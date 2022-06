Hamarosan ingyenes szabadstrand nyílik a Római-parton

A tavalyi évhez hasonlóan idén újra gond nélkül megmártózhatunk a Dunában, az ingyenes Római-parti Plázs jóvoltából.

A Duna vízminőségének folyamatos romlása miatt 1973-ban betiltották a főváros területein való fürdőzést, valamint a kijelölt fürdőhelyeket is megszüntették. Azonban a folyamatos vízminőség-vizsgálatok eredményei alapján mára újra kiváló minőségű lett a Duna vize, ez pedig remek hír a budapestieknek, hiszen ötven év után újra fürdőzhetnek a fővárosban.

Ennek örömére idén nyáron is megnyitja kapuit az ingyenes fürdőlehetőséggel kecsegtető Római-parti Plázs, a Kossuth Lajos üdülőpart 15-17. melletti szakaszon. A strand július 15-től augusztus 20-ig látogatható, pancsolni pedig a bójákkal kijelölt területen lehet, minden nap 11 és 19 óra között.

A Római-parti Plázst nem más, mint a Város és a Folyó Egyesület, vagyis a Valyo álmodta meg, és a 2013-tól végzett munkájuknak köszönhetjük, hogy fél évszázad után ismét megmártózhatunk a Dunában. A tavalyi, első nyitást megelőzően az Óbudai Önkormányzat több meghatározó civil szervezettel is egyeztetett, köztük a Fák a Rómain, A Mi Rómaink és a Civilek a Római-partért egyesületekkel, hogy megvalósulhasson a szabadstrand.

A partszakaszon vízimentő-szolgálatot, ingyenes ivóvizet, mosdót, pelenkázót, zuhanyzót és napágyat is biztosítanak a látogatóknak. Emellett a biciklivel érkezőkre is gondolnak, hiszen kerékpártárolási lehetőség is van a strandon.

Térképen mutatjuk, hol csobbanjatok még idén nyáron Budapesten: