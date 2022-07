60+ kihagyhatatlan nyári program Budapesten 2022 augusztusában

A nyár utolsó hónapjában is megannyi izgalmas programmal várja az érdeklődőket Budapest városa. Szabadtéri filmvetítésektől kezdve, az augusztus 20-i rendezvényeken keresztül egészen az ingyenes eseményekig mindent megtalálsz havi válogatásunkban.

Július 22-én ideiglenesen megnyitotta kapuit a 2017 óta zárva tartó, idén 150 éves Iparművészeti Múzeum: az Esterházy család megrongált műkincseiből álló, együttesen a háborúk értelmetlen pusztításáról tanúskodó kiállítás szeptember 25-ig látogatható a felújításra váró épület üvegcsarnokában. A török háborúk idején alapított Esterházy-kincstár (melyet diplomáciai ajándékok, hozományok és tudatos művészetpártolás révén gyarapított évszázadokon keresztül a híres főnemesi família) az I. világháború során került Fraknó várából a múzeum épületébe, majd Budapest II. világháborús ostromakor a család Tárnok utcai palotájába. Az épületet bombatalálat érte, a műtárgyak pedig vagy súlyosan megsérültek, vagy teljesen megsemmisültek. A rendhagyó kiállítás ezen restaurált roncsokból mutat be válogatást.

10 konténerbüfé készíti itt az autentikus ázsiai street food ételeket hatalmas választékban. Megtalálhatók kifejezetten nyári specialitások és olyan fogások, amiket Budapesten máshol nem kóstolhatsz: kínai faszenes grill, kínai palacsinta, dim sum, teppanyaki, bubble tea, Tsingtao sör és rengeteg egyéb finomság. Mintha csak Kínába utaztál volna.

Közkedvelt gyermekmesékre épülnek a Pagony játékos, nyomozós feladványokból álló városi kalandsétái, melyeket az egész család élvezni fog. Augusztusban több időpontban vehetünk részt az átlagosan 1,5-2 órás sétákon, melyek különleges tematika köré épültek. A Bartók Pagonyból induló Gellérthegy titkai c. séta Berg Judit és Kertész Erzsi közös regénye, A négy madár titka alapján készült, míg A nyomozás a kuflikkal a Pozsonyi úton Dániel András meséje nyomán lett összeállítva.

Megvan az a bódító érzés, amikor kizárod a külvilágot, magával ragad a zene ritmusa, a lábad meg csak visz és visz futás közben? Imádod, ha emberek vesznek körül, mert csak még jobban motivál mások jelenléte? Akkor téged is várnak a MOONSHOT Party Run eseményén, ahol átélheted a bulifutás magával ragadó feeling-jét! Gyűjtsd a kilométereket és irány a Hold! Húzd fel a legkényelmesebb sportcipőd és a kedvenc futós szetted, majd legyél szerdán 18:30-kor az AYCM iroda előtt. Cím: 1053 Budapest, Károlyi utca 12.

Az estét egy japán duó, Kenta Hayashi és Reo Matsumoto nyitja. Kenta már nem először jár nálunk, különleges one man bandjével már többször találkozhattatok a Duna-parton. Most Reoval összefogva repítenek minket világokon át psychedelikus zenéjükkel gitárt, handpant, beatboxot és különböző elektronikákat használva. Aztán, ha visszatértünk a földre, jöhet a hip hop groovokkal a JAZZBEFŐTT, ami nem más, mint a Speiz és a Jazbbois muzsikusainak szakszervezete.

Az Akvárium Klub legújabb programsorozatának keretein belül április 19-től szeptember 28-ig minden kedden és szerdán hazai zenészek koncertjeivel várják a közönséget. Augusztus 3-án az Elefántból ismert Szendrői Csaba és Tóth András zenélnek.

Augusztusban minden szerdán kertmozi a Bartók Béla úti B32 Galéria előtt! Idén nyáron az összes műsorra tűzött film cselekménye igaz történetek körül bontakozik ki, így megtekinthetjük például A Viszkist, illetve a Szilágyi Áron olimpiai bajnok vívót fókuszba helyező Egy mindenkiért c. alkotást.

Az Eötvös10 szervezésében számos szabadtéri koncert és izgalmas program elevenedik meg idén nyáron a VI. kerületi Hunyadi téren, melyek nagy többségét ingyenesen látogathatjuk. Az egyik legnagyobb közönségsikernek örvendő eseménysorozatuk a Hunyadi Underground, amely keretében az alternatív zenei szcéna képviselői szórakoztatják a közönséget a köztéren. Augusztus 4-én például a méltán népszerű Fran Palermo lép színpadra, méghozzá szokatlan felállásban, ezúttal ugyanis csak négyen zenélnek majd.

A Tűzfalon túl csoport egy rövid sétára hív mindenkit a Csarnok negyedbe. Izgalmas és karakteres épületek története, monogramos üvegablakok, homlokzatdíszítések, ismert és kevésbé ismert házak titkai, legendái várnak a résztvevőkre.

Szinte már hagyomány, hogy a nyár utolsó hónapjában együtt koccinthatunk az ország legjobb boraival. Legyen ez így idén is! Koncertekkel, hazai borokkal, finom ételekkel és rengeteg élménnyel várnak a Westend Borpikniken augusztus 4. és 7. között. Több magyar borászat és kézműves manufaktúra italait kóstolhatod meg, így biztos, hogy találsz kedvedre valót, akár a fehér-, akár a vörösborok a kedvenceid!

Első alkalommal kerül megrendezésre az Állatkerti Fesztivál, amely során családi programok, vezetett séták, ismeretterjesztő előadások, gyermekkoncertek, esténként pedig élő nagykoncertek várják az érdeklődőket.

Augusztus 5-én este a zenéjében ironikus popot és ritmikus R&B-elemeket ötvöző The Anahit zenekar lép a Pontoon hajó világot jelentő deszkáira. Koncertjükön a jól ismert régi dalok mellett helyet kapnak az új magyar nyelvűek is, egy igazán nagy bulival megörvendeztetve a közönséget.

A portugál jazzszíntér négy egyedi és izgalmas zenésze által létrehozott személyes zenei univerzum valósággal magába szippantja a hallgatót. Augusztus 5-én élőben hallhatjuk a kompozíciókat Budapesten, az Opus Jazz Clubban.

Az Orczy Summer Chill rendezvénysorozat 44 nyárestén át várja a jazz, a pop, a soul, a funk, a folk és a komolyzene szerelmeseit, valamint a klasszikus filmek kedvelőit az Orczy-parkban. Minden program ingyenesen látogatható!

2022-ben is visszatér a majori deszkákra a Müller Péter Sziámi AndFriends zenekar, akik a fantasztikus kanadai énekes és dalszövegíró, Leonard Cohen emléke előtt tisztelegnek a művész legemlékezetesebb dalaival. A koncert sztárvendégei Csákányi Eszter, Thuróczy Szabolcs és Fehér Anna e.h. lesznek. A zenekar évekkel ezelőtt először Az Élet Menete Alapítvány felkérésére léptek fel a Dohány utcai zsinagógában, ahol a koncert olyan elsöprő sikert aratott, hogy a válogatást később az ország számos más helyszínén is bemutatták. Budapesten a közönség utoljára 2016-ban láthatta a produkciót a Kongresszusi Központban, 2022 nyarán pedig a Városmajori Szabadtéri Színpadra is megérkezik.

Lélegzetelállító látványshownak lehetünk tanúi a Filharmónia Magyarország szervezésében megvalósuló Orgonák Éjszakáján, augusztus 6-án. Mészáros Zsolt Máté orgonaművész és Dúlfalvy Éva hegedűművész Végh Lajos homokanimációjával kísért koncertjének az impozáns Mátyás-templom ad otthont.

Egy woodstocki hangulatot idéző minifeszttel várják az érdeklődőket a Margaret Island Budapest Parkos koncertjén, ahol a szabadság, a női energiák és a jótékonyság lesz a középpontban. A nagykoncert előtt feltörekvő női előadók veszik birtokba a színpadot, már délutántól kezdve fellép a Pandóra Projekt, Brenka és Solére.

Az organikus térhasználat, a szabadtéri kamarazene, a nyári esték kellemes hangulata egyesülő élményként jelenik meg a MOMkultnál, a Sirály sétány nagylépcsőjénél tartott koncert során. A közönség egy rendhagyó amfiteátrumként a Gesztenyés kertre nyitott lépcsősoron, párnákon, plédeken helyet foglalva vehet részt a Kovács Zalán László tubaművész, zenetudós által szerkesztett koncertprogramon. Közreműködik a Budapesti Helyőrség Zenekara.

A törtek szokatlan világa nem mindenkinek ismerős, de akit egyszer megfelelően vezetnek bele, az menthetetlenül beleszeret. Az est célja, hogy bemutassa az ethno, a glitch-hop, a funk-break és a breakbeat tört világát, ami egészen más, mint amit a rádióban hallhatunk.

A Sétaműhely három és fél órás sétáján a politikai múlt kísérteteivel találkozhatnak az érdeklődők. Jókai kertjétől kezdve a normafai Kínzóházig bebarangolhatjuk a Svábhegy villáit és mesebeli kertjeit, miközben egy alternatív történelemórán is részt vehetünk – augusztusban két időpontban, 7-én és 20-án.

Az első ízben 2022. augusztus 8-án – a legendás észak-macedón énekes, Esma Redžepova születésnapján – megrendezett Cigány Dal Napja a cigányság gazdag kultúrájának sokszínűséget ünnepli cigány és nemcigány művészek részvételével.

Minden kedden és szerdán élő, ingyenes koncertek veszik le az Akvárium közönségét a lábáról, egészen szeptember végéig. Az egyik legjobban várt augusztusi esemény pedig kétségkívül a Bohemian Betyars hamisítatlan örömzenéje lesz augusztus 9-én. A mindig energikus banda stílusokon átívelő dalai egyaránt vonzzák a folk, a cigányzene, a punk és a pop rajongóit, akik ezúttal a fővárosban gyűlhetnek össze.

A Kazinczy utcai Botellón Terasz újra a belvárosba varázsolja távoli vidékek fenséges ízeit. Augusztus 9-12. között a Közel-Kelet mesésen fűszeres világát idézi meg, sovány fehérjék, egészséges zsírok, zöldségek és gabona felhasználásával készült, kifejezetten egészséges ételeket kínálva a látogatóknak.

A Benczúr Ház augusztusban három alkalommal, 10-én, 11-én és 12-én tűzte műsorra Amy Herzog nagy nemzetközi sikernek örvendő, szívmelengető darabját, amelyben két generáció és két gondolkodásmód találkozik. A humoros, ugyanakkor megható jelenetekkel teli előadás főszerepében Molnár Piroskát láthatjuk.

Ha szerda, akkor WAKA; ha WAKA, akkor 101 Sunset Szerda. A szezonban minden egyes szerda örömünneppé avanzsál a WAKA hajó fedélzetén, ahol a 101 Bistro ízei és lemezlovasainak muzsikái hatnak az érzékszerveinkre, mindezt természetesen 101 százalékos minőségben.

Augusztusban két alkalommal, 10-én és 25-én nem mindennapi programmal várja a látogatókat a Fővárosi Állat- és Növénykert: az este fél hétkor kezdődő sétákra jelentkezők nagyjából háromórás, kalandokkal és állatbemutatókkal teli élményre számíthatnak, amely során a szakvezetők többek között betekintést nyújtanak a kulisszák mögötti titokzatos világba, valamint olyan épületek ajtajait is feltárják, melyekbe rendes körülmények között a dolgozókon kívül más nem léphet be.

A csodás panorámájú Bálna Teraszon augusztusban sem telnek tematikus esemény nélkül a csütörtöki napok. Minden kispénteken gin tonica, azaz a gin „spanyolosított” változata töltetik a borospoharakba, friss fűszernövényekkel, zöldségekkel és gyümölcsökkel felturbózva, latinos dallamok kíséretében.

