70+ izgalmas program 2022 májusában Budapesten és környékén

Temérdek programmal vár Budapest 2022 májusában is. A majálisoktól, a piknikeken, a koncerteken és vásárokon át a gyereknapokig, mindent találhattok az összeállításunkban.

Közel 60 kiállító készül az első Várkert Bazáros WAMP-ra egyedi tervezésű ruhákkal, táskákkal, grafikákkal, kerámiával, ékszerekkel, kiegészítőkkel.

Majális lesz a Margit-szigeten, a Gazstro Sétány minden egységében. Az első 5 ezer gyerkőc ingyen lufit kap, május 1-én. A Wonder Island Gyerekparkban 20% kedvezménnyel veheti igénybe mindenki az ugráló parkot. A Wonder Garden Kertmoziban ingyenes filmevetítések lesznek 4, 6, 8 órai kezdettel.

1968-ban indult rendezvénysorozat idén sem maradhat el. Fellép a Török Ádám és a Mini, a Beatrice, az Ismerős Arcok és Charlie is.

További budapesti programok május elsejére:

A Nemdebár, a 101 Bistro, a Pingrumba és az Easy karöltve vonul fel a munka ünnepén és várja vendégeit mindenféle programmal. A blokk magját képző éttermek az utcán készülő, majálist idéző ételkülönlegességekkel, a bárok utcazenével készülnek és ha ez nem lenne elég, számíthatunk még egy rendhagyó divatbemutatóra is a Nemdebár szervezésében, gyereksarokra a Pingrumba jóvoltából, és egy lemezbörzére is, amit az Easy falai fogadnak be.

A 18 éves kora óta világot járó, majd hazánkban letelepedő Ripoff Raskolnikov felejthetetlen színpadi jelenlétével – az ország legkitűnőbb blues-americana zenekarának kíséretében – igazán páratlan zenei élményt nyújt. Ripoff szívbemarkolóan énekli meg az emberi érzelmek teljes skáláját. Dalai egyedi hangvételben szólalnak meg szerelemről, veszteségről, reményről a mindennapok nehézségeiről, a szépre való örök törekvésről és az élet minél teljesebb megéléséről.

Május első vasárnapján, egy teljes napig az édesanyákat és nagymamákat ünnepeljük, de nem így a városligeti Édes Mackó kürtőskalács-cukrászdában! Az Állatkert szomszédságában található egyedülálló desszertezőben ugyanis egy teljes hetet szentelnek ennek a kivételes eseménynek. Május 2. és 8. között az anyák napi kürtős brunchtálaké lesz a főszerep, és az olyan anya-lánya és anya-fia páros menüké, ahol kürtősfinomságokkal karöltve közösen ünnepelhetjük anyukáinkat. De a hónap szezonális gyümölcséről, az eperről sem kell lemondanunk, ami a legkülönfélébb epres kürtőskalács-desszertekben születik újjá.

Április 29. és május 15. között immár 42. alkalommal táncol, zenél, játszik és ünnepel a város a Budapesti Tavaszi Fesztiválon. A kerületeken, közösségeken és műfajokon átívelő programkavalkád 17 nap alatt 100 helyszínen 170 programmal érkezik.

A film rendezője, Tímár Péter egy alkalommal azt mondta, ezt a filmet a saját nemzedékének készítette, hogy képes legyen megbocsátani önmagának. De rendező tervez, néző végez. A Csinibabát azok a fiatalok vitték sikerre és tették kultuszfilmmé, akik a hatvanas években még nem is éltek.

A Lashe Shave Együttes & Kethane Tánccsoport városi folklórt játszik mely a szabolcsi és az erdélyi hagyományos roma zenékből táplálkozik. A repertoárban megtalálhatóak emellett magyar népdalok, balkáni és spanyol cigány dalok is. A zenekarban jól megférnek egymás mellet az autentikus és a modernebb hangszerek is de azért a tánc sem hiányozhat a koncertekről.

Újra visszatérnek az akusztikus koncertek az Akvárium teraszára! A belvárosi klub kora esti programsorozata szeptemberig minden kedden és szerdán hazai zenészek ingyenes koncertjeivel várja a nagyérdeműt: május 6-án például Jónás Vera + Várnai Sziló intim szettjét csíphetitek el az Erzsébet téren.

Mi volt előbb: a kakas vagy a koala? Talán erre is fény derül május 5-én a Budapest Park színpadán, ahol a frisslemezes Bohemian Betyars és a frissen házasodott Ricsárdgír szórakoztatja majd a nagyérdeműt.

Május 5-én az A38 Hajó Orrteraszán elindul a Fine Selection 6. szezonja. A minőségi house zenék idén is garantáltak és a korábbi évek vendégserege tovább bővül pár kellemes meglepetéssel.

A kétnapos esemény két év kihagyás után, új köntösben és a korábbinál gazdagabb programkínálattal tér vissza, koncertekkel, szabadegyetemi előadásokkal, valamint gyerek- és sportprogramokkal. De a Nemzeti Közszolgálati Egyetem eseményeként nem maradhatnak el a látványos és hagyományos hivatásrendi bemutatók sem. A nagyszínpad fellépői között biztosan ott lesz a Blahalouisiana, a Szabó Balázs Bandája, a Brains és a Hősök is, a tóparti színpadon pedig akusztikus koncertekkel várnak benneteket.

Egy Budapest-környéki kirándulás mindig szuper tavaszi program:

Végre újra megtelik élettel a belváros kedvenc dzsungele.

A Pulp Budapest csapatának idei első ingyenes szabadtéri bulija a délutáni napsütésben veszi kezdetét, hogy aztán a legforróbb elektronikus ütemekkel vezessen át az éj birodalmába. A május 6-i party helyszíne a városligeti Pavilon Kert, a fellépők között pedig ott találjuk Falcaot és Florentint.

Nemzetközi ízek, töltött palacsinta, rakott palacsinta, amerikai palacsinta, nagyi palacsintája, rántott palacsinta, édes palacsinta, sós palacsinta, és megannyi különleges íz vár felfedezésre ezen a vásáron.

Civil kezdeményezésre ismét garázsvásár szerveződik a terézvárosi önkormányzat és az Eötvös10 támogatásával. A vásáron – a teljesség igénye nélkül – találhatunk felnőtt-, gyermekruházatot, játékot, könyvet, konyhai kiegészítőket, ékszereket és régiségeket is.

Akár a lelkes borkedvelők, akár a kíváncsi gasztrokalandorok közé tartoztok, május 7-én a Záborszky Kúria Borvárosában van a helyetek. Vár rátok egy körülbelül egyórás, kóstolással egybekötött pinceséta, de részt vehettek Bitai Gergely sommelier izgalmas borkóstoló programján is. Részletek a weboldalon!

Pszichedelikus tánczene űrutazáshoz. Robbanó televíziók, elektronikus tánczene, pszichedelikus utazás, VR, új dimenziók, party, világzene, belső filmek, lüktető ritmusok, gitáralapú elecktrock.

Magánembereknek szóló használt ruha vásár az új Gödörben.

Egy kis Piknik hangulatú teraszozásra invitálnak titeket a House Piknik Terasz sorozaton belül. Garantált, hogy nem fogod táncolás nélkül kibírni.

A Queens Of The Stone Age-dobos/frontember Josh Homme és gyerekkori cimborája, Jesse Hughes a kilencvenes évek végén kezdte el nagy jelentőségű zenetudományi kísérletét. A cél annak kutatása volt, hogy miként hangzana, ha az Eagles (a hetvenes évek nagyhatású folkrock-zenekara, a Hotel California előadója) death metalt játszana.

Ingyenes bringatúra három távon: Újbuda-Biatorbágy, Újbuda-Etyek, Újbuda-Tarján és természetesen vissza. A túra végig az Etyekig kiépült Budapest-Balaton (Buba) kerékpárúton halad. Valamint Tarján felé Biatorbágyról szintén kerékpárúton.

A Buborék Brunch keretein belül betekintést nyerhettek különböző reggeliző helyek széles kínálatába és ízvilágába.

A havi rendszerességgel jelentkező Népsziget Bolhapiac és Vintage Vásár, Garázsvásár új, tágasabb helyszínen, a River Club kertjében.

Újra kiskertpiac, mégpedig új helyen, a Mad Garden Budában, Óbudán. Növénybolondok, ott a helyetek!

Koncertekkel, EU-s információkkal, változatos családi és gyerekprogramokkal, kreatív foglalkozásokkal, kvízekkel és játékokkal várnak titeket a Szabadság téren.

A belváros legnagyobb ingyenes kutyás rendezvénye, ahol családi programokkal, szórakoztatóan hívják fel a figyelmet a felelős kutyatartásra és az árva állatok örökbe fogadására.

15. nagylemezét mutatja be májusban a Dream Theater: az amerikai progresszív metal zenekar a járványügyi korlátozások alatt, saját főhadiszállásán rakta össze a View From The Top Of The World albumot, és 2022 tavaszán Európában is bemutatja majd az új dalokat, meg persze az ismert slágereket: Budapesten május 10-én játszanak a Sportarénában.

Több ezer könyv verhetetlen áron, akár már 100 forinttól. Minden műfajból, naponta frissülő készletből. Itt minden korosztály megtalálja kedvenc olvasmányát.

A belvárosi klub kora esti programsorozata szeptemberig minden kedden és szerdán hazai zenészek ingyenes koncertjeivel várja a nagyérdeműt: május 12-én a Halott Pénz énekese, Járai Márk intim szettjét csíphetitek el az Erzsébet téren.

További szuper teraszos helyek Budapesten:

Idén május 12-15-én kerül megrendezésre a városi építészet ünnepeként emlegetett Budapest100, amely ezúttal a Budai Várnegyed rejtett zugainak felfedezésére invitálja az érdeklődőket. A színes eseménykínálatban épületsétákat, panelbeszélgetéseket és egyéb izgalmas, ingyenes programokat is találhattok.

A Serfőző Biergarten eseményen nem lesz semmi fakszni, három faházból csapolják nektek világosokat, de akad majd pár barnácska és ha kisüzemire vágytok, abból is találhattok majd.

A gint azért érdemes kevert italokban fogyasztani, mert a benne található gyógynövények és fűszerek a koktélokban kelnek igazán életre. Meggyőződhettek erről a Kazinczy utcában május 12. és 15. között, amikor a Botellón Terasz különleges tonikokkal fogja ötvözni a szeszesital legextrább változatait.

Egyre forróbban tűz a nap a Turbina felett, elérkezett az ideje a kert felavatásának. A nyári szezon közben időről időre ismerős arcok foglalják majd be a kinti DJ pultot, hogy háttérzenével szolgáljanak az udvaron való korzózáshoz.

Ezzel a panorámás bulival zárja a Be Massive a 18. klub évadát. Innentől már csak open air bulikat rendeznek.

A pszichedelektronika rajongói jól véssék be naptárjukba május 13-át, ugyanis aznap kerül megrendezésre a Freakin’ Disco koncertje. A jelenleg harmadik nagylemezén dolgozó banda jazzes, indusztriális, technós zenéje garantáltan az űrig repít, nektek viszont elég csak az újbudai Dürer Kertig mennetek érte.

Zenés, táncos és színházi előadások, valamint kiállítások töltik meg élettel Budapest kihasználatlan kirakatait városszerte. A tavalyi, (majdnem) szabadtéri rendezvényhez hasonlóan idén is két napon át, több helyszínen lehetünk tanúi az izgalmas összművészeti megmozdulásnak május 13. és 15. között. Kávézók, színházak és közösségi terek ablakaiba költözik be a kultúra, de kültéri tárlatok és installációk is elárasztják a köztereket ezen a májusi hétvégén. A programok zöme pusztán tízperces, így érdemes résen lenni, és előre kinézni azokat a performanszokat, melyekről semmiképp nem szeretnénk lemaradni.

További szabadtéri kiállítások Budapesten:

Kóstoltátok már az Édes Mackó kürtőskalács desszertjeit? Ha még nem, akkor a Kürtőskalács Vigalmon megtehetitek!

A Magyar Vasúttörténeti Park ad otthont a május 13-15. között megrendezésre kerülő Oldtimer Shownak, amelyet egyben Közép- és Kelet-Európa legnagyobb oldtimer járműkiállításaként tartanak számon. A fesztiválon számos kiegészítőprogram, többek között nosztalgiajárművek és gasztrosétány várja a látogatókat.

A Vintage Légy-Ott! azért több, mint vásár, mert azon túlmutatva, hogy vintage és újrahasznosított ruhák és kiegészítők piaca, a fenntartható divatról folyó diskurzusba is szeretne bekapcsolódni, illetve szeretne hozzájárulni ahhoz, hogy szélesebb körben népszerűvé váljon a használt ruhák vásárlása a nagyon szennyező fast fashion divat helyett.

Egésznapos családi piknik és születésnapi zsúr a Taproomban. Sörpremier, malacsütés, zenés programok és ingyenes főzdetúra is vár rátok.

Előadásokkal, bemutatókkal, tanácsadással és kutyás kiállítókkal várják a rendezvényre látogató kutyabarátokat és négylábú társaikat.

Május 14-én a Várkert Bazárban ad koncertet korunk egyik legizgalmasabb világzenei képviselője, a számos kultúrából merítő Barcelona Gipsy balKan Orchestra. A cigányzenét jazzel, mediterrán dallamokkal és a rock’n’roll energiájával ötvöző együttes egyedi hangzásvilága semmivel nem összetéveszthető.

Kora estétől éjfélig várnak benneteket egész estés dj szettekkel és persze a szokásos vásári forgataggal és finomságokkal.

Az Éjszaka a Bábszínházban a Budapest Bábszínház vadiúj programja, melynek keretei között a 10-12 éveseket várják egy reggelig tartó kalandozásra a Bábszínházban.

Az egész napos, ingyenes családi programon biztosan sok-sok kistigrissel találkozhattok majd, az AsiaCenter arcfestője ugyanis minden gyermekből kistigrist varázsol. Délelőtt fellép majd az Alma Együttes, Ricsi bohóc és a BumBum Együttes, délután pedig Kollányi Zsuzsi és Gáspár Laci koncert vár titeket. A színpadi programokon kívül többek között lesz kézműveskedés, kutyás bemutató, állatsimogató, és motoroztatás, valamint tigrises játék tomboláért és nyereményekért.

A malátarajongók örömére immár 7. alkalommal nyitják sörfesztivállal a szezont Budapest szívében, a Corvin sétányon. Május 18-tól 22-ig minden a minőségi sörökről (na meg a jó hangulatról) fog szólni, több mint 20 kiállító részvételével, és különböző nemzetek közel 100 féle, csapolt és üveges sörével.

A Botellón Terasz gasztro turnéjának következő állomása nem más mint Mexikó. Készüljetek mert egy igazi karnevált rittyentenek nektek és négy napig meg sem állnak!

A Budapest Bike Maffia és a Dürer Kert együttműködésében rendezik meg idén negyedik alkalommal a Charity Festet a Dürer Kertben. Május 21-én egész nap családi programokkal (pónilovaglás, alpakasimogatás, tombola), szakmai kerekasztal-beszélgetésekkel és koncertekkel várnak titeket, ha pedig megéheztek, civil szervezetek főztjével csillapíthatjátok éhségeteket. A napközbeni programok ingyenesek, az esti koncertek pedig belépőjeggyel látogathatók, árukkal a Budapest Bike Maffia munkáját támogathatjátok.

Május 21-én, egy nem mindennapi koncerttel nyitja meg idei évadát a Margitszigeti Szabadtéri Színpad, ahol elsőként a 16 éves Irie Maffia varázsol fergeteges hangulatot. Ezen a különleges estén szimfonikus zenekar kíséretében járhatjuk végig képzeletben a zenekar történetének legfontosabb mérföldköveit.

Május 21-én kerül sor a nevükkel ellentétben meglepően elektronikus Analog Balaton első önálló Kobuci Kertes koncertjére, méghozzá nem kisebb vendégelőadó, mint Fodor Máriusz Superflake társaságában. A klubszezont lezáró és a fesztiválidényt megnyitó eseményre early bird jegyek 3000 forintos áron kaphatók.

Az ország legnagyobb egyéjszakás retro bulija szintén május 21-én tér vissza a színre, hol máshol, mint a Budapest Parkban! Legyél ott te is a küzdőtéren és bulizz együtt több ezer emberrel olyan legendás előadók zenéjére, mint Mr. President, Ice MC, Basshunter, az Italobrothers, az UFO és a Kozmix.

A kreatív francia jazzszíntérbe ad betekintést az Opus Jazz Club minifesztiválja május 20-án és 21-én. A játékosság és a melankólia között táncol a Quartet Bulle zenéje, míg a Hirsuite személyes dallamai hol a zsúfolt hétköznapokat, hol a csillagok nyugalmát tükrözik.

A vetítésnek és a fényinstallációknak köszönhetően megelevenednek a kert növényeinek formái, textúrái. A látogatók egy különleges atmoszférájú mágikus utazáson vehetnek részt.

Ismét lehetőségünk nyílik konyhai alapanyagok és vegán finomságok (sütik, szendvicsek, szószok, sajtkülönlegességek, szörpök, bonbonok és sok más) mellett zero waste termékek és kézműves csecsebecsék beszerzésére a május 21-i hétvégén, a Vegan Weekend Marketen. Helyszín: Westend Millennium Tetőkert.

A Kortárs Építészeti Központ – KÉK tavaszi programjai az építészeti emlékezetet állítják fókuszba egyéni, közösségi és intézményi szinten. A KÉK programsorozata az egyes korok épített örökségét és azok átalakulását járják körül. Erre reflektálva az idei Makettfesztivál központi témája Az Emlékezés Technikái, azaz a makettek és az emlékezés kapcsolatának feltárása.

A TOOL visszatér Európába a 2019-es Fear Inoculum néhány fellépése után. A várva várt koncertsorozat 2022. április 23-án rajtol el Koppenhágában. 15 évvel az egyetlen magyarországi, Sziget fellépésük után 2022. május 24-én adják majd első önálló koncertjüket a Budapest Arénában.

Öt többszörösen díjnyertes zenész, akiket a blues szeretete hoz össze erre a különleges alkalomra.

Az A38 Hajó kora nyári szellő simogatta teraszán csap majd a húrok közé egy emlékezetes szeánsz keretében a Jazzbois kollektíva, akik magukkal hozzák a Sör és Füves barátaikat, valamint Co Lee és don C duóját. A közös lebegés május 26-án este 7 órakor veszi kezdetét, a helyszíni beugró 4000 forint.

Május 26. és 28. között 3 napos örömünneppel készül 2. születésnapjára a macskaköves utcában megbújó Zengő Bár. A hacacárénak az időjárás sem szabhat határt: jó idő esetén a terasz, rossz időben a pince vár majd bennünket szívélyes vendéglátással. Első napjukon mindent megtudhatunk Tokajról sörök, borok, ginek, illetve Katona Csaba gasztrotörténész szakmai előadása által, a következőn pedig Etyek-Budát, azon belül is az Anonym Pincészet nedűit töltik a poharunkba, de csak rögtön azután, hogy bemutatták, milyen is a pezsgőbontás. Harmadik napjuk méltóképp teszi fel az i-re a pontot, hiszen kifulladásig tartó koktélpartyval csábítanak mindannyiunkat a Krúdy utcába.

Május 26-án megnyitja kapuit sokak kedvenc sörfesztiválja, amit joggal nevezhetünk a kraft sörök éves seregszemléjének. A Dürer Kertben megrendezésre kerülő KRAFT ugyanis a hazai sörpiac szereplői mellett külföldi neveket is felsorakoztat. A laza hangulatú eseményt koncertek és DJ-setek kísérik.

Egy estére a legnagyobb hazai reklámügynökségek ismét megnyitják irodáikat, ahol különleges programokkal várnak.

Az Egy százalék indián a nagy sikerű Ernelláék Farkaséknál és a Kálmán-nap című előadások folytatása. A sorozat harmadik darabja újabb továbblépés a jelenkori középosztály aktuális problémáit feldolgozó univerzumban. A történetek főhősei középkorú párok, akik a lehető leghétköznapibb, de az adott életszakaszban mégis megoldhatatlannak tűnő problémákkal küzdenek. Ez a tehetetlenség ingerültséget, kétségbeesést szül, és a színdarabok során rendszerint párkapcsolati válságot idéz elő. Az Ernelláék Farkasénkál esetében a gyerekneveléssel kapcsolatos viták, a Kálmán-napban az intimitás, a szexualitás hiányából fakadó feszültségek és az ezzel kapcsolatos morális kérdések okozzák a párkapcsolati válságot. Az Egy százalék indián az identitás, az örökölt magatartási modellek, hímsovinizmus, feminizmus és a modern kori nemi szerepek kérdéskörére fókuszál.

Két év kihagyás után idén május 27-29. között kerül megrendezésre a Millenárison az OTP Bank Gourmet Fesztivál. A jubileumi eseményen biztosan ott lesz a hazai gasztronómia krémje, így hazánk legjobb éttermei, cukrászdái, borászatai, sör- és pálinkafőzdéi is felvonulnak. A hatalmas szabadtéri kóstolón biztosan nem maradtok éhesen, miközben pedig még edukálódhattok is a gasztronómia témakörében, hiszen a Gourmet Akadémia helyszínén sztárséfek segítenek elsajátítani különböző fogásokat. Az esemény idén pont gyereknapra esik, ezért programok tekintetében nekik is készülnek különböző meglepetésekkel.

Május 28-án kerül megrendezésre a Park első saját szervezésű jótékonysági futóeseménye a Margitszigeten. Ez több, mint egy sport megmozdulás; az esemény egy jó ügy érdekében valósul meg, ugyanis a Margitszigeti Atlétikai Centrum integrációs sportnapjára csatlakozik rá, és minden nevezési díjjal a Pető Intézet Alapítvány munkáját támogatjátok. Nem kell, hogy profi sportember legyél, a kiírt táv teljesíthető futva, kocogva, gurulva, vagy akár sétálva, táncolva, a lényeg, hogy közösen, együtt – Parkként, egy nagy közösségként.

Gyereknapi programok 2022-ben Budapesten

Gyermeknapi forgatag a Béke tér hátsó árnyékos részén. Kisvasúttal, a népi játékokkal, a kosaras körhintával, a kézműves foglalkozásokkal, az arcfestéssel. Az idei év újításaként színpadi programokkal is várják a gyermekeket.

Zene, tánc, kézművesség, fagyival és sütivel, illetve gyermekkönyv vásár a Móra Kiadó jóvoltából. A rendezvényen fellépő Katáng zenekar sajátos zenéje a kelta, magyar, klezmer és balkán népzene hangulatából merít és jeles magyar költők verseiből táplálkozik. Bensőséges hangulatú dalaikból mesék kerekednek ki, amelyek megmozgatják a gyerekek és a felnőttek fantáziáját.