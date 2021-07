50+ izgalmas program a Balaton északi és déli partján – 2021 augusztus

Számtalan különleges programot találtunk nektek a Balatonnál augusztusra is. Holdfénytúrák, koncertek, piaci forgatagok, fesztiválok, színházi előadások is várnak benneteket 2021-ben a nyár utolsó hónapján.

A mesebeli sárkányokért rajongó kicsiknek és nagyoknak szervezett programok várják a látogatókat Balatonszárszón 2021. július 30. és augusztus 1. között. A Csukás Színház mesével, játékokkal, zenés és színházi produkciókkal, a szívünknek kedves Csukás-mesekarakterekkel és persze, Süsüvel is készül.

Vonyarcvashegy pezsgő hangulattal várja a szomjas és még szomjasabb borbarátokat július 28. és augusztus 1. között, amikor is kellemes, nyármelegben felfrissülést hozó szomjoltók, ízletes falatok, kirakodóvásár és kicsiket, nagyokat foglalkoztató műsorok hoznak kikapcsolódást.

A nyárral együtt a Budaörsi Halpiac is megérkezett a Balaton környékére, és elhozta Fishmonger legjobb halait és tengeri herkentyűit, hogy igazi mediterrán kikötői hangulatot vigyen a Magyar Tenger környékére. Minden héten péntek 12:00-tól egészen vasárnap 18:00-ig megtaláljátok standjukat Balatonakarattyán, a körforgalomnál, Nánásiék új kisboltja mellett, ahol az általatok választott termékekből meg is vendégelnek titeket egy kóstolóra. A csapattal szombatonként (9-15) a Tihanyi PIAC placcon is találkozhattok.

Annak, aki a Balaton-felvidéken jár, vasárnaponként Káptalantóti hangulatos piacán érdemes kezdenie a napot. Ott, ahol az asztalokon helyi termelők ínycsiklandozó finomságai sorakoznak, és szinte bele lehet harapni a friss sajtos pogácsa, gőzölgő tejfölös kenyérlángos illatába. A kiváló házi szörpök, mézes-magos sütemények, túrós-lekváros batyuk, sajtok és megannyi csábító harapnivaló mellett mázas csuprok, antik csecsebecsék és termelői borok kívánkoznak a nézelődők kosarába. Vigyázat, a piac különleges hangulata menthetetlenül magába szippant!

8283 Káptalantóti, Petőfi u. 13.

Egy kirándulás mindig jó program a Balaton déli partján:

A Balaton partjának strandjai, ligetei, parkjai, kertjei, pompás épületei és fülledt nyárestéi újra varázslatos komolyzenei dallamokkal telnek meg. Idén hetedik alkalommal ismét maga köré gyűjti kiváló művésztársait Érdi Tamás zongoraművész a Klassz a pARTon Fesztivál keretében, hogy az állandó helyszínek, azaz Balatonalmádi, Balatonkenese, Tihany, Balatonfüred és Keszthely mellett kisebb településekre, úgymint Dörgicsére, Vászolyba és Gyenesdiásra is elvigyék a klasszikus zene szeretetét. A déli parton nyaraló klasszikus zene kedvelőinek sem kell szomorkodniuk, idén több település is helyszínül szolgál egy-egy felejthetetlen zenei estnek.

7 hektárnyi, pazar balatoni panorámás, provence-i látképet meghazudtoló festői környezetet és idilli hangulatot nyújt a kőröshegyi levendulás, ahol közel két hónapon keresztül, júniustól júliusig francia, júliustól augusztus közepéig üde angol levendula kerülhet frissen szüretelve a kosarunkba.

A Balaton-part leghosszabb összművészeti fesztiválja színházi és zenei eseménnyel, kiállítással és gyerekprogramomal fordul rá az augusztusra. A zenei felelősök között igazi különlegességek szerepelnek: Ripoff Raskolnikov Band, Saiid, Ivan & The Parazol, Pély Barna, Budapest Bár, Barabás Lőrinc Quartet, de a színházrajongók is jobbnál jobb előadások közül szemezgethetnek, így például színpadra kerül a Love Letters, Válaszfalak, Ember a falvédőről, Neked, Balaton, Én és a kisöcsém és többtíz kiváló produkció. A családosok nagy örömére a Mesés Kikötő programjai nem kevesebb, mint heti hét alkalommal várják a Balaton-parton élő vagy nyaraló közönséget.

Júliusban és augusztusban keddenként zeneszóval töltik meg a balatonföldvári éjszakákat a szabadtéri programsorozat remek hangversenyei. A közönség örökzöld dallamokra és neves előadókra számíthat, a repertoárban a klasszikus zene, barokk koncertek, és az argentin tangó egyaránt helyet kapott.

A Plázs Siófok idén is megkerülhetetlen pontja lesz a Balaton déli partjának. Nemzetközi előadók és a hazai buliélet ismert együtteseinek koncertjei csábítják a látogatókat a Plázs Siófokra, ahol a nappali tengerparti fíling és az esték féktelen bulihangulata kéz a kézben jár.

8600 Siófok, Petőfi sétány 3.

Pincéről pincére járva, borkóstolás és túrázás közben a badacsonyi családi pincészetek finomabbnál finomabb borait ismerhetitek meg, pazar látvány kíséretében.

Három pincénél 3-3 fajta bor kóstolása közben a gazdák bemutatják történetüket, a kóstolt fajtákat, miközben borkorcsolyákat is felszolgálnak. Útközben szakvezetők mesélnek a borvidék történelméről, a Badacsonyról, az ott élő emberekről. A felkeresett borászatok eseményenként változnak.

Idén is vár a nyugalom fesztiválja a Káli-medencében augusztus 4. és 7. között. Kilenc településen minden adott lesz a kulturált szórakozáshoz, ehhez könnyű-, nép-, és komolyzene, kiállítások, irodalmi estek, beszélgetések, gyerek- és felnőtt programok szolgálnak alapul. A fellépők között nem kisebb nevek szerepelnek, mint Nagy Feró, a Firkin, a Bulldózer, Ferenczi György és az Első Pesti Rackák, Pál István Szalonna és a Fonó Zenekar. A komolyzenei dallamokról a Liszt Ferenc Kamarazenekar és a Szent Efrém Férfikar gondoskodik. A hétvége során színpadi ősbemutatókra is készülhettek.

Állandó programok és látnivalók a Balaton északi partján:

Csütörtök esténként 20 és 23 óra között a kellemes Balaton-parti levegőt lágy jazzdallamok fűszerezik meg Balatongyörök egyik leghangulatosabb kis terén. A Kossuth utcai templom alatt, elérhető közelségben a Balatonnal, szelíd fiestahangulat kíséri majd a júliusi-augusztusi estéket.

A nyári hónapokon átívelő habzsi-dőzsinek és a hétvégék alkalmával megrendezett borgasztronómiai fesztiválnak otthont adó Badacsony ismét pezsgő kulturális színtérré válik, ahol az izgalmas programokat könnyed olaszrizling, a könnyűzenei koncerteket pedig úri kéknyelű vált majd a vulkánok völgyének szívében.

A Burnót-patak völgyében megbúvó Ábrahámhegy festői tája mellett minőségi boraival hívogat a Balaton északi partjára. Augusztus 5-7., illetve 12-14. között a zamatos nedűket ünnepli a település, és a hangulatot zenés-táncos mulatsággal, zsibvásárral, főzőversennyel és gyerekprogramokkal fokozzák.

Nem véletlen, hogy a Folly a Balaton édenkertje. A 8 hektáron elterülő örökzöld ligetben az ide látogatók könnyen kikapcsolnak a mindennapi pörgésből a százéves cédrusok, ciprusok, a sok ritka növény, fa és virág között, és akkor a balatoni panorámát még nem is említettük. Kevesen látták azonban az éjszakai Follyt, pedig az arborétum ilyenkor is él, a csillagok az égen kihagyhatatlan látványt nyújtanak. Idén nyáron is lehetőségetek nyílik a csillagok nyomába eredni a péntek éjszakai a vezetett sétákon.. A holdfénytúrák sötétedés után, 21 órától indulnak, jelentkezni, adott napon a pénztárnál lehet, a kiegészítő jegy ára: 1500 Ft/fő (belépődíjon felül). Kellemes csillagászást!

Egy vadonatúj, ropogós, északi parti helyet ajánlunk, mely bár a nevében kertmozira utal, mégis jóval több annál. A Pont Csopak kertmozi a Csopaki Üdülőfaluba, különleges táj ölelte környezetbe, ráadásul a balatoni égbolt alá invitálja mindazokat, akik a kitűnő, díjnyertes filmek mellett nagy-nagy beszélgetésekre, roppanó fröccsökre, finom falatokra, a csillagok és a Balaton halk morajlására is nyitottak egy hol fényesebb, hol sejtelmesebb vászonra vetülő képkocka közepette. Augusztus 6-án és 7-én tartott nyitóhétvégéjük után a hónapban mindenképp érdemes lesz feléjük venni az irányt, ha valóban egyszeri és megismételhetetlen élményre vágyunk a Balaton és a Balaton-felvidék karolásában.

A déli part nagy örömére idén is megrendezésre kerül a Fonyódi sörfesztivál. Augusztus első hétvégéjén a Vigadó téri kikötőben kézműves sörökkel és zenei programokkal várják az érdeklődőket.

A hangulatos Tagore sétányon 2021. augusztus 7. és 29. között ismét felsorakoznak a Balatonfüred-Csopaki borvidék legjobb borászatai, hogy mintegy háromszázféle bort kóstolható felhozatallal kecsegtessék a nagyérdeműt, és a borvidék legjobb nedűit töltsék poharainkba újra, újra és újra.

A Bagossy Brothers Company pazar muzsikái csendülnek fel a felújított szigligeti várban, a naplementében tündöklő tanúhegyek és a magyar tenger látványának méltó zenei aláfestéseként.

A mozgás, a zene és a meditáció iránt elhivatottak közös nyári ünnepélyen, a hatodik alkalommal megrendezett Samsara Fesztiválon gyűlnek össze. Az elmélyülést és a feltöltődést különböző programok segítik, de olyan előadásokba is bekapcsolódhatunk, melyek a belső béke és szabadság megteremtését hivatottak szolgálni.

Fonyód piactere augusztus 11. és 15. között nagyszínpaddá alakul, karcos fémzenével telítve meg a még forró balatoni levegőt. Így mentik át a rock fenegyerekei, rocklegendái, ambiciózus zenésztehetségei, na meg persze rockzenére tomboló közönsége a nyár utolsó hónapját az utókornak.

Saiid DJ-ként kezdte, a hazai hiphopban a legjobbak és legnépszerűbbek közé tartozó Akkezdet Phiai MC-jeként és producereként lett ismert rapper, 2006, a magyar slam poetry megszületése óta pedig emblematikus slammer. Ő érkezik most a frissTerasz színpadára.

2021. augusztus 12. és 14. között érdemes lesz szabaddá tenni magunkat, és esténként, 8 órától a gyenesdiási Kárpáti korzón tölteni a kora éjszakákat, hiszen a Korzó Estek keretében a Kiscsillag, Takáts Eszter és a Pál Utcai Fiúk zenekar fokozza majd a nyárutó még parázsló estéinek hangulatát.

Fedezzetek fel új helyeket a Balaton partján:

Szigliget az északi part ékszerdoboza, nemcsak gazdag történeleme igazolja ezt, hanem értékes természeti kincsei és vulkanológiai képződményei is. A szakvezetett túra során fény derül Szigliget nevének eredetére, a Kamon jelentésére, valamint arra, hogy mivel foglalkoztak egykor a szigligeti emberek.

A Rozé, Rizling és Jazz Napok augusztus 13. és 22. között várja vendégeit Veszprémben, immár tradicionálisnak mondható helyszínén, az Óváros téren.

Az idén 11 éves gasztro-kulturális rendezvény ezúttal is a „10 nap, 30 borász, 30 koncert” szlogen jegyében fogadja a látogatókat. A színpadon esténként három zenekar mutatkozik be, melyek ingyenesen látogathatóak. A hagyományosabb ételek mellett a gasztronómiai kínálatban is teret kapnak a helybéli őstermelők és kézműves ételek.

A Balaton-felvidék legbájosabb fesztiválja idén augusztus 13. és 15. között rázza fel a Káli-medence nyugalmát. A némi kortárs jazzel, elektronikus és klasszikus zenével, valamint népzenei csemegékkel fűszerezett programsorozat alkalmával képző- és iparművészek portékáiból is lehet majd válogatni.

Vannak darabok, amik azért jók, mert jók. Pont. Színházi körökben csak úgy hívják: a tuti befutó, vagy állított labda – üres kapu.

Ambient zenével kísért előadások, workshopok és mozgásgyakorlatok keretében idén először közös, szabad ég alatti alvást szerveznek Monostorapátiban, hogy a természettel való újrakapcsolódás jegyében a Balaton-felvidék egy tanúhegye, Hegyesd közelében lehessen az ágyunk, és a csillagos, balatoni égtakaró a paplanunk.

Hazai és nemzetközi sztárvendégekkel tér vissza a Balaton-felvidék legnagyobb kulturális rendezvénysorozata, a világzene, a komolyzene, az opera, a jazz és a popzene krémjét színpadra állító VeszprémFest. Az augusztus 17. és 21. között megrendezésre kerülő fesztivál négy helyszínen várja a látogatókat, köztük az érseki palotához tartozó festői História Kertben és a Veszprém Arénában, a fellépők között pedig nem kisebb nevek szerepelnek, mint a négy évvel ezelőtt már teltházas koncertet adó Tom Jones, a 25. jubileumát ünneplő Cotton Club Singers, és az 50 éves LGT zenekar életművéből játszó Zenevonat.

A Szent György-hegy egy különleges hely, különleges emberekkel. Itt található a PAP WINES, Karina Vissanova és Molnár “Papa” Áron varázslatos vega étterme, mely Áron indiai kalandjaiból táplálkozik. Aki járt már a kis teraszon és végignézett egy naplementét, az tudja, hogy ide vissza kell térni. A most indult Very Sunday’s sorozat egy zenei és gasztronómiai utazás lesz, vendég DJ-vel vagy DK-kkel, Áronnal, és vendégséffel a konyhában.

Idén Zamárdi helyett Balatonvilágos ad otthont a Strand Fesztiválnak, mely 10 napon át száznál is több zenekarral, két színpaddal, tábortűzzel, kertmozival, előadásokkal, beszélgetésekkel és vízparti játékokkal várja a fesztiválozókat, vasárnaponként kifejezetten családokat megszólító programokkal.

Augusztus 19-22. között újra megrendezésre kerül a néhai színész-producer Bujtor István tiszteletére életre hívott filmfesztivál. A balatonszemesi rendezvény a mai filmgyártás átfogó seregszemléje; a vetítéseket szakmai beszélgetések követik, de számos program, köztük Ötvös Csöpi-kiállítás is várja a látogatókat.

Kulináris élvezeteknek, remek boroknak, önfeledt buliknak és persze az augusztusban is pazar Balatonnak hódolhatunk a boglári Platán strandon megrendezésre kerülő, négynapos Boglári Szüreti Fesztiválon, mely a balatonboglári borvidék legjobb borai mellett két színpadon szállítja az ütős koncerteket.

Az augusztus 20-i hosszú hétvégén ismét bor- és gasztrokorzón kalandozhatunk Hévíz romantikus kis utcáin, tartalmas és friss nedűk, neves borászok, gasztronómiai különlegességek, kézművesek portékái és művészeti előadások társaságában, hangulatos zenei aláfestéssel kísérve.

Már már szokássá vált, hogy minden évben augusztus 20-án Török Csaba “bulit szervez”, amolyan barátit, egész naposat, medencéset. Most – regisztráció ellenében – mindenkit vár, aki a 2HA tágabb baráti körébe tartozik. Szakmázás, borok, pezsgők, kilátás, medence, gasztronómia…

A túra során lámpások fényénél, szakértők segítségvel fedezhetitek fel az esti Badacsonyt szakvezetőnk segítségével. Megtapasztalhatjátok az esti hegy hangjait, élő és élettelen természeti értékeit. A Kisfaludy-kilátóba felérkezve nem csak a lenti fénylő településeket, az ezüsthíddal díszített Balatont csodálhathátok meg, hanem kis szerencsével, hullócsillagot is láthattok, hiszen augusztus a csillaghullás hónapja.

A szinte egy egész nemzet által feszült figyelemmel kísért Nemzeti Vágta területi előfutamának ismét Gyenesdiás ad otthont, idén 2021. augusztus 22-én. A versenyzőket és a nézőket a Faludi-sík versenypályája, a ló és lovaskultúra iránt érdeklődőket pedig egy színes kísérőprogram-csokor fogadja majd.

A késő nyári csillag- és holdfényes estén kalandos túrában lehet részetek. Felfedezhetitek a szigligeti Óvár titkait, miközben csodás panoráma nyílik az ezernyi fényben tükröződő Balatonra. Ezután Szigliget ősi templomához, a kevésbé ismert Avasi-templomhoz is elkalauzolnak titeket. Szigliget rajongóknak kötelező!

A Fügekertben a sercli nem a vége, hanem az eleje, a veleje mindennek: irodalmi történeteket és falatokat szakajtunk a következő hónapokban, megtámogatjuk finom borokkal, tunkoljuk, ízlelgetjük, és jól kibeszéljük. A kibeszéléshez és a témához pedig az est házasszonya – nem mellesleg a tulajdonos, Havas Miklós édesanyja – Havas Judit előadóművész, irodalomtörténész mindig hív egy fontos és érdekes vendéget. Ismert költők, írók, művészek bukkannak fel a Fügekert teraszán, akik a mesélés mellett megfőzik kedvenc ételüket is. Ezen az estén Müller Péter Sziámi teszi tiszteletét a kertben.

Az egész családnak programot kínálnak a Balaton-parti kertmozik:

Folk- és világzenei forgatagba hív augusztus 25. és 28. között a VonyArts Folkart, mely nevéből adódóan élő zenében, hagyományőrző táncban és éjjelbe nyúló táncmulatságban nem szűkölködő tradicionális programokkal, valamint családias hangulattal várja kikapcsolódni és tanulni vágyó közönségét.

Veszprém belvárosának macskaköves utcái az augusztusi naplementéket követően ismét zenével telnek meg, hogy az elmúlt évekhez hasonlóan a Veszprémi Utcazene Fesztivál hazai és külföldi utcazenészeket felvonultató programja eklektikus zenei csemegével kínálhassa meg az utcákat rovó közönséget.

Augusztus végén négy napon át ígéretes hazai rock- és metálbandák adják egymásnak kézről kézre a kilincset, hogy átvegyék az irányítást az alsóörsi Tábor Fesztivál felett, ami nemcsak éjjelbe nyúló koncertekkel, hanem változatos, minden fesztiválozó igényét kielégítő napközbeni programokkal hoz felfrissülést.

A Kopasz-hegy a Káli-medence kevésbé frekventált turistacélpontjai közé tartozik, de aki már jól ismeri a Badacsonyt, vagy a Szent György-hegyet, annak sok újat mutathat ez a különleges vulkáni képződmény. Különlegessége a kialakulásában, élővilágában és az éghajlatában rejlik. A hegy tetejére felkapaszkodva egyszerre látható a Tapolcai- és a Káli-medence. A túra során megismerkedhettek a Káli-medence történetével, néprajzával és egyéb különlegességeivel.

A L’art pour l’art Társulat legújabb önálló színházi estje, amiből kiderül a megdöbbentő igazság: az emberi faj valójában a falvédőről származik!

Esőnapra is tudunk balatoni programot: