a Ké Bolá.

1084 Budapest, Rákóczi tér 9. | Facebook

Amazy Burger

A Black Cab Burger belvárosi egységének bezárásával hatalmas űr keletkezett az Uránia környékének gasztropalettáján, amit a helyére érkezett Amazy Burgernek mostanra sikerült is betöltenie – mindannyiunk legnagyobb örömére. A buci elsőrangú, a húsról ódákat tudnánk zengeni, a hasábburgonya pedig úgy ropog, ahogy az a nagy könyvben meg van írva. Aki a hagyományos amerikai burgerélményt éhezi, annak a sima sajtburgert ajánljuk, az ínyencek számára az avokádós, szarvasgombás majonézes Truffle-t, míg a Spicy-val mindenki csak óvatosan ismerkedjen!

1088 Budapest, Rákóczi út 19. | Facebook

Erzsike Espresso

Újranyitott a színművészetis hallgatók ikonikus törzshelye, az Uránia és az Ódry Színpad előadásaira igyekvők kedvence, az Erzsike. A Kádár-kor legendás presszója az eredetihez megszólalásig hasonlító neonfeliratával tért vissza, kávék és teák nagy választékával, ellenállhatatlan sütemények és frissen készült szendvicsek változatos tárházával. Ha egy kellemes estét szeretnél eltölteni barátaiddal vagy pároddal, vagy egyszerűen csak meginnál egy finom kávét, miközben a hétindító online meetingre készülsz, az Erzsike Espresso ideális választás!

1088 Budapest, Rákóczi út 23. | Facebook