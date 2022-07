Gasztrokaland az agglomerációban: 5 szenzációs vendéglátóhely Budapesttől egy karnyújtásnyira

Budapest agglomerációjában sorra nyílnak a jobbnál jobb éttermek és cukrászdák, amiért megéri útra kelni. Válogatásunkból meglátjátok, hogy nem is kell messzire mennetek ezekért az egyedülálló gasztronómiai élményekért.

A fóti The Pit BBQ & Cajun Magyarország első autentikus texasi BBQ és louisianai cajun éttermeként olyan tradicionális ételeket kínál, mint a gumbo leves, amit hagyományosan rizzsel tálalnak. Az étterem séfje Texasban tanulta meg a térségre jellemző, autentikus ételek rejtelmeit, de úgy készíti el őket, hogy a hagyományos ízek találkozzanak az ismeretlen gasztronómiai trendekkel. Idén nyáron a Hungaroring futammal egy időben debütál a sportbármenüjük, különböző ízesítésű hagymakarikával és csirkeszárnnyal, sörrel vagy koktéllal. A finom ízeket a kivetítők mellett, sportesemények nézése közben próbálhatjátok ki.

2051 Fót, Fehérkő utca 7.

A 30 éve családi vállalkozásként működő biatorbágyi Andrész Cukrászda süteményeinél garantált a kiváló minőség, hiszen generációkon átívelő tudással készítik el az itt kapható finomságokat. A hagyományos ízeket modern formába csomagolják, valamint nagy hangsúlyt fektetnek a 24 féle főzött, kézműves fagyalaltra is, melyekkel több rangos díjat bezsebeltek már az évek során. Legutóbb 2019-ben nyertek közönségdíjat Rómában a Karamell Álom nevű isteni fagylaltjukkal, amit mindenkinek érdemes lenne megkóstolnia. Andrész Zoltán cukrászmester olyannyira elismert a szakmában, hogy számtalan verseny zsűrizésére felkérték már, a francia péksütemények elkészítését pedig szívesen meg is tanítja a nagyközönségnek. Szombatonként isteni, frissen sült reggelivel készülnek a cukrászdában, amiért nem is feltétlen kell messzire mennetek, hiszen az Andrész Cukrászda már Budapesten, a Dohány utca 48. szám alatt is megtalálható.

2051 Biatorbágy, Szabadság út 37.

A Dunakanyar kapujában, Dunakeszin már több mint két éve fogadja vendégeit finom ízekkel a Pizza Mamma. Fatüzelésű kemencében sült, autentikus nápolyi pizzákkal, olasz desszertekkel, hűsítő limonádékkal, minőségi olasz és magyar borokkal várnak minden dolce vitára szomjazót. Messze földön híres a mézédes San Marzano paradicsomszószuk, amely a nápolyi pizza alapját szolgálja, de a tradicionális pizzák mellett a gourmet vonal is szerephez jut. Minden hónapban új, extra pizzákat alkot a csapat, így mindig elérhető valamilyen különlegesség. Geri, a tulajdonos a Pizza Mamma szíve-lelke, maga gondoskodik róla, hogy a minőség állandó és kitűnő legyen. A családias, olaszos hangulat, az árnyékos terasz, az idilli belső tér és a lágy dallamok egészen Nápoly partjaihoz repítik az ide látogatókat. Étlappal a kézben indul a gasztrokaland, az első harapás után tuti, hogy a szerelmese leszel.

2120 Dunakeszi, Fóti út 39.

Pallag Dávid és felesége a pandémia kellős közepén nyitotta meg Budaörsön az azóta nagy népszerűségre szert tett Rutint. A házaspár legfőbb célja, hogy a magyar konyha remekeit korszerű köntösben ismertessék meg a vendégekkel. Az étterem kínálata folyamatosan változik, így minden alkalommal valami új ízvilágot fedezhetünk fel náluk. Emellett a hazai borok legjobbjait is felvonultatják, melyeket egy magyar sommelierbajnok válogatott össze. Az ételeket frissen sült házi kenyérrel szolgálják fel, hétvégén pedig érdemes korán érkeznetek, hogy időben odaérjetek a helyben készült reggelire.

2040 Budaörs, Budapesti út 51.

A Szentendre főutcáján található, apró, de annál különlegesebb Édeni Édességek Boltjában minden az édes élvezetek körül forog. Bonbon válogatásuk verhetetlen, de emellett számtalan csokoládé-, és teakülönlegesség, drazsé, gumicukor, valamint cukorka közül válogathattok. Ha ránk hallgattok, mindenképp visszatértek hozzájuk télen, ugyanis náluk ittuk eddig a város legjobb forrócsokiját, sűrű állaga pedig garancia arra, hogy minőségi alapanyagokból készítik el a különböző ízesítésű forró finomságokat. Különböző termékeiket már a webshopjukból is beszerezhetitek.

2000 Szentendre, Dumtsa Jenő utca 9.

