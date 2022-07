9 szuper program a Westend Tetőkertben, ha kiszakadnál a városi fennforgásból

Szenzációs programokkal vár Budapest kedvenc rooftopja, a Westend Tetőkert augusztusban és szeptemberben, ahová a nap bármely szakában érdemes kitérőt tenni, ha szívesen kiszakadnál pár órára a fővárosi fennforgásból.

Az AdniJóga óráin való részvétellel egy jó ügyet is támogatsz, hiszen az AdniJóga egy társadalmi vállalkozás, amely azzal a céllal jött létre, hogy hátrányból induló emberekhez is eljuthasson a jóga általi nyugalom. A Tetőkertben július 30-án megtartott jógaóra szponzorál egy jótékonysági órát is, így állami gondozásban, szegénységben élő gyermekek, átmeneti otthonban lakó vagy sérült gyermeket nevelő anyák is rendszeresen mozoghatnak profi jógaoktatók segítségével.

Szinte már hagyomány, hogy a nyár utolsó hónapjában együtt koccinthatunk az ország legjobb boraival. Legyen ez így idén is! Koncertekkel, hazai borokkal, finom ételekkel és rengeteg élménnyel várnak a Westend Borpikniken augusztus 4. és 7. között. Több magyar borászat és kézműves manufaktúra italait kóstolhatod meg, így biztos, hogy találsz kedvedre valót, akár a fehér-, akár a vörösborok a kedvenceid!

Augusztus 13-14-én az Art & Design Market veszi birtokba az első emeleten található Tetőkertet, ahol hazai művészek minőségi portékái közül szemezgethetünk. Számos alkotó, divattervező, kézműves, ötvös és ékszerkészítő vonul fel, hogy megmutassa alkotásait, melyeket akár azonnal meg is vásárolhatunk a helyszínen.

Augusztus 17-én a Westend Tetőkertjében zenél a Tázló együttes, hogy népszerű és oly kedvelt táncházuk vendégei és résztvevői valóban a fellegekben járhassák a moldvai csángó táncokat! Csatlakozz te is az Eötvös10 programjához!

Kerekasztal-beszélgetés Budavári Fülöp vezetésével (2022. augusztus 26.)

Gondolkodj együtt te is a szakértőkkel a hétköznapi problémák megoldásáról! Vértezzük fel magunkat a nyári pihenés után a szeptemberi munka-, iskolakezdésre. Szorongás, kiközösítés, beilleszkedési nehézségek – mindenki számára ismert fogalmak. Hogyan csökkenthető a szorongás? Hogyan készüljünk fel a mókuskerékbe való visszatérésbe? Ismert közéleti szereplőkkel járhatjuk körbe a bántalmazás témáját, az ezzel való megküzdés stratégiáit és az önismeret fontosságát.

Meghívott szakértők: Budavári Fülöp – műsorvezető/tartalomgyártó | Sziládi Hedvig Andrea – a Self Brand Academy alapítója business coach, ifjúsági mentor | Járai Máté – színész | DJ Yamina – előadó, dj, rádiós műsorvezető | Tapasztó Orsi – mentálhigiénés szakember, tartalomgyártó

Ha te is a képregények szerelmese vagy, akkor a Westend Tetőkerten a helyed a hónap utolsó szombatján! Bővebb infók hamarosan.

Jógázni és jót tenni! (2022. szeptember 3.)

Ismét egy különleges AdniJóga-órának lehetünk részesei szeptember első hétvégéjén a Westend Tetőkert napfényes teraszán.

Art & Design Market és Vegan Weekend Market (2022. szeptember 10-11.)

Ezen a hétvégén két izgalmas esemény is csalogat a Tetőkertre. Gyere és szemezgess hazai művészek termékei között, igazi minőségi portékák várnak rád az Art & Design Marketen, vagy kóstolj és vásárolj fenntartható termékeket, bővítsd a tudásod a Vegan Weekend Marketen!

Mexikói Gasztro Napok (2022. szeptember 23-25.)

Szeptember 23-25. között találkozhatunk a latin-amerikai életérzéssel és mindennel, ami Mexikó: zene, tánc, kultúra, ételek, italok, színkavalkád.

Az eseménynaptár folyamatosan bővül, úgyhogy érdemes követni a Westend honlapját és a Westend Tetőkert Facebook-oldalát a legfrissebb információkért! A belépés minden programra ingyenes.

Értesülj a legfrissebb programokról, akciókról és hírekről a Westend Appban! Az alkalmazásban megtalálsz mindent, ami a bevásárlóközpont mindennapjaival, fejlesztéseivel és programjaival kapcsolatos, ráadásul rengeteg kedvezmény is vár rád, töltsd le most!