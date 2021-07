Újabb 10 fagyizó olvasóink ajánlásával, amit megéri kipróbálni Budapesten

Legutóbbi fagyikörképünk után olvasóink annyi fagyizót ajánlottak még, hogy úgy döntöttünk készítünk egy válogatást az ő ajánlásaikkal, hogy minél többen megismerhessétek a legjobb budapesti fagyilelőhelyeket.

Anjuna Ice Pops Vegánok megtestesült édenkertje az Anjuna Ice Pops mindhárom üzlete, hiszen minden, ami csak itt készül, a természetes és növényi alapú hozzávalókat részesíti előnyben. Hitvallásuk szerint ez így marad a jövőben is, így ha hasonlóképp a vegán életmód és a fenntarthatóság sziklaszilárd képviselői vagyunk, mennyei mannáikért érdemes lesz látogatást tenni üzletükben. Végigkóstolhatjuk akár a jégbe zárt nyarat, a hűsítő és egyben a legkiválóbb alapanyagokból készült, kedvünkre variálható ice popokat, de belemeríthetjük kanalunkat a három variációban elérhető Amazonas kincseként is emlegetett roppanós gyümölcsök, magok és granola alkotta acai tálakba is. Hajtsatok fel utána egy korsó friss gyümölcsökből, hozzáadott cukor nélkül készült smoothie-ba zárt életenergiát és ha már itt vagytok ne feledkezzetek meg kedvenc négylábútokról sem, hiszen itt számukra is készülnek finomságok. 1024 Budapest, Lövőház u. 24.

1051 Budapest, Sas utca 7.

1137 Budapest, Pozsonyi út 5.

Kifogyhatatlan kreativitás jellemzi a Pozsonyi út elején megbújó Cioccolatte Fagylaltozó színes és édes-krémes kínálatát. A kézműves olasz fagylalt jelző nem kacsa, a fagyik zamatához tényleg a lehető legjobb minőségű és friss alapanyagok járulnak hozzá. A házi készítésű olasz desszertek mellett sem szabad szó nélkül elmenni, délutáni felfrissülésben, pesto fagyiban, Etna ihlette jeges csodában, 10/10-es mangógombócokban és fenséges tiltott örömökben nincs itt hiány.

1137 Budapest, Pozsonyi út 7.

Újpest gyöngyszeme, az Andretti Fagylaltozó felhozatalából sem hiányozhatnak a sokak által kedvelt és persze az új élményeket hozó ízek sem. A fagyik mellett friss kávé- és pizzaillat fogad, az ízek közül már csak az nehezebb, hogy pizza előtt vagy épp pizza után hűtsük le magunkat néhány gombóc boldogsággal. A gyömbéres citromot ki ne hagyjátok, a házi krémes fagyiban újragondolva kötelező, egy gombóc jegeskávé után pedig csak egy forró presszó csúszhat jobban.

1044 Budapest, Váci út 13.

Sütiktől és fagyiktól telített pult, amíg a szem ellát: erre számítsatok az újlipótvárosi Dunapark Kávéházban, ahol a bőség zavarának egy új dimenziója elevenedik meg előttünk. A Dunától mindössze egy karnyújtásnyira a teraszon elfogyasztani gyümölcstől roskadozó fagyikelyhünket mi sem lehetne tökéletesebb program egy hétköznap vagy hétvégi délután, így ha egyet tehetünk, mindenképp ejtsük útba őket.

1133 Budapest, Pozsonyi út 38.

A gombócba zárt boldogság egy ékes példája a Ráday utcai Nándori Cukrászda, ahova akárhányszor csak betérünk, mindig valami újdonság fogad. Az igazán elhivatottak a gombócban mért fagylaltremekek mellett itt 8 szeletes fagylalttorták rendelésébe is bocsátkozhatnak: a hűsítő gyümölcsös ízek szomszédságában még a 2016-os év fagylaltját is tortaformában álmodták újra.

1092 Budapest, Ráday utca 53.

Mit is mondhatnánk, Újlipótváros magasra teszi a lécet, ha fagyiról van szó, a La Mimosa esetében azonban kivételesen le kell térnünk a Pozsonyi útról és a Radnóti Miklós utca felé kell vennünk az irányt. Itt is, mint sok más helyen dübörög a fagyiszezon, egymást váltják a krémesebbnél krémesebb gombócok, melyek mindegyike természetes és magas minőségű alapanyagokból készül. A nem kevesebb mint 16-féle ízben elérhető fagylaltokat kérhetjük kézműves és gluténmentes tölcsérben is. Ha pedig igazán mennyeit akartok kóstolni, a Bodzillára essen elsőként a választásotok!

1137 Budapest, Radnóti Miklós utca 43.

Tejszínes mandula, baracklekváros rizs, grillázs és mák. Felütésnek sem a utolsó ez a sorrend, melyet a Szépvölgyi úti Daubner kínál hagyományos fagyiízei mellett. A kiváló süteményeiről és pogácsáiról híres cukrászdába a fagyiért is érdemes ellátogatni, ahol a széles választék, a magas minőség és a sütemények fagyiban újjászületése mellett a Daubner neve is garancia az üdítő mámorra.

1025 Budapest, Szépvölgyi út 50.

Aprócska kis üzlet, egy, a tízemeletesek alatt megbújó fagyipult, ahova érdemes lesz látogatást tenni a finom fagyik iránt ácsingózóknak. A Népfürdő utcai Lali Fagyizója, akárcsak gyerekkorunkban, szerény pultból kínálja zamatos tölcséres fagyiját, papírpoharas gombócosok széles választékát, ahova a vendégek nem véletlenül térnek vissza újra, újra és újra.

1138 Budapest, Népfürdő utca 19/D

Bemutatjuk nektek a helyet, ahol a sós vanília ropogós tökmagpralinéval, a csokoládé narancs és bazsalikom ölelésében, a sóskaramell csak “simán” fenyőmaggal megkoronázva landol gombóc formájában a tölcsérünkben. A 11. kerületi Diamant fagyizóban nincs olyan, hogy lehetetlen, közel 40, helyben készült fagyiból tudunk válogatni, ami szerfelett nehéz, hiszen az előbbiekhez hozzácsapódik még a pikáns házi joghurt, a chilis mangó és a vörösboros mámorban úszó meggy olvadó fagylaltban újraálmodva.

1118 Budapest, Rétköz utca 47.

Gyerekkorunk cintányéros hűtőpultjából kínálja mennyei főzött fagylaltját a Fazekas Cukrászda. Legyünk Pesten vagy épp Budán, érdemes lesz felkerekedni és ellátogatni a 16. kerületbe ezért a cukrászdáért, ahol a gombócos csodák mellett sütemények, jégkása és természetes alapanyagokból készült csavaros fagylalt teszi fel az i-re a pontot, na meg az adagok, melyek bőven a fagyiskanálon túlra nyúlnak.

1162 Budapest, Csömöri út 209.