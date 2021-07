Egy héten át közel 40 csillagvizsgálóból kémlelhetjük a Perseidák hullócsillagait

Az augusztusi csillaghullásra nemcsak mi készülünk, hanem országszerte számos más intézmény is, melyet az Egy hét a csillagok alatt programsorozat fog össze.

Az augusztus 7. és 15. között megrendezésre kerülő programsorozat keretében közel 40 helyszín várja az érdeklődőket és a csillagos égbolt megfigyelésének élményére vágyókat. Mivel augusztus egyébként is a hullócsillagok havának hírében áll, tökéletesebb apropója nem is lehetne ennek a számos érdekességgel szolgáló és az ország egészét átfogó programsorozatnak. A csillagászati bemutatókkal és egyéb programokkal készülő helyszínekről a Facebook-eseményben és a szervező, Csillagvizsgáló blogon számolnak be.

Helyszínek, melyek a programsorozathoz eddig csatlakoztak: