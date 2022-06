9 nagyszerű nyári program Szentendre mediterrán ékszerdobozában

A Dunakanyar és a Pilis-hegység találkozásánál terül el Szentendre különleges, mediterrán hangulatú csodás ékszerdoboza. A város a romantikus, macskaköves utcáival megannyi turistát vonz, akik számára számtalan programmal is készülnek. Nézzük, milyen rendezvények, fesztiválok, kiállítások várnak ránk ezen a nyáron Szentendrén!

Nyári fesztiválok Szentendrén 2022 nyarán

Minőség, sokszínűség, egyediség, összművészetiség és megújulás szlogennel veszi kezdetét június 30-tól a Szentendrei Teátrum fesztiválja, amely során az előadások legszélesebb palettájával várják az érdeklődőket. Sokszínű repertoárjukban a vendégjátékok és a saját produkciók mellett koncerteket, gyermekeknek szóló előadásokat is találhatunk.

Csak, hogy ezek közül néhányat említsünk: István a király iskolába megy rockopera, Játék a kastélyban komédia, Sárkányölő Sebestyén marionettjáték, Hot Jazz Band koncert, Barokk nagykoncert, és még sok minden más. Mindezek nagy részét a Városháza Udvarban élvezhetjük, ám a színház és a zene olykor még a macskaköves utcákon is szembejöhet velünk.

Augusztus 26. és 28. között, a Szentendre Éjjel-Nappal Nyitva Fesztivállal egy időben rendezik meg a Szentendrei Jazz és Bornapokat is, a fesztivál a fesztiválban koncepció alapján. Így a még sokszínűbb programkínálatban a kultúra, a művészet és a vendéglátás területei fonódnak össze, amely során éjszakába nyúlóan inthetünk búcsút az év legmelegebb évszakának.

Igazi családi program, ahol mindenki jól érezheti magát, és bármerre jár a városban, biztosan talál kedvére való elfoglaltságot, színi előadást, kiállítást vagy koncertet. A sokoldalú és a legtöbb esetben ingyenes rendezvény célja, hogy a városba látogatók a turizmuson túlmutatóan is megismerjék Szentendre igazi arcát, értékeit, egyediségét.

Koncertek Szentendrén

Kovács Kati, Csepregi Éva, Hegyi Barbara, Nagy Adri, Bebe és Kovács Péter hangján szólalnak meg a legnagyobb filmslágerek június 30-án a Szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum színpadán. A fellépők mellett az est házigazdája, DJ Dominique (Várkonyi Attila) pedig olyan filmek kulisszatitkaival és érdekességeivel készül a retro zenék rajongói számára, mint például a Cherbourgi esernyők, a Miss Arizona, a Kamaszkorom legszebb nyara, a Házibuli és a Különben dühbe jövünk.

Ha egy kis underground hangzásra vágynánk, akkor július 8-án ott a helyünk a Barlangban, ahol a nyolcvanas évek alternatív rockzenéjének képviselői készülnek egy nagy bulival. A pezsgő pinceklubban Menyhárt Jenő, Bujdosó János, Kálmán András, Koroknay András és Gyenge Lajos, az Európa Kiadó tagjai várnak egy felejthetetlen nyári estével, vendégükkel, az Újzenekarral karöltve.

Kiállítások Szentendrén

A MűvészetMalomban tekinthetjük meg július 24-ig Puklus Péter magánéleti intimitás, életközepi válsághelyzetek és traumák kérdéseit boncolgató kiállítását. A nemzetközi sikereket is elért képzőművész tárlata kiválóan mutatja be, hogy Puklus miképp feszegeti a fotográfia határait absztrakt alkotásaiban, installációiban, amelyek a szobrászattól az elmélyült rajzokig terjednek.

A kiállítást csütörtöktől vasárnapig 10 és 18 óra között látogathatjuk, illetve július 23-án annak búcsúztatójaként tárlatvezetéssel és Ricsárdgír-koncerttel is várják az érdeklődőket.

2021 nyarán rendezték meg a VII. Nemzetközi Textilművészeti Triennálét, ahol hazai és nemzetközi művészek több mint 200 alkotáson keresztül mutatták be a kortárs textilművészet jelenét. Most, 2022 júniusában Szentendrén, a MANK Galériában Sodrás címmel nyílt kiállítás, ahol magyar művészek műalkotásait tekinthetjük meg. Mindezek során a textilművészet változatos anyag- és formavilágával kísérletező alkotásokkal találkozhatunk egészen július 23-ig.

A Ferenczy Múzeumban helyet kapó emlékkiállítás célja, hogy felidézze Vas István költő, műfordító, regényíró személyét és életművét. A kiállítás számos alkalommal ahhoz kapcsolódó programokkal várja az érdeklődőket, akár kurátori tárlatvezetéssel, művészetterapeuta által tartott verses alkotófoglalkozással, sőt, még egy alkalommal Nyáry Krisztiánt is meghívják egy beszélgetésre.

Az emlékkiállítás záróprogramjaként, szeptember 25-én Nádasdy Ádám költő, műfordító tárlatvezetését élvezhetjük, Trill Zsolt színművész közreműködésével.

Látogass el a Szentendrei Skanzenbe!

Magyarország legnagyobb szabadtéri múzeumában számos aktív helyszínen ismerhetjük meg, hogy miképp éltek a régi, vidéki Magyarországon, ahol akár minket is bevonnak egy-egy programba.

Hétvégente az erdőhorváti kerek perec sütésének titkaiba avatnak be minket, és még a sárközi gyöngyfűzéssel is megismerkedhetünk. Mindezek mellett különböző nemzetiségek táplálkozáskultúrájáról is sok mindent megtudhatunk a kvízek, fűszer- és tárgyfelismerések által, a boszorkánykonyhában pedig a sósborszeszt is megízlelhetjük. De ez nem minden, számos más témájú aktív helyszínre és interaktív gyermek élménypontokra is bukkanhatunk a Skanzenben.

Júliustól 2-től minden hétvégén 11 órától bringatúrák során fedezhetjük fel a Skanzent, egészen október végéig. A különböző tematikus utak olyan kérdéseket járnak körbe, mint például milyen életmód jellemezte a különböző nemzetiségeket, milyen szokások kötődtek az emberi élet fontos státuszaihoz.

Ezenfelül a másfél órás tekeréseken a régi mesterségek nyomába is eredhetünk, megtudhatjuk, hogy miképp viszonyult a parasztság a testéhez, illetve azt is, hogy milyen életmód jellemezte a különböző társadalmi rétegeket. A túrákon előzetes regisztrációt követően vehetünk részt, és akár biciklit is kölcsönözhetünk a múzeumban.