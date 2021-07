30+ zseniális hétvégi program Budapesten és környékén

Borkóstolók, lemezbemutatók, vacsoraestek, kertmozis és piaci élmények – ez mind várhat rád ezen a hétvégén Budapesten. Olvasd el programajánlónkat és válaszd ki a hozzád illőt!

Csütörtöki programok Budapesten és környékén

Szvámi Ráma azt mondta, ha az ember már képes meghallani a természet zenéjét, és szépségét is értékeli, akkor lelke harmóniába kerül az őt körülvevő környezettel. Erre tehettek kísérletet ezen a csütörtöki estén.

A budai török fürdőséta keretében – a fürdő vezetőjének kalauzolásában – megismerhetitek és bejárhatjátok a XVI. század közepén épült Király Gyógyfürdőt, mely az egyik legautentikusabb középkori fürdőnk.

A Holdvölgy Experience egy születésnapi ajándékként kapott parcellából született. Az alapító-tulajdonos, Demkó Pascal ez után ismerte fel a Tokajban-Mádban rejlő hatalmas lehetőségeket. A mádi birtok mára 27 hektárra nőtte ki magát, mind a 22 parcellája történelmileg klasszifikált dűlőkben fekszik. A hat tokaji szőlőfajtából készített borkülönlegességeiket az ultramodern borászati épület alatt elhelyezkedő, közel 2 km hosszú, 500 éves pincerendszerben érlelik tökéletessé.

Alternatív szabadtéri programok az egész családnak Budapesten és környékén:

Antonia Vai 2013-ban érkezett Budapestre, ahol gyorsan a magyar underground zenei élet meghatározó előadójává vált, megnyerő egyéniségével, dinamikus előadásával és nyers szövegeivel. A különleges este másik előadója az Artisjus Junior díjas Hegyi Dóri, aki OHNODY névre hallgató zenei projektjében különböző művészeti irányokat ötvöz valamilyen koncepcionális elképzelés mentén.

A főváros legjelentősebb kamarazenei fesztiválján káprázatos nemzetközi és magyar sztárfellépők, egyedülállóan izgalmas összművészeti kísérőprogramok és fergeteges fesztiválhangulat várja az érdeklődőket július 16-tól 25-ig a Zeneakadémián, a BMC-ben és más, különleges budapesti helyszíneken.

Az ország legmeghatározóbb tető(kert)mozija, a Budapest Rooftop Cinema e hét csütörtök este beindítja BRC LIVE CINEMA NIGHTS tematikus sorozatát. George Lucas élete első nagyjátékfilmjével érkezik a Mammut Tetőre: az idén kereken ötvenéves, ám ma is tanulságos THX 1138 nagyvásznon a csillagok alatt, Bernáthy Zsiga élő dj-szettjével aláfestve lesz látható. Zsiga egyedi hangzású elektronikus, dinamikus, pszichedelikus stílusú, élőben kevert szettje George Lucas az 1971-ben forgott első mozifilmjének aláfestő zenéjeként teljesedik ki. A techno, a trance, a progressive house, az acid, a psy és a breakbeat gazdag elegyének találkozása egy sci-fi legendával.

A világ nyitott tér a játékra, és minden, ami művészi kifejezés, elsősorban az ismeretlent célozza. Open című lemezén új hangot mutat Barabás Lőrinc is. Azokat a stílusjegyeket, amelyekről eddig ismertük, most is felfedezhetjük – vonzódását a szabályos, ismétlődő formák iránt, lényeglátását, tiszta egyszerűségét, a legkülönbözőbb stílusokkal való játékot –, de az album határozottan új fejezetet nyit az együttes zenei életében. A Quartetbe új tagok érkeztek, és noha a trombitás-zeneszerző, valamint Premecz Mátyás billentyűs, Ajtai Péter bőgős és Klausz Ádám dobos ismeretsége korábbra nyúlik vissza, újbóli találkozásuk frissessége átszüremlik ezen a felvételen.

A legjobb pénteki programok

Parázson, szmókerben sül a pisztráng és lazac a zebegényi dobon. Győnyörű kilátás, naplemente, nyugalom, ízek és mellé élő zene.

Különleges 6 fogásos isztambuli menüvel várnak titeket ezen az estén a Nar Gourmet lakásétteremben.

A két előadó két különböző művészeti ág képviselői, Závada Péter a kortárs irodalom fenegyereke, Jónás Vera énekes-dalszerző, a személyes könnyűzene karizmatikus előadója. A két művész lazán egészíti ki egymást a színpadon miközben erősítik mondanivalójukat. Kirajzolódnak a dalszöveg és költészet eleven kapcsolatai, a blues-os, grunge-os gyökerek és a mindkettőjükre igaz önfejű és makacs alkotói attitűd. Kísérleteznek, kockáztatnak és próbára tesznek műfajt, előadót és hallgatót egyaránt.

A bunkertúra a hazai turisztikai piacon teljesen egyedülálló programcsomag: Magyarország valaha volt legnagyobb gyárának 1944-es eseményeit mutatja be 4 órányi programot nyújtva, II. világháborús építésű óvóhelyek meglátogatásával.

Voltál már a vadonatúj Naplás-tavi kilátón? Egy hangulatos, rövid esti városi bringatúrára invitálnak a szervezők: gyönyörködjetek együtt a naplementében és a teliholdban. A túra végén lazítás a Legenda Bowling Clubban.

Egy kirándulás mindig jó program:

Az instrumentális jazzt játszó budapesti zenekar, a Symbiosis Quintet először mutatkozik be az Opus Jazz Club közönségének. A quintet tagjai a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem és a Bartók Béla Konzervatórium falai közt találkoztak, mind a magyar jazzélet aktív tagjai. Zenéjüket erősen átitatja a modális jazz, de a quintet tagjainak fiatal kora és sokszínű érdeklődése révén sok más zenei elemet is alkalmaznak. Repertoárjukat saját kompozíciók alkotják, melyket többnyire Majsai Roland dobos és Kapolcsi-Szabó Levente zongorista ír, akár közösen is.

Az elsőfilmes Badits Ákos rendező, és a forgatókönyvet jegyző Benedek Ágota, a Rumbarumbamm című nagysikerű könyv szerzőjének filmje egy eszeveszett éjszaka történetét meséli el. Különc főszereplőik nem kevesebb dolgot vállalnak magukra, mint a bolygó megmentését, ráadásul kalandjaik során saját múltjukkal is szembe kell nézniük – már csak az a kérdés, hogy melyik probléma a súlyosabb.

Legendás, tradicionális bluesdalok egy szál gitárral. Fekete Jenő az elmúlt 1,5 esztendőben sem tétlenkedett, a legnagyobb járvány közepén összerakott egy kivitelben is gyönyörűséges szólólemezt, Blue Walks címmel, amelyen az általa kedvelt és összegyűjtött – a blues korai éveit megidéző – dalok szerepelnek.

Folytatódk a Gastrogarden akusztik sorozata: ezen a héten a Bárterápia visz színt az budaörsi estébe.

Új helyeket derítenél fel?

A rendszerváltás utáni évek egyik legsikeresebb zenekara, nem sokon múlott hogy a Kispál fejére nőjenek, de Lecsóék hamar rájöttek hogy ez nem nekik való és maradtak boldogan a klubok legszerethetőbb zenei kincse, akik ötvenen túl is képesek megteremteni ugyanazt a bájos, kamaszos házibuli hangulatot, amit fénykorukban.

Idén 20 éves a Zságer Balázs vezette Žagar. Megalakulásuk óta megalkuvás nélkül, bátran járják saját útjukat, és inspiráló, felemelő világot teremtenek a közönségüknek. 2021-ben ez lesz a csapat első igazi live fellépése, vendégművészekkel kiegészülve izgalmas örömzenélésre számíthat aki ellátogat a Kobuciba.

Szombatok programok

Izgalmas, játékos csillagászati bemutató a Svábhegyi Csillagvizsgálóban, ahol minden kérdésedre választ kapsz.

Július 24-én a Hunyadi téri Gyerekplacc varázslatos helyszínné alakul át, ahol kiderül, mennyire vagy agyafúrt. A nap, amikor belőled is bűvész válhat és bármi megtörténhet.

A Palaland azzal a motivációval született, hogy a fürcsizni és táncolni vágyóknak végre ne kelljen kompromisszumot kötnie a forró nyári hétvégéken, illetve, egyízben kárpótolja őket az idén elmaradt fesztiválokért. A július 24-i Palaland Grand Opening-en a rezidenseken kívül olyan válogatott hazai DJ-ket lehet majd hallani mint például a Fran Palermo együttes szaxofon és vokálosa Yambo, a török származású indie diszkópápa Vedat Akdag, vagy a régóta hallgató és erre az alkalomra visszatérő fekete öves house DJ és producer Poli.

Az ejtőernyős baleset után tolószékbe kerülő gazdag arisztokrata, Philippe felfogadja otthoni segítőnek a külvárosi gettóból jött Drisst. Két világ találkozik és ismeri meg egymást, és az őrült, vicces és meghatározó közös élmények nyomán kapcsolatukból meglepetésszerűen barátság lesz, amely szinte érinthetetlenné teszi őket a külvilág számára. Az elmúlt évek egyik legnagyobb francia filmsikere megtörtént események alapján készült.

Persze másutt is kertmozizhatsz Budapesten, csekkold a térképünket!

Idén már 5. alkalommal várjálk a veteránjármű tulajdonosokat és a repülés szerelmeseit a Dunakeszi Repülőtéren.

Az Európa Kiadó a nyolcvanas évek magyar undergroundjának egyik kulcszenekara és nagy túlélője, amely minden azóta eltelt évtizedben jelen idejű tudott maradni friss dalokkal és nagylemezekkel, folyamatosan megújuló megszólalással.

18 éves a Punnany Massif! A srácok a nagykorúságot egy eszméletlen bulival fogják megünnepelni a Budapest Parkban.

Vasárnapi programok Budapesten

Az Élesztőház udvarán szerveződik egy a magyar őstermelőket felsorakoztató közösségi piac. Olyan termelők kínálják portékáikat, akiknek fontos a természettel való összhang. Ezen a vasárnapon egy toszkán, sűrű paradicsomleves egytálételt főznek nektek bográcsban, bazsalikomos olajjal és parmezán ropogóssal.

Lassulás, gasztronómia, virágos, növényes piaci hangulat a belváros szívében, a #műanyagmentesjúlius jegyében. Ez alkalommal pedig a kiskertpiac és MADHOUSE vágya is valóra válik gyerekek és felnőttek örömére: az Eötvös10 Közösségi és Kulturális Színtér közreműködésével 11 órai kezdettel látható majd a Ládafia Bábszínház és Álomzug közös produkciója, A só című előadás.

DAW mentes instrumentális ambient chillhopp a Népszigeten. Ellazulni lehet, és a set közben gondolkodni, illetve valakire gondolni ér.

Meg van az az érzés, amikor egy tárgyat már-már csak azért viszel el magaddal, mert megsajnálod, hogy valaki magára hagyta, és inkább hazaviszed magaddal, hogy vigyázz te rá, hogy nálad folytathassa a történetét?

Ha nagy a hőség, a legjobb nyári program a strand, mely akár ingyenesen megúszható: