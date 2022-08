40+ izgalmas hétvégi program Budapesten és környékén

Temérdek tartalmas hétvégi programmal vár bennünket Budapest és környéke ezúttal is. Fesztiválok, koncertek, túrák, hullócsillagnézés, gasztro-, kulturális és moziélmények. Összegyűjtöttük nektek a legjobbakat!

Többnapos hétvégi programok Budapesten és környékén

A Kazinczy utcai Botellón Terasz újra a belvárosba varázsolja távoli vidékek fenséges ízeit. Augusztus 10-13. között a Közel-Kelet mesésen fűszeres világát idézi meg, sovány fehérjék, egészséges zsírok, zöldségek és gabona felhasználásával készült, kifejezetten egészséges ételeket kínálva a látogatóknak.

A Benczúr Ház augusztusban három alkalommal, 10-én, 11-én és 12-én tűzte műsorra Amy Herzog nagy nemzetközi sikernek örvendő, szívmelengető darabját, amelyben két generáció és két gondolkodásmód találkozik. A humoros, ugyanakkor megható jelenetekkel teli előadás főszerepében Molnár Piroskát láthatjuk.

A Svábhegyi Csillagvizsgálóban három estén át gyönyörködhetünk a Perseidák meteorraj égen sebesen átsuhanó hullócsillagaiban. A híres égi jelenség megfigyelése mellett valódi meteoritokat vizsgálhatunk meg mikroszkóppal, sőt, kézbe is vehetjük őket. Továbbá megcsodálhatjuk a Holdat és a Szaturnuszt, míg a kupolában található távcsőóriással a látványos Gyűrűs-ködöt vehetjük szemügyre. Jegyek a svabhegyicsillagvizsgalo.hu oldalon vásárolhatók.

Mit szólnátok, ha azt mondanánk, hogy augusztus 12. és 14. között hullámokkal a hátatok alatt gyönyörködhettek majd az augusztusi égboltban? A SUP Budapest csapatához csatlakozva a naplementében evezhettek ki az Egyfás-szigetre, ahol tűzrakást, szalonnasütést követően kémlelhetitek megállás nélkül az eget. Ha kimaxolnátok az élményt, arra is van lehetőség, hogy az egész éjszakát a szabad égbolt alatt, hálózsákba bújva, csillagokkal takarózva töltsétek. Fej- vagy zseblámpával érdemes készülni, a felszerelést, a mentőmellényt és a szalonnasütés alapanyagait a szervezők biztosítják.

Helyek hétvégi hűsöléshez:

Az Édes Mackó friss és ropogós kürtőskalácstrendje kuriózumszámba megy, hiszen különböző krémekkel töltött kürtősbonként álmodták újra édes desszertjüket. A kürtőskalácsozás élményét keddenként és csütörtökönként a tematikus kürtősbonnapokon, havonta egyszer pedig a kürtősbonhétvégén emelhetjük magasabb szintre. Augusztus 13-14-én magunk is eldönthetjük, hogy a málnás csokibon, a fahéjas szilvabon vagy a diós barackbon bizonyul a legfinomabbnak.

Augusztus 13-14-én az Art & Design Market veszi birtokba a Westend első emeletén található Tetőkertet, ahol hazai művészek minőségi portékái közül szemezgethetünk. Számos alkotó, divattervező, kézműves, ötvös és ékszerkészítő vonul fel, hogy megmutassa alkotásait, melyeket akár azonnal meg is vásárolhatunk a helyszínen.

Budapesti programok csütörtökön (2022. augusztus 11.)

Csak kérd ki a kiválasztott társasodat a pultból és kezdődhet a verseny. Ha esetleg nem ismernéd valamelyik társast aggodalomra semmi ok, segítenek a szabályokban.

Alakulhat-e másképpen az életük, ha az ember összekeveri álmait a valósággal? Erre a kérdésre keresi a választ ez a francia vígjáték, amit a Margitszigeti Atlétikai Centrumban nézhettek meg ingyenesen. A vetítésre érdemes saját pokrócot és enni-innivalót vinni.

A csodás panorámájú Bálna Teraszon augusztusban sem telnek tematikus esemény nélkül a csütörtöki napok. Minden kispénteken gin tonica, azaz a gin „spanyolosított” változata töltetik a borospoharakba, friss fűszernövényekkel, zöldségekkel és gyümölcsökkel felturbózva, latinos dallamok kíséretében.

Az etnohiphop-formáció Ágoston Béla kifogyhatatlan zenei inpirációira és MC Busa beatboxára épül, pártalan humorral ötvözi a népzene töredékeit és a popszemétdomb roncsait.

20 órától Nóvé Somáék dark jazz formációja a The Night Of The Vampire vár benneteket a Pontoonon majd a Pure Lust csapatnak hála egész éjszaka a hajón mozoghattok a legjobb groove-ra miközben a Duna mellettetek csordogál.

Zságer Balázs a Žagar vezetőjeként immár húsz éve a hazai elektronikus zenei színtér vezető egyénisége. Albumai számos nemzetközi, fórumon visszhangra találtak, a Wings of Love című számát több külföldi rádióadó és TV-csatorna játszotta. Számos színházi és filmzenei munka kapcsolódik a nevéhez. A BBC és a CNN műsorai mellett a CSI helyszínelőkben is hallhatóak zenéi. A számos díj és szakmai elismerés mellett azonban igazi erénye a folyamatos, megújulás és változni tudás, új szóló projektjében inkább az ambient és a kísérletező kedvű elektronikus zenék felé kalandozik.

Augusztus 11-én a Kiscsillag hoz egy újabb legendás estét a Parkba. Vendég az IDEGEN.

Utazz el Latin-Amerika csodálatos világába és élvezd a latin salsa és bachata bulik fergeteges hangulatát. Tánc a csillagos ég alatt.

Budapesti programok pénteken (2022. augusztus 12.)

A Magyar Zene Háza Szabadtéri színpadán is folytatódnak a zenés filmvetítések. A nyárestékhez passzoló alkotások közül ennek a múltba néző kamaszfilmnek középpontjában a kiábrándult fiatalok állnak, és felbukkant benne az akkori magyar underground zenei színtér számos alakja, a balatonos Hunyadi Károlytól a spenótos Sőth Sándorig.

Augusztus 12-től ingyenes rendezvénysorozatra várja Újbuda önkormányzata az érdeklődőket, melynek első eseménye egy filmvetítés: a Kincsem kerül a vászonra péntek este.

Ismét hullócsillagnézés a Kacsakőnél. A közönség a töltés oldalában foglal helyet, előttük a dunaparti panoráma, a sziget fái felett felkelő telehold. Mindenki kézbe foghat egy igazi, lehullott meteoritot és bármit kérdezhet Vizi Péter csillagásztól. Lesz távcső is, amiben a teleholdat lehet megnézni.

Augusztus 12-én, a Perseidák tetőzésének éjszakáján hangulatos hullócsillag-vadászatra invitál a Pátyi Pincehegy. A hullócsillagokat a Pincehegy mögötti rétről szemlélhetjük és számlálhatjuk, ahova a Hangulat Pincétől – mely 18 órától egészen éjfélig minden földi jót biztosít a kellemes estéhez -, rövid ösvény vezet. A pokrócokon elnyújtózva kémlelhetjük az égboltot, kortyolhatjuk a finom szomjoltókat, éhségünket pedig zsíros kenyérrel csillapíthatjuk. Az eseményre feltétlenül érdemes pokróccal és szúnyogriasztóval, igény szerint zseblámpával is készülni.

További helyszínek, ahonnan a hullócsillagokat nézhetitek Budapest környékén:

A Kerekes Band ezúttal Laár Andrással kiegészülve érkezik a Kobuci Kert színpadára. Ahogy ők mondják: „iszonyatos nagy juuujjj” lesz.

Linkin Park / Nirvana / Limp Bizkit / Foo Fighters / Green Day / Fall Out Boy / Blink-182 / Offspring / Red Hot Chili Peppers / Disturbed / Rammstein,… tehát ezúttal sem komolyzenét fognak tolni a Parkban.

