30+ zseniális hétvégi program Budapesten és környékén

Ezen a hétvégén is számtalan koncert, buli, sport-, öko-, gasztro- és kulturális program vár benneteket Budapesten és környékén!

Csütörtöki programok

Június 4-e és szeptember 18-a között immár hatodik éve kerül megrendezésre a Tér-Zene elnevezésű ingyenes, szabadtéri koncertsorozat, amely színvonalas zenei programot kínál hétről hétre a Kossuth térre látogatóknak, csütörtökönként 17 órától.

Mit akar a másik nem? Mik a leggyakoribb banánhéjak az ismerkedésnél? Mi a megoldás ezekre? Mi az érthetetlen történetek pszichológiai oka? Értsük meg egymást a hullámzó Duna partján egy kellemes italt szürcsölve. A randizás pszichológiája sorozat első részében egy férfi és egy női szakember beszéli át, hogy vajon hol bujkálnak a “normális” pasik és csajok, illetve mit tehetünk azért, hogy megteremtsük a kapcsolatot, eljussunk az első randiig.

Lesz minden, mi egy szülinapi zsúrhoz kell, zene, tánc, vigadalom, ráadásul a Majomhoz stábja ajándékokról is gondoskodik majd.

A tavalyi nagy sikerű pop-up bar sorozat idén is folytatódik. Az idei év különlegessége, a ház felkérésére egyedileg készült Haris Gin, amit az Opera Gin manufaktúra keltett életre. A saját márkás ginkülönlegességet a vendégek hétről hétre megkóstolhatják a GinUP „after-cooling work” kerti partik során. Az eseményre való belépés ingyenes, de regisztrációhoz kötött a ginup@harispark.hu címen. További információkért látogassatok el a harispark.hu/ginup oldalra.

Jep Gambardella, író és újságíró a római társasági élet központi figurája. Annak ellenére, hogy tehetséges írónak tartják, mindössze egy könyvet írt, azt is 40 évvel ezelőtt. Jep az írás helyett legtöbb energiáját abba fekteti, hogy részt vegyen a felső tízezer társasági rendezvényein, a hajnalig tartó partikon és bulikban. 65. születésnapja után egyre inkább elgondolkodik élete haszontalanságán, olykor iróniával, olykor rezignáltan gondol önmagára és arra a társadalmi elitre, amelynek ő is részese. Továbbra is bulizik, de közben bejárja Rómát. Régi és új ismerősökkel találkozik leginkább azért, hogy megtalálja a fecsegés és a zaj mögött meghúzódó “nagy szépséget”.

Szeder, a Junior Artisjus díjas énekes-dalszerző 2013 óta meghatározó része és egyedi színfoltja a hazai könnyűzenei életnek. A Reggeli dal és Feri feneke írója sok szívbe belopta magát kortól és nemtől függetlenül. Bájos, szókimondó, humoros, hol könnyed, hol mély szövegeihez egyedi, egyszerre karcos és lágy hang párosul. Új lemezével, a Bátran lépekkel Szeder bátran lépett egy új szintre. A szövegek mélyebbek, személyesebbek lettek, segítenek válaszokat találni az útkereső embernek a mai változó világban. A koncerten Szeder egy szál gitárral fogja előadni a dalait.

Az elmúlt 17 év már sok zsúfolásig megtelt nézőteret hozott az alterpop okos, odafigyelős szövegeket éneklő és tánczenét játszó zenekarnak. Kardos-Horváth János most a Barba Negra színpadán osztja meg gondolatait a közönséggel a világról.

Pénteki programok

Egy daytime buli frissítő italokkal és izgi programokkal. Lazíts egy kis strandröplabdával, ping-ponggal, csocsóval vagy petanque-gal.

Közös jóga a Kopaszi-gát öblének kellemes hullámain ringatózva. A SUPyoga semmilyen előképzettséget nem igényel, kezdő jógások és SUPosok is bátran részt vehetnek a foglalkozáson.

Erzsébetváros, elősegítve a fenntartható közlekedést a kerületben idén a felnőtt kerékpárhasználóknak ingyenes biciklis képzést biztosít, hogy kellő ismeretet és rutint szerezzenek a forgalomban való kerékpározásban. Ehhez a Velo Budapest lesz segítségetekre. A jelentkezés regisztrációhoz kötött.

Egy könnyed, társasozós, beszélgetős este a Gellért-hegyi zöldben, a Kódfejtő és a Relativity nevű izgalmas játékokkal.

A bunkertúra a hazai turisztikai piacon teljesen egyedülálló: Magyarország valaha volt legnagyobb gyárának 1944-es eseményeit mutatja be 4 órányi programot nyújtva, II. világháborús építésű óvóhelyek meglátogatásával. A Csepel Művek területének felfedezése mellett a vendégek átfogó képet kapnak a korabeli légoltalomról, az óvóhelyek gépészeti berendezéseiről és a történeti eseményekről.

Első alkalommal vendégeskedik a Vígszínház a Margitszigeti Szabadtéri Színpadon, ráadásul egy olyan, 55 éve sikert sikerre halmozó musicalt álmodtak színpadra, amely most először szerepel a színház repertoárjában.

Ezen az estén három tribute zenekar is Instant színpadára lép egymás után. A Blue Cold Jalapenos a Red Hot Chili Peppers, a Pretty Flies a The Offsping, a Small Things a Blink 182 zenejét hozza el nektek egy-egy órára.

59 éve, hogy a Rolling Stones, 1962. július 12-én először állt színpadra. Ezt ünnepelve lép fel a főként a Stoned zenekar tagjaiból alakult trió, a Honky Tonk Men, kiegészülve Bacsa Gyula zongoristával.

Nyáresti fülledés, szinti, vapor és chill hullámok, forró funkok, jéghideg koktélok, óceáni szellő és pálmafák a Duna-parti naplementében. Quixotic, az új retrowave hullám legismertebb hazai úttörője, a Stranger Synths bulisorozat producer dj-je, idén is elhozza nektek a nyolcvanas évek Miami-ját. Megahit szintizene szakértő dj/producer kollégájával kiegészülve szolgáltatják a ritmusokat hajnalig.

A Pannonia Allstars Ska Orchestra július 9-én visszatér a Kobuci színpadára. A koncert után hajnalig folyatatódik a reggae, dancehall, ska buli. A korábban a Riddim Colony-ből is ismert Leslie 2 Long (Babyboom Sound) rakja a legjobb jamaicai klasszikusokat és legújabb karibi slágereket, hozzá pedig beugrik KRSA is MC szerepkörben.

Lovasi András és Leskovics Gábor zenekarának számításait is keresztülhúzta a járvány, de nem telt eseménytelenül a karantén, hiszen két videoklippel és egy streamkoncerttel is jelentkeztek, most pedig teljes gőzerővel készülnek arra, hogy visszatérhessenek a Parkba, ahol mindenkit garantáltan elvisznek majd lassúzni.

Programok szombatra

Gazdálkodj Ökosan képzéseket olyan városlakóknak tervezték, akik szeretnék megismerni a hatékony városi növénytermesztés fortélyait és nyitottak ezeket a gyakorlatban is kipróbálni.

Családi kaland, séta és nyomozás a Mesemúzeum környékén. Ha te is éles szemű, csavaros észjárású felfedező vagy, csatlakozz a csapathoz, hogy nyomára bukkanjatok egy apró mesehősnek.

Egész hétvégés futóünnep az egész családnak, szombaton a rövidebb, vasárnap a hosszabb távok szerelmesei indulhatnak.

A Francia Intézet ebben az évben ismét fergeteges bulival készül július 10-én, szombaton a francia nemzeti ünnepre: terítéken koncertek, DJ-k, francia zenei és gasztronómiai felfedezések az intézet Duna-parti épülete előtt. Már kora délután megnyílik a piac, ahol sajtok, borok, sörök, édes finomságok csábítják az ínyenceket. A gasztronómia élvezetek után DJ Infragandhi áll a lemezjátszókhoz, és mixeli a francia filmek hangulatát idéző szetteket. Az este beköszöntével Orbán Bori Triója Michel Montanaróval lép a színpadra, francia zenékkel és az együttes saját dalaival invitál bennünket a táncparkettre. A nap zárásaként DJ Cyborg Templar a francia elektro slágereivel emeli a hangulatot a tetőfokára.

Július 10-én ismét jön a Séták Éjszakája, ahol délutántól késő éjszakáig lehet elveszni máskor bezárt budapesti kapualjak mögött, és felfedezni a főváros ismeretlen oldalát. A közkedvelt budapesti városi séták szervezői, a Hosszúlépés.Járunk?, az ImagineBudapest és a Budastep a KÉK – Kortárs Építészeti Központtal kiegészülve ismét összeálltak, hogy együtt, közösen számtalan sétával örvendeztessék meg a városi felfedezőket, az örök kíváncsiakat, a saját otthonukat, környezetüket jobban megismerni vágyókat, és azokat, akik nem csak a turisztikai ajánlókból ismernék meg a fővárost.

Kubából emigrál az Egyesült Államokba Tony Montana, a Sebhelyesarcú. A bűnözőnek sikerült megtévesztenie a Bevándorlási Hivatalt és megkapja a letelepedési engedélyt. Esze ágában sincs tisztességes életet élni. Az első adandó alkalommal elszegődik Miami legnagyobb drogbárójához, Frank Lopezhez. Tony gyorsan kapaszkodik felfelé a ranglétrán, a kitartásának, hűségének és kíméletlenségének köszönhetően a drogbáró egyik bizalmasa lesz. Tony Montana azonban ennél többre vágyik.

Ismerős az az érzés, amikor szuper társaságban, egy sörrel a kezedben ülsz az asztalnál és egyszer csak átjár a zene, majd a ritmusra önkéntelenül elkezd mozogni a tested is? Na ezt az érzést hozza el a Sunset beats, amelyen most ismét a L’éternité csapata állomásozik.

Világokon és sorsokon átívelő utazás öt énekesnő energikus a cappella együttesével: a Napfonat a magyar és más népek kultúrájának közös zenei magjához nyúl vissza, ebben keresi a választ az élet nagy kérdéseire. Új, Szól a világ c. lemezük anyagát az Opus Jazz Club Friss Folk sorozatában élőben is hallhatjuk július 10-én, este 8-tól.

A 2019-es teltházas show után még nagyobb durranást terveznek, a koncerten az aranylemezes ’Nem tudja senki’ slágereken kívül vadonatúj Follow The Flow szerzemények debütálnak majd.

Dunai hajókázás, csodálatos panoráma, hideg borok, sörök és a legjobb Led Zeppelin dalok hazánk egyik legjobb tribute bandájának tolmácsolásában.

Vasárnapi programok

Július 11-én vasárnap a MOMKult felé érdemes venni az irányt, pihegni egyet a Gesztenyés-kert fáinak árnyékában, és újult erővel a budai hegyek ölelte Sirály sétányra toppanni. Válogatott, nagy gonddal és odafigyeléssel készített WAMP-os tervezők portékái közül szemezgethetünk, amelyek segítségével a teljes nyári szettünket lehetőségünk lesz összeállítani: ruhák, ékszerek, kiegészítők, otthonokat csinosító holmik várnak, és miközben kedvenc tervezőnkkel váltunk néhány szót, akár a Bruberi Coffee frissítő jegeskávéját is kortyolgathatjuk.

5 éves szülinapját ünnepli a Pancs Piac. Ez alkalomból sok meglepetéssel készülnek: 10 körül érkezik Sárközi Ákos, Michelin-csillagos magyar séf, majd a rendhagyó zenés piaci forgatagban lángos készül a gyöngyöspatai asszonyokkal és Betty a sajtos isteni sajtjaival.

Július 11-én a Pagony kertben várnak benneteket, hogy személyesen is megismerjétek az MFÖEK újonnan érkezett mentvényeit, akik az Anjuna a Kutyákért Alapítvány támogatásával érkeztek ideiglenes befogadókhoz. Akkor is örömmel látnak, ha csak barátkozni és jégkrémezni mész.

Növénycsere, hulladékmentes piknik, komposztkisokos és kötetlen beszélgetés, barátkozás egy igazán bolygóbarát találkozó keretein belül.

A Keep Floyding zenekar 1999-ben alakult Echoes of Pink Floyd néven, mint Magyarország első Pink Floyd tribute zenekara. Zenei célként a nagy előd minden korszakának hiteles megszólaltatását tűzték maguk elé. Így a zenekar koncertjein a kezdetektől fogva eredeti hangszerelésben szólalnak meg a közismert dalok és a ritkán hallott különlegességek is.

Horgas Eszter és Falusi Mariann visszatérő fellépői a Városmajori Szabadtéri Színpadnak. A karantént követően a két művésznő úgy gondolta, hogy egy igazi szórakoztató „buli koncerttel” lepik meg a közönséget és egy nagyszabású showműsorral lépnek fel 2021 nyarán a városmajori színpadon.

Nézd a Eb-döntőt a város egyik leghangulatosabb gourmet kertjében, a Neked Csak Dezső! és a Töltő új otthonában!

Két vérbeli művész, két gitár és egy középkori költő. Igazi különlegesség, izgalmas kaland Villon mindig érvényes, örök emberi szövegeit hallani közel félévezredes távolból, az új, a harmadik évezredben.

