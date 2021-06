50+ izgalmas nyári program Budapesten és környékén – 2021 július

2021 júliusában is számtalan különleges (többnyire szabadtéri) nyári programra lelhetünk Budapesten. Összegyűjtöttük nektek kedvenceinket, nektek csak ki kell választani a hozzátok illőt!

Június utolsó hetének legnagyobb hírbombáját robbantotta a PONTOON csapata, amikor bejelentették, hogy az ikonikus Duna-parti szórakozóhely július 1-én újranyitja kapuit, ráadásul egy hajón.

Az Űrpiknik az elmúlt évek legőrültebb, semmihez sem hasonlítható magyar vígjátéka, amely a szeretet korszakokon, nemeken, univerzumokon átívelő erejéről mesél. Badits Ákos rendező erőteljes elsőfilmes bemutatkozása ötletesen ötvözi a fekete humort a sci-fivel és a drámával. A film előtt találkozhatsz az alkotókkal Badits Ákos rendezővel és Benedek Ágota forgatókönyvíróval és a főszereplőivel, Walters Lilivel, Takács Zalánnal. A beszélgetést Varga Ákos moderálja.

2018 augusztusában mutatták be először az ország első újcirkusztársulatának, a Recirquel My Land című, díjnyertes produkcióját, amely az emberiség gyökereit állítja az illúziókkal teli tér középpontjába. Az érzékekre ható táncelőadás július 1. és 4. között, a Müpa Budapest falai között valósul meg, melynek főszereplője hét ukrán artista, rendezője Vági Bence.

Fel a sombrerókkal, mert három napos szieszta van készülőben, ahol a nyár legmenőbb italát szürcsölhetitek profi mixerek által kevert variációkban.

A tavalyi nagy sikerű pop up bar sorozat idén is folytatódik. Az idei év különlegessége, a ház felkérésére egyedileg készült Haris Gin, amit az Opera Gin manufaktúra keltett életre. A saját névvel márkázott ginkülönlegességet a vendégek hétről hétre megkóstolhatják a GinUP „after-cooling work” kerti partik során. Az eseményre való belépés ingyenes, de regisztrációhoz kötött a ginup@harispark.hu címen. További információkért látogassatok el a harispark.hu/ginup oldalra.

A Palatinus Strand idén végre rezidenciát biztosít a legfunkybb bulisorozatnak, amikor is a medencék és azok partjai egész napos vízi diszkóvá avanzsálnak.

Július 2. és 4. között rózsaszínbe borul a Városliget, ugyanis ezen a forró nyári hétvégén kerül megrendezésre a bor fővárosi rajongóinak kedvelt ünnepe, a Rosalia – Rosé és Pezsgő Liget. Több mint 60 borász borai mellett a trendi street food ételek legfrissebb kínálata, valamint a Máltai Manufaktúra is bemutatkozik különleges termékeivel. Lesz Liget Bora választás, ahol kiderül, melyik az idei nyár legnépszerűbb roséja. A színpadon egymást váltják a könnyű- és világzene, a jazz és a folklór előadói, így esténként hatalmas bulival vár mindenkit a fesztivál. Sőt, már az új, vidám grafikákkal díszített poharak is bevetésre készen állnak, hogy belopják magukat a közönség szívébe.

Egynapos erőébresztő családi vízitúrán vehettek részt az Angyali-sziget körül, de más izgalmas helyszíni programok is várnak majd.

Július 3-án gazdag programkínálattal várak titeket Budapest Bornegyedében, Budafokon. Vezetett pinceséták, borkóstolók, tárlatvezetések, vacsora, pincekvíz, koncert is lesz a műsoron.

Idén nyáron megnyitják Budapest első, természetes vízi strandját a BudaParton, a Lágymányosi-öbölben. Homokos part, páratlan kikapcsolódás, mennyei ételek, pimasz koktélok és programok várnak rátok! Ez az élet, a strand pedig az élet SHO-ja!

A Vintage Légy-Ott! azért több, mint vásár, mert azon túlmutatva, hogy vintage és újrahasznosított ruhák és kiegészítők piaca, a fenntartható divatról folyó diskurzusba is szeretne bekapcsolódni, illetve szeretne hozzájárulni ahhoz, hogy szélesebb körben népszerűvé váljon a használt ruhák vásárlása a nagyon szennyező fast fashion divat helyett.

Az esemény célja a Soroksári Duna-ág népszerűsítése, a sport és más szabadidős tevékenységek, valamint a természetvédelem lehetőségeinek és fontosságának megismertetése. A program mint civil kezdeményezés kerül megrendezésre.

10 büfékonyha készíti az autentikus ázsiai street food ételeket hatalmas választékban. Megtalálhatók kifejezetten nyári specialitások, és olyan fogások, amiket Budapesten máshol nem kóstolhatsz: kínai faszenes grill, kínai palacsinta, dim sum, teppanyaki, bubble tea, Tsingtao sör, és rengeteg egyéb finomság. Mintha csak Kínába utaztál volna.

Az óbudai Esernyős gyönyörű belső udvara ad otthont annak a fúziós művészeti produkciónak, amelyben egyszerre egyesülnek Simon Márton személyes, ugyanakkor általános érvényű szövegei és iamyank pozitív melankóliába süppedő zenei ütemei. Aki már részt vett hasonló eseményen, azért, aki még nem, az meg azért legyen ott július 7-én este 8-kor!

A VII. kerületi Róth Miksa Emlékház udvarán indult új, nyári programsorozat, a Chill Garden keretében lép színpadra a magyar slam poetry-szcéna három közkedvelt figurája, egészen pontosan Kemény Zsófi, Horváth Kristóf Színész Bob és Pion István, hogy a költészet, a rap és a színház segítségével beszéljenek a szerelemről és annak hiányáról július 8-án.

Lesz minden, mi egy szülinapi zsúrhoz kell, zene, tánc, vigadalom, ráadásul a Majomhoz stábja ajándékokról is gondoskodik majd.

Egy vízparti túra Budapest környékén júliusban is szuper szabadtéri program lehet:

Vízparti hangulat a városban: 5 vízközeli kirándulóhely Budapesten és környékén Nem is gondolnátok, a főváros zaját és betondzsungelét hátrahagyva milyen hamar bukkanhatunk vízparti kirándulóhelyekre.

Egy különleges túrára invitálnak titeket az éjszakai Dunára. Még a naplemente előtt szállhattok vízre. De már később csak a csillagok és a lámpánk fénye fogja megvilágítani az utatokat. A vízimadarak, és az állatok teljesen másképp viselkednek ilyenkor. Előmerészkednek a hódok, vidrák, és hallgathatjátok a békák énekét is.

A bunkertúra a hazai turisztikai piacon teljesen egyedülálló: Magyarország valaha volt legnagyobb gyárának 1944-es eseményeit mutatja be 4 órányi programot nyújtva, II. világháborús építésű óvóhelyek meglátogatásával. A Csepel Művek területének felfedezése mellett a vendégek átfogó képet kapnak a korabeli légoltalomról, az óvóhelyek gépészeti berendezéseiről és a történeti eseményekről.

A Francia Intézet 2021. július 10-én rendezi meg hagyományos utcabálját az Intézet előtti téren, ahol a francia nemzeti ünnepet és a kulturális helyszínek újranyitását zenével és tánccal fogjuk megünnepelni. Terítéken koncertek, DJ-k, francia zenei és gasztronómiai felfedezések! Ingyenes rendezvény.

A kiállítók között számos divattervező, ruha- és táskatervező, kiegészítő-tervező, kézműves, kutya- és macska-kiegészítő tervező, lakberendezési tárgy készítő, ötvös/ékszer-készítő, festő, grafikus és digitális alkotó munkájával ismerkedhettek meg, akár el is beszélgethettek az alkotókkal.

Világokon és sorsokon átívelő utazás öt énekesnő energikus a cappella együttesével: a Napfonat a magyar és más népek kultúrájának közös zenei magjához nyúl vissza, ebben keresi a választ az élet nagy kérdéseire. Új, Szól a világ c. lemezük anyagát az Opus Jazz Club Friss Folk sorozatában élőben is hallhatjuk július 10-én, este 8-tól.

Egész hétvégés futóünnep az egész családnak, szombaton a rövidebb, vasárnap a hosszabb távok szerelmesei indulhatnak.

Június 29. és július 11. között megtelik élettel a Petőfi Irodalmi Múzeum árnyas fák ölelte belső udvara, amely a PIM Nyári Fesztivál izgalmas összművészeti rendezvénysorozatának ad otthont. A sokszínű nyárünnep irodalmi, színházi, filmes és zenei események körül bontakozik ki, idén nyáron először több helyszínen, ugyanis a PIM tagintézményei, úgymint a Bajor Gizi Színészmúzeum, a Mesemúzeum és a Kassák Lajos Múzeum is jobbnál jobb programokkal várja az érdeklődőket. A fesztivál egy, az indiánok világába repítő, nyáresti kertmozival kezdődik június 29-én, majd az azt követő napokban egymást váltják a temérdek érdekességgel kecsegtető irodalmi séták, amilyen például az Édes Anna regénybeli utcáit bebarangoló esemény július 5-én, hétfőn. Nem lesz hiány felolvasóestekből, zenés estekből, szabadtéri filmvetítésekből, gyerekprogramokból, tárlatvezetésekből és workshopokból sem, így mindenképp érdemes végigböngészni a programkínálatot a PIM honlapján.

Július 11-én vasárnap a MOMKult felé érdemes venni az irányt, pihegni egyet a Gesztenyés-kert fáinak árnyékában, és újult erővel a budai hegyek ölelte Sirály sétányra toppanni. Válogatott, nagy gonddal és odafigyeléssel készített WAMP-os tervezők portékái közül szemezgethetünk, amelyek segítségével a teljes nyári szettünket lehetőségünk lesz összeállítani: ruhák, ékszerek, kiegészítők, otthonokat csinosító holmik várnak, és miközben kedvenc tervezőnkkel váltunk néhány szót, akár a Bruberi Coffee frissítő jegeskávéját is kortyolgathatjuk.

Július 13-án visszatér a Várkert Bazár népszerű irodalmi előadássorozata, amelyen ez alkalommal egy különleges tematika köré felfűzött, zenei aláfestéssel kísért verscsokrot hallhatnak az érdeklődők: a közös pont a foci lesz. Ugron Zsolna asszisztenciájával, Dobos Evelin és Ember Márk szólaltatják meg a magyar írók, költők gondolatait a labdarúgásról.

Alternatív szabadtéri programok az egész családnak Budapesten és környékén:

Szabadon a szabadban: 5 különleges kirándulás földön, vízen, levegőben 5 olyan szervezett szabadtéri mozgásformát ajánlunk, ahol nemcsak a szabadban való mozgás a cél, hanem egyben a komfortzónából való kilépés is.

Az elmúlt évek legjobb magyar alkotásaival várnak titeket kéthetente szerdánként Budapest szívében, egy csodaszép, panorámás, kutyabarát helyszínen a Várkert Bazár Szárazárok színpadán.

Rakonczai Imre immár másodszor tölti majd meg a Lupa-parti Costes Beach Clubot szuper hangulattal, zongoraszóval.

Az újhullámos, városfelfedező túrákat szervező és lebonyolító vállalkozás hitvallása, hogy minden ember más és más kapcsolódási pontot keres Budapesttel. Ennek megtalálásához nyújtanak segítséget személyre szabott városjárásaik alkalmával. Az egyedi városi élmény során a résztvevők nem hagyományos tematikus sétákon vehetnek részt, hanem előzetes igényfelmérést követően azt fogják megismerni a városból, amit igazán szeretnének, még akkor is, ha azok nem kizárólag egy témakör mentén fűzhetők össze. A megjelölhető témák széles skálán mozognak, a sétaútvonal megtervezésekor kiindulópontként szolgálhat például a kézművesség, a világörökség és/vagy a híres emberek.

Az Elefánt az egyik legizgalmasabb és legbátrabb hazai alternatív zenekar: már első albumuk, a 2013-as Vérkeringő is kompromisszum-mentes anyag volt, mégis úgy lettek sikeresebbek lemezről lemezre, hogy közben folyamatosan merültek egyre mélyebbre a kísérletezésben és határaik feszegetésében.

A két zenekar külön-külön is széles zenei palettán mozog, zenéjükkel különböző generációkat mozgatnak meg és hoznak közelebb egymáshoz. A zenekarok együttműködése nagy hangsúlyt fektet a magyar és cigány hagyományok továbbörökítésére, és egy olyan egyedi látásmódot visz a zenébe, amelynek jelenleg nincs párja.

A főváros legjelentősebb kamarazenei fesztiválján káprázatos nemzetközi és magyar sztárfellépők, egyedülállóan izgalmas összművészeti kísérőprogramok és fergeteges fesztiválhangulat várja az érdeklődőket július 16-tól 25-ig a Zeneakadémián, a BMC-ben és más, különleges budapesti helyszíneken.

A Sun & Soda a belváros szívébe varázsolja a tengerparti strandok és a trópusi hangulatú partyk világát. A sorozat helyszíne az Akvárium Klub Terasza, mely erre az időre igazi oázissá alakul: pl. műfű borítást kap, hangulatos árnyékolókat, mini medencéket, rengeteg növényt, extra dekorációs elemeket és az elengedhetetlen kényelmes nyugágyakat.

Ahogy a teraszok újra megnyitnak, úgy nyit ki a Westend Millenium Tetőkerten is, hogy helyet adjon Magyarország egyetlen közösségi vegán piacának. Konyhai alapanyagok, finom ételek, italok, CF termékek, kézműves mity-mütyök és a VSM közösség vár rád az júliusi Vegan Sunday Marketen.

Egy vízparti kempingezéshez mit szóltok?

A Margitszigeti Szabadtéri Színpad rendhagyó koncerttel tiszteleg a 230 éve elhunyt Wolfgang Amadeus Mozart, a zene fenegyereke előtt. Amennyire forradalmi volt Mozart munkássága, koncertünk a maga módján bővíti ki a hagyományos komolyzenei előadások terét – a rendhagyó koncert show ugyanis a zene mellett a mozgókép varázsát is felhasználja a legendás zeneszerző megidézésére, miközben Mozart legismertebb műveit az Óbudai Danubia Zenekar adja elő.

Délelőtt 10 órától este 10 óráig ismét zenél a margitszigeti zenélő szökőkút, az esti órákban ráadásul a jól megszokott színes fényjáték és a vízfüggönyre vetített filmek tesznek róla, hogy lenyűgözzék az éppen arra sétálókat.

A budai török fürdőséta keretében – a fürdő vezetőjének kalauzolásában – megismerhetitek és bejárhatjátok a XVI. század közepén épült Király Gyógyfürdőt, mely az egyik legautentikusabb középkori fürdőnk.

Zenés városnézésre invitálnak mindenkit a Városmajori Szabadtéri Színpadon.

Július 25-én délelőtt 10-től délután 4 óráig, a hónap utolsó vasárnapján Terézváros kapuja, az Anker köz zöldbe borul, és lelassult, virágos-növényes piaci hangulat kerekedik a belváros szívében, a Kiskertpiacnak köszönhetően. Natúrkozmetikumok, növények, gasztronómiai különlegességek, természet ihlette dizájntermékek és a fenntartható életmódhoz nélkülözhetetlen termékek várják majd az inspirálódni, zöldülni és a hónap végén megpihenni vágyókat. A félreeső teraszokon ne felejtsetek el a finomságok és a frissítők által adózni a sziesztának, maradéktalanul kiélvezve a nyár tetőpontját és az Anker köz különleges, utánozhatatlan hangulatát.

Ha neked is ismerős az érzés, mikor egy-egy árus előtt elsétálva, már nem is azért szeretnéd magaddal vinni az éppen kiszúrt árválkodó kincset, mert feltétlenül szükséged van rá, hanem mert nem tudod tovább nézni, ahogy egymagában lelenckedik, ez a program bizony neked szól. Július 25-én az egykori Textilgyár belső udvarán a hozott kincsek végre elmesélhetik eddigi történetüket, és a biztató jövő felé tekinthetnek, hogy immár új gazdáik kezében, zsebében ismét mesébe kezdjenek. A Kőbányai Kortárs Kultúr Központ csapata gyerekkori nosztalgiától vezérelve hívja életre és hozza újra divatba a városi bolhapiacokat, mivel hiszik, ezeké a kézzelfogható és analóg tárgyaké a jövő.

Ha ingyenes programot keresel Budapesten, vár a Hunyadi tér:

Mariann és Péter 2009 óta játszanak együtt. Első műsorukat magyarországi premierje után New Yorkban mutatták be, hatalmas sikerrel. Azóta több közös produkciót hoztak létre, de legjobban kettesben szeretnek játszani. Duó koncertjeik igazi zenei csemegék, előadásukban az ismert magyar és világslágerek, jazz örökzöldek, kuplék békésen megférnek egymás mellett, ők pedig boldogan csaponganak stílusok és korok közt. Mint Szuterén Gasztrotér vacsoráin mindig, ezen az estén is összeér kultúra és gasztronómia. A koncertet közös sztorik ízesítik, amelyek jó része biztos ételekhez, borhoz kapcsolódik.

Paolo Genovese 2016-os filmje szinte percek alatt hódította meg Európa mozijait, sőt több országban, így hazánkban is, a helyi remake-jét is leforgatták. Végre színpadon is látható ez a furcsa, egyszerre vicces és drámai történet, melyet Magyarországon először a Játékszínben mutattak be, most pedig a Városmajori Szabadtéri Színpadra is megérkezik.

Az elmúlt évek legnagyobb történése a hazai könnyűzenében a Carson Coma felbukkanása volt: amikor már kezdtünk lemondani arról, hogy a lehet még hagyományos, hangszeres felállású zenekar a “következő nagy dolog” a popzenében, megjelent hat igazán laza fiatal srác, és megmutatták hogy a régi recept még mindig működik: a könnyűzenét komolyan kell csinálni, de nem szabad komolyan venni.

Téged is vár Generali Night Run Budapest, a gyönyörűen kivilágított fővárosban július 31-én. Az útvonal idén is érinti a Budai Várat, az alsó rakparton áthalad a Lánchíd alatt, megcsodálhatjátok a kivilágított Parlamentet és a Margit hidat – és természetesen a kongásoktól zengő Alagút sem marad ki.

Ha nagy a hőség, a legjobb nyári program a strand, mely akár ingyenesen megúszható: