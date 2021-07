Újdonságok Budapesten: 9 hely, amit érdemes útba ejteni júliusban

Annyi szuper vendéglátóhely nyitott idén nyáron Budapesten, hogy alig győztünk válogatni közülük! Igyekeztünk a sokszínűség jegyében összeállítani a következő 9-es toplistát.

Kivételes helyszín szolgál a város legújabb rooftop bisztrójának helyszínéül, ugyanis a Monkey Bistro nem máshol rejtőzik, mint a Várkert Bazár Öntőház udvarában, amelyet a fő lépcsősoron felsétálva, a Rózsakerten keresztül közelíthetünk meg legegyszerűbben. A panorámás tetőterasz hangulatos szabadtéri bútorokkal, 11 tételes Gin & Tonik Bárral, csapolt és üveges magyar kézműves sörremekekkel, minőségi bar food kínálattal és élő DJ-setekkel robbant be a köztudatba, amelyek társaságában akár a nyár legmelegebb napjain is lazulhatunk, keddtől szombatig, délután 5 órától egészen éjfélig.

1013 Budapest, Ybl Miklós tér 4. (Öntőház udvar)

A német énekesnő, dalszövegíró, színész és modell nevét viselő Nico Bar üde színfolt a budai bárok sorában, köszönhetően egyszerre fényűző és visszafogott enteriőrjének, Berlin belvárosi szórakozóhelyeinek szellemét megidéző hangulatának, és a hol a teraszra kitelepített, hol a kellemesen hűs szuterénbe behozott DJ-pultjának. Az összképet jéghideg Hübris sörök, alkoholos és alkoholmentes long drinkek, magyar és külföldi borok, széles whiskykínálat és ingyenes elektronikus táncestek egészítik ki, garantálva az önfeledt időtöltést.

1011 Budapest, Bem rakpart 5.

Eddig sem kellett Spanyolországig utazni, ha bele szerettünk volna kóstolni a mediterrán életérzésbe, de az Andrássy úti Tapagria most még közelebb hozza az autentikus katalán konyha fatálon felszolgált finomságait. Az alapanyagok mellett a receptek többsége is az Ibériai-félszigetről érkezik, de az étlapon helyet kapott néhány magyar fogás is, úgymint a marhapörkölt vagy a töltött káposzta. A csapról Estrella folyik, a falak mellett érlelt sonkák lógnak, a sangría pedig kancsóstul kerül az asztalunkra, olyan hideg és meleg tapasok társaságában, mint a sült padrón paprika, az Iberico tál, a baszk pintxók vagy a Manchego sajtos krokettek.

1065 Budapest, Andrássy út 28.

A Nagymező utcai tematikus bisztró ötlete egy thaiföldi nyaralás során született meg Osváth Zsolt és Zsenyei Patrik fejében, akik aztán június elején meg is nyitották Európa első unikornisos éttermét! A fehér-rózsaszín étterembelső és a WC-t ékesítő egyszarvúvízcsap mellett az ételek színvilága is gondos munka eredménye, mesterséges színezékek helyett azonban természetes alapanyagokból dolgoznak. Előételnek kérjetek a cheddar szószos arancinit, főfogásnak a zöld buciban érkező, coleslaw salátával és belga hasábburgonyával felszolgált Greenicorn burgert, desszertnek a szivárványtortát, és az egészet fejeljétek meg egy pohár csillámos unikorniskönnyel! Asztalfoglalás ajánlott.

1065 Budapest, Nagymező utca 64.

A Mőcsényi Mihály botanikus kert szolgál otthonául a Városliget legújabb büszkeségének, a természetközeli hangulatot, finom falatokat és frissítő italokat ígérő Piknik Kertnek. Az Ajtósi Dürer sor-Stefánia út kereszteződéséhez közel eső bár teraszán borozgatva az embernek olyan érzése támad, mintha (kis túlzással élve) a párizsi Jardin des Plantes-ban lenne, de ha ahhoz támad kedvünk, a kert füvében is elterülhetünk egy tortillákkal, salátákkal és édességekkel megpakolt piknikkosár társaságában. A nyárra szabadtéri mozival, kisebb koncertekkel és élő DJ-szettekkel készülnek, sokszínű feltöltődésre csábítva az örökzöld filmek, lágy dallamok és ismétlődő ritmusok rajongóit.

1146 Budapest, Városliget

Budán nyitotta meg teraszát a város legújabb egyetemi szórakozóhelye, a Hinta. A Testnevelési Egyetem kampuszán helyet foglaló szabadtéri intézmény napközben hűsítő koktélokkal és a Sushimii prémium sushikínálatával várja a vendégeket, esténként pedig az élő sportközvetítések duruzsa vagy épp DJ Marchello lábmozgatós ütemei szolgálnak aláfestés gyanánt az itallap kézműves sörszekciójának mintavételezéséhez. Minőségi italkínálat, óriás vászon, a budai fiatalság krémje, profi kiszolgálás és az elmaradhatatlan hinták biztosítják a felhőtlen hangulatot a hét minden napján!

1123 Budapest, Alkotás utca 44.

A Millenáris új parkrésze, gyönyörű szépre sikerült Széllkapu Park ad helyet az Eiffel teret már korábban meghódító Zsiráf második egységének, amely ligetes-mezős-tavas környezetben, Instagramra kívánkozó kilátással, hideg sörökkel és gyöngyöző fröccsökkel lesi kegyeinket – mondanunk sem kell, maradéktalan sikerrel. Tökéletes választás, akár randihelyszín után kutatsz, akár a hétvégi baráti összejövetelhez keresed a megfelelő szpotot, de a Zsiráf a munka utáni lazításban is segítségedre lesz.

1024 Budapest, Kis Rókus utca 2-4.

Zugló kertvárosi részén, a Szugló és a Miskolci utcák sarkán nyitotta meg ajtaját a specialty kávék és kelesztett tésztakülönlegességek legfrissebb lelőhelye, a tréfás nevű Breadpit. A kerület legmenőbb kézműves pékségébe betérve isteni, ropogós héjú kenyereket, elsőrangú alapanyagokból összetapasztott, majd pedig helyben kisütött, édes és sós péksüteményeket (köztük gluténmentes finomságokat is), gondos odafigyeléssel elkészített szendvicseket és La Marzocco kávégépben készült artizán feketéket kóstolhatunk, illetve vihetünk magunkkal. A Breadpit személyében tehát egy igazi hiánypótló pékséget köszönthetünk, amelyet egy Rákos-patak-menti bringatúra alkalmával mindenkinek érdemes felkeresnie!

1142 Budapest, Szugló utca 160.