Szombati programok Budapesten és környékén (2022. augusztus 13.)

Egy közös performansz keretében a zene és mozgás egymásra talál. Elektronikus, törzsi dallamok, egymásba fűzött ászanák, természetközeliség, érzékszervek manipulációja és szabad mozgás.

Csobbanjatok a Dunában, egyetek finomakat és vásároljatok a legügyesebb kézművesektől, aztán nézzétek együtt hogyan csillan fel a naplemente fénye a víztükörben, lábatokat lógatva a hűs folyóban, kedvetekre való itallal a kezetekben új kincsekkel felvértezve.

Egy új étterem felfedezése mindig szuper hétvégi program:

Varázslatos fények, a pezsgő belváros ritkán látott arca és a víz közelségének nyugalma. Belvárosi naplementés kenutúra a Dunán.

A Fiumei úti sírkert bejáratától induló, ingyenes irodalmi séta során kalandos életutakat, szövevényes szerelmeket és borospohár mellett elmondott történeteket ismerhetünk meg augusztus 13-án. A magyar irodalom legendás alakjait megidéző sétán az is kiderül, ki hódította meg verseivel a legtöbb női szívet.

Tóth Vera énekesnő több mint egy évtizede a hazai zenei élet fénylő csillaga. Akusztikus hangzásvilágú koncertjei igazi zenei csemegét jelentenek a közönségnek. Ezúttal augusztus 13-án az Orczy Summer Chill ingyenes programsorozatának részeként hallhatják az érdeklődők.

Jobbnál jobb koncertekkel várják az egész családot a Magyar Zene Házában, egész nyáron! A klasszikus zenétől a jazzig, a pantomimes cirkusztól egészen a közös dalírásig – érdemes kilátogatni a Városligetbe, minden szombaton 10:30-tól a szabadtéri színpadhoz! Ez alkalommal két fiatal énekes-gitáros dalszerző interaktív előadásában fedezhetjük fel, miben rejlik könnyűzenei sláger titka.

A NightRide Budapest éjszakai biciklitúráján feltárul a főváros éjszakai arca, és talán megfigyelhetjük a Perseidek hullócsillagait is. Indulás a Szabadság térről.

Egy laza nyári open air partyra invitálnak benneteket a Kertembe, ahol az UPMENT csapata biztosítja az elektronikus analógiákat, az analóg elektronikákat, a régi vágású és kortárs törtszámítást és a laza mélyrepülést.

Vasárnapi programok Budapesten és környékén (2022. augusztus 14.)

Igazi nyári kavalkáddal és isteni kemencés pizzával várnak titeket a Pancson.

Augusztus 14-én egész napos nemzetközi fesztivál adózik az életigenlés, a humor és az improvizáció zenéjeként aposztrofált jazz manouche előtt. A helyszín az Óbuda szívében található Kobuci, ahol a műfaj ünnepelt világsztárja, Angelo Debarre jazzgitáros is fellép, akinek lesz az első magyarországi szereplése. A gitárlegenda mellett tiszteletét teszi Roby Lakatos világhírű hegedűművész és a szerb Dejan Krsmanovic Balkan Gypsy Jazz Quartet, sok más mellett. A Django Reinhardt gitárosnak és Stephane Grappelli hegedűsnek méltó emléket állító rendezvény programjának fókuszában az örömzenélés áll.

Újlipótváros zöld központjába, a Szent István parkba is érdemes ellátogatni a nyári estéken, hiszen a lemenő nap fényében ismert magyar előadók és együttesek okoznak néhány örömteli pillanatot a parkban andalgóknak. Augusztus 14-én Falusi Mariann hozza el Visszapillantó című műsorát a Duna-parti szabadtéri színpadra, amely során sírós-nevetős, együtt éneklős magyar dalokat énekel az egybegyűlt közönségnek, kiszínezve őket személyes történetekkel. Az ingyenes koncert 7 órakor kezdődik.

A Várkert Bazár Szárazárok színpada ingyenes, Balaton-tematikájú filmvetítéseknek ad otthont idén nyáron. Tímár Péter mulatságos filmszatíráját augusztus 14-én láthatja a közönség.