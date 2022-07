5 hangulatos hely Budapesten, ami élőzenés nyáresti vacsorákra invitál

Ahogy ebédhez, úgy vacsorához is hasonlóan jól szól egy kis muzsika. Ezen az 5 budapesti helyen ugyanolyan bőkezűen mérik a jazz-, swing- és gitárdallamokat, akárcsak az ínycsiklandó, könnyű nyári falatokat.

Abban mindannyian egyetérthetünk, hogy a Pompás Budapest prémium bagel-, burger- és quesadillakínálatáért bármikor érdemes elcsábulni a Thaly Kálmán utcába. Szerdánként különösen ajánlott feléjük venni az irányt, hiszen az ínycsiklandó ételek mellett este 7-től a magyar jazzélet fiatal tehetségei, közülük is Jónás Géza frissítő gitárdallamai adják meg a hangulatot. A muzsika mellé a Pompás megújult fogásait is megkóstolhatjuk, melyek nyár lévén a parázs körül forognak: grillezett lazacfilé, csirke- és kacsamell ejt ámulatba, amit mandulás brokkoli, gránátalmacsatni, hol pedig zöldborsópüré ölel keblére.

1096 Budapest, Thaly Kálmán utca 52.

Hangulatos nyáresti koncerteknek szolgál otthonául júliusban a Ráday utcai Jedermann is, ahol a könnyű, nyári vacsorák hőséget enyhítő ciabattafalatokkal, padlizsán- és céklakrémmel válnak teljessé. Két este alkalmával, július 5-én és július 27-én tálcán kínálják nekünk először a Dresch Vonós Quartet, majd pedig a Canarro együttes swingdallamait. Ha a muzsika még jobban meghozná az étvágyatokat, egy percig se aggódjatok, ezesetben a tartalmasabb fogásokat is jó szívvel ajánljuk, különösen a zöldséges tócsnit tejföllel és a garnélával megbolondított házi curryt sült zöldségekkel.

1092 Budapest, Ráday u. 58.

A Szeged Vendéglőt igazán igéző környezetben, a Szent Gellért térre nyíló kilátással, közvetlenül a Bartók Béla út elején találjuk. Náluk hangulatos, teljes estéken átívelő cigányzenék és hagyományos folklórműsor is mulattatja a betérőket. Az étlapról olyan ismerős, tradicionális magyar fogások kacsintanak vissza, mint a fokhagymás sült oldalas hagymás burgonyával, a sült libacomb tört burgonyával és aszalt szilvás párolt lilakáposztával, a makói libamáj vagy épp a bajai halászlé. A piros, zománcozott lábasban tálalt fogások mellől pedig nem hiányozhatnak a finom magyar borok és pálinkák.

1114 Budapest, Bartók Béla út 1.

Csütörtök és szombat esténként Ottlik Géza egykori törzshelyére, az Elysée Bistro és Kávéház teraszára invitálnak nyáresti dallamok. A bisztró ezeken a napokon 19 órától könnyed teraszkoncertek helyszínéül szolgál. Örökzöld egyszálgitáron előadott pop-rock slágerek, jazz és lounge muzsika duójában felcsendülő dalok fejelik meg a Kossuth térre és a Parlamentre nyíló impozáns panorámát. Mondanánk, hogy több sem kell az élményhez, az ínycsiklandó fogások és gourmetvacsora azonban hátra van: elengedhetetlen egy a könnyed dallamokkal összhangban lévő nyáresti fogás és hozzá egy pohár finom ital.

1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 13-15.

A magukkal ragadó jazzdallamok és kiváló fogások estéről estére kéz a kézben járnak az Opus Jazz Club falai közt. A zenei, akusztikai és gasztronómiai szempontból is kiemelkedő jazzklub európai és hazai jazzlegendák művészeit állítja a Budapest Music Center színpadára. A nemzetközi vonal nemcsak a zenei, de a kulináris kínálatban is rendre feltűnik, a könnyed ételek mellett ráadásul a jazzdallamokhoz leginkább passzoló hideg és meleg koncertfalatkákból is szemezgethetünk. És hogy van-e egyáltalán különbség, hogy a gasztronómia vagy a zene kiválóbb, ki-ki döntse el maga, miután kipróbálta.

1093 Budapest, Mátyás utca 8.