A Svábhegyi Csillagvizsgálóban három estén át gyönyörködhetünk a Perseidák meteorraj égen sebesen átsuhanó hullócsillagaiban. A híres égi jelenség megfigyelése mellett valódi meteoritokat vizsgálhatunk meg mikroszkóppal, sőt, kézbe is vehetjük őket. Továbbá megcsodálhatjuk a Holdat és a Szaturnuszt, míg a kupolában található távcsőóriással a látványos Gyűrűs-ködöt vehetjük szemügyre. Jegyek a svabhegyicsillagvizsgalo.hu oldalon vásárolhatók.

A Magyar Zene Háza Szabadtéri színpadán is folytatódnak a zenés filmvetítések. A nyárestékhez passzoló alkotások közül ennek a múltba néző kamaszfilmnek középpontjában a kiábrándult fiatalok állnak, és felbukkant benne az akkori magyar underground zenei színtér számos alakja, a balatonos Hunyadi Károlytól a spenótos Sőth Sándorig.

Mit szólnátok, ha azt mondanánk, hogy augusztus 12. és 14. között hullámokkal a hátatok alatt gyönyörködhettek majd az augusztusi égboltban? A SUP Budapest csapatához csatlakozva a naplementében evezhettek ki az Egyfás-szigetre, ahol tűzrakást, szalonnasütést követően kémlelhetitek megállás nélkül az eget. Ha kimaxolnátok az élményt, arra is van lehetőség, hogy az egész éjszakát a szabad égbolt alatt, hálózsákba bújva, csillagokkal takarózva töltsétek. Fej- vagy zseblámpával érdemes készülni, a felszerelést, a mentőmellényt és a szalonnasütés alapanyagait a szervezők biztosítják.

A Fiumei úti sírkert bejáratától induló, ingyenes irodalmi séta során kalandos életutakat, szövevényes szerelmeket és borospohár mellett elmondott történeteket ismerhetünk meg augusztus 13-án. A magyar irodalom legendás alakjait megidéző sétán az is kiderül, ki hódította meg verseivel a legtöbb női szívet.

Tóth Vera énekesnő több mint egy évtizede a hazai zenei élet fénylő csillaga. Akusztikus hangzásvilágú koncertjei igazi zenei csemegét jelentenek a közönségnek. Ezúttal augusztus 13-án az Orczy Summer Chill ingyenes programsorozatának részeként hallhatják az érdeklődők.

Jobbnál jobb koncertekkel várják az egész családot a Magyar Zene Házában, egész nyáron! A klasszikus zenétől a jazzig, a pantomimes cirkusztól egészen a közös dalírásig – érdemes kilátogatni a Városligetbe, minden szombaton 10:30-tól a szabadtéri színpadhoz! Ez alkalommal két fiatal énekes-gitáros dalszerző interaktív előadásában fedezhetjük fel, miben rejlik könnyűzenei sláger titka.

A NightRide Budapest éjszakai biciklitúráján feltárul a főváros éjszakai arca, és talán megfigyelhetjük a Perseidek hullócsillagait is. Indulás a Szabadság térről.

Az Édes Mackó friss és ropogós kürtőskalácstrendje kuriózumszámba megy, hiszen különböző krémekkel töltött kürtősbonként álmodták újra édes desszertjüket. A kürtőskalácsozás élményét keddenként és csütörtökönként a tematikus kürtősbonnapokon, havonta egyszer pedig a kürtősbonhétvégén emelhetjük magasabb szintre. Augusztus 13-14-én magunk is eldönthetjük, hogy a málnás csokibon, a fahéjas szilvabon vagy a diós barackbon bizonyul a legfinomabbnak.

Augusztus 13-14-én az Art & Design Market veszi birtokba az első emeleten található Tetőkertet, ahol hazai művészek minőségi portékái közül szemezgethetünk. Számos alkotó, divattervező, kézműves, ötvös és ékszerkészítő vonul fel, hogy megmutassa alkotásait, melyeket akár azonnal meg is vásárolhatunk a helyszínen.

Augusztus 14-én egész napos nemzetközi fesztivál adózik az életigenlés, a humor és az improvizáció zenéjeként aposztrofált jazz manouche előtt. A helyszín az Óbuda szívében található Kobuci, ahol a műfaj ünnepelt világsztárja, Angelo Debarre jazzgitáros is fellép, akinek lesz az első magyarországi szereplése. A gitárlegenda mellett tiszteletét teszi Roby Lakatos világhírű hegedűművész és a szerb Dejan Krsmanovic Balkan Gypsy Jazz Quartet, sok más mellett. A Django Reinhardt gitárosnak és Stephane Grappelli hegedűsnek méltó emléket állító rendezvény programjának fókuszában az örömzenélés áll.

Újlipótváros zöld központjába, a Szent István parkba is érdemes ellátogatni a nyári estéken, hiszen a lemenő nap fényében ismert magyar előadók és együttesek okoznak néhány örömteli pillanatot a parkban andalgóknak. Augusztus 14-én Falusi Mariann hozza el Visszapillantó című műsorát a Duna-parti szabadtéri színpadra, amely során sírós-nevetős, együtt éneklős magyar dalokat énekel az egybegyűlt közönségnek, kiszínezve őket személyes történetekkel. Az ingyenes koncert 7 órakor kezdődik.

A Várkert Bazár Szárazárok színpada ingyenes, Balaton-tematikájú filmvetítéseknek ad otthont idén nyáron. Tímár Péter mulatságos filmszatíráját augusztus 14-én láthatja a közönség.

Nyáry Krisztián író és Maczó Balázs várostörténész ingyenes, szabadtéri előadásán az egykor Terézváros utcáit koptató hírességek életébe nyerhetünk betekintést. Augusztus 17-én, a Jókai téren hull le a lepel többek között Kosztolányi Dezső és József Attila élményeiről a legpestebb Pesten.

Augusztus 17-én a Westend Tetőkertjében zenél a Tázló együttes, hogy népszerű és oly kedvelt táncházuk vendégei és résztvevői valóban a fellegekben járhassák a moldvai csángó táncokat! Csatlakozz te is az Eötvös10 programjához!

Japán drámát vetítenek a Virág Benedek Ház udvarán augusztus 17-én, amelyre mindenkit várnak szeretettel! A kertmozi ingyenes.

Jules Verne világhírű kalandregényét ezúttal Divinyi Réka dramaturg dolgozta át, majd Csorba Lóci zenész írt hozzá zenét, végül pedig Magács László rendező álmodta színpadra. A végeredményt augusztus 18-án láthatja a közönség a Városmajori Szabadtéri Színpadon, a Vígszínház kiváló színészeinek tolmácsolásában.

Augusztus 18-án a koppenhágai-budapesti Paperdeer és skandináv hangzásvilágú dallamai csendülnek fel alternatív house és kevert elektronikus zenei ötvözetben, majd BÖBE keserédes popdallamai hoznak eklektikus, de annál különlegesebb hangulatot az A38 Hajó tetőteraszára.

Az Aurevoir. koncertje után a Góbé zenekar húzza a talpalávalót a táncos lábaknak a nyár egyik legnagyobb szabadtéri táncházában!

A Csinibaba 1996-ban készült, 1997-ben bemutatott magyar filmvígjáték, amelyet Tímár Péter írt és rendezett, Márton Gyula Bambi szalmaszállal című novellájából. Augusztus 18-án ingyenesen megtekinthető az Orczy park kertmozijában!

Budapesti programok az augusztus 20-i hétvégére

A Panorama Classical célja Magyarország komolyzenei életének méltó módon történő bemutatása. A páratlan és meghitt élőzenei élmény helyszínét a Filozófusok kertjébe tervezett nyitott színpad szolgáltatja, mely impozáns panorámát biztosít a budai várra, a Parlamentre és a Bazilikára egyaránt. A reggeltől estig tervezett programsorozat során az érdeklődők teljes kényelemben, babzsákokból és puha pokrócokról élvezhetik a zeneszót lámpafüzérek meghitt fénye alatt, a helyszíni vendéglátók által biztosított finom falatok és italok mellett.

Augusztus 19. és 21. között idén 36. alkalommal rendezik meg az ország legnagyobb népművészeti fesztiválját, a Mesterségek Ünnepét. A Budai Várban közel ezer hazai és külföldi kézműves működik közre a kárpát-medencei kézművesség legnagyobb ünnepén. A rendezvény idei díszvendége Dél-Korea, a fesztivál kiemelt témája a faművességhez kapcsolódó mesterségek lesznek.

Az Utcazene Fesztivál és Foodtruck Show programsorozatnak köszönhetően a Veszprémi Utcazene Fesztivál és a város legmenőbb foodtruckjai beköltöznek a Szabadság térre és a környező utcákba. A háromnapos rendezvény alatt kora délutántól egészen késő estig hallgathatják a kilátogatók a legkülönfélébb zenei stílusokat, miközben végigkóstolják a minőségi street food kínálatot.

Az államalapítás ünnepén csodaszép panorámával és különleges hangulattal vár a Monkey Bistro. A nyár ízeivel kecsegtető kiváló bistro foodok és a bartenderek legfinomabb nyári italai várnak majd a GINpánz-bárban augusztus 20-án. Mindemellett hűsítő dallamokat játszó lounge DJ és természetesen az elmaradhatatlan tűzijáték lesz az, ami a Várkert Bazárba csábítja az élményekre éhes kíváncsi közönséget. Vétek lenne tehát kihagyni a Monkey tetőteraszáról a Dunára nyíló pazar kilátást, kényelmes székekből élvezve a főváros látványát és a lemenő nap fényeit. Asztalt foglalni a Monkey honlapján tudtok.

A Varázsliget programsorozat keretein belül az egyre szépülő Városligetben, a Vajdahunyad várától a Kós Károly sétányig terjedő területen igazi csodákban lesz részük a kilátogató lurkóknak és a gyermeklelkű felnőtteknek. A herceg- és hercegnőképző programokon túl fellépnek többek között a Tűzmadarak vásári mutatványosai, valamint gólyalábasok is. A kulturális programokon kívül játékos honvédségi bemutatók, például lézerlövészet is várja a kicsiket és a nagyokat.

Örülhetnek a kárpát-medencei táncok és zene szerelmesei, ugyanis május 1-től szeptemberig minden második vasárnap táncházzá alakul a városligeti promenád. Augusztus 21-én a Berka Együttes biztosítja a talpalávalót.

Igazi karibi hangulat, hófehér homok, kristálytiszta türkizkék víz… Forró ritmusok, jéghideg hűsítők és 100% tengerparti vibe! Ez vár rád a BudaBeach ingyenes trópusi beachparty sorozatán.

A 2022 nyarán útjára induló YBL POP célja, hogy izgalmas, a nagyközönség számára ritkán hallható könnyűzenei produkciókat hozzon a Várkert falai közé. A különleges dalszerzői párosításokból álló háromalkalmas eseménysorozat a friss elektro-poptól a blues-americana kiválóságaival bezárólag a hazai könnyűzenei élet dalszerzőinek széles skáláját vonultatja fel.

A legendás Hot Jazz Band zenekar újra a Zsiráf Buda teraszán lép fel. Felcsendülnek a legszebb jazzdallamok, a kemencében pedig mennyei nápolyi pizzák sülnek. Kezdés 7 órakor.

Az elmúlt évek legjobb magyar alkotásaival várnak minden friss levegőre vágyó filmrajongót Budapest szívében, egy csodaszép, panorámás, kutyabarát helyszínen, a Várkert Bazárban. Augusztus 24-én az új magyar vígjátékot, a Thuróczy Szabolcs főszereplésével készült Szia Életem!-et nézhetjük meg.

A nyár legnépszerűbb boros programja augusztus 25-én este ismét vitorlát bont, és 10 top borásszal a Zsófia Rendezvényhajó fedélzetén hajózik el az éjszakába. Dunai ringatózás, korlátlan borkóstolás és a nyárba burkolózott, fényben úszó Budapest vár ezúttal is ránk.

A fiatal muzsikusokból álló Sarjú Banda az eredeti magyar hangszeres népzenét őrzi és élteti minden koncertjén, amiből egy egyórás, ingyenes ízelítőt mutatnak be a Magyar Zene Háza szabadtéri színpadán augusztus 25-én, csütörtökön. Az élő minikoncertet fergeteges táncház követi.

A felfedezés vágya hajtja Szász Veronika és Bata István duóját, hogy a népzenében, elektronikus zenében és jazzben gyökerező, személyes hangvételű dalaikat a pillanat varázsába oltva adják elő – ezúttal az Opus Jazz Club bensőséges terében, augusztus 26-án este 8-tól.

Hot Jazz Band, Echoes of Ellington, Kozma Orsi és a közelmúlt hazai felfedezettjei: többféle stílusból és kivételes zenei ínyencségekből csemegézhet a közönség a Müpa augusztus 26-tól 28-ig tartó évadkezdő fesztiválján. A repertoár sokszínű, kezdve a régi magyar slágerektől a Barbra Streisand-estig.

120 különböző sörrel és kiváló streetfood-ételekkel tér vissza augusztus 26-28. között az Óbudai Kézműves Sörfesztivál. A gasztronómiai élményen felül a sörkultúráról szóló előadások, koncertek, gyerekprogramok, japán dobshow és tűzzsonglőr-bemutató miatt lesz érdemes kilátogatni Óbuda főterére.

Augusztus 26-tól három napon át a hazai blues ismert alakjai lépnek színpadra a Bikás park nyárzáró fesztiválján. Körítésként a rendezvény mennyei hamburgerspecialitásokat, továbbá kétszáznál is több kézműves, illetve nagyüzemi sört vonultat fel ellenállhatatlanul változatos étel- és italpalettáján.

Növénycsere, játékok és kvízek, festőnövényes akvarellezés és greenfluenszer-piknik a Hunyadi téren a Zöldítők, a Botanika és a Green Guide Budapest csapatával.

A séta során a békebeli polgári élet enteriőrjeit nézhetjük meg, megismerkedhetünk a bécsi szecesszió egyik legnagyobb építészével és barátjával, Vágó Józseffel. Betekinthetünk a páratlan szépségű Schiffer-villába is, majd a Pénzügyőr Zenekar kamarakoncertje szórakoztatja a vendégeket.

A Magyar Jazz Napja alkalmából koncertsorozatot rendeznek a Magyar Zene Házában augusztus 28-án, amely során a hazai jazzszíntér kiválóságait hallgathatja meg a közönség, koncertenként mindössze 1000 forintért.

Egy nagyobb nyári szünet után augusztus 28-án visszatér a Makers’ Market a kedvelt budai helyszínre, a Fény Utcai Piacra egy hatalmas nyárzáró vásárral! Most is több, mint 50 alkotóval találkozhattok, a legszuperebb hazai designerek alkotásai mellett akusztikus koncertekkel és workshoppal is készülnek.

Augusztus 28-án különleges irodalmi séta indul a Margitszigeti Szabadtéri Színpad jegypénztárától. A szabadtéri barangolás során a magyar irodalom legnagyobb Margitsziget-rajongója, Arany János életének helyszíneit járhatják be az érdeklődők, verseken és anekdotákon keresztül megidézve a költőóriást.

A Százszorszép óvoda nevelőközössége, a gyermekek és a szülők évek óta óvják a kertjüket: gondozzák a fákat, etetik a madarakat, és most megmutatják minden érdeklődőnek a frissen elkészült tanösvényüket.

Az ország legjobb sörfőzdéi egyesítik erőiket, és kiváló nemzetközi kínálattal kiegészülve immár sokadik alkalommal veszik be a Szabadság teret. A belvárosi sörfesztivál, amelyet a gazdag hazai sörkultúra népszerűsítése érdekében szerveznek meg évről évre, augusztus 30-án több mint 250 féle sörrel, közte kézműves különlegességekkel nyitja meg képzeletbeli kapuit, és egészen szeptember 4-ig várja a sör- és gasztronómiakedvelő közönséget. Ahogyan lenni szokott, a hideg sör csak a kezdet: a tökéletes nyári esték hangulatát változatos streetfood-kínálattal és szórakoztató programokkal teremtik meg.