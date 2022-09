50+ izgalmas hétvégi program Budapesten és környékén

Temérdek tartalmas hétvégi programmal vár bennünket Budapest és környéke ezúttal is. Vásárok, koncertek, kulturális, gasztro- és moziélmények. Összegyűjtöttük nektek a legjobbakat!

Többnapos hétvégi programok Budapesten és környékén

French Food Festival • Vive la France // Botellón Terasz (csütörtök-szombat)

Szeptember 22. és 24. között a francia elegancia és a kifinomult ízek beköltöznek a Kazinczy utcába, szinte látjuk lelki szemeink előtt, ahogy a bajszos francia monsieur kezében ropogós baguette-tel és egy palack illatos vörösborral hetykén pózol csinos sapkájában és csíkos pólójában. Három napon át az andalító sanzonok mellett a legkiválóbb budapesti éttermek isteni falatokkal, válogatott bor- és pezsgőkínálattal várnak a Botellón Teraszon, kóstoljatok hát ti is bele a francia konyhaművészet legjavába.

Facebook-esemény>>

Bokréta Fesztivál (csütörtök-szombat)

Izgalmas programokkal vár titeket a Bokréta Fesztivál immár ötödik éve. A négy tematikus napon barangolhattok, alkothattok, interaktív workshopokon vehettek részt, valamint csatlakozhattok a közösségi piknikhez is.

Facebook-esemény>>

Ars Sacra Fesztivál a Fiumei Sírkertben // ingyenes séták (csütörtök-vasárnap)

A Nemzeti Örökség Intézete idén is csatlakozik az Ars Sacra Fesztiválhoz. A sétákon való részvétel ingyenes, de regisztráció kötött.

Facebook-esemény>>

Ha sírkert helyett valami vidámabb tematikus sétára vágysz:

Corvin Szezonzáró Sörfesztivál (csütörtök-vasárnap)

30-nál is több kiállító, közel 150 féle csapolt és üveges sörrel vár a világ minden tájáról a Corvin sétányon.

Facebook-esemény>>

Octoberfest Városliget // Pavilon Kert X Buja Disznó(k) (csütörtök-vasárnap)

Szeptember 15-től, 3 hétvégére a Városligetbe költözik a híres októberi sörfesztivál. A meghirdetett napokon az élőzenén és a Buja Disznó(k) állandó rántott finomságain túl pedig, sült bajor kolbász roppanások, perec ropogás és óriás sörös korsó koccanások várhatók.

Facebook-esemény>>

Eleven Ősz (péntek-szombat)

Megújult programözönnel tér vissza szeptember 23-24-én az Eleven Ősz nyárzáró fesztivál a Bartók Béla Boulevardra. Az indián nyári hétvégét felölelő rendezvény programjai között galéria- és műteremlátogatásokat, egyedi kortárs alkotásokat, valamint a Bartók Béla út titkaiba avató sétákat, túrákat találunk.

Weboldal>>

Marcus Goldson kiállítás // BBB KultPont (péntek-szombat)

Festmények szerelemről, jellegzetes fővárosi alakokról, ismerős helyekről, szerethető iróniával ábrázolva a mindennapok karaktereit.

Facebook-esemény>>

FIESTA EN WESTEND – latin-amerikai napok a Westend Tetőkertben (péntek-vasárnap)

Szeptember 23. és 25. között megtapasztalhatjátok, milyen is az utánozhatatlan latin-amerikai hangulat, mindezt a város legtetején, a Westen Tetőkert ölelésében. Forró ritmusokkal, ízletes ételekkel és hűsítő italokkal készülnek, akik pedig a gasztronómiai élmények mellett a latin-amerikaiak kultúrájába is betekintést nyernének, ne hagyják ki az ezzel kapcsolatos workshopokat sem, ahol elkészíthetitek életetek legjobb margaritáját és megismerhetitek a koktélok történetét. A belépés ingyenes, további információkért pedig kövessétek a Westend Tetőkert Facebook-oldalát!

