Meccsnézés felsőfokon: 14 szuper hely Budapesten, ahol végigkövethetjük a foci-EB-t

Június 14-én hivatalosan is elstartolnak a labdarúgó-Európa-bajnokság legmeghatározóbb mérkőzései, amiket a legjobb barátaink és egy hűvös ital társaságában lesz igazán izgalmas végigkövetni. Mutatjuk, hol szurkolhatunk a kedvenc csapatunknak a fővárosban!

Miamor

A Budapest kertvárosában található Római-part olyan különleges helyszínt kínál, ahol akár több órára is kikapcsolódhatunk. A Duna-part mentén elhelyezkedő, hatalmas fákkal szegélyezett Miamor kiválóan alkalmas a szabadidős tevékenységekre, legyen az vízisport, minigolf, foci, vagy csak egy nyugodt nap a strandon. A minden korosztály számára élményeket tartogató helyszín az EB idejére 3 hatalmas kivetítővel egészül ki, igazi meccshangulatot teremtve. Sőt, még attól sem kell tartanunk, ha eleredne az eső, hiszen fedett helyszíneken is végigkísérhetjük a meccseket. A biciklivel érkezőket biciklitárolókkal, a barátságos kutyusokat pedig hatalmas örömmel várják!

1031 Budapest, Római-part 47. | Weboldal

Pasha Café

Teljes mértékben zavartalan szurkolói élményekben lehet részünk a Pasha Café különleges miliőjében, a Várnegyed festői Törökkertjében. A rekonstruált ágyútoronyban található, meghitt hangulatú kávézó az Európa-bajnokság heteiben hatalmas kivetítőt kap, hogy az innen nyíló, lenyűgöző budapesti panorámában gyönyörködve szurkolhassunk kedvenc csapatunknak. Az EB idejére gondosan összeállított sörválogatással és exkluzív asztalfoglalási lehetőséggel készülnek nektek, így bebiztosíthatjátok asztalfoglalásotokat, amelynek ára teljes mértékben lefogyasztható. További információk a lenti honlapon vagy a 06 30 698 2321-es telefonszámon!

1013 Budapest, Lovarda utca 1. | Weboldal

Budapest Garden

GardenFest2024 elnevezésű eseménysorozattal készül a Budapest Garden a foci EB-re. Óbuda legszínesebb szurkolói falujában két óriás LED falon és több nagyméretű kivetítőn élvezhetik a szezon legizgalmasabb meccseit a látogatók, de érdemes a közvetítések előtt érkezni, hiszen változatos programokkal és aktivitásokkal is készülnek nektek a helyszínen. Ilyen például a labdarúgáshoz is köthető sport- és ügyességi verseny, amelynek során a támogatók által felajánlott értékes nyereményekkel gazdagodhatunk, a szurkolók pedig széles street food kínálatból és kézműves sör különlegességekből is válogathatnak. A GardenFest2024 remek alkalom a közös meccsnézésre azoknak a baráti társaságoknak és családoknak, akik a foci-EB hangulatot igazi fesztivál élménnyel fűszereznék, ezzel is feledhetetlenné téve az idei nyár legfontosabb nemzetközi sporteseményét.

1036 Budapest, Árpád Fejedelem útja 125. | Weboldal

Pódium Bistro & Club

A Pódium Szurkolói Teraszán őrületes EB-láz várható: a magyar meccsek házigazdája Tóth Edu, aki hasonlóan futballőrült vendégeivel hangolja majd a közönséget, de ti is mikrofonba mondhatjátok a tutit, ha úgy van! A legendás Puskás-szoborra néző, szellős teraszon minden meccsen teljes hangerővel szól majd a hajrá magyarok és a himnusz a meccsek előtt és után is. Az eseményre külön menü készült, így Buda legszaftosabb black angus smash burgerét, spéci grillkolbászokat, BBQ oldalast, csípős csirkeszárnyakat, vagy épp vega dipeket majszolva szurkolhattok a válogatottnak. A hidratálásról a legjobb csapolt sörök, fröccsök, spritzek, házi limonádék gondoskodnak, az éjjel pedig soha nem érhet véget!

1036 Budapest, Bécsi út 36. | Weboldal

Kristály Színtér

Legyen a szurkolás idén is közösségi élmény a Margitsziget zöldjében! A Kristály Színtéren az év legizgalmasabb meccseinek idejére a sportközvetítéseket óriás ledfalon kísérhetik figyelemmel a futball szerelmesei június 14. és július 14. között, majd az eredmény egy hamisítatlan EB-menü – bajor kolbász, savanyú káposzta és más finomságok – mellett vitatható meg. A meccs utáni örömöt vagy bánatot kocsmasportokba lehet fojtani: darts, csocsó és pingpongasztalok várják azokat, akik ezen a kellemes helyszínen szeretnék folytatni az estét.

1138 Budapest, Margitsziget | Weboldal

Morrison’s 2

Szurkoljatok egy hatalmas LED fal előtt, jó hangulatban, akár minden nap! A Morrison’s 2-ben már délutántól iszogathattok a haverokkal, este 9 óráig ingyenes belépéssel. Ha pedig elmúltatok már 30 évesek, akkor egész éjjel ingyenes a belépés! A meccsnézés és a tánc mellett kikapcsolódhattok biliárddal, csocsóval, és még sörpongkihívásokon is részt vehettek. A meccs után hét táncteremben bulizhattok különböző zenei stílusokra, így garantáltan megtalálja mindenki, amit szeret, mindezt korlátlan italfogyasztással és ingyenes asztalfoglalással!

1055 Budapest, Szent István körút 11. | Weboldal

Stifler Bárok

Meccsnézés és szórakozás extrákkal amerikai stílusban. Szurkoljatok a kedvenc csapatotoknak a Stifler bárokban! Élvezzétek a legjobb élő sportközvetítéseket a Stifler Sport Bárokban, Budapest legmenőbb sportpubjaiban, a város szívében. Ezeken a helyszíneken rengeteg TV-n és óriás kivetítőn, de akár privát meccsnézős boxokban is követhetitek a legizgalmasabb sporteseményeket. Mindhárom Stifler sportkocsma a belvárosban található, ezért könnyen megközelíthetőek, reggelig nyitva tartanak, ha pedig szabad levegőn szeretnétek szurkolni, akkor a Stifler Ház hatalmas kerthelyiségében vagy a Stifler Bárok teraszain gond nélkül megtehetitek. Asztalfoglalás a +36 20 200 1000-as telefonszámon!

1074 Budapest, Dob utca 19. | 1073 Budapest, Erzsébet körút 19. | 1072 Budapest, Rákóczi út 32. | Weboldal

Új helyszín: Stifler Garden

Meccsnézésekre is vár Budapest egyik leghangulatosabb étterme és találkozóhelye, a nemrégiben megnyitott Stifler Garden. A Zugló frekventált részén, a Stadion mellett található étteremben kényelmes boxokban, számtalan tévén és egy hangulatos teraszon követhetitek a mérkőzéseket, hideg italok, 8-féle csapolt sör, egy finom ebéd vagy vacsora mellett. Foglaljátok le előre az asztalotokat ingyenesen a +36 20 200 1000-as telefonszámon, hogy a legjobb helyekről kövessétek a mérkőzéseket!

1143 Budapest, Stefánia út 1. | Weboldal

4es6os Pubok

A 4-es 6-os villamos vonalán megtalálhatjátok kedvenc meccsnéző helyeteket a 4es6os Pubok egyikében, Budapesten három helyszínen. Kényelmes boxokban követhetitek végig a meccseket, számtalan TV-n, kivetítőn, megfizethető italok és finom falatok mellett, akár nagyobb baráti társasággal is. A meccs közben, előtt vagy után pedig lehetőségetek van játszani csocsóasztalokon, flippereken. Ráadásul ingyenesen tudtok asztalt foglalni a +36 20 200 1000-as telefonszámon, hogy garantáltan meglegyen a helyetek!

1073 Budapest, Erzsébet körút 28. | 1085 Budapest, József körút 74. | 1073 Budapest, Erzsébet körút 58. | Weboldal

Városháza pop-up park

A nemrég megnyitott Városháza pop-up park közös meccsnézésre hívja a szurkolókat. A Városháza pop-up park egész nyáron közvetíti majd a nagyobb sporteseményeket, így igazi közösségi élmény lehet a szurkolás Budapest legújabb közparkjában. A vendéglátóhely kínálatából pedig ételt és italt is választhattok a mérkőzések előtt, után és közben. Itt az idő, hogy együtt szurkoljatok a belváros szívében, a Városháza pop-up parkban!

1052 Budapest, Károly körút

Budapest Park

Budapest legnépszerűbb szórakozóhelye is meccsnézésekre alkalmas színtérré alakul át az EB egyes mérkőzéseinek idejére. Jelenleg két időpontot hirdettek meg: a június 19-ei Németország-Magyarország, illetve a június 23-ai Skócia-Magyarország csoportmeccseket követhetitek végig a szabad ég alatt. És ami még fontosabb, a meccsek után afterpartyval várnak benneteket, ahol hajnalig táncolhattok. Fontos információ, hogy a belépés ingyenes, de regisztrációhoz kötött!

1095 Budapest, Fábián Juli tér 1. | Weboldal

KIOSK Garden

A KIOSK Garden Budapest legnagyobb szabadtéri teraszával csak rátok vár, hogy megtöltsétek élettel és egy kis szurkolással. A hatalmas kivetítőnek hála biztosan nem maradtok majd le a legizgalmasabb meccsek egy másodpercéről sem. A kényelem adott, ami fatüzelésű kemencéből előkapott nápolyi pizzákkal, friss salátákkal, házi ropogtatni valókkal egészül ki, nem csak az Európa-bajnokság idejére. Nem érdemes tehát hangos éljenzés nélkül hagyni Budapest legzöldebb placcát!

1054 Budapest, Március 15. tér | Facebook

Akvárium Klub

Az egész világ újra focilázban ég, amiből természetesen nem maradhat ki a belváros szíve, az Akvárium Klub és az ott kialakított közös szurkolói tér sem. A foci-EB egy hónapjában az Erzsébet téren a korábbi évekhez hasonlóan ismét szurkolói terasz vár benneteket óriás kivetítővel, hűsítő italokkal, finom ételekkel és sok-sok asztallal. Asztalfoglalás híján érdemes időben megérkezni a helyszínre, hogy semmi ne állja útját az önfeledt szurkolásnak.

1051 Budapest, Erzsébet tér 12. | Weboldal

Jégkert

Buda szívében, a Széna téren, a Mammut 2-vel és a Millenáris Széllkapuval szemben található jégpálya májustól szeptemberig hatalmas sörkertté alakul át. Bejutni a Varsányi Irén utca felől lehet, ahol a hatalmas és nem kevésbé hangulatos szabadtéri kerthelyiségben 16 óriás tévével, 36-féle magyar csapolt kézműves és kraft sörrel, pub fooddal és óriás hamburgerekkel várják a szurkolókat. Ha pedig a szünetben kedvetek támad egy kis játékhoz, akkor ping-pong, csocsó, teke, biliárd és darts is rendelkezésetek áll. A kiemelt EB-közvetítésekre érkezés előtt érdemes online asztalt foglalni!

1027 Budapest, Bakfark Bálint utca 2. | Weboldal

