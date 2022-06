7 ingyenes szabadtéri koncert Budapesten balzsamos nyárestékre

Budapest közterületei és kerthelyiségei számos ingyenes szabadtéri koncertnek adnak otthont idén nyáron. Íme a kedvenc programsorozataink!

Idén nyáron ingyenes eseménysorozat keretein belül élvezhetjük a balzsamos nyárestéket az Orczy parkban. Az egész nyáron át tartó programkavalkád sokoldalú zenei előadókat vonultat fel péntektől vasárnapig, míg csütörtökönként csillagfényes kertmoziban tekinthetünk meg olyan magyar kultfilmeket, amilyen A Pál utcai fiúk vagy A tanú. Koncertek tekintetében a pop, a jazz, a blues, a komoly- és a népzene rajongói is találnak majd kedvükre való programokat.

A hét minden napján változatos élőzenei koncertekkel várják a kikapcsolódni vágyókat a Lánchíd pesti hídfőjénél horgonyzó PONTOON-hajón, ahol rendre fesztelen hangulat, pálmafák és lenyűgöző naplemente fogadja a koncertre érkezőket. Az ingyenes zenei estek egy-egy téma körül bontakoznak ki, keddenként például cigányzenére rophatjuk, míg a szerda a live jam sessionöké. Érdemes időben érkezni, hiszen a naplementés hajókoncertek nagy tömegeket vonzanak, a helyszín befogadóképessége viszont korlátozott.

Áprilistól szeptemberig egészen biztosak lehetünk benne, hogy az Akvárium Klub terasza megtelik emberekkel kedd és szerda esténként, hiszen jobbnál jobb hazai előadók zenélnek az Erzsébet téri kerthelyiségben a Petőfi200 Teraszkoncertek ingyenes programsorozat keretében. A júliusi repertoár szerint élőben hallhatjuk majd Henri Gonzót, Ohnodyt és Barkóczi Noémit, míg augusztusban többek között a Bohemian Betyars és Kama (Mary PopKids) is a húrok közé csap.

Kéthetente ingyenes koncertekkel frissülhetnek fel mindazok, akik az újlipótvárosi Szent István parkba tesznek kitérőt vasárnap esténként. A nyáresti programsorozat hagyományosan a XIII. kerületi Fischer Annie Zeneiskola fúvószenekarának hangversenyével vette kezdetét június 5-én, de azoknak sem kell aggódnia, akik esetleg lemaradtak a nyitókoncertről, hiszen július 3-án, 17-én és 31-én, illetve augusztus 14-én is hasonló, komolyzenei koncertélményekkel gazdagodhatunk a parkban.

Feltétlenül érdemes lesz csütörtökönként a Dob utcába tévedni, hiszen ingyenes örömzenével, neves előadóművészek muzsikájával telik meg az utca aprócska, macskaköves tere. A szabadtéri koncertek apropója nem más, mint egy méltóképp megünnepelt születésnap, méghozzá a Spinoza Színházé, amely 20. születésnapja alkalmából húsz héten át élőzenével várja az érdeklődőket. Szeptemberig minden csütörtökön, délután 4 és 5 között élvezhetjük a muzsikaszót a Carl Lutz-emlékműnél található kis téren.

Nyár elején nyitott meg a Magyar Zene Háza szabadtéri színpada, amely a szezon végéig ingyenes koncertekre, valamint zenés filmvetítésekre invitálja az érdeklődőket a városligeti fák ölelésében. Az előadó zenészek által képviselt műfajok széles skálán mozognak, sok izgalmas zsánert találunk köztük az elektronikus zenei ritmusoktól a kortárs klasszikusig. A szabadtéri színpadon feltörekvő művészek is megfordulnak, de gyerekkoncerteket is szerveznek, sőt, táncházba is várják a Ligetbe látogatókat.

Idén nyáron hetedik alkalommal kerül megrendezésre a Tér-Zene elnevezésű ingyenes szabadtéri koncertsorozat a Kossuth téren, általában csütörtökönként 17 órától. Az eseménysorozat június 4-én kezdődött el, de egészen szeptember közepéig tartogat zenei meglepetéseket. Olyan változatos előadók zenélnek a Parlament előtti téren, mint az 1853-as alapítású Budapesti Filharmóniai Társaság vagy a mediterrán dallamokat játszó Révész Richárd Latin Jazz Projekt.