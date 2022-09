5 izgalmas szabadulószoba Budapesten, ami feldobja az őszi napokat

Nincs is jobb annál, mint feldobni az ősz első hónapját némi kellemes feszültséggel ötvözött izgalommal, amit egy szabadulószoba nyújthat az egész társaság számára. Változatos feladatok, különböző tematikák és sok-sok szórakozás vár benneteket Budapest legjobb szabadulószobáiban, érdemes mindet kipróbálni!

Budapest újgenerációs, minden eddiginél látványosabb szabadulószobáival vár bennetek a Magic Rooms csapata, ahol kilenc, különböző tematikájú szoba segítségével tehetitek próbára rátermettségeteket, valamint azt, hogy mennyire gördülékenyen tudtok együttműködni. A már megszokott lakatok és zárak helyett rejtvényeken, rejtett ajtókon és titkos helyiségeken át vezet az út a megoldásig, a válasz pedig sokszor közelebb van, mint gondolnátok. A szobák mindegyike több helyiségen vezet keresztül, és maximum 60 perc alatt teljesíthető. Sőt, van közöttük olyan is, ami hat szobából áll össze, így téve még izgalmasabbá az élményt. Vonzanak a Harry Potter, A Karib-tenger kalózai vagy a Csillagok háborújának misztikumai, esetleg a Jumanji vagy az Atlantisz rejtelmekkel teli világában merülnétek el? A választás nem lesz egyszerű, de bármelyikre is essen végül a választásotok, biztosan nem fogtok csalódni.

1065 Budapest, Zichy Jenő utca 27.

A PÁNiQ-SZOBA már 10 éve hazánk legnépszerűbb szabadulószobáit tudhatja magáénak. Sikerük kulcsa az egyedi hangulatú és jól megtervezett pályák részleteiben lakozik, ahol a klasszikus megoldások mellett a harmadik generációs pályák rejtelmei is megtalálhatóak. Budapest szívében jelenleg három helyszínen, 13 izgalmasabbnál izgalmasabb pályán tehetitek próbára magatokat. A felfűtöttséggel teli bezártságban részesei lehettek egy nyomozós küldetésnek, misztikus környezetben kalandozhattok, vagy akár megmenthetitek a világot. A kijutáshoz egyaránt fontos a logikai gondolkodás és a csapatmunka, ugyanis a helyiség minden sarka, minden tárgya egy „kulcs”, amely közelebb visz a szabadsághoz. Kódokon, számzárakon, rejtvényeken, fejtörőkön, ördöglakatokon keresztül vezet az út kifelé. Kaland, csapatépítés, élmény, némi feszültség és egy kis misztikum, ez a PÁNiQ-SZOBA!

1085 Budapest, Mária utca 29.

1085 Budapest, Mária utca 19.

1061 Budapest, Paulay Ede utca 20.

Minden kezdet nehéz, tartja a mondás. Nem kell azonban az iskolakezdésnek is annak lennie. Vezessétek le a tanszervásárlás okozta stresszt egy izgalmas szabadulással! A Székely Mihály utcai Locked Roomban igazi thriller kalandjátékokat próbálhattok ki, ahol az izgalom garantált. Válasszátok a Bunker Heist, a Zodiákus Gyilkos, a Sorozatgyilkos, a Motel, a Heisenberg Project és a Seven Hill játékokat, ha a szabadulószobák élvezete mellett egy kis borzongásra is nyitottak vagytok. Kezdő szabadulóknak a Motel játék javasolt, közepes nehézségi szinttel. Bár a szabadulószobák 10/6-tól 10/9-ig terjednek nehézségben, mindegyik 10/10-es, ha az izgalmat és a minőségi kialakítást értékeljük. Lenyűgöző dekoráció, a hangulathoz illő modern fények és hanghatások jellemzőek valamennyi játékban. Szedjétek össze a csapatot és tegyétek próbára magatokat ti is Budapest díjnyertes szabadulószobáiban!

1061 Budapest, Székely Mihály utca 4.

A Locked Room további díjnyertes szabadulószobáit AROOM néven, a Deák térhez közel, a Király utca 14. szám alatt találhatjátok meg, így összesen 12 izgalmas szobát kínálnak nektek. Merüljetek bele a játékba a teljesen élethű Kalózhajó fedélzetén, vagy csöppenjetek bele egy metróállomás nem mindennapi életébe, ahol egy bombát kell hatástalanítanotok. De vár még Pablo Escobar hagyatéka és a gyerekkorunk kedvenc társasjátékán alapuló Szellemkastély szabadulószoba is. A Deadland játékban pedig zombik támadása elől menekülve kell még napnyugta előtt kijutnotok a szinte teljesen megsemmisült nagyvárosból. A kicsik és nagyok számára is élvezetes szabadulószobákban 2-6 fő teheti próbára magát szuperrealisztikus díszletekben és változatos, agytekervényeket megmozgató feladatokban. Az AROOM és a Locked Room az év majdnem minden napján tárt karokkal várja vendégeit, így minden évszakban kijár nektek egy kis izgalom. Érdemes figyelni a honlapjukat, ahol még több információt olvashattok a szobákról, és a különböző akcióikról is értesülhettek.

1061 Budapest, Király utca 14.

Az Exit The Room Budapest egyik legrégibb szabadulószobájaként, idén ünnepli 10. születésnapját, így sokak számára ismerős lehet. Mára nem csak Budapesten, hanem világszerte számos helyen, Ausztriában, Németországban és Angliában is üzemeltetnek szabadulószobákat. A siker nem véletlen, hiszen sok helyen visszaköszön ez a sokéves tapasztalat: a szobák történeteiben izgalmas fordulatok, lenyűgöző effektek garantálják a szórakozást és azt, hogy teljesen beleélje magát a játékba mindenki, aki ellátogat hozzájuk. Budapest belvárosában két helyszínen, hét izgalmas, folyamatosan megújuló szabadulószobával várják a kalandvágyó játékosokat. Ráadásul a különböző tematikájú és nehézségi szintű szobák között mindenki találhat számára megfelelőt. Érdemes időről időre lecsekkolni az oldalukat, mert idén ősszel, a 10 éves jubileum okán egyedi akciókkal és nyereményjátékokkal lepik meg játékosaikat.

1072 Budapest, Nagy Diófa utca 4.

1067 Budapest, Csengery utca 76.

