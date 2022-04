20+ különleges anyák napi program 2022-ben Budapesten

Egy közös program a legjobb anyák napi ajándék! Összegyűjtöttünk hát nektek egy szekérderéknyi hétvégi programot, amin közösen vehettek részt anyukátokkal, nagymamátokkal – nektek csak ki kell választanotok a hozzátok illőt!

Anyák napi programok pénteken Budapesten (2022. április 29.)

Ha szeretnétek kipróbálni magatokat, és egy különleges technikával ti is alkotnátok, itt a helyetek. A workshopon két fluid art képet készíthettek, melyből az egyik lehet szív alakú az anyák napjára tekintettel. A foglalkozás semmilyen festészeti előképzettséget nem igényel.

Egyhetes fesztivált szervez a Jurányi Ház, a Manna Egyesület és a Radnóti Színház a gyermekvállalásról, a nem vállalásról, szülésről, a szülővé válásról, az örökbefogadásról, a gyermekvesztés tragédiájáról, mítoszokról, új utakról – tabuk nélkül. A 15 színházi produkciót szakmai fórumok, baba-mama találkozók, terápiás felolvasószínházi előadások, konferenciák, könyvbemutatók, közönségtalálkozók egészítik ki.

Anyák napi programok Budapesten szombaton (2022. április 30.)

Latin táncos mozgással várják nem csak a babás anyukákat. Bárki beállhat táncolni, még a nagymamák is. Tánc közben a nagyobb gyerekeknek lesznek gyerekprogramok, kézműves foglalkozások, csillámtetkó, állatsimogató, májusfa díszítés.

Jó dolog a virág és az ajándék is, de egy közös program, közös élmény biztosan többet nyújt. Legyen most a közös nyelvetek a főzés, ezen az anya-lánya vagy anya-fia programon erre a közös nevezőre hangolódva tudtok egymástól és együtt is tanulni.

Ha főzés helyett inkább egy izgalmas éttermet fedeznétek fel:

A tavaszi szezonban utoljára látogat el Muzikumba HOBO és zenekara. Lehet, pont ő anyukád kedvence?

Mulassatok közösen anyukátokkal, nagymamátokkal a Csík Zenekar koncertjén a Kobuciban!

Programok anyák napjára (2022. május 1.)

Május 1-jén köszöntsétek a fáradhatatlan édesanyákat és nagymamákat egy különleges gasztronómiai programmal! Egy pohár köszöntő pezsgővel, korlátlan étel- és italfogyasztással, és egy csésze kávéval várnak titeket az ARAZ-ban. A kedvelt gyermeksaroknak és a képzett óvónőnek köszönhetően a kisgyerekes szülők is gondtalanul tudják élvezni a lakomát. Hangulathoz illő, kellemes élő zene is lesz Eliza Bliss jóvoltából.

Május 1-jén hatalmas design majális rendeznek a Fény Utcai Piacon. A vásáron több, mint 50 alkotóval találkozhattok, ráadásul a legszuperebb hazai kézműves designtermékek mellett koncertekkel és workshoppal várnak titeket.

Épülettörténeti sétán mutatják be nektek a Kassák Múzeumnak otthont adó Zichy-kastélyt.

Ha önállóan indulnátok sétálni Budapesten:

Lakjatok jól az ízekkel és a látvánnyal, és közben hallgassatok bolondító jazzdallamokat!

A Kossuth-díjas népdalénekes és a Petőfi Zenei Díj idei legjobb női hangja lép közösen színpadra a különleges koncerten. Lovász Irén és Дeva két generáció tagjaként idézik meg a folytonosságot, anya és lánya kapcsolatát, a női teremtőerőt.

Egy fiatal nyíregyházi alternatív, underground rock zenekar a Szia Anya különleges, exkluzív anyák napi, munka ünnepi műsora, rengeteg meglepetéssel. Koncert után open mic keretein belül a közönség is lehetőséget kap elszavalni az idei anyák napi verseket.

Tandori Dezső és a tragikusan fiatalon elhunyt vajdasági költő, Sziveri János műveit dolgozza fel legújabb verslemezén Harcsa Veronika énekes, Márkos Albert csellista-zeneszerző, Keszég László színművész, Benkő Róbert bőgős és Pándi Balázs dobos.

Kicsit szomorkás a hangulat, de a szerelem susu bolondság. Tímár Péter immáron 25 éves közönségkedvence a nosztalgia mellett a hatvanas évek groteszk kétarcúságát parodizálja.

Egy új quartet a kortárs-, a klasszikus zene és a jazz határvidékeiről.

Egész hetes anyák napi programok

Anyák-napi kürtőskalács brunch tál, anya-fia menü, anya-lánya menü – ezek is várnak rátok a Édes Mackóban a héten.

Lepd meg édesanyádat, nagymamádat egy friss, tavaszi violacsokorral vagy egy elegáns orchideával, amit kézzel készült, limitált Plante. kaspóba kerül.