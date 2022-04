Sokszínű programkavalkáddal jön a Budapesti Tavaszi Fesztivál

Április 29. és május 15. között immár 42. alkalommal táncol, zenél, játszik és ünnepel a város a Budapesti Tavaszi Fesztiválon. A kerületeken, közösségeken és műfajokon átívelő programkavalkád 17 nap alatt 100 helyszínen 170 programmal érkezik.

Nemzetközi sztárok, hazai kiválóságok, helyi progresszív alkotók és közösségi kezdeményezések egyaránt helyet kapnak az idei programban. Május 4-én és 5-én egyenesen Lengyelországból érkezik a Vígszínházba a TR Warszawa előadása, a Pieces of a Woman Mundruczó Kornél rendezésében. A Magyar Zene Házában Dubóczky Gergely és a Budapest Sound Collective koncertje lesz hallható Csillagórák címmel.

Több jelentős autonóm kezdeményezésnek is partnere, gyűjtőplatformja idén a Budapesti Tavaszi Fesztivál, ilyen a KirakArt – Színház és kiállítás a kirakatban, az Anyacsak1 színházi fesztivál a szülővé válásról, vagy a Zsinór nélkül független bábos fesztivál felnőtteknek.

Alternatív szabadság

A Freeszfe második alkalommal szervezi meg a Freeszemlét, ahol ismét a szabadság lesz a főszereplő. Független filmesek alkotásai, a Freeszfe hallgatóinak színházi előadásai, beszélgetések, egyetemi előadások, civil szervezetek találkozói és aukció is szerepel a hatnapos programban, ráadásul remek helyszíneken – CEU, Király Gyógyfürdő és Marczibányi téri Művelődési Központ – május 10. és 15. között.

Létezik egy alternatív Budapest is, az ALT.BP, amit most újra együtt fedezhetünk fel, a fesztivál teljes ideje alatt, április végétől május 15-ig. A városi épületek, terek és zugok, az elhagyott raktárak és felújított ipari komplexumok művészettől és kreatív energiáktól pulzáló halmazokat takarnak, és a budapesti underground szcéna lüktető hálóját alkotják. A progresszív alkotók művészeti és kreatív energiáitól pulzáló kulturális csomópontjai most tíz helyszínen kapcsolódnak szubkulturális minifesztivállá.

Utazz a Tavaszvillamossal!

A BKV Zrt. és a Budapest Brand nZrt. együttműködésében virágba borult és a Tavaszi Fesztivál színeibe öltözött az egyik 47-es villamos. Színes ablakmatricák, virágdekoráció és műfűborítás hozza el a tavaszi hangulatot minden utasnak. A Tavaszvillamos a Budapesti Tavaszi Fesztivál végéig, május 15-ig menetrendszerűen közlekedik a Deák tér és a Városház tér között.

Új fesztiválhelyszín születik

Az idén 100 éves Városmajori Szabadtéri Színpad Kristály Színtér néven új kulturális és közösségi helyet indít a Margitszigeten az egykori, formáiban a Bauhaus stílusa felé kacsintgató ásványvíz-palackozó üzem épületében. A Kristály Színtér megnyitó ünnepségére a Budapesti Tavaszi Fesztivál keretén belül kerül sor május 1-jén. Ezen a napon egy nem hagyományos ünnep várja a Margitszigetre látogatókat, a Szabad Terek Majális, ahol az ország legmenőbb független szervezeteinek köszönhetően izgalmas és tartalmas élményekben lehet részed.

De ez az új tér ad majd otthont többek között a Cinema Mystica immerzív digitális művészeti kiállításnak is. A Cinema Mystica univerzum a fény, a hang és a művészet birodalma. Egy érzékszervi utazás, mely 16 egyedi új médiainstalláción vezet végig. A kiállítóterek átalakulnak misztikus világokká, ahol elmosódnak a határok a valóság és a vízió között, ahol a néző részesévé válik az alkotásnak, és létrejön a varázslat… Digitális alkotások, immerzív vetített terek, 3D nyomtatott szobrok, interaktív élmények és rövidfilmek várják a látogatót május 13. és június 5. között.

Bővebb infó: www.btf.hu