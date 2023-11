A főváros 150 évét bemutató illusztrációkból nyílik ingyenes szabadtéri kiállítás

A főváros 150. születésnapja alkalmából egy igazán páratlan kiállítás nyílik novemberben Budapest belvárosában.

November 17-én, Budapest hivatalos születésnapján különleges, ingyenesen látogatható szabadtéri kiállításnak szolgál majd otthonául a belvárosi Városháza Park. A főváros születésnapja alkalmából 151 kortárs illusztrátor egyedi munkája köszön majd vissza ugyanis a parkban kihelyezett óriásplakátokról.

A The Budapester és a Budapest Brand közös kollaborációjában 151 egyedien illusztrált The Budapester címlapon lesz majd látható a főváros elmúlt 150 éve. A 151 kortárs, magyar grafikusművész illusztrációja egy-egy évet és azon belül is az adott évben történt kiemelkedő eseményeket jeleníti majd meg 1873-tól egészen napjainkig.

A tervek szerint a alkotásokból beltéri kiállítást és könyvet is terveznek megjelentetni a szervezők. Az eseményről további információkat ide kattintva találtok.

Ne felejtsétek el megváltani jegyeteket a Deák térről induló bulivillamosra: