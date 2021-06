Finom borok, street food és élő koncertek várnak a Városliget nyári fesztiválján

Fűben fetrengős piknikhangulatba, az ország legjobb boraiba, hangulatos fellépésekbe és mennyei street food fogásba botlunk, ha július 2. és 4. között ellátogatunk a Városligetbe, amely a Rosalia – Rosé és Pezsgő Ligetnek ad otthont ezen a nap- és csillagfényes hétvégén.

Borok, buborékok

Az ország számos borrégiójából érkező borászok legfrissebb rosé boraikkal készülnek, de természetesen a habzóborok és pezsgők szerelmesei is megtalálják majd idei kedvenceiket.

Külön öröm, hogy az idei, 22. VinAgora Nemzetközi Borverseny legjobb roséja és legjobb gyöngyözőbora is kóstolható lesz a rendezvényen, előbbi a Szentpéteri Borpince, utóbbi a Gál Szőlőbirtok és Pincészet standjánál.

A Rosalia idén is menő kóstolópoharakkal várja a látogatókat: új grafikákkal és szlogenekkel, illetve pároknak szóló poharakkal – utóbbiak erősen limitált számban, kizárólag elővételben vásárolhatók meg. Elkészült a baráti társaságok kedvéért a F∙R∙I∙E∙N∙D∙S pohárgrafika kis parafadugó figurákkal, a MEGADOM A MÓDJÁT! annak, akinek már elege van a korlátozások miatti tréningnadrág-számítógép kombinációból, és az #ÉNIDŐ azok számára, akik kikapcsolódni érkeznek a fesztiválra; és természetesen idén sem maradhat el a páros pohár a romantikus együttlétekhez.

Ízek, illatok, gasztroélmények

Ebben az évben is ínycsiklandó különlegességeket próbálhatnak ki a látogatók a fesztiválon. A Stelázsi standjánál a gazdag és különleges hidegtálak mellett tépett szarvasszendvics, sonkaválogatás és tepertőkrémes kenyér is megtalálható lesz. A kürtőskalácsot idén is a Vitéz Kürtős kínálja, akik a faszénparázson sütött klasszikus finomságaik mellett meglepnek minket egy különleges desszerttel, ami a Rosalia Kürtős Szelet nevet kapta.

A Pizza Me 100%-ban eredeti összetevőkből készült pizzája elhozza a hamisítatlan olasz konyha élményét, míg a Szittya Pita helyben gyúrt tésztából és kizárólag magyar alapanyagokból készült kenyérlángossal és házi rétessel készül. Az Országkonyha különlegessége a tépett malacburger és a magyaros fűszerezésű lepény mellett a helyben füstölt lazacfilé.

Vétek lenne kihagyni az Ami Burger természetes alapanyagokból, egyedi receptek alapján készült hamburgereit. A Reinpold’s Kolbice magvas lisztkeverékből sütött kenyértészta-tölcsérbe, sertés- és csirkehúsból, háromféle, egyedi fűszerezéssel készült kolbászokat helyez, amit pirított hagymával, bajor káposztával, sajtszósszal és bacon szalonnával körít.

A Lili’s Truck minden étele teljes mértékben glutén- és laktózmentes, de találhatunk köztük mindenmentes finomságokat is, többek között hamburgereket és csirkés tortillát kóstolhatnak az érdeklődők. Az ételérzékenyek számára desszertvonalon is kínálunk megoldást: a The Cake hoz nekünk mindenmentes pohárdesszerteket, friss aprósütiket és gluténmentes szendvicseket.

A szokásos, de meg nem unható macaronok mellett a Bolka Desszert Butik az idei Rosalián a házi készítésű fagylaltjával debütál, macaronba töltve, csokiba mártott pálcikás jégkrém formájában, vagy ostyakehelyben kínálva, sok-sok gyümölccsel. Ha valaki kissé elálmosodna, látogassa meg az OMV VIVA Café standját, ahol a VIVA kávé mellett a Palágyi Eszter séf által megálmodott