Íme a legjobb programok a héten a Balaton északi és déli partján

Ezentúl heti ajánlóval is jelentkezünk, amelyben összegyűjtjük nektek a legjobb programokat a Balaton északi és déli partjáról. Nektek nincs más dolgotok, mint választani, odamenni, és jól szórakozni!

Programok a Balaton északi partján

A hangulatos Tagore sétányon 2021. augusztus 6. és 29. között ismét felsorakoznak a Balatonfüred-Csopaki borvidék legjobb borászatai, hogy mintegy háromszázféle bort kóstolható felhozatallal kecsegtessék a nagyérdeműt, és a borvidék legjobb nedűit töltsék poharainkba újra, újra és újra.

A Balaton partjának strandjai, ligetei, parkjai, kertjei, pompás épületei és fülledt nyárestéi újra varázslatos komolyzenei dallamokkal telnek meg. Idén hetedik alkalommal ismét maga köré gyűjti kiváló művésztársait Érdi Tamás zongoraművész a Klassz a pARTon Fesztivál keretében, hogy az állandó helyszínek, azaz Balatonalmádi, Balatonkenese, Tihany, Balatonfüred és Keszthely mellett kisebb településekre, úgymint Dörgicsére, Vászolyba és Gyenesdiásra is elvigyék a klasszikus zene szeretetét.

Pincéről pincére járva, borkóstolás és túrázás közben a badacsonyi családi pincészetek finomabbnál finomabb borait ismerhetitek meg, pazar látvány kíséretében. Három pincénél 3-3 fajta bor kóstolása közben a gazdák bemutatják történetüket, a kóstolt fajtákat, miközben borkorcsolyákat is felszolgálnak. Útközben szakvezetők mesélnek a borvidék történelméről, a Badacsonyról, az ott élő emberekről. A felkeresett borászatok eseményenként változnak.

A nyári vakáció ideje alatt szerdánként várják a gyermekeket és szüleiket a Tájházi szerdák programsorozat keretein belül egy kis kézműveskedésre, szórakoztató gyermekprogramokra a balatonkenesei Tájházban.

Saiid DJ-ként kezdte, a hazai hiphopban a legjobbak és legnépszerűbbek közé tartozó Akkezdet Phiai MC-jeként és producereként lett ismert rapper, 2006, a magyar slam poetry megszületése óta pedig emblematikus slammer. Ő érkezik most a frissTerasz színpadára.

A nyári hónapokon átívelő habzsi-dőzsinek és a hétvégék alkalmával megrendezett borgasztronómiai fesztiválnak otthont adó Badacsony ismét pezsgő kulturális színtérré válik, ahol az izgalmas programokat könnyed olaszrizling, a könnyűzenei koncerteket pedig úri kéknyelű vált majd a vulkánok völgyének szívében.

A Burnót-patak völgyében megbúvó Ábrahámhegy festői tája mellett minőségi boraival hívogat a Balaton északi partjára. Augusztus 12-14. között a zamatos nedűket ünnepli a település, és a hangulatot zenés-táncos mulatsággal, zsibvásárral, főzőversennyel és gyerekprogramokkal fokozzák.

Az Egy hét a csillagok alatt kezdeményezés célja, hogy minél több emberhez jusson el a csillagos égbolt megfigyelésének élménye. Augusztusban országszerte több mint húsz helyszínen várják csillagászati bemutatók az érdeklődőket. Augusztus 12-én a Tagyon Birtok ad helyet a rendezvénynek, ahol Barna Barnabás és Ordasi Andrással fog távcsöves bemutatót tartani.

A Rozé, Rizling és Jazz Napok augusztus 13. és 22. között várja vendégeit Veszprémben, immár tradicionálisnak mondható helyszínén, az Óváros téren. Az idén 11 éves gasztro-kulturális rendezvény ezúttal is a „10 nap, 30 borász, 30 koncert” szlogen jegyében fogadja a látogatókat. A színpadon esténként három zenekar mutatkozik be, melyek ingyenesen látogathatóak. A hagyományosabb ételek mellett a gasztronómiai kínálatban is teret kapnak a helybéli őstermelők és kézműves ételek.

A Be Massive Horizon csapata városszerte ismert és elismert a festői helyszíneken tartott bulijairól, így nem meglepő, hogy idén nyáron célba veszik a Balaton-felvidék egyik leghangulatosabb kerthelyiségét is, a panorámás frissTeraszt Badacsonytomajban.

A Szigliget Várudvar szabadtéri színpadát augusztus 13-án és 14-én a Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház művészei foglalják el, akik a Társasjáték New Yorkban című vígjátékkal szórakoztatják majd a közönséget. Andrew Bergman komédiája egy gazdag műkereskedő házaspár előkelően berendezett New York-i lakásában játszódik. Barbara és David zavartalanul élik a művészkörökben forgolódó, gyermektelen házaspárok pezsgő életét, amikor egy napon betoppan hozzájuk a feleség nővére, Trudy és férje, Martin, akik közlik, hogy Buffalóba kell utazniuk botrányos életet élő lányukat jobb belátásra bírni, ezért a nővérek anyját, az idős, beteg, gondoskodásra szoruló Sophie-t beköltöztetik a New York-i lakásba.

Szigliget az északi part ékszerdoboza, nemcsak gazdag történeleme igazolja ezt, hanem értékes természeti kincsei és vulkanológiai képződményei is. A szakvezetett túra során fény derül Szigliget nevének eredetére, a Kamon jelentésére, valamint arra, hogy mivel foglalkoztak egykor a szigligeti emberek.

Nem véletlen, hogy a Folly a Balaton édenkertje. A 8 hektáron elterülő örökzöld ligetben az ide látogatók könnyen kikapcsolnak a mindennapi pörgésből a százéves cédrusok, ciprusok, a sok ritka növény, fa és virág között, és akkor a balatoni panorámát még nem is említettük. Kevesen látták azonban az éjszakai Follyt, pedig az arborétum ilyenkor is él, a csillagok az égen kihagyhatatlan látványt nyújtanak. Idén nyáron is lehetőségetek nyílik a csillagok nyomába eredni a péntek éjszakai a vezetett sétákon.. A holdfénytúrák sötétedés után, 21 órától indulnak, jelentkezni, adott napon a pénztárnál lehet, a kiegészítő jegy ára: 1500 Ft/fő (belépődíjon felül). Kellemes csillagászást!

A Balaton-felvidék legbájosabb fesztiválja idén augusztus 13. és 15. között rázza fel a Káli-medence nyugalmát. A némi kortárs jazzel, elektronikus és klasszikus zenével, valamint népzenei csemegékkel fűszerezett programsorozat alkalmával képző- és iparművészek portékáiból is lehet majd válogatni.

Egy program, mely egy tökéletes augusztusi este hozzávalóit ugyanazon a tálcán kínálja: bort, Balatont és hullócsillagokat. Augusztus közepén, a Varga Pincészet szélesre tárja ajtaját, hogy az érdeklődők remek piknikhangulat közepette, kiváló borok és lágy akusztikus dallamok társaságában, a Balaton domboldalában kémlelhessék az eget hullócsillagok után.

Vannak darabok, amik azért jók, mert jók. Pont. Színházi körökben csak úgy hívják: a tuti befutó, vagy állított labda – üres kapu.

Finom borok, friss halak, balatoni panoráma és jó zene – ennyi kell egy gondtalan délutánhoz, amit mostantól minden szombaton a Homola Pincészet borai mellett a Budaörsi Halpiac x Fishmonger finomságai és a Winyl – Wine & Vinyl lemezlovasai hoznak el nektek.

“Egy szép nyári reggelen biciklizni indultunk, én és a 2 éves kislányom. Én a nyeregben, ő a rúdon, a kis gyerekülésben. Ahogy mentünk, ő egyszer csak hátranézett, és azt mondta: – Papa, énekelj! És én énekeltem, ahogy épp az eszembe jutott: Bicikli, bicikli, de gurul a bicikli…” Így kezdődött, s idővel összegyűlt egy lemeznyi dal, egy egész napos családi biciklis kirándulás története.

Annak, aki a Balaton-felvidéken jár, vasárnaponként Káptalantóti hangulatos piacán érdemes kezdenie a napot. Ott, ahol az asztalokon helyi termelők ínycsiklandozó finomságai sorakoznak, és szinte bele lehet harapni a friss sajtos pogácsa, gőzölgő tejfölös kenyérlángos illatába. A kiváló házi szörpök, mézes-magos sütemények, túrós-lekváros batyuk, sajtok és megannyi csábító harapnivaló mellett mázas csuprok, antik csecsebecsék és termelői borok kívánkoznak a nézelődők kosarába. Vigyázat, a piac különleges hangulata menthetetlenül magába szippant!

Déli parti programok a Balatonnál

A Picniqboat hangulatosan kivilágított, párnákkal és takaróval kényelmessé varázsolt csónakjával kievezhetünk a Balaton közepére, ahonnan hanyatt fekve csodálhatjuk az augusztusi csillaghullást.

7 hektárnyi, pazar balatoni panorámás, provence-i látképet meghazudtoló festői környezetet és idilli hangulatot nyújt a kőröshegyi levendulás, ahol közel két hónapon keresztül, júniustól júliusig francia, júliustól augusztus közepéig üde angol levendula kerülhet frissen szüretelve a kosarunkba.

Falusi Mariann és Sárik Péter 2009 óta játszanak együtt. Első műsorukat magyarországi premierje után New Yorkban mutatták be, hatalmas sikerrel. Azóta több közös produkciót hoztak létre, de legjobban kettesben szeretnek játszani. Duó koncertjeik igazi zenei csemegék, előadásukban az ismert magyar és világslágerek, jazz örökzöldek, kuplék békésen megférnek egymás mellett, ők pedig boldogan csaponganak stílusok és korok közt, míg közönségük minden koncerten velük énekel. A rendezvény ingyenesen látogatható.

Fonyód piactere augusztus 11. és 15. között nagyszínpaddá alakul, karcos fémzenével telítve meg a még forró balatoni levegőt. Így mentik át a rock fenegyerekei, rocklegendái, ambiciózus zenésztehetségei, na meg persze rockzenére tomboló közönsége a nyár utolsó hónapját az utókornak.

A mozgás, a zene és a meditáció iránt elhivatottak közös nyári ünnepélyen, a hatodik alkalommal megrendezett Samsara Fesztiválon gyűlnek össze. Az elmélyülést és a feltöltődést különböző programok segítik, de olyan előadásokba is bekapcsolódhatunk, melyek a belső béke és szabadság megteremtését hivatottak szolgálni.

Balatonszemes egész nyáron megtelik komolyzenei dallamokkal csütörtökönként, ezen a héten sem lesz ez másképp, ezúttal világhírű áriák szólalnak majd meg a zene a szemesi római katolikus templomban.

2021. augusztus 12. és 14. között érdemes lesz szabaddá tenni magunkat, és esténként, 8 órától a gyenesdiási Kárpáti korzón tölteni a kora éjszakákat, hiszen a Korzó Estek keretében a Kiscsillag, Takáts Eszter és a Pál Utcai Fiúk zenekar fokozza majd a nyárutó még parázsló estéinek hangulatát.

Miért sikeresek Magyarországon ezek a fél évezredes balladák? A költő nagyságán túl nyilván azért, mert Villont épp magyar nyelvre fordították legtöbbször és legtöbben, épp a huszadik században, és épp a magyar irodalom legjelesebbjei. Ezeket a verseket szinte mindenki ismeri, sokan kívülről fújják: nemzedékek önmeghatározásának állomása a villoni személyiség és az azt magyarra ültető szövegek iránti elfogult szeretet. A műsor sok fordítást használ: József Attila, Szabó Lőrinc, Illyés Gyula, Mészöly Dezső és Vas István szövegein túl Faludy közismert átirataiból is elhangzik jónéhány.

Az Ivan & The Parazol évtizedes fennállása alatt bebizonyította, a kétezres években is felnőhet egy új beatnemzedék, akik az egykori garázsos, hardrockos, bluesos hangzásokból kiindulva képesek moderné tenni a rockzenét.

A nyárral együtt a Budaörsi Halpiac is megérkezett a Balaton környékére, és elhozta Fishmonger legjobb halait és tengeri herkentyűit, hogy igazi mediterrán kikötői hangulatot vigyen a Magyar Tenger környékére. Minden héten péntek 12:00-tól egészen vasárnap 18:00-ig megtaláljátok standjukat Balatonakarattyán, a körforgalomnál, Nánásiék új kisboltja mellett, ahol az általatok választott termékekből meg is vendégelnek titeket egy kóstolóra. A csapattal szombatonként (9-15) a Tihanyi PIAC placcon is találkozhattok.

A Balaton olyan természeti adottság, amely minden magyar ember számára meghatározó értéket képvisel. Hatalmas népszerűségéből is következik sebezhető ökológiai egyensúlya. Épségének megőrzése mindannyiunk felelőssége. Erre hívja fel a figyelmet a szabadonbalaton kreatív strandakciója augusztus 14-én a balatonfenyvesi Nagystrandon, amelynek keretében ökológiai, vízminőségi témájú beszélgetések, valamint olyan Balaton-specifikus frissítők várják az érdeklődőket, mint az iszapkoktél és az algafagyi.

Jóga a szabadban, a balatoni naplemente lágy fényeivel, csodálatos zöld környezetben. A 90 perces jóga után a Völgyhíd Konyha & Rét szolgáltatja a frissítőt, amelyet a nem mindennapi lokációjú vendéglátóhely hangulatos teraszán fogyaszthatunk el.

További látnivalók és kirándulóhelyek a Balaton déli partján:

Az év legnagyobb balatoni retro fesztiválja 2021-ben újra megrendezésre kerül Siófokon, a Plázson. Közkívánatra a fellépők között köszönthetjük a külföldi nagyágyút, a Sing Hallelujah előadóját, Dr Albant. A 90-es évek ikonikus alakja, a svéd fogorvos, élőben adja elő legnépszerűbb zenéit, amiket tudjuk, hogy ti is imádtok!

A Swing à la Django együttes egy innovatív, a világon egyedülálló hangszeres felállással bíró zenekar. Különleges stílusötvözetet teremtettek, zenéjük hangzásában harmóniára talál a magyar autentikus folklór zene, a francia manouche swing és a sanzonok világa, a tangó, a jazz és a bossa nova, ennek eredménye ez az általuk Hungarian Django Swing-nek nevezett egyedi stílus. A rendezvény ingyenesen látogatható.

