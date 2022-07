40+ szuper hétvégi program Budapesten és környékén

Nyári meleg és szenzációs programok várnak ránk ezen a hétvégén a fővárosban és közelében. Többek között gasztrofesztiválok, szabadtéri koncertek és városi séták közül szemezgethetünk.

Többnapos programok Budapesten és környékén

A szezon elmaradhatatlan italaként a fröccs megérdemel egy saját fesztivált. Az esemény július 13. és 15. között, az Eiffel téri Zsiráfban lesz, ahol sok-sok kiállító, fröccskeverési technikák, streetfood-ételek, akusztikus koncert és a helyszíntől megszokott chill hangulat vár titeket.

Eddig Bécsig kellett utaznod, ha el akartál kapni egy menő zenekart? Most csak az Erzsébet térig kell. Olyan zenekarokat hoztak el a Reflektorra, akiket nem nagyon láthatsz hazai színpadokon, főleg nem egyszerre.

A város egyik legfrekventáltabb helyén, mégis nyugodt környezetben várja látogatóit július 14-17. között a gin és jazz ünnepe. A Westend Tetőkertjére koncertek, különleges ginek, finom ételek, remek hangulat és érdekes workshopok csábítják a nézelődőket déltől egészen éjfélig. A belépés díjtalan.

Nyári kraft sörfesztivál a Botellón Teraszon. A belépés ingyenes!

Idén újra visszatér Gyömrő legnagyobb szabadtéri Street Food Fesztiválja! A finom falatok mellett élő zenei koncertek szórakoztatják a közönséget, fellép többek között a Wellhello és a Valmar.

Ízek, illatok és színek kavalkádját hozzák el a látogatóknak az I. Belvárosi Koktélsétával a július 15-ei hétvégén, Szentendre belvárosában!

További kihagyhatatlan programok Szentendrén 2022 nyarán:

Vasárnap látogatható utoljára a Szépművészeti Múzeum nagy sikerű Bosch-kiállítása, amely péntektől vasárnapig hosszabbított nyitvatartással, reggel 9 és este 9 között várja az érdeklődőket.

8 év jóban, rosszban, hummuszban: a Mazel Tov születésnapi hétvégéjén népszerű zenésztársak váltják egymást nyitástól zárásig a színpadon.

Budapesti programok csütörtökön (2022. július 14.)

A Frenk zenekar nyári, budapesti koncertje a Kobuciban, ahol a régebbi szerzemények mellett az ősszel megjelenő új lemez dalaiból is ízelítőt adnak.

Egy elképesztő és alaposan dokumentált 45 éves karrier után, amely a rock ‘n’ roll legendák korszakát indította el, a KISS 2019-ben megkezdte utolsó turnéját, mely június 14-én ér Budapestre.

A Pál utcai fiúk 1969-ben bemutatott magyar–amerikai koprodukciós film, amely Molnár Ferenc azonos című regénye nyomán készült.

A kerek, jubileumi tizedik szüliévét ünneplő Elefánt ismét beveszi a Budapest Parkot.

Az Erzsébetligeti Színház Szabad(A)TÉR sorozata ezúttal a magyar népzene és néptánc szerelmeseit várja következő eseményére. De nem csak azokat, akik aktív tagjai különböző tánccsoportoknak, hanem azokat is, akik szeretnének megismerkedni az alaplépésekkel. Ugyanis az est folyamán táncoktatók is segítik a dolgunkat!

Naplementés varázslat minden hétfőn és szerdán a Kabin Duna-parti jógaóráin. Kezdés fél 8-kor, az óra végén extra bónusz mindenkinek egy frissítő limonádé a Kabinban.

Pénteki programok Budapesten és környékén (2022. július 15.)

A Balaton típusfigurákat is teremtett, hiszen a „balatoni fagylaltárus”, a „balatoni halsütő” és a „balatoni lángossütő” a kései Kádár-korszak pre-kapitalista éveinek gyorsan meggazdagodó, irigyelt, de kissé lenézett első magánvállalkozói voltak. Ehhez persze hozzájön a nemzedéki nosztalgia a gyerekkori balatoni nyaralások után, és azok kitörölhetetlen képei: az egyforintos csoki-vaníliák, a megragasztható piros-kék gumimatracok, az utasellátó büfék ablakaiban izzadó szalámis és sajtos zsömlék, a tábori zászlófelvonások, a szabad szombatok, a zötykölődés trabanttal a régi hetesen, a subaszőnyeg a nyaraló falán és a színes műanyagcsíkokból álló konyhafüggöny.

Budapest kedvenc bulihajóján csap a húrok közé kristoaf, majd a Kolibri zenekar pénteken. Érdemes időben érkezni, mert a belépés ingyenes, így különösen nagy érdeklődésre lehet számítani.

Minőségi ételekkel, frissítő italokkal és igényes zenével várják a vendégeket az Etalonban péntek este.

Ha inkább szabadtéren grilleznél a főváros környékén:

A Múzeumkert nemcsak a hétköznapok kedvelt pihenőparkja, hanem nagy események színhelye is. Mind a Magyar Nemzeti Múzeum, mind a Múzeumkert életére tragikusan hatottak 1956 őszének történései, ugyanis a Magyar Rádió épületének közelsége miatt az épület már október 23-tól az események középpontjába került. A vezetés során feltárulnak a Múzeumkert rejtett titkai, és az események mögötti legfontosabb történeteket is megismerhetik a látogatók.

Inkább csobbannál egyet a nagy melegben? Pénteken nyit az ingyenes Római-parti Plázs!

A Pavilon Kert ad otthont a Pulp Budapest soron következő ingyenes szabadtéri bulijának pénteken, ami borbárral, DJ-szettekkel és hamisítatlan nyári hangulattal vár.

Szombati programok Budapesten és környékén (2022. július 16.)

Támogasd a helyi kreatív tervezőket, vásárolj magyar termékeket. Szépségápolás, lakberendezés, ajándék, finomságok. A rendezvényre a belépés ingyenes.

Ingyenes koncertet ad a Koalabell a Várkert Bazár szabadtéri színpadán szombaton, a Zenélő Budapest programsorozat keretein belül.

Bővebben a Zenélő Budapest több mint 160 ingyenes koncertjéről:

A Liget parktörténeti séta keretein belül egy izgalmas időutazásra invitálják az érdeklődőket, melynek során megismerkedhetnek a Városliget történetével és, hogy milyen utat járt be a Liget az 1800-as évektől napjainkig a parkosítás és a benne található épületek fejlesztése tekintetében egyaránt.

30Y Resti koncert Mucsi Zoltán közreműködésével júliusban a Városmajori Szabadtéri Színpadon.

Júliusban kerül először megrendezésre a Jógák Éjszakája az Esernyős udvarában! A hangulatos kerthelyiségben élőzene aláfestésével és lampionokkal megvilágítva, óbudai oktatók vezénylésével jógázhatnak az érdeklődők 6 órán keresztül.

Csodálatos panorámatúra a Julianus-kilátóhoz a Zöld Közösségért Természetbarát Egyesület szervezésében.

Reggelizz a Piaczon, sétálj fel a Citadellához, és visszafelé ugorj be egy fagyira a Czakóba! Akár kirándulni, családi ebédelni vagy csak egy békés otthoni programra készültök, a Czakó Termelői Piaczon mindent megtaláltok hozzá, ami segít a napi vitaminszükségletet bevinni a szervezetbe, emellett szezonális és még magyar is!

Party-time, nightshopping, nyári csemegék, és persze a Wekerlei Sufni kincsei kipakolva.

Bulgária kerül rivaldafénybe az Eötvös10 egynapos minifesztiválján, amelyen kiállítás, koncert, táncház és kertmozi várja az érdeklődőket a Hunyadi téren.

Július 16-án 10 és 12 között Gyömrő központi parkjában, a kutyusokkal való minőségi időtöltés mellett támogathatjátok a Kutyamentsvár Alapítvány, illetve az Árvácskák Állatotthon munkáját is.

Július 16-án könnyed nyáresti utazásra invitál a Gyermekvasút. A Hűvösvölgy és Széchenyihegy közötti oda-vissza vonatút során a kilátókocsikban a budai hegyek hangulata, az erdő közelsége mindig páratlan élményt nyújt, főleg igazi felüdülés egy forró nyári nap után. A különvonat alkonyatkor érkezik a Kis-Hárs-hegy melletti panorámaívbe, ahonnan páratlan kilátás nyílik a fővárosra.

Négyes felállásban érkezik a Fran Palermo a Pontoon Dunán ringatózó hajójára, hogy egy ingyenes koncert keretében vegye le a közönséget a lábáról.

Naplementés bakelit sercegés a Duna-parton? Irány a Népsziget, vár a Wasser! Szombat este Makszim lemeztáskájából kerülnek elő napjaink belevaló organic, melodic és progressive house lemezei este 7 órától kifulladásig.

Ismét House Piknik Terasz, ismét Waka! A korábbi hatalmas hangulatot megragadva, a Piknik vibe-ot zsebre rakva, szombaton ismét felejthetetlen nappali buli vár Budapest legszebb állóhajójának fedélzetén.

Szombaton, július 16-án Szentendre egyik leglátványosabb programjára készülnek: az ingyenes koncert és táncház mellett ismét gyönyörködhetünk a Dunán úszó gyertyák fényében.

Az ország legmenőbb 80s/retrowave bulija a Budapest Parkban! Egy estére Hawkins városává változik a Dzsungel tánctere, ahol a 80-as évek hangulatával átitatott mai és korabeli slágerekre bulizhatunk.

Velencéről indulhatunk éjszakai biciklis körtúránkra, amelyre ne felejtsünk el magunkkal vinni egy rovarok ellen védő szemüveget, kerékpárvilágítást és bukósisakot.

Ha a Velencei-tó helyett inkább a Szentendrei-szigetet bicikliznéd körbe:

Egyedülálló kilátásban lesz részünk július 16-án a lemenő nap fényeiben fürdőző, később pedig a kivilágított Budapestre nyíló látványban, hiszen a nemrégiben felújított Zugligeti Libegő vonalán 19 órától éjjel 1 óráig szállítják majd az utasokat.

Vasárnapi programok Budapesten és környékén (2022. július 17.)

Sárkányjárgány, Ribizli Diszkó, Citrom Cirkusz, Űrcsűr, Bandzsáró, Nyuffi, és Hosszúfejű Királyfi – mind a Boriverzum része. A Rutkai Bori Banda egy hatalmas családi bulival ünnepli születésnapját július 17-én a Városmajori Szabadtéri Színpadon.

Hol és hogyan ismerkedtek és randevúztak Budapest hölgyei és urai az elmúlt 150 évben? Ha Budapest mesélni tudna… A séta során találkozások, randevúk, ismerkedések helyszíneit járjuk be közösen egy sajátos belvárosi időutazás keretében.

„Amikor az úrinép kivonul a Margitszigetről, akkor én szépen bevonulok; így most is. Nekem ez a legszebb és legismerősebb hely a világon…” – Ez a mondat Bródy Sándortól származik. De írhatta volna a hosszabb-rövidebb ideig szigetlakók bármelyike: Szép Ernő, Molnár Ferenc, Hunyady Sándor és persze Krúdy Gyula is. A századforduló, a kezdődő XX. század rettentő iramban változó világából mindegyiküket más kergette ide – de talán ugyanaz tartotta itt. Ennek eredünk nyomába szigeti sétánkon, fölelevenítve e bohém művésztársaság kalandjait szárazon és vízen.

Az idei – Pink Floyd munkásságát feldolgozó – koncertsorozat első alkalmának címe: Obscured by us, ami a Keep Floyding egy kicsit sötétebb oldalát mutatja meg. Mindezt a múzeum romkertjében, vagy közismertebb nevén a karélyban, ókori díszletek között, robotlámpák, fortyogó lézer és pazar hangminőség mellett.

Csodás nyári piaccal, termelői finomságokkal, frissen készülő kürtős kaláccsal és közösségi ebéddel várják a piacozókat vasárnap az Élesztőházban.

A Nemzeti Táncszínház szabadtéri nyári előadásai idén is minden érdeklődőt szeretettel várnak. Vasárnap egy tüzes flamenco táncprodukciónak lehetünk szemtanúi.