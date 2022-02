Nosztalgikus sétaútvonal Buda rejtőzködő mese- és rajzfilmhőseihez

Szűk egyórás, bájos, budai sétaútvonalunkon mese- és rajzfilmhősök nyomába eredünk. Utunk macskaköves utcákon, izgalmas történeteken és gyerekkori emlékeken át vezet majd bennünket.

Kockásfülű nyúl

Most, hogy újra birtokba vehetjük a Budavári Siklót, ha szeretnénk, sétánk első állomásán még akár fel is avathatjuk. Első mesehősünket, a Kockásfülű nyulat ugyanis a sikló végállomásán, a várfalon találjuk, ahol rendületlenül és szünös-szüntelen kémleli távcsövén keresztül a mindig nyüzsgő várost. Marék Veronika hosszúfülű, problémamegoldó nyuszikarakterét a Pannónia Filmstúdió vitte TV-képernyőre 1977 és 1979 között, elhozva nem egy generáció számára a különleges képességekkel megáldott mesehőst. A miniatűr bronzszobrot Kolodko Mihály készítette, és 2018 novembere óta tartja szemmel a várost.

1014 Budapest, Budavári Sikló végállomás

Magyar rajzfilmhősök emlékfala

A Kockásfülű nyúl karakterével és vadregényes, várbeli lépcsősorokkal a hátunk mögött, a Hunyadi úton egyenesen, majd jobbra a Szalag utcán lefelé, az Iskola utca felé vesszük az irányt. Az innen nyíló Franklin utcáig megyünk, melynek fák ölelte játszóterén találjuk a Magyar rajzfilmhősök emlékfalát. A játszótér jobb oldalát határoló ház falán nem is egy rajzfilmhőst láthatunk, hanem majdhogynem az összeset, melyeket egytől egyig a Pannónia Filmstúdió álmodott képernyőre. A Sajdik Ferenc tervezte és Csóka László festette emlékfalon megtaláljuk Makk Marcit, Dr. Bubót, Ludas Matyit, Gombóc Artúrt, Vackort és még számtalan más kedves, gyerekkori rajzfilmfigurát. Az emlékfal gyereknapra készült el és a játszótér 2007-es felújítása óta díszíti az Iskola utca 34-es számú házának tűzfalát.

1015 Budapest, Franklin u. 1.

Mackó úrfi és Róka koma

Ha megkerestük és meg is találtuk kedvenc gyerekkori mesehősünket, nincs is más dolgunk, mint engedni a csábításnak, és az utcából nyíló hangulatos lépcső irányába venni utunkat. Az Ilona lépcsőn át, a Hunfalvy utcán keresztül közelítjük meg az Európa Ligetet, ahol Mackó úrfit találjuk Róka komával karöltve. A szobor elnyűhetetlen emléket állít egykori alkotójának, Sebők Zsigmond írónak, akinek többek között Dörmögő Dömötör és Mackó úrfi karakterét is köszönhetjük. Az ő tiszteletére készült bronzszobor Maugsch Gyula munkája, mely 1970 óta áll a ligetben. A 150 cm magas, haraszti kő talapzaton álló, 50 cm-es bronzszobor ezt megelőzően, 1936-tól a Lukács Fürdő előtt, az Irgalmas rendi kórház Duna felőli oldalán lévő parkban időzött az Árpád fejedelem útján.

1015 Budapest, Európa liget

Mekk Elek

Sétánk következő állomásáig az Európa Ligetből a Várfok utcán keresztül csordogálunk jólesőn lefelé, a Széll Kálmán tér felé, ahol a Vérmező útról a térre vezető lépcsősor alján bal oldalt találjuk Mekk Elek bronz miniszobrát. Az ugyancsak 2018-as alkotás egy táblát is tart a kezében, Moszkva tér felirattal, mely utal a tér korábbi, 1951 és 2011 között viselt nevére. A bábfilmsorozat, melynek főszereplő karakterét a Széll Kálmán téren egyébként 58 évig lakó Koós Iván tervezte, 1974-ben hódította meg kicsik és nagyok szívét. Az ügyetlen ezermester – akárcsak a Kockásfülű nyúl – Kolodko Mihály munkája, ráadásul a második, hiszen az első Mekk Elek-szobrocskának alig néhány héten belül lába kélt.

1024 Budapest, Széll Kálmán tér

Hüvelyk Matyi

A Széll Kálmán térről végül a néhány hónapja átadott, gyalogos átjárón keresztül indulunk a Városmajor felé. A Maros utcától jobbra, a Városmajori Jézus Szíve-templom mögötti zöldben találjuk combig érő csizmájában Hüvelyk Matyi szobrát, akinek története igen kalandosra sikerült. 1933-as első változata bronzból készült, világháborús sérülése okán pedig megjárta a Városliget után a Vidámparkot is, hogy végül a Városmajorból menjen végleg világgá. Baján álló bronztestvéréről készült mészkő másolata 2008-ban került vissza a Majorba, az eredeti, ivókúttal ötvözött talapzatra.

1122 Budapest, Városmajor