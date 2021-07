Lankás balatoni domboldalban, remek borok társaságában piknikezhetünk a Perseidák alatt

Az egyik legismertebb meteorraj, a Szent Lőrinc könnyeinek is nevezett Perseidák idén is tiszteletüket teszik az égbolton. A nyár utolsó hónapját szokásához híven bearanyozó égi tüneményhez most nemcsak mesés helyszínt, de felejthetetlen programot is ajánlunk.

Augusztusi estéinket aranyozzák be a Perseidák meteorraj hullócsillagai, aminek tetőzésére a hónap közepén számíthatunk. Ilyenkor, akárcsak a sűrűn szemerkélő eső, szinte beborítják az égboltot a maguk után hosszú fénycsóvát húzó fényes hullócsillagok. Jó, sőt mi több, pazar ilyenkor a szabad ég alatt tölteni az estéinket, számolni a hullócsillagokat, kívánni egyet, amint pásztázó tekintetünk elcsíp egy-egy csóvát. Idén augusztus 14-én, egy káprázatos éjszaka keretében, a Balaton halk morajlásától szinte karnyújtásnyira, Badacsonyörs egy zöld és lankás domboldalában nemcsak az élmény, de a látvány is felejthetetlennek bizonyul.

A Varga Pincészet jóvoltából az idei nyár legszebb csillaghullását nemcsak pazar környezetben élvezhetjük, de a hullócsillagok számával megegyező díjakat is bezsebelő remek borok és ínyenc street food ételek társaságában, válogatott és az estéhez tökéletes passzoló zenei aláfestéssel fokozzák nekünk az est amúgy is ragyogó fényét.

Tökéletesebb helyszínt el sem tudnánk képzelni a Perseus csillagkép irányából érkező meteorraj megfigyelésére, a borozással, beszélgetéssel és falatozással kísért csillaghullásban való gyönyörködésre, amire egyszer nyílik csak lehetőség az évben. Gyűjtsétek hát össze legszebb kívánságaitokat, feküdjetek hanyatt egy pokrócon a Badacsony ölelésében és szenteljetek egy estét az eget átszelő fénycsóváknak, amik szinte eggyé olvadnak a Balaton déli partjának fényeivel.

A részletes programért keressétek a Varga Pincészet Facebook-eseményét!