Facebook-esemény>>

Pszinapszis, Budapesti Pszichológia Napok (péntek-vasárnap)

Idén immár 26. alkalommal rendezik meg Európa egyik legnagyobb, kizárólag önkéntesek által szervezett tudományos-kulturális eseményét, a Budapesti Pszichológiai Napokat, azaz a Pszinapszist, ahol pszichológiai előadások, kerekasztal-beszélgetések, workshopok, színház és koncertek is várnak benneteket.

Facebook-esemény>>

Mad Kert OKTOBERFEST EXTRA (péntek-vasárnap)

Ismét Oktoberfest a Mad Kertben: most is lesz vetítés és a 16 sörcsap, Barrel Project decizés, tele hűtők, újdonságok-ritkaságok, soft serve és napsütés is biztosítva lesz a főzde mögötti sörkertben egészen péntektől vasárnapig.

Facebook-esemény>>

Budapesti programok csütörtökön (2022. szeptember 22.)

Kaland az esőerdőben – Kincskereső játék és kiállítás

A látogatók kiállításba lépve megismerkedhetnek több kontinens esőerdőinek különleges állataival, titokzatos növényeivel és lebilincselő jelenségeivel, miközben egy izgalmas kincskereső kaland részesei lehetnek.

Facebook-esemény>>

Whisky & Steak Est // Jardinette Kertvendéglő

A steak a húsok királynője, a whisky az italok királya – ezeket ötvözik egy egyedülálló esten, szeptember 22-én a Jardinette-ben. A húsrajongóknak olyan különleges darabokat szolgálnak fel, mint az Omaha Chuck Flap, Dél-Amerikai Picanha és mellé például Bulleit Kentucky Bourbont, Johnnie Walkert kortyolhattok. Hatfogásos vacsorára invitálnak, amelyhez a világbajnok húsok a Hússzabóság Hegyvidékből érkeznek. Miközben elfogyasztjátok, Gulyás Csaba (a Diageo-Zwack szakembere) párlatszakértővel kóstolhatjátok végig az italsort, aki sok kulisszatitokkal ismertet meg benneteket.

Weboldal>>

World Press Photo Exhibition nyitónap // Magyar Nemzeti Múzeum

Az év egyik legjobban várt kiállításán olyan sajtófotók kerülnek reflektorfénybe, melyek hitelesen mesélik el a világ legfontosabb történéseit az elmúlt egy évben. Az izgalmas pályaműveket bemutató tárlatot idén is kísérőprogramok egészítik ki.

Facebook-esemény>>

Filmplakát klasszikusok

Jelentős mesterek munkáiból válogatva, a teljesség igénye nélkül mutatnak ízelítőt a magyar plakátművészet második aranykorából a Mixát Udvar Keg részlegében.

Facebook-esemény>>

Esti gurulás Óbudán

Érdekel Óbuda éjszaka kerékpárról? Az autómentes nap apropójából invitálnak benneteket egy rövidke közös csorgásra.

Facebook-esemény>>

Budapesti programok pénteken (2022. szeptember 23.)

Sena Dub // Pontoon

Búcsúzzatok Senával a nyártól az utolsó szabadtéri dubolásán! Utána Dj Kofi felel a talpalávalóért.

Facebook-esemény>>

Légrádi Gergely: Fekete-fehér – monodráma Göttinger Pállal // Gödöllői Királyi Kastély – Barokk Színház

Egy hajóút – hosszú utazás. Van idő mesélni, van idő játszani. Egy hotelszoba – akár egy börtön cellája. Van idő mesélni, van idő játszani. A magányos fogoly megpróbálja minden áron ép elmével túlélni az új hatalom pusztító elnyomását. A végeláthatatlan kihallgatásokat. Hogyan segíthet mindebben a sakk? Hol kezdődik a játékszenvedély és hol válik őrületté? Csak úgy sorjáznak a játszmák, amelyeket le kell játszani, úgy önmagával, mint a másik színnel és a hatalommal. Tessék beszállni. A hajó hamarosan kifut. Ahogy a gondolkodási idő, amely a következő lépés megtételére rendelkezésre áll.

Az Ördögkatlan Fesztivál Egyesület előadása Stefan Zweig Sakknovella c. kisregénye alapján.

Jegyek>>

Éjszakai kalandtúra a Vadasparkban

Szeptemberben és októberben kalandos éjszakai szakvezetések során fedezhetitek fel a Budakeszi Vadaspark izgő-mozgó éjszakai állatainak életét.

Facebook-esemény>>

Éjszakai bunkertúra a Csepel Művekben

A bunkertúra a hazai turisztikai piacon teljesen egyedülálló, prémium programcsomag: Magyarország valaha volt legnagyobb gyárának 1944-es eseményeit mutatja be 4 órányi programot nyújtva, II. világháborús építésű óvóhelyek meglátogatásával.

Facebook-esemény>>

További különleges kiállítások Budapesten:

Szombati programok Budapesten és környékén (2022. szeptember 24.)

Szüreti Czakó Piacz

Jöhet eső, fújtat a szél, a Czakó Piacz termelői mindig szeretettel várnak szombatonként a Czakó utca 15-ben. Ráadásul itt a szüreti időszak. Zsolti frissen szüretelt szőlővel érkezik ide és annyit présel nektek amennyit csak haza bírtok vinni.

Facebook-esemény>>

Kilátásgyűjtő körtúra a Börzsöny egy eldugottabb részén

Beszélgetős, fényképezős, kellemes tempójú, közel 20km-es túrán vehettek részt Verőcétől indulva.

Facebook-esemény>>

További izgalmas túracélpontok a Dunakanyarban:

Könyves Séták: Buja Buda

Harisnyakötők és türelmi bárcák. Kétes múltú luxusmúzsák és könnyű, ledér szerelmek. A történeti Budapest erotikus emlékei közt sétálva megismerkedhettek a korabeli kéjnők és vendégeik mindennapjaival. Olyan helyszínekre látogathattok, ahol a falak izgalmas rendőrségi, megdöbbentő közegészségügyi adatokról, ledér bordélyos hölgyekről, sőt, kalandos szeretői történetekről mesélnek.

Facebook-esemény>>

20 éves a Nemzeti Színház Duna-parti épülete – nyílt nap

Idén lett 20 éves a Nemzeti Színház Duna-parti épülete, ennek alkalmából szeptember 24-én nyílt napot tartanak a színházban. A több különféle programon a részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Emellett a látogatók a Nyílt Nap során a Nemzeti Színház előadásaira 30%-os kedvezménnyel vásárolhatnak jegyeket és bérleteket is.

Weboldal>>

Süsü, a sárkány, zenés mesejáték // Szentendre

A teljes két felvonásos darab, nagyszínházi önmagában forgó díszlettel. Az igazi, bábkészítő által engedélyezett 2 méteres Süsüvel, eredeti újrahangszerelt zenével.

Facebook-esemény>>

Jótékonysági főzőverseny Józsefvárosban

Jótékonysági főzőverseny és közös asztal a Mátyás téren. A helyszínen a jó hangulatot és a zenét a Tilos Rádió DJ-i, illetve Drahos Evelin és Dress Bálint biztosítják.

Facebook-esemény>>

Mihály-napi búcsú

2022 őszén ismét megrendezik a már hagyományos Mihály-napi búcsút a kispesti Templom téren. Szeptember 24-én, 10.30-tól változatos programokkal, színpadi fellépőkkel, kézműves kirakodó vásárral várják a kicsiket és nagyokat egyaránt.

Facebook-esemény>>

Gasztroséta és kóstoló a Füvészkertben

Az Urban Jungle Budapest legújabb füvészkerti sétáján minden az ehető növényekről és az evésről szól. A séta vezetője Hadobás Nóra, az UJB alapítója, a BBC GoodFood Magazin állandó szerzője, egy mindig éhes gasztrorajongó, aki legalább annyira szeret az ételekről és az evésről beszélni, mint enni. Ennél jobban pedig csak a növényeket kedveli, így hát gondolt egyet és egy kétórás séta programban egyesítette mindazt, ami örömmel és lelkesedéssel tölti el, remélve, hogy időről-időre talál majd olyan sétatársakat, akikkel megoszthatja az évek alatt fejében gyűjtögetett információkat.

Facebook-esemény>>

Szabad minifeszt // Szeszgyár

Egy léleksimogató programsorozat a természetben, de mégis a belváros közepén. Nyitott emberek, művészet a nőkért, közös chill és harmadikszem nyitogató BPM vár benneteket a Szeszgyár területén.

Facebook-esemény>>

Vecsési Káposztafeszt

Főzőverseny, vecsési savanyúságok, tovább élő sváb hagyományok, Bagossy Brothers és Irie Maffia koncert vár titeket.

Facebook-esemény>>

Őszi Panoráma Expressz a Gyermekvasúton

A nyáron már rendszeressé és népszerűvé vált esti járat őszi változatában is a különvonat alkonyatkor érkezik a Kis-Hárs-hegy melletti panorámaívbe, ahonnan páratlan kilátás nyílik a fővárosra.

Facebook-esemény>>

Szatyort Art Kvíz

Érdekel a képzőművészet? Mindent tudsz a magyar és egyetemes képzőművészetről? Szívesen összemérnéd tudásod egy jó hangulatú kvízen? Ha igen, akkor a Szatyor Art Kvízen a helyed! A szeptemberi kvíz témája: A SZERELEM.

Facebook-esemény>>

Ez is izgalmas hétvégi program lehet:

PikNik Mozi: Made in Hungária // Páty

A PikNik Mozi szeptember 24-én újra Páty településére látogat. Egy felejthetetlen szabadtéri mozizásban lehet részed egy egyedülálló, hatalmas vászon előtt, ami több, mint 9 méter széles és 7 méter magas. Film: Made in Hungária.

Facebook-esemény>>

Budapesti naplementés kenutúra

Varázslatos fények, a pezsgő belváros ritkán látott arca és a víz közelségének nyugalma – ez vár rád a naplementés kenutúrán.

Facebook-esemény>>

Gáspár Károly Trio feat. Nagy Noémi // Jedermann

Koncert és Jam Session a Jedermannban. Aki vacsorázna is egy jót a koncert előtt, érdemes este 8 előtt érkeznie.

Facebook-esemény>>

Mild Orange (NZ) vendég: Brenka // Akvárium Klub

A Mild Orange egy négytagú indie-pop-rock banda Új-Zélandról. Az együtts 2018-ban robbant be a köztudatba, amikor a Some Feeling daluk 20 milliós nézettséget ért el a YouTube-on, majd a debütáló albumuk, a Foreplay 80 milliós streamig jutott.

Facebook-esemény>>

Vasárnapi programok Budapesten és környékén (2022. szeptember 25.)

Napfelkelte kutyákkal a Budai Várban

Ki korán kel, aranyat lel jeligére megnézhetitek, hogyan kel fel az aranyló nap a Lánchíd mögött. Ezt követően felfedezhetitek a Budai Vár eldugott sétányait, a kihagyhatatlan látnivalókat is érintve, méghozzá akkor, amikor még a legtöbben alszanak.

Facebook-esemény>>

Őszi Széll – Nyárzáró Utcabál

Szeptember 25-én utcabált hirdet a Nemdebár, a 101 Bistro, a Pingrumba étterem és az Easy AS, akik zenei programmal és utcai ételkülönlegességekkel készülnek erre a szép őszi vasárnapra.

Facebook-esemény>>

Népmese napja // Bolhapiac gyerekeknek Budaörsön

Koncert, bábelőadás, táncbemutató, pónilovaglás, állatsimogató, népi ügyességi játékok, babakonyha, kukoricás játszó és bolhapiac vár titeket Budaörsön a művelődési ház előtti szervizúton.

Facebook-esemény>>

Túra a Csíki-hegyek között

Könnyű, kezdő szintű, 6 km-es túra ingyenes részvétellel.

Facebook-esemény>>

Hegyvidéki Ősz ~ Gesztenyenap

Kreatív, különféle műfajokat ötvöző, szabadtéri családi programok, koncertek és műsorok, különleges gasztroélmények a Hegyvidéken, három helyszínen.

Facebook-esemény>>

Benne: Hegyvidéki Ősz a Lóvasúton

10 órától iamyank közreműködésével a Rajzolj zenét! programmal kezdődik a nap. Ezt követően a Bélaműhely különleges hangszereit próbálhatják ki gyerekek és felnőttek egyaránt. 12 órától Halmos Monika fitoterapeuta és food-stylist vezetésével az érdeklődők az ehető növényekkel ismerkedhetnek meg. A kicsik és nagyok a Helytörténeti Gyűjtemény kincskeresésén egész nap próbára tehetik magukat. 16:30-tól egy izgalmas helytörténeti sétára invitálnak mindenkit, végül 19 órától az Ars Sacra fesztivál keretein belül Juhász Róza előadását hallgathatjátok meg Jókai Anna életéről.

Facebook-esemény>>

Caprera, Naplás, reptér – 3 természetséta Pesten

Három könnyű természetsétára vár titeket a Kertvárosi Időutazó Pesten.

Facebook-esemény>>

Játék utca a Grundon

A JátékUtca egy egyedülálló kezdeményezés, amelynek célja, hogy a természetes játékokat és alapanyagokat készítő, viszonteladó és népszerűsítő vállalkozásoknak, valamint az eziránt érdeklődő nagyközönségnek találkozási, kapcsolódási pontot, közös és “közösségi játszóteret” biztosítson.

Facebook-esemény>>

Szedd magad alma akció és csacsisimogató Törökbálinton

A többféle szedhető almafajta és a saját almákból készített almalé mellett a látogatóknak állatsimogatóval is kedveskednek.

Facebook-esemény>>

Mazel Tov: Sólet napok

Az ünnepi készülődés jegyében a füstölt kacsamellel és velőscsonttal tálalt sólet receptúrája kerül elő a fiókból, a bár ajánlata pedig kóser sörökkel és borokkal bővül. A Hot Jazz Band jóvoltából kivételes jazzélménnyel is gazdagodhattok.

Facebook-esemény>>

Makers’ Market Budapest

Szeptember 25-én újra várnak titeket a Fény Utcai Piacon hatvan hazai alkotó rengeteg gyönyörű tárgyával. A legszuperebb hazai designterek alkotásai mellett akusztikus koncertekkel és workshoppal is készülnek.

Facebook-esemény>>

Újbuda Streetball Fesztivál

A nagy sikerre való tekintettel a tavaszi fordulók után ősszel is megrendezésre kerül az Újbuda Streetball Fesztivál, három helyszínen és időpontban.

Facebook-esemény>>

Ruhavásár a Sárkányban

Tárt karokkal várnak titeket a Pingrumba szívében (alatt) található Sárkány Bárban, ahol milliónyi portéka közül válogathattok a kedvetekre vasárnap.

Facebook-esemény>>

MFÖEK nyílt nap a Kőleves kertben

Foglalkoztat az ideiglenes befogadás gondolata, de nem tudod, pontosan mivel jár egy gyeptelepről érkezett mancsos érkezése? Tervezed az örökbefogadást, de előtte szívesen megtapasztalnád, hogyan telnek egy kutyussal a mindennapok? Esetleg már készen állsz, hogy egy új, négylábú taggal bővüljön a családotok? Vagy egész egyszerűen szeretnél egy picit belesni a kulisszák mögé és többet megtudni arról, hogyan működik az MFÖEK? Ha a fenti kérdések bármelyikére igen a válaszod, szeretettel várnak az MFÖEK első nyílt napján!

Facebook-esemény>>

Vecsei H. Miklós és Takács Dorina – Дeva-dalpremier a Csoóri-szalonon a Fonóban

A Csoóri-szalonokon a magyar zenei és színházi élet legfontosabb szereplői zenésítik meg Csoóri Sándor egy-egy versét, gondolatát, esszérészletét.

Facebook-esemény>>

Billy Idol // Budapest Park

2018-as elsöprő sikerű Budapest Parkos koncertje után újra hazánkban köszönthetjük a ‘80-as évek egyik legmeghatározóbb punkrock bálványát, Billy Idolt. A legendás énekes nemrég The Roadside című négyszámos EP-vel lepte meg rajongóit, de abban biztosak lehetünk, hogy most is magával hoz olyan ikonikus slágereket, mint a White Wedding vagy a Dancing With Myself.

Facebook-esemény>>