7 bájos cukrászda Budapest agglomerációjában, amiért megéri útra kelni

Krémes, ropogós, édes, sós, kerek vagy épp hosszúkás finomságoktól roskadoznak az alábbi vendéglátóhelyek pultjai, melyeket egytől egyig végigkóstolnánk, ha bírnánk szusszal. Íme a kedvenc cukrászdáink Budapest környékén!

A piliscsabai MÁK Kézműves Cukrászdában különös odafigyeléssel, tartósító- és adalékanyagmentesen, minőségi alapanyagokból készülnek a finomabbnál finomabb desszertkülönlegességek. Keddtől vasárnapig, egészen 6 óráig bezárólag várják az édesség után ácsingózókat, többek között meggyes pitével, Rákóczi-túróssal és epres túrótortával. Sőt mi több, a fagyiszezon is korán indult a MÁK-ban, március 11-től már kaphatók hagyományos és mindenmentes fagylaltok is.

2081 Piliscsaba, Egyetem utca 3.

Budapest határában, Pécel és Maglód vonzáskörzetében találjuk az aprócska, de annál szélesebb desszertválasztékkal büszkélkedő ÉdesAnya Cukrászdát, ahol minden alkalommal segítőkész, barátságos fogadtatásban lehet részünk. Különösen igaz ez akkor is, ha különleges étrendet követünk, hiszen itt bőséges laktóz-, cukor-, glutén- és mindenmentes kínálatból is szemezgethetünk. Megkockáztatjuk, hogy a mentes torták, sütemények néha még hagyományos társaik ízvilágát is felülmúlják!

1171 Budapest, Pesti út 368/a

Fotókiállításoknak és adománygyűjtéseknek is gyakran ad otthont Solymár első számú kávézó-cukrászdája, a Mandula Kávézó, ahol a takaros enteriőr és a mennyei sütemények, kávék kéz a kézben járnak. Ha sikerült választani a pultban sorakozó desszertkülönlegességek közül, amiben a barátságos személyzet szívesen siet segítségünkre, már csak annyi a dolgunk, hogy élvezzük az ízeket a vintage bútorokkal berendezett belső térben vagy a napfényes teraszon.

2083 Solymár, Templom tér 9.

A dunakeszi vasútállomással szemben rendre kígyózó sorok kanyarognak hétvégente egy látszólag egyszerű kis ház előtt, ahol isteni házi süteményekért és rétesekért várnak az emberek a sorukra. Utóbbiért konkrétan ódákat zeng mindenki, aki valaha kóstolta, ami nem is csoda, hiszen valódi rétestésztából készült, édes vagy épp sós töltelékkel megpakolt finomságokról van szó. A széles választék között találunk hagyományos, valamint egyedi ízesítésűeket is, amilyen például a kókuszos-ananászos krémmel töltött Piña Colada rétes volt.

2120 Dunakeszi, Verseny utca 20.

Kizárólag megrendelésre készülnek a kézműves torták és sütemények a Milimári budakeszi sütiműhelyében. A régi családi recepteket újragondolva születnek itt meg a szebbnél szebb desszertkülönlegességek, úgymint egyedi díszítésű szülinapi torták, színes cakepopok, szezonális édességek és süteménydobozok. Jó előre érdemes megrendelni a kívánt desszertet, így biztosak lehetünk benne, hogy időre és a lehető legszebb, legfinomabb kivitelezésben elkészül majd.

2092 Budakeszi, Fő utca 171.

A nagykovácsi Nagyboldogasszony-templom szomszédságában találjuk a közkedvelt Kovács Cukrászdát, amelyet gyakran útba ejtenek a környéken kirándulók egy-egy kimerítő séta után a közeli erdőkben. A hétfői szünnap kivételével egészen este 7-ig nyitva tartó családi cukrászda ajtaján hagyományos sütemények illata árad ki, hiszen krémesektől, Rákóczi túrósoktól, pogácsáktól és képviselőfánkoktól roskadozik itt a pult. Tavasztól a napsütötte teraszon is elfogyaszthatjuk a finomságokat.

2094 Budapest, Kossuth Lajos utca 119.

Elbűvölő környezetben, barátságos kiszolgálással várják a vendégeket a gödöllői Caravella Caféban, ahol a négylábú társakat is nagy szeretettel fogadják. Hűvösebb napokon egy cirmos bundájú cica lustálkodik a fotelek egyikén, valamint a szelíd házőrző is biztosan a kávézó területén pihen valahol. A kínálatot tekintve naponta változó, szezonális finomságok sorakoznak a pultban, kóstolhatunk itt például meggyes-mákos pitét, békebeli márványkuglófot és vaníliás-túrós csigát.

2100 Gödöllő, Szilhát utca 40.

