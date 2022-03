40+ szuper program Budapesten és környékén március első hétvégéjén

Március első hétvégéjén is számtalan izgalmas program vár benneteket Budapesten. Túrák, séták, borkóstolók, kulturális és szabadtéri programok – mindből találhatsz kedvedre valót hétvégi ajánlónkban!

Budapesti programok csütörtökön (2022. március 3.)

Csütörtökön végre újra aperitivózhattok a digóban, és mivel nem szeretik a szokványos dolgokat, egy kis csavarral is készülnek: a spanyol és az olasz hagyományokat fogják mixelni.

A világ öt nagyvárosában – Los Angelesben, New Yorkban, Párizsban, Rómában és Helsinkiben – egy időben játszódik az öt véletlenszerűen egymáshoz kapcsolódó történet. Főszereplője öt taxisofőr, illetve az utasaik, a téma pedig az út során köztük kialakuló kapcsolat.

A hétvégente nagy sikerrel futó jam sessionök mellett már csütörtökön is várja a koncertek után a késő estig tartó örömzenélés és a hamisítatlan jazzklubhangulat szerelmeseit a Budapest Jazz Club.

Egy új hely felfedezése is szuper hétvégi program lehet:

iamyank az elmúlt jó tíz évben igen nagy utat járt be zeneileg az elektronikától a kortárs klasszikus zenéig, az All Machines Will Fail azonban az eddigiekhez képest is új irányt képvisel. A március 3-i koncertet a Jazzékielből és a Qiyanból ismerős Czitrom Ádám experimentális szóló projektje, a Templedrake nyitja meg.

Ha szereted a bluest és rokonműfajait, valamint szeretnéd elősegíteni a hazai szcéna fejlődését, a műfaj népszerűbbé tételét, akkor menj el a Magyar Blues & Roots Egyesület március 3-i zenés estjére! Közreműködik a Delta Bastards duó, utána „Open Blues Stage” az egyesület tagjaival és akinek van kedve még muzsikálni a helyszínen (hangszert vigyél magaddal).

A Kortárs Építészeti Központ szervezésében megvalósuló fesztivál küldetése, hogy évről évre körképet adjon a világot, a régiót és Magyarországot aktuálisan foglalkoztató építészeti kérdésekről, valamint találkozási pontként szolgáljon építészek, filmkedvelők és érdeklődők számára egyaránt.

Budapesti programok pénteken (2022. március 4.)

Lázár tesók a Turbinában, nagyzenekaros felállásban. Elhozzák nektek a Hullámtörés lemez dalait, Esti Kornél, Pegazusok Nem Léteznek ön-feldolgozásokat, és egy-két általuk nagyon kedvelt dal nemön-feldolgozását.

Március 4-én lesz egy kis zenebona, meg a szokásos szanaszét szedős szószapora. Klasszika és hip-hop. Elegancia találkozik a suttyósággal. Nyakig gombolt ing, és letolt bő gatya. Telidekkelt Borsodin koccanó Cabernet Sauvignon.

A zenetörténeti szempontól jelentős örökséggel büszkélkedő New Orleans előtt tiszteleg március 4-én a Király utcai TABLE. Amíg az ikonikus Ganxta Zolee és Takács Vilkó duó, avagy a Dos Diavolos zenél, a vendégek ízlelőbimbóit fantasztikus étel- és italsor párosítással kényezteti el a tematikus vacsoraestjeiről ismert étterem.

A soul és funk alapokra építkező Mörk 2021 végén megjelent harmadik albumán a pszichedelikus neosoul a fő irány, elgondolkodtató társadalmi, pszichológiai és hétköznapi témákról szóló dalszövegekkel. A hiphopos grúvok, a jazzes és pszichedelikus hangszerelések, valamint a soulos énektémák minden korábbinál egységesebb megszólalásban, az eddigieknél is megragadóbb flow-ban úsznak. Az In The Golden Hour című lemez anyaga élőben is jól illeszkedik az eddigi repertoárhoz. A koncert előtt a Mörk 18:30-tól egy háromnegyedórás workshopra – Mörkshop – invitálja közönségét, amely koncertjeggyel ingyenesen látogatható.

A bunkertúra a hazai turisztikai piacon teljesen egyedülálló, prémium programcsomag: Magyarország valaha volt legnagyobb gyárának 1944-es eseményeit mutatja be 4 órányi programot nyújtva, II. világháborús építésű óvóhelyek meglátogatásával.

Ha rákaptok a földalatti programokra, tudunk ajánlani még:

A WINTER SALE egy téltemető, tavaszváró népszokás a Krúdy utca környékén, mely a többségében budapesten élő, vintage, hipster, alter, deszkás és egyéb csoportok néphagyománya.

Szombati programok Budapesten és környékén (2022. március 5.)

Veterán autós, motoros, kerékpáros börze a Budaörsi úti virágpiacon, a budai zsibvásár területén 7-től 14 óráig.

Ezen a napon három alkotóval (Szolnoki Ági, Máté Anna, Nemesrévi-Hrozik Adél) személyesen is találkozhattok, beszélgethettek és vásárolhattok tőlük egyedi ékszert, kiegészítőt, tavaszváró nyomatokat, dísztárgyakat.

A Soroksári Botanikus kert pazar növénygyűjteményében szinte minden tavaszi virágunk egy helyen megcsodálható.

További botanikus kerteket itt találhattok még Budapest környékén:

Angolpark, kastély, arborétum, hóvirágmező, Etyek és etyeki borkóstoló. Kell ennél jobb hétvégi program?

A Szimplabörzén továbbra is túrhatjátok a lemezeket és CD-ket, kazettákat.

Kinek ne lenne otthon számtalan ruhadarabja, melyet megunt, kinőtt, sosem vett fel, de sajnálja kidobni, mert ennél sokkal többre érdemesnek tartja őket? Tették fel a kérdést a Gardrób Közösségi Vásár szervezői, aztán kitalálták a ruhavásár ötletét. Te viszed a ruhákat, táskákat, kiegészítőket, csecsebecséket, ők pedig biztosítják a helyszínt és a közösséget. Ha pedig vásárlóként érkezel, itt garantáltan különleges darabokat találsz.

Szívesen kísérletezel új fajtákkal a kertben vagy a balkonon? Szenvedélyes magfogó vagy, és már nincs hova tenni a felgyűlt magokat? Szeretnél kertészkedés iránt érdeklő emberekkel találkozni? Ha bármelyik kérdésre igen volt a válaszod, a Marczibányi téri magbörzén a helyed március 5-én!

A NEM! – Nők Egymásért Mozgalom immár harmadik alkalommal szervez nőnapi minifesztivált, hogy a most futó #legyenlátható kampányunk keretében, közösen derüljön ki, mire van szüksége a magyar nőknek virág helyett.

A legismertebb operett és musical slágerek csendülnek fel, amit látványos lovas jelenetek színesítenek.

Visszatér a Bem Moziba az ELTE Filmnap! Az ez évi tematika: évfordulós filmek.

A vezetett séta során megismerhetitek a Törley család és a hazai pezsgőgyártás történetét, a pincében feltárják a technológiákban rejlő titkokat, majd a látogatás végén mindenki megkóstolhatja a megismert technológiák alapján készített pezsgőket, fejenként 3×1 pohárnyit.

A Bárka bistro a 4. születésnapját ünnepli. Az élő zenét ez alakalomból az Oti Voice Bass szolgáltatja számotokra.

Próbáld ki a kirándulás egy új formáját. Kevesebb erőfeszítéssel messzebbre tekerhetsz egy e-mtb nyergében, így nem csak csodás helyekre juthatsz el, a kerékpározás egy új fajtáját is kipróbálhatod.

Ha önállóan indulnátok biciklitúrára:

Vasárnapi programok Budapesten és környékén (2022. március 6.)

Van egy kis köz a belvárosban, ahol kicsit megáll az idő vasárnaponként. Havi rendszerességgel a MADHOUSE teraszán és belső tereiben minden alkalommal más tematikával dizájn kiállítók adnak örömet különleges termékeikkel, mellette pedig beszélgetősen, vagy akár egyedül szemlélődjetek, igyatok sörkülönlegességeket, kávét, teát, limonádét és eszegessetek kedvetek szerint! Március 6-án szépségápolási előadások, beszélgetések, kiállítók tavaszi kínálatával találkozhattok.

Tavaszköszöntő túra a Hármashatárhegy ösvényein. Kezdők is csatlakozhatnak. A táv kb. 10-12 km, nagy szintkülönbség nem várható.

Ha önállóan indulnátok túrázni a hétvégén:

Március 6-án minden érzékre ható programokkal várja a török kultúra és gasztronómia iránt érdeklődőket az Ellátó. Ugyan szerephez jut a jóga és koncertet is szerveznek, a 28Goats nevű formáció 18.30-kor kezdődő fellépése mellé kínált mezevacsora lesz a nap egyik fénypontja.

Töltsd a vasárnapot barátaiddal, családoddal. Sétálgass a Tabán hegyen, ugorj be reggelizni a Czakóba és nézzetek körül a Piaczon.

Légy részese az 1848-as forradalomnak! Tarts Petőfi Sándorral és a márciusi ifjakkal, írd meg a Nemzeti dal szövegét, foglaljátok el a Landerer-nyomdát, és nyomtassátok ki a 12 pontot! Fejtsétek meg a kódolt üzeneteket, és cselezzétek ki a titkosügynököket! A program során együtt társasjátékozhatsz a Talpra, magyar! című forradalmi szabadulókönyv szerzőjével, Fodor Veronikával és az illusztrátorral, Lanczinger Mátyással, és elkészítheted saját kokárdádat és Fürkész jelvényedet, sőt, megkapod a Tízek Társasága igazolványod is!

Több szempontból is nagyon izgalmas tájat járhattok be ezen a túrán. A geológia, a növény- és állattan is számos érdekességet tartogat dél-budai agglomeráció szívében található, a Budai Tájvédelmi Körzet részét képező dolomitgerincen, a páratlan panorámáról már nem is beszélve.

További izgalmas túraútvonalak Budapest környékén:

A séta során megtudhatjátok, hogyan segítik egymás túlélését a növények, miként csalogatják a beporzó rovarokat vagy épp mely állatoknak nyújtanak bölcsőt és otthont ezek a különleges trópusi növények.

A zenekar szeretné méltóan elbúcsúztatni Berniet egy koncerten, ahol azok a zenészek és énekesek segítenek megszólaltatni a dalokat, akik közel álltak hozzá vagy akikkel zenélt egy színpadon.