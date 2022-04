Itt a majális! – 40+ szuper hétvégi program Budapesten és környékén

2022-ben egy napra esik a majális és anyák napja, így vasárnap a szokottnál is több hétvégi program közül válogathatunk Budapesten. Persze már csütörtöktől tele lesz a főváros izgalmas eseményekkel. Lássuk!

Többnapos hétvégi programok Budapesten

17 napon át, 100 helyszínen, 170 programmal vár az idei Budapesti Tavaszi Fesztivál április 29. és május 15. között.

Különböző generációk és formációk ünneplik a jazzt, klubokban és flashmob szabadtéri koncerteken, diákok és a műfaj neves nagyöregei a város tizenegy pontján.

Buda titkos kertjében minden hétvége a dorbézolásról szól, ami most sincsen másképpen. Ráadásul most újdonságokkal.

Evés, ivás, zene, tánc, piknik hangulat. Légy részese a város nagy tavaszi kerti partijának!

Egész napos családi program koncertekkel, bűvészshow-val, bábjátékkal, vidámparkkal és finom falatokkal.

Budapesti programok csütörtökön (2022. április 28.)

A Street Food Station február óta várja az éhes vendégeket, azonban ezt még nem sikerült megünnepelniük veletek. Április 28-án, csütörtökön megéri erre venni az irányt, hiszen nem csak menő kajákkal, hanem italokkal és zenével várnak mindenkit.

A rendezvény, ahol a kiváló borok rajongói találkozhatnak a jazz zene szerelmeseivel és közösen átélhetik, hogy ez a kettő miért is alkot tökéletes párost.

Visszatér a Budapest Parkba a Fővárosi Rapcirkusz. A közel két órás műsorban az MC-k legjobb dalait 18 fős bigband kíséri, amivel igazi zenei csemegévé válik minden underground és popsláger szókimondó szöveg. A dalok közt a rap/hiphop műfajból kihagyhatatlan scratch és break show is helyet kap.

Budapesti programok pénteken (2022. április 29.)

Ez lesz a 14. szezon a kertben, menjetek el a megnyitóra és ünnepeljétek együtt!

Öröm, boldogság, izgalom: itt a nyitás pillanata. Saját konyha, mert régi vágyuk volt, hogy mutassanak valami újat, különlegeset. Koktélok, mert még nem láttatok mindent, persze maradnak a sörök legjobbjai, határokon innen és túl és a kompromisszummentes vendéglátás.

További szuper szabatéri helyek Budapesten:

A buszúton lesz lehetőség beszélgetni Lecsóval, nyerhettek értékes ajándékokat a dolgozatírás (kvízjáték) során és együtt énekelhetitek a legnagyobb slágereket is. Gödöllőn a Trafóban pedig egy Pál Utcai Fiúk koncert vár titeket.

Back on track, indul a havi LavaLava menet a vén Duna pesti oldalán: friss house és disco a hajódekken.

Halgassátok a lemenő nap fényeiben, ókori romok között a Pink Floyd legnagyobb slágereit és élőben sosem hallott ritkaságait!

A Kistehén az utolsó koncertre régi klasszikusokat és igazi különlegességeket ígér, így mindenki még utoljára meghallgathatja kedvencét április 29-én, a Budapest Parkban.

Az ék minden este más és más utazásra hív, melynek a végállomása az együtt megélt katarzis. A mennydörgő erősítők és az éteri zenei szövetek dinamikája olyan atmoszférát teremt, amely azonnal beszippantja és az érzelmek széles skáláján kíséri végig a hallgatót.

A tavaly 25. jubileumát ünneplő Malacka és a Tahó legfőbb jellemvonása, hogy mondanivalóját ironikus, abszurd dalszövegekbe csomagolja. Akik nem a koncertekről, azok a mozis vagy tévés dalaikról is ismerhetik őket: a Buhera mátrix zenéjéről, vagy a jelenleg is futó Munkaügyek – IrReality Show sorozat zenéjéről.

Szombati programok Budapesten és környékén (2022. április 30.)

Ismerjétek meg „Budapest Titkait” a Hadik irodalomtörténeti sétáján, ahol a Bartók Béla utat körbejárva felfedezhetitek a huszadik századi magyar irodalom nagyjainak emlékét! Az egyes állomásokhoz tartozó anekdotákat, naplófeljegyzéseket, levéltöredékeket, kapcsolódó verses emlékeket és dalokat Csépai Eszter előadásában ismerhetitek meg.

Tavasszal felfrissítve, megújult formában tér vissza a Szimpla kutyás piaca. A kutyák mellett kibővítették a tematikát más házi kedvencekre is.

A világszerte rendszeresen megszervezésre kerülő ArchiKids eseményén a gyerekek megismerkedhetnek a bennük rejlő építésszel, aki alkotja, formálja és időnként újra álmodja a városi tereket.

Úja itt a CityMatiné: nappali buli a Hajógyári szigeten Sobekk-kel, Captain Knucklesszel, a Monolit duóval és Adxszel.

Újra megnyitja kapuit a Blöki Bár – a kutyás kocsma, ahova várnak minden bulizni vágyó négylábút és kétlábút.

Ünnepeljétek meg a tavaszt és töltsetek együtt egy felejthetetlen napot Válon a LOVE-szobornál!

Elevenítsétek fel együtt a „Májfa” állításának hagyományát! Énekeljetek együtt, hallgassatok meséket, történeteket a reményről, a hitről és a szerelem erejéről.

Egy kirándulás mindig szuper hétvégi program:

Pilisi Poroszkálás, avagy a Tavaszi Zsongás Teljesítménytúra két távon (12 és 28 km).

Haladó szintű vezetett túra Zebegényből 14 kilométeren, 420 m szintemelkedéssel.

Egy kiadós túra Nagymarosról indulva, mely során megnézhetitek azt a lélegzetelállító látványt, amit annak idején a római katonai őrszemek nap mint nap láthattak a Duna kanyargó folyamáról.

Kellemes kis 40 kilométeres kerékpártúra aszfalt és földutakon. Esztergomban meglátogathatjátok a Bazilika melletti kilátót, és a Rondella kávézó isteni kávéját, süteményeit is megkóstolhatjátok. A Búbánat-völgyben is pihenőt tarthattok, a Kerektavi Természetháznál.

Pattanjatok SUP-ra: ezen a napon a vadregényes Czuczor-sziget mesés részein lapátolhattok.

A ruhaleadós héten leadod a ruhákat, megszámolják, átnézik. Kapsz egy cetlit ráírva a darabszámot, ezt kell majd vinned a ruhacsere napján. Ekkor annyi ruhát vihetsz, ahányat hoztál. Max. 30 darabot.

A kultikus magyar rajzfilm kerül vászonra szombat délután a Bem Moziban.

A világszerte népszerű és elismert Söndörgő immár több mint negyedszázada a délszláv népzenei hagyományokból kiinduló, azt újraértelmező, és más irányokkal is kísérletező egyik vezető hazai zenekar. Egy cseppet sem átlagos balkáni banda, amelynek tamburára épülő muzsikája tudja a makedón zenekari (azaz fa- és rézfúvósok, harmonika és dobok) felállást is. Mindig ragyogóan ötvözi a hagyományok tiszteletét, az innováció iránti vágyat és a tüzes, megállíthatatlan virtuozitást. Az ötös ezen a koncerten új dalokat mutat be és betekintést enged az ősszel érkező új nagylemezének anyagába is.

A Depeche Mode-dal közeli barátságot ápoló, essexi Nitzer Ebb az EBM egyik legmeghatározóbb formációja. Az 1982-ben alakult csapatot több ízben is láthattuk Budapesten a Depeche Mode előtt, most pedig az indusztriális zene híveinek legnagyobb örömére április 30-án az Akváriumban celebrálnak újra 11 évvel legutóbbi magyarországi koncertjük után, ráadásul az eredeti felállásban.

Viken Arman, a hasonló gondolkodású művészek nemzedékével az elektronikus zene korlátait nemcsak a jövő felé, hanem a múlt felé is tolja. Ősrégi dallamokat kapcsol össze elektronikus ütemekkel, hogy olyan mágikus hangulatokat hozzon létre, amelyek túlmutatnak a tánczenén.

Vasárnapi programok – anyák napja és majális Budapesten (2022. május 1.)

Május 1-jén köszöntsétek a fáradhatatlan édesanyákat és nagymamákat egy különleges gasztronómiai programmal! Egy pohár köszöntő pezsgővel, korlátlan étel- és italfogyasztással, és egy csésze kávéval várnak titeket az ARAZ-ban. A kedvelt gyermeksaroknak és a képzett óvónőnek köszönhetően a kisgyerekes szülők is gondtalanul tudják élvezni a lakomát. Hangulathoz illő, kellemes élő zene is lesz Eliza Bliss jóvoltából.

Anyák-napi kürtőskalács brunch tál, anya-fia menü, anya-lánya menü – ezek is várnak rátok a Édes Mackóban a héten.

További anyák napi programokat itt találhatsz:

Lakjatok jól az ízekkel és a látvánnyal és közben hallgassatok bolondító jazzdallamokat!

Rákosmenti majális a Népkertben gyerekkoncerttel, táncjátékkal és Margaret Island koncerttel.

A Nemdebár, a 101 Bistro, a Pingrumba és az Easy karöltve vonul fel a munka ünnepén és várja vendégeit mindenféle programmal. A blokk magját képző éttermek az utcán készülő, majálist idéző ételkülönlegességekkel, a bárok utcazenével készülnek és ha ez nem lenne elég, számíthatunk még egy rendhagyó divatbemutatóra is a Nemdebár szervezésében, gyereksarokra a Pingrumba jóvoltából, és egy lemezbörzére is, amit az Easy falai fogadnak be.

Nadrágszíjat becsatolni, mert táncolni kell, hiszen a Dynamit Dudes visz a Kertembe egy fenomenális redneck boogiee-t.

Majális lesz a Margit-szigeten, a Gazstro Sétány minden egységében. Az első 5 ezer gyerkőc ingyen lufit kap, május 1-én. A Wonder Island Gyerekparkban 20% kedvezménnyel veheti igénybe mindenki az ugráló parkot. A Wonder Garden Kertmoziban ingyenes filmevetítések lesznek 4, 6, 8 órai kezdettel.

Közel 60 kiállító készül az első Várkert Bazáros WAMP-ra egyedi tervezésű ruhákkal, táskákkal, grafikákkal, kerámiával, ékszerekkel, kiegészítőkkel.

Pénteken nyit meg újra a Dürer kertje és vasárnap máris egy ingyenes Korai Öröm koncerttel várnak titeket.

A 18 éves kora óta világot járó, majd hazánkban letelepedő Ripoff Raskolnikov felejthetetlen színpadi jelenlétével – az ország legkitűnőbb blues-americana zenekarának kíséretében – igazán páratlan zenei élményt nyújt. Ripoff szívbemarkolóan énekli meg az emberi érzelmek teljes skáláját. Dalai egyedi hangvételben szólalnak meg szerelemről, veszteségről, reményről a mindennapok nehézségeiről, a szépre való örök törekvésről és az élet minél teljesebb megéléséről.

1968-ban indult rendezvénysorozat idén sem maradhat el. Fellép a Török Ádám és a Mini, a Beatrice, az Ismerős Arcok és Charlie is.