Gólörömben gazdag, mámoros pillanatokat tudhatunk majd magunkénak az elkövetkezendő hónapban, mutatunk hát tíz budai és kilenc pesti teraszt, ahol felhőtlenül élvezhetjük az Európa Bajnokság 2021 legjobb pillanatait.

BUDA

Újbuda szívében, méghozzá a Feneketlen-tó szomszédságában 900 férőhellyel várja a szurkolni vágyókat a Budai Parkszínpad. A hangulat és az óriási LED-fal garantált, ahogy a finom italok mellett a friss, helyben sütött pattogatott kukorica is. Ha nagyobb társasággal érkeznétek, 10 fő felett érdemes asztalt foglalni a +36 30 651 3120 telefonszámon.

1113 Budapest, Tas vezér utca 7.

A Larus Étterem a magyar meccseket és a döntőt a Gesztenyés kertbe nyúló teraszán közvetíti, rossz idő esetén pedig beltéren kedvez a gólörömnek. Hamisítatlan szurkolói élménnyel, óriás LED-fallal, drukkoláshoz passzoló street food ételekkel, ki nem fogyó italokkal és sörrel csábítja a népet, 100 főig, a hely befogadóképességéig bezárólag. Ha itt szeretnéd átszurkolni az idei EB-t, javasoljuk, foglalj asztalt a +36 1 799 2480 vagy info@larusevent.hu elérhetőségeken, hogy Buda egyik legmenőbb szurkolói teraszán élvezhesd a meccseket.

1124 Budapest, Csörsz utca 18/b

A tágas kertben, a hűs árnyékot adó fenyőfák alatt, tacoval az egyik, hideg sörrel a másik kézben várja hegyi drukkereit a Normafa Síház. Hegyi Meccsnézés nem volt még ilyen jó, ahol minden meccset vetítenek ugyan, a magyar meccseket mégis kiemelt programként kezelik. Itt ráadásul attól sem kell tartani, hogy egy-egy nagyobbra sikerült gólöröm vagy meccsünneplés túl hangosra sikerül.

1121 Budapest, Eötvös utca 59.

A szabadtéri, zavartalan meccsnézésre vágyók a Városmajor csücskében lévő aMajomhoz kert hátsó részében nyílt Sörkertben megtalálnak majd mindent, ami a szurkoláshoz kell: óriás TV, mintegy húszféle hideg maláta és a zöld lombok hűs árnyéka. Buda titkos kertjének már megszokott részén pedig továbbra is a laza mulatásé és az eszem-iszom, dínom-dánomé lesz a főszerep.

1122 Budapest, Városmajor utca 23.

Talán mindannyiunk térképén a KOBUCI Kert mint a minőségi élő zene és az azt kedvelő közönség egyik legfontosabb fővárosi pontjaként szerepel. Ugyanakkor a focirajongóknak sem kell távol maradniuk kedvenc óbudai kertjüktől, hiszen jövő héttől a Kobuciban is napestig szurkolhatunk a meccseken, elődöntőkön, de még a döntőn is. Asztalt foglalni a +36 70 205 7282 mindenképp érdemes, de a meccsek előtt a kert honlapját és a mérkőzések FB-eseményeinél közzétett kiírásokat is érdemes figyelemmel kísérni.

1033 Budapest, Fő tér 1.

Buda szívében, a Széna téren, szemben a Mammut 2-vel és a Millenáris Széllkapuval helyet kapott jégpálya nyaranta hatalmas sörkertté alakul. Bejutni a Varsányi Irén utca felől lehet, ahol méretes és nem kicsit hangulatos szabadtéri kerthelyiség 13 óriás TV-vel, 36-féle csapolt sörrel, pub food és óriás hamburgerekkel várja a szurkolókat. Védettségi igazolvány nem szükséges, a kiemelt EB-közvetítésekre az online foglalás viszont elengedhetetlen.

1027 Budapest, Bakfark Bálint utca 2. (Széna tér)

Nemcsak a kertmoziért, a szórakozási és kikapcsolódási lehetőségek számtalanjáért érdemes a Budapest Gardenbe látogatni, hanem azért az óriáskivetítőért is, ami előtt kényelmes nyugágyakban, hideg sörrel a kezünkben, finom ételek társaságában szurkolhatunk kedvenc csapatunknak az idei Európa-bajnokság idején. Asztalt foglalni Messenger-üzenetben, vagy a +36 1 250 4799 telefonszámon érdemes.

1036 Budapest, Árpád Fejedelem útja 125.

Tudtad, hogy csupán egy kitartó séta a Duna mentén vagy egy kellemes bicikliút választ el a Római-part legnagyobb LED-falától? A Miamor Rómaimba találod azt az elképesztő monstrumot, ami előtt ülve, állva, ugrálva a labdarúgás és a magyar focicsapat egy fontos eseményét szurkolhatod végig falatozni, kortyolni valók és egyéb hűsítők társaságában. Hogy biztosan nem maradjatok le kedvenc meccseitekről, mindenképp foglaljatok asztalt.

1031 Budapest, Római part 47.

A kávézó és bár a BudaPart városnegyed egyik öbölmenti lakóházában nyitotta meg kapuit idén tavasszal. Az EB-teraszon óriástévé gondoskodik a szurkolás maradéktalan öröméről, a jó hangulatról pedig a társaság és a játék mellett a kiváló kávék, frissítő limonádék, hideg sörök, még hidegebb borok, de tapastálak és snackek is gondoskodnak. majd.

1117 Budapest, Napkelte utca 2.

A BudaParthoz tartozó Kopaszi-gáton a Veranda Restaurant és a Le Bistro közötti zöld mezőn italpulttal és sörpadokkal is várják a szurkolói élményre vágyókat. A LED-kivetítőkön az összes meccset a Duna mellett, egy igazán egyedülálló helyen követhetjük végig.

1117 Budapest, Kopaszi-gát 3.

PEST

Mivel Magyarország újra focilázban ég, az alkalomból természetesen nem maradhat ki a belváros szíve, az Akvárium Klub és az ottani közös szurkolás sem. Így a foci EB idején az Erzsébet téren is szurkolói terasz vár óriás kivetítővel, hűsítő italokkal, finom ételekkel és sok-sok asztallal, ahova asztalfoglalás híján érdemes időben érkezni, hogy helyünket biztosítani tudjuk az önfeledt szurkolás idejére.

1051 Budapest, Erzsébet tér 12.

Egy EB meccs az Eiffel téren? Nem probléma! A város egyik kedvenc sörkertjébe, a Zsiráfba is beköltözik az EB-hangulat, megspékelve némi zöldnövénnyel és fényfüzérrel, ahol nemcsak a belváros legnagyobb, 21 nm-es LED-falát ígérik a fővárosiaknak, de mindenkinek akad majd kellő hely is, hiszen a sörkert asztalai mellett az egész teret a szurkolók kezére bocsátják. Se a szuper társaság, se a hidegen csapolt sör, se a meccsek utáni zenés szórakozás nem marad majd el.

1062 Budapest, Teréz körút 53.

A Westend Tetőkertjén a szurkolás és a sörfesztivál kéz a kézben jár, hiszen a mérkőzések mellé június 9. és 13. között a legjobb cseh, július 6. és 11. között a legjobb bajor sörökkel örvendeztetik majd meg a szurkolókat. A Westend Tetőkert Szurkolói Klubjának óriáskivetítőjét lelátóról, pokrócokról és napvitorlás lounge árnyékából is figyelhetjük. A belépés ingyenes, de szükség lesz a védettségi igazolványra. A mérkőzések időpontjait ITT érhetitek el.

1062 Budapest, Váci út 1-3.

Péntektől, ha úgy tartja kedvünk a Bálnánál lévő Sörteraszon izgulhatjuk végig az Európa-bajnokság meccseit. Itt a kitűnő hangulathoz 200 sörpad, egy hatalmas LED-fal, a csodálatos dunai panoráma, 50-féle csapolt sör, na meg persze a társaság járul hozzá. A falatozni való BBQ finomságokról a Tuning Burger csapata gondoskodik és ha nem tudnál választani a sörsokaságból, a DiVino adja majd kezedbe a legjobb borokat.

1093 Budapest, Fővám tér 11-12.

A Budapest Park nemcsak az élő zene szerelmesei, hanem a futballrajongók előtt is szélesre tárja ajtajait. A Parkra jellemző tágas elrendezéssel, a szabad ég alatt, örökké tartó nyárhangulattal és óriás kivetítőkkel várja a szurkolókat. Sőt mi több, a meccsnézés ráadásul ingyenes, sőt, a június 19-i alkalmat kivéve majdnem mindegyik után lehetőségünk lesz kiereszteni a szurkolásban keletkező feszültséget egy-egy hatalmas bulival. Az események egyelőre életkortól függetlenül, de kizárólag védettségi igazolvánnyal lesznek látogathatók.

1095 Budapest, Soroksári út 60.

Az igazi lazulós terasz a belváros közepén, a KIOSK Garden, Budapest legnagyobb szabadtéri teraszán vár, ahol a legnagyobb kényelemben, fatüzelésű kemencéből előkapott nápolyi pizzákkal, friss salátákkal, házi ropogtatni valókkal élvezhetjük az óriás kivetítő nyújtotta látványt. Nem érdemes tehát hangos éljenzés nélkül hagyni Budapest legzöldebb placcát.

1054 Budapest, Március 15. tér

Impozáns környezetben ingyenesen látogatható szurkolói zónával gondoskodik a felemelő pillanatokról a Városligeti Műjégpálya, ahol lesz étel- és italfogyasztási lehetőség, e-sport sarok, teqball, ügyességi akadálypálya és az óriáskivetítő sem marad el. A szurkolói zóna 31 napon át minden nap 11 órakor nyit és az utolsó meccs után egy órával, szünnapon 22 órakor zár. Érdemes figyelni a Puskás Aréna Facebook-oldalát, ahol közzéteszik majd a részletes programbontást.

1146 Budapest, Olof Palme sétány 5.

A kihagyhatatlan pillanatok fontosságát talán a focimeccsek alkalmával érezzük leginkább, amire a margitszigeti Champs Sziget megtalálta a tökéletes megoldást. Ha ide szervezzük a meccsnézéseket, a mérkőzés minden egyes pillanatát végigkövethetjük, hiszen itt nemcsak a vendégtérben lévő hatalmas képernyőn, hanem a UPC Horizon Go alkalmazásával a mosdókban beépített tableteken is követheted, épp mi történik a pályán.

1138 Budapest Gasztro sétány 1.

Június 11-től július 11-ig a 3 x 5 méteres óriáskivetítőé, a hideg söröké, a finom ételeké és persze a haverokkal közös meccsnézés lesz a főszerep a Bókay-kertben kialakított GólTeraszon is, mely a csoportküzdelmek alatt 14 órától, míg a kieséses szakaszban 17 órától várja a szurkolókat. És ha ez nem lenne elég a mérkőzéseket itt korábbi labdarúgókkal, futballszakemberekkel nézhetjük végig, akikkel lehetőség lesz a szünetekben, illetve a meccsek között is megvitatni az eseményeket.

1181 Budapest, Szélmalom utca 33.