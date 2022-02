Föld alatti Budapest: 7 tárlat, ami megmutatja a főváros titokzatos arcát

Számos kiállítás, bemutatóterem, galéria várja, hogy a kíváncsi fővárosiak csak úgy betévedjenek szélesre tárt ajtajaikon. De mi a helyzet a föld alatti Budapesttel? 7 földfelszín alá berendezkedett tárlat, múzeum és séta ad erre a kérdésre választ.

4 órás, vezetett bunkertúra keretében ereszkedhetünk a földfelszín alá, ahol hazánk valaha volt legnagyobb gyára, a Csepel Művek II. világháborús időszaka elevenedik meg előttünk, miközben a gyárban épült háromféle óvóhelyet is bejárhatjuk. A bunkerek építése, funkciója, gépészete és a légitámadások során lezajlott események a földfelszín alatt és kint, szabad téren is bemutatásra kerülnek. Egy exkluzív, saját készítésű dokumentumfilmen pedig a gyár egykori dolgozói is megszólalnak, akik elmesélik, hogy vészelték át a bunkerekben a légitámadásokat.

1211 Budapest, Színesfém u.

A kontinens első, 1896. május 2-án átadott földalattijának állít emléket a Deák téri metróaluljáróban található Földalatti Vasúti Múzeum, amely néhány éven belül, 2025-ben ünnepli megnyitásának 50. évfordulóját. Kétségtelen, hogy az egykori alagútszakaszban, hitelesebb helyszínen aligha lehetett volna emléket állítani a földalatti vasút és a budapesti metró történetének. Az eredeti járművek mellett, eredeti dokumentumok, tárgyi emlékek és modellek mutatják be a földalatti történetét, a múzeumi metróbolt pedig lehetővé teszi, hogy a zsebünkben néhány emlékkel emelkedhessünk újra a földfelszín fölé.

1052 Budapest, Deák Ferenc tér, aluljáró

A föld alatti világ akkor is egy kicsit titokzatos marad, ha történetesen mindennap van részünk benne, hiszen tagadhatatlan tény, hogy a metró mára már a nagyvárosi közlekedés nélkülözhetetlen része. A budapesti metróhálózat titkaira ezen a vezetett sétán derülhet fény: a legérdekesebb állomásokkal ismerkedhetünk itt meg, átfogóan, mind a négy fővárosi metróvonalat érintve, föld alatt és föld felett egyaránt. És ami majdhogynem borítékolható, hogy egy ilyen sétát követően egészen biztos, hogy más szemmel nézünk majd a föld alatti közlekedésre.

1146 Budapest, Dózsa György út 41. – 1118 Budapest, Szent Gellért tér

Hajlamosak vagyunk kizárólag a szemünknek hinni és meggyőződéssel állítani, hogy ami nem látszik, az ugye nem is létezik. Ezzel szemben Budapest föld alatt húzódó része él és virul, még akkor is, ha többnyire észrevétlenül húzódik azok alatt a felületek alatt, amelyeken naponta koptatjuk a lábbelinket. A Budai Várnegyed mélyének felfedezésével egy új dimenzió nyílik: hatalmas üregeken, kiépített és természetes barlangokon, szűk folyosókon, legendákon és igaz történeteken keresztül vezet majd az utunk, miközben felfedezzük a természeti képződményekben gazdag Budai Vár mélyét, a Budavári Polgármesteri Hivatal vagy éppen a Szentháromság tér alatt járva.

1024 Budapest, Bécsi kapu tér 2-4.

Rejt még titokzatosságokat a Budai Vár mélye, hiszen barlangokon innen és túl rejtőzik még egy második világháborús, majd 1956-os kórház és titkos atombunker a Sziklakórház Atombunker Múzeum személyében. Atombunkerré csak a hidegháború alatt fejlesztették, addig azonban sürgősségi létesítményként töltött be fontos szerepet és már csak azért is nagyon érdekes, mert létezését 2002-ig teljes titok övezte. A múzeum először 2007-ben nyitotta meg ajtajait a látogatók előtt és azóta is töretlen népszerűségnek örvend 1 órás tárlatvezetésével, mely azoknak a mindennapi hősöknek állít emléket, akik tanúbizonyságot tettek hősiességükről a 20. század messze legnehezebb időszakaiban.

1012 Budapest, Lovas út 4/c

A képzőművészeti kiállítótermek általános jellemzője, hogy igyekeznek olyan helyeken berendezkedni, ahol a lehető legtöbb természetes fény vetülhet a kiállított alkotásokra. A The Bunker Budapest az élő példa arra, hogy nem feltétlenül van ez mindig így, hiszen a föld alá berendezkedett kreatív elmék és művészek által életre hívott, kulturális eseményeknek és műhelyeknek is otthonául szolgáló kiállítótérben ezúttal a föld gyomrában csodálhatjuk meg a képzőművészeti alkotásokat, tárlatokat.

1085 Budapest, Mária utca 1.

Bár viszonylag kevesen tudják, a pincéknek Budapest történetében hatalmas jelentősége volt, hiszen az innen bányászott mészkövet használták fel például számos köz- és magánépület, templom és híd építésénél. Később ugyanezek a pincék bor és sör tárolására voltak alkalmasak, illetve a sörgyártás különböző folyamataiban vették hasznukat. De ne feledkezzünk meg az 1944-es légitámadásokról sem, hiszen ebben az időszakban a kőbányai pincékben folytatódott tovább a Csepel-szigeten megkezdett repülőgépek gyártása is. A föld alatti városnéző program során leereszkedhetünk a Kőbánya alatt húzódó 180 000 m² alapterületű, több mint 30 km összhosszúságú titokzatos pincerendszerbe, hogy minél mélyebben ismerhessük meg annak történetét.

1105 Budapest, Bánya u. 37.