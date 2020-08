Itt fürödj idén nyáron: Strandválogatás Budapesten és környékén

A 2020-as nyár máshogy alakult, mint ahogy azt valószínűleg bármelyikünk tervezte. A külföldi utazások háttérbe szorulásával arra biztatunk, nyaraljatok itthon! Nem is muszáj messzire mennetek, ellátogathattok egy fővárosi strandra, vagy vadregényes vizekre evezhettek, ha felkeresitek az egyik Budapest-közeli szabadvízi partszakaszt, amit itt lent ajánlunk.

Top 10 budapesti strand

Lupa Beach

Hol? 2011 Budakalász, Tó utca

Mennyi? Hétvégi felnőtt napijegy 3990 Ft

Dagály Strandfürdő

Hol? 1138 Budapest, Népfürdő utca 36.

Mennyi? Hétvégi felnőtt napijegy 2900 Ft

Aquaworld

Hol? 1044 Budapest, Íves út 16.

Mennyi? Egész napos strandbelépő 6490 Ft

Palatinus Fürdő

Hol? 1003 Budapest-Margitsziget, Soó Rezső sétány 1.

Mennyi? Hétvégi felnőtt belépő 3600 Ft

Csillaghegyi Strandfürdő

Hol? 1038 Budapest, Pusztakúti út 2-6.

Mennyi? Hétvégi felnőtt belépő 2500 Ft

Külkerpark

Hol? 1021 Budapest, Budakeszi út 73.

Mennyi? Felnőtt napijegy 3200 Ft

Római Strandfürdő

Hol? 1031 Budapest, Rozgonyi Piroska utca 2.

Mennyi? Hétvégi felnőtt napijegy 2800 Ft

Paskál Gyógy- és Strandfürdő

Hol? 1149 Budapest, Egressy út 178/F

Mennyi? Hétvégi felnőtt belépő 3200 Ft

Pünkösdfürdői Strandfürdő

Hol? 1039 Budapest, Királyok útja 272.

Mennyi? Hétvégi felnőtt belépő 2000 Ft

Csepeli Strandfürdő

Hol? 1213 Budapest, Hollandi út 14.

Árak? Hétvégi felnőtt belépőjegy 3000 Ft

Eldugott szabadvízi strandok a főváros közelében

Gödi Homoksziget

Budapesttől alig fél óra vonatúttal megközelíthető a Duna-parton fekvő Göd városa, amelyet igazi üdülőfalu-hangulat jár át, ahogy a vasútállomásról közeledünk a vízpart felé. Habár a gödi szabadstranddal sincs semmi gond, hiszen a kavicsos partszakasz fokozatosan mélyül, és számos remek vendéglátóegység is kinyitott közvetlenül a víz mellett, ha igazán különleges élményre vágytok, menjetek inkább a Homokszigetre. Már az odajutás is kalandos, mivel a Tó Bisztró mellett (amit amúgy szintén jó szívvel ajánlunk egy kellemes nyári estebédhez) be kell térni az erdőbe, majd átvágni egy holtágon, ahol jó esetben térdig ér a víz, végül pedig tenni még néhány lépést a gyakran saras talajon. A látványért azonban önmagáért megéri, hiszen egy hosszú, homokos partra érkezünk, ahol mindenkinek jut egy pár méteres privát szakasz. Akad néhány tűzrakó hely, viszont mosdók, öltözők és büfék nincsenek, de valahol ez is hozzátartozik a vadregényes vízparti élményhez.

Kisoroszi Szigetcsúcs

Ugyan a kisoroszi Szigetcsúcson hivatalosan nincs kijelölt szabadstrand, mégis sokan mártóznak meg itt a Dunában, hiszen a fürdőzés nem tilos, és a kemping közelsége miatt a strandolók is élvezhetik a Rácz Kert vendéglátóegység szolgáltatásait, ahol nyaranta kertmozi is üzemel. A Szigetcsúcsra lejutni legegyszerűbben autóval lehet, amit vagy leparkolhatunk a faluban ingyenesen, vagy a kemping parkolójában napi 2000 forintért, ahonnan még szintén sétálni kell egy keveset a vízig. A víztisztaság egyébként kiváló a szigeten, a partszakasz kavicsos, és nagy területet ölel fel, így biztosan találni egy csendes zugot a fák hűsítő árnyékában, ahonnan gyönyörű kilátás nyílik a Dunakanyarra, sőt szép, napos időben akár a visegrádi fellegvárig is ellátni.

Délegyházi-tavak

Budapesttől délre, alig 45 kilométerre fekszik Délegyháza, aminek leglátogatottabb nyári desztinációja kétségkívül a Tavirózsa Kemping területén található nyolc tóból álló tórendszer, amely lehetőséget biztosít fürdésre, horgászásra, sátrazásra és különféle vízi sportok kipróbálására. A kemping mindössze napi 1000 forintért látogatható, területén van játszótér, foci-, kosár- és teniszpálya, tűzrakó hely, büfék, valamint egy külön a kutyások részére kialakított, elszeparált rész. A 200 méteres partszakaszon a füves, homokos és kavicsos talaj váltakozik, míg a tó alja kavicsos, és elég gyorsan mélyül. Ennek ellenére, a kemping széleskörű szolgáltatásai miatt a Délegyházi-tavak tökéletes úti cél egész napos családi kikapcsolódáshoz Budapest vonzáskörzetében.