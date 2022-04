5 szabadtéri kiállítás Budapesten, amit érdemes megtekinteni idén tavasszal

Budapest utcái csordultig tele vannak művészettel, csak nyitott szemmel kell járni-kelni a városban. Egy kis segítségül hoztunk öt izgalmas szabadtéri kiállítást és installációt, melyek idén tavasszal várják a kultúrára éhező érdeklődőket.

Április 21-től belefuthatunk a MOME Média design szak hallgatóinak Szférikus történetek névre keresztelt szabadtéri installációjába, amelyhez a diákok a IX. kerületi Ferenc téren és környékén élők történeteit, személyes élményeit ültették át szférikus, vagyis 360 fokos médiatartalommá. A hallgatók interjúkat készítettek a helyi lakossággal a Ferenc téri hétköznapokról, valamint az ide kötődő emlékeikről, amelyekből megszületett a kerület találkozóhelyének szubjektív, ugyanakkor sokszínű értelmezése. A köztéri installáció május 4-ig megtekinthető, a zárónapon VR-kertmozival várják az érdeklődőket.

2022. április 21. – május 4. | Ferenc tér

A Föld napja alkalmából szabadtéri tárlat nyílt a Várkert Bazár rámpáin, melynek témája a Visegrádi Csoport, vagyis Magyarország, Lengyelország, Csehország és Szlovákia gazdag természeti öröksége. A június 12-ig ingyenesen megtekinthető kiállítás pusztán ízelítőt ad a régió megannyi természeti kincseiből nagy méretű, jó minőségű plakátokon keresztül. A páratlan felvételeket a négy ország legnagyobb természetfotós egyesületei válogatták, így igen sokszínű tárlatnak lehetünk szemtanúi a Dunától karnyújtásnyira.

2022. április 22. – június 12. | Várkert Bazár

A Madhouse előtti kihasználatlan területen, a finoman ívelt Anker közben ezúttal Stark Attila grafikus, festőművész munkáiból nyílt szabadtéri tárlat, amely egészen május 17-ig szabadon megtekinthető. A KuloCity nevű projektjéről ismert alkotó munkáinak visszatérő motívumai a majmok és az ezredforduló koszos, zsúfolt Budapestje, melyet egy maga által teremtett világban mutat be. A KuloCity köztéren kiállított rajzaihoz Beton.Hofi írt néhány ritmikus sort, amelyek Stark Attila munkáit kiegészítve idézik meg a pesti mindennapokat.

2022. április 23. – május 17. | Anker köz

A budapesti streetfotósok munkáiból készült szabadtéri tárlat után új perspektívából láthatjuk a fővárost és Magyarországot, április 29-től ugyanis Michael von Graffenried svájci fotóművész panorámaképei kerülnek kiállításra Budapest szívében, a Városháza parkban. A fotós mindösszesen fél évet élt Magyarországon, majd élményeiből megszületett a magyar embereket fókuszba állító fotósorozata. A képek túlnyomó része a fővárosban készült, de Graffenried igyekezett azért arra is alkalmat keríteni, hogy vidékre látogasson. Nézzétek meg, hogy látja a magyar embereket egy nemzetközileg elismert fotográfus!

2022. április 29. – május 15. | Városháza park

Zenés, táncos és színházi előadások, valamint kiállítások töltik meg élettel Budapest kihasználatlan kirakatait városszerte. A tavalyi, (majdnem) szabadtéri rendezvényhez hasonlóan idén is két napon át, több helyszínen lehetünk tanúi az izgalmas összművészeti megmozdulásnak május 13. és 15. között. Kávézók, színházak és közösségi terek ablakaiba költözik be a kultúra, de kültéri tárlatok és installációk is elárasztják a köztereket ezen a májusi hétvégén. A programok zöme pusztán tízperces, így érdemes résen lenni, és előre kinézni azokat a performanszokat, melyekről semmiképp nem szeretnénk lemaradni.

2022. május 13-15. | Több helyszínen