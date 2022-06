20+ kertmozi Budapesten és környékén hangulatos nyárestékhez

Meleg nyáresték, egy mozivászon, popcorn és egy finom ital a kezedben – valami ilyesmire számíthattok a fővárosban idén nyáron, ha ellátogattok az általunk felsorolt helyek valamelyikére, ingyenes kertmozik után kutatva.

Egész nyáron ingyenes kertmozival készülnek szerdától szombatig Óbuda szívében, az egykori Görzenál helyén található Budapest Gardenben. A sokszínű szabadidős tevékenységeiről ismert közösségi téren a filmvetítések sötétedés után, 21 órától kezdődnek. Érdemes korábban érkezni, hogy biztosan legyen helyetek, helyfoglalásra ugyanis nincs lehetőség. A filmeket főként magyar szinkronnal vetítik, de egyes filmeket eredeti nyelven, magyar felirattal nézhettek meg, ezt mindig előre jelzik a moziműsorban.

1036 Budapest, Árpád fejedelem útja 125.

Óbuda megkerülhetetlen kulturális színtere, az Esernyős is folytatja jól bejáratott és mindenki által kedvelt hagyományát, az ingyenes kertmozis esteket. A filmrajongók továbbra is minőségi és népszerű alkotások kínálatából válogathatnak, amit szabadtéren, egy pohár hideg itallal az asztalokhoz telepedve lehet majd élvezni. Az aktuális vetítésekről Facebook-oldalukon vagy hivatalos honlapjukon tájékozódhattok.

1033 Budapest, Fő tér 2.

A népszerű kisüzemi sörfőzde, a Mad Scientist sem maradhat ki a sorból, ha ingyenes kertmoziról van szó. A főzde mögötti Mad Kertben egész nyáron filmes klasszikusokat nézhettek meg elsőre vagy sokadszorra, a szórakozás mindenképp garantált. Erről gondoskodik a 16-féle sörcsap és a hetente változó food truck. A nyitvatartás szinte minden nap eltérő, ezért érdemes figyelemmel kísérni a Facebook-oldalukat.

1106 Budapest, Maglódi út 47.

Idén harmadik éve várják a filmrajongókat ingyenes kertmozival az Andrássy út, a Nagykörút és a Király utca ölelésében fekvő Hunyadi téren. A vetítésekre 9 órától, heti rendszerességgel számíthattok, a részvételhez pedig nincs szükség előzetes regisztrációra. Júliusban többek között a Rocketman és az Escobar is helyet kapott a listán, de további filmremekekre is számíthattok. Ti csak dőljetek hátra a fűben, és élvezzétek a látottakat a természet lágy ölén.

1067 Budapest, Hunyadi tér

A századfordulós kávéházi kultúra miliőjét a modern kor elemeivel ötvöző Három Szerb Kávéház is legördíti a mozivásznat, hogy különleges hangulatot idézzen meg a kerthelyiségében. Az állandó kiállítások, koncertek és irodalmi estek nyaranta kibővülnek ingyenes nyáresti filmvetítésekkel, ezért érdemes figyelemmel kísérnetek a Facebook-eseményeiket, hogy semmiképp ne maradjatok le róluk!

1056 Budapest, Szerb utca 3.

A gyönyörű tabáni épület hangulatos belső udvarán kertmozival, filmzenével, könyvbemutatóval, táncházzal és felejthetetlen nyáresti hangulattal várják a közönséget egész nyáron. Kínálatukban főként olyan filmek szerepelnek, amelyek kevésbé számítanak szokványosnak, hiszen nem riadnak vissza az európai, valamint ázsiai drámák vetítésétől sem. Ha érdekel benneteket a mainstreamen túli világ, irány a Virág Benedek Ház!

1013 Budapest, Döbrentei utca 9.

A főváros egyik leghangulatosabb szabadtéri mozijában a hét minden napján, háromszor is tartanak vetítéseket 16, 18 és 20 órai kezdésekkel. A margitszigeti Gasztro Sétányon található sörkert és kertmozi repertoárja így lényegében kimeríthetetlen, úgyhogy mindenki találhat számára kedvező filmes alkotást. Sőt, még a gyerekekre is gondolnak, ezért számtalan mesefilm is elérhető a kínálatukban.

1138 Budapest, Gasztro Sétány

Itt a nyár, ami azt jelenti, hogy idén is megnyitják a szentendrei Barlang kertmoziját. Július végéig minden csütörtökön tartanak vetítéseket, este 9 órától. Júniusban a zenés filmeké volt a főszerep, júliusban pedig olyan alkotásokat nézhettek meg, mint a Még egy kört mindenkinek című dán filmdráma vagy a Normális világ című spanyol romantikus kalandfilm. A további vetítésekről a Facebook-oldalukon tájékozódhattok.

2000 Szentendre, Duna korzó 18.

A Corvin Pláza tetőkertjének ölelésében bújik meg a Kultik Terasz, ahol a belváros szívében, a csillagok alatt mozizhattok. Kínálatukból mindenki találhat magának olyan filmet, amit szívesen megnézne, ezért tökéletes program családdal, barátokkal vagy akár egyedül is. A kínálat folyamatosan bővül, érdemes tehát figyelni a moziműsort. A vetítések 9 órakor kezdődnek, a kedvezményes jegy ára pedig 1250 forintba kerül.

1082 Budapest, Futó utca 37.

A Klebelsberg Kultúrkúria hangulatos udvarán július 7-től, csütörtökönként tartanak filmvetítéseket. A sort E.T.-vel kezdik, de láthatjátok még a nyár során a Hab című magyar filmet, az Időről időre című romantikus filmet, de a Beatles dalait is meghallgatjátok egészen más feldolgozásban a Yesterday című filmben. A további filmekről ide kattintva tájékozódhattok, a jegyár pedig mindegyik esetében 1200 forint.

1028 Budapest, Templom utca 2-10.

A főváros ékszerdobozában a kultúra és a természet találkozik: a Várkert Bazár semmi máshoz nem fogható környezetben várja a filmkedvelőket egy kis nyáresti mozizásra. A nyári hónapokban több alkalommal tartanak vetítéseket, főként a magyar filmes szcéna remekeiből. A belépőjegy 2500 forint, az élmény pedig felejthetetlen lesz, hiszen a filmhez még Budapest csodálatos kilátása is társul.

1013 Budapest, Ybl Miklós tér 2-6.

Az elmúlt két év sikerére való tekintettel idén is folytatódnak a Városmajori Szabadtéri Színpad kertmozis vetítései. Kedd esténként igazi közösségi élményként kilenc érdekfeszítő és elgondolkodtató alkotást, nagy sikerű hazai és nemzetközi filmet láthatnak a nézők, mindössze 1000 forintért. A kínálatot az idei fellépők – saját ajánlásukkal ellátott – kedvenc filmjeiből áll össze, melyek a következők: Szerelmesfilm, Tiszta szívvel, Ifjúság, Nekem lámpást adott kezembe az Úr Pesten, Üvegtigris, Liliomfi és Bizalom, valamint a Nosferatu.

1122 Budapest, Városmajor 6835/17 hrsz.

A Városligetben is lesznek ingyenes szabadtéri vetítések, a Magyar Zene Háza jóvoltából. Az épület előtt kialakított színpad számtalan programnak ad otthont egész nyáron, a sorból pedig a kertmozi sem maradhatott ki. A zenés filmvetítések a nyáreste hangulatához idomulnak, így olyan alkotásokat nézhetünk meg, mint A kenguru, a Megáll az idő és az Eszkimó asszony fázik. A program folyamatosan bővül szeptemberig, érdemes tehát figyelemmel kísérni az MZH honlapját.

1146 Budapest, Olof Palme sétány 3.

A XV. kerület lakói sem maradnak szabadtéri filmes élmények nélkül, hiszen a Csokonai Művelődési és Rendezvény Ház jóvoltából itt is készülnek kertmozival. A vetítések csütörtökönként, fél 9-kor kezdődnek, a listán pedig helyet kaptak az elmúlt évek legsikeresebb magyar filmjei. Így megnézhetitek például a Becsúszó szerelmet, a Valami Amerikát és a Liza, a rókatündért is, mindössze 500 forintért.

1153 Budapest, Eötvös utca 64-66.

Augusztusban minden szerdán megtelik filmkedvelőkkel a Bartók Béla úti B32 Galéria és Kultúrtér előtti tér, ahol igazán lebilincselő, igaz történetek inspirálta magyar filmremekek lesznek terítéken. Gondolunk itt A létezés eufóriájára vagy a Szilágyi Áron olimpiai bajnokról szóló, Egy mindenkiért című alkotásra. A vetítések 9 órakor kezdődnek, az 1500 forintos jegyár pedig tartalmazza a film megtekintéséhez szükséges infrás fejhallgatót (amit személyazonosító igazolvány ellenében kaptok meg), valamint a popcornt is.

1111 Budapest, Bartók Béla út 32.

A Kultik mozihálózat legújabb tagját a KÖKI Terminál tetőkertjének ölelésében találhatjátok meg. Közel száz, kényelmes nyugágyat rendeztek be a területen, hogy minél többen élvezhessétek a szabad ég alatti mozizást. A júliusi listán olyan kellemes hangulatú filmek szerepelnek, mint a Bor, mámor, Provence, A Julie és Julia – két nő, egy recept és az Ízek, imák, szerelmek. A mozi kutyabarát, a kedvezményes jegyár pedig 1250 forint, ami tartalmazza a popcornt is.

1191 Budapest, Vak Bottyán utca 75/A-C

A MOMkult idén nyáron sem maradhat ki a sorból, hiszen a XII. kerületi kulturális központnál volt Budapest egyik első kertmozija, így már 20 éve kedveskednek ezzel a szabadtéri programmal az érdeklődőknek. Ezen a nyáron csupán négyszer, mindig szerdánként tartanak vetítéseket, 21 órától. A hangulatos, szabad ég alatti mozizás élményéért mindössze 400 forintért juthattok hozzá.

1124 Budapest, Csörsz utca 18.

A Duna-part egyik leghangulatosabb helyén is megtelnek idén nyáron a már jól ismert csíkos nyugágyak. Szerda esténként ugyanis ingyenes filmvetítéseket tartanak a Fellini Római Kultúrbisztrónál, amiért megéri kicsit elhagyni a belvárost. Az aktuális kertmozikínálatról a Fellini Facebook-oldalán értesülhettek.

1039 Budapest, Kossuth Lajos üdülőpart 5.

A XVI. kerületi Erzsébetligeti Színház nyári, Szabad (a) tér elnevezésű programkavalkádjában a kertmozi is helyet kapott. Júliusban a régi magyar filmek kerülnek fókuszba, így a hónap három napján, fél 9-től megtekinthetitek a Csinibabát vagy a Moszkva teret, de a kisebbeknek is kedveznek, ezért a Vuk is felbukkan a listán. További információ ide kattintva.

Az ország több pontján is elcsíphetitek a PikNik Mozi mozgó kertmozijának vetítéseit, ezért érdemes résen lennetek és figyelni a Facebook-oldalukat, ahol mindig értesítenek az éppen aktuális helyszínről. Júliusban Kőbányán és Óbudán bukkannak fel a fővároson belül, de országszerte több nagy- és kisvárosban is megfordulnak olyan filmekkel, mint a Csillag születik, az Aquaman vagy a Bohém rapszódia.

A válogatásban felsoroltak mellett az Orczy Summer Chill keretein belül is számíthattok kertmozira, erről korábban ebben a cikkünkben írtunk: