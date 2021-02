Munkás idill: 2 délutáni sétaútvonal Budapest féltve őrzött kincsei között

Az idegenvezetők világnapja (február 21.) alkalmából úgy döntöttünk, két egydélutános séta keretén belül lerántjuk a leplet Budapest féltve őrzött ékszeres dobozairól, hogy segítsünk nektek kiszakadni a nagyvárosi élet és az örökös home office taposómalmából.

Gázgyári lakótelepek

Ki gondolná, hogy Budapest egyik legromantikusabb lakótelepét a soksávos Szentendrei út és a komótosan hömpölygő Duna között kell keresnünk? Az Óbudai Gázgyár mézeskalácsházakból álló munkáslakótelepe és a Graphisoft Parktól délre található tisztviselőtelep a gyár épületeivel egy időben, 1913-1914-re készült el. Míg előbbi egy- és kétszintes, sárgára vakolt falú, zöld zsalus sorházait, óvodáját és kultúrházát Lechner Ödön és Alpár Ignác tanítványa, Almási Balogh Loránd tervezte, addig a meghittebb hangulatú, örökösen árnyakba burkolózó tisztviselőtelep kilenc, változatosan megformált villáját Reichl Kálmán, a Kelenföldi Erőmű építésze jegyzi.

A munkástelep fénykorában valódi város volt a városban, saját fodrászattal, mosodával, kaszinóval, cipésszel, sportpályával, mozival (a fiatal Koltai Lajos itt szívta magába a film szeretetét), patikával, hentessel és pékséggel, a lombos közterek tisztaságáról pedig kertész és utcaseprő gondoskodott. Röviden és tömören gázgyári dolgozónak lenni valódi kitüntetés volt, épp ezért minden itt lakó elvárta a másiktól, hogy kivegye a részét a közösségi életből – például úgy, hogy tiszteletét tette a felolvasóesteken, játszott a helyi focicsapatban, vagy jelentkezett a lakótelep rezesbandájába.

Ennek a történetnek tett pontot a végére a gázgyár 1984-es bezárása: a pezsgő idillt felváltotta a madárcsicsergős kertvárosi nyugalom, a hajdani gyár területére pedig számos lakó- és irodaház épült, szerencsére az eredeti építészeti örökség tiszteletben tartásával.

Ha a séta végén úgy érzitek, szívesen megpihennétek egy padon egy mennyei kávét szürcsölgetve, akkor irány az ország első újhullámos konténerkávézója, az ausztrál pörkölésű feketéket kínáló This is Melbourne Too, vagy ugorjatok be egy elviteles flat white-körtés-csokis-kardamomos tortaszelet kombóra a Park Coffee & Kitchenbe.

Wekerletelep

A város másik végében, Kispesten találjuk az 1908 és 1930 között, a magyar pénzügyminisztérium indítványára kiépített Wekerletelepet, amelynek létrejöttét a gyorsan gyarapodó Budapest rossz lakhatási körülményei tették szükségessé.

A Kós Károly és Tornallyay Zoltán építésvezetősége alatt megszületett, Wekerle Sándor nevét viselő lakónegyed az angol várostervező, Ebenezer Howard garden city mozgalmának szellemiségét tükrözi, amelynek keretrendszerében a rend és a változatosság, az építészet és a természet egyenlően fontosak. A mértani alaprajzú, sugaras településszerkezet, a fás-kertes környezet, valamint az erdélyi ihletésű népi-szecessziós stílusban megfogalmazott épületek eme páratlanul harmonikus egysége a századelős szociális érzékenység legnagyobb léptékű mintapéldánya, még ha a tervezett 10 ezer lakásból “csak” 4412 tudott is elkészülni.

A telep szélén kisebb, földszintes lakóházakat találunk, míg a jegenyék, platánfák, hársak és akácok szegélyezte főbb utcák mentén a főtér felé haladva már inkább az egy-kétemeletes épületek a jellemzőek, a városias központban pedig egészen a negyedik szintig kúsznak az ablakok: lakóik eredetileg vasutasok, postások, nyomdászok, dohánygyári dolgozók és rendőrök voltak.

A főtér 2011 óta műemléki védettséget élvező házait olyan építészek vetették papírra, mint az állatkert több épületét is jegyző Zrumeczky Dezső (Kós Károly tér 10.), valamint a Madách-bérházért és a budai ciszterci Szent Imre-templomért felelős Wälder Gyula (Kós Károly tér 6.). A telep ikonikusabb épületei közé tartozik még a Schoditsch Lajos és Éberling Béla párosához fűződő Kós Károly tér 4. szám alatt található, méretes toronnyal megfejelt “Barátok közt-ház”, a neoromán Munkás Szent József-templom, és a szépen ívelt, fagerendás rendőrkapitányság.

Ugyan a wekerlés életérzést teljesen csak lakva lehet megtapasztalni, egy látogatás A másik bolt kézműves és kisipari élelmiszertermékeket kínáló világába vagy a zero waste vonalon mozgó Boldog Föld Bolygóbarát Bolt szépség- és éléskamrájába remek kóstolót ad abból, milyen is a főváros egyik legmeseszerűbb negyedében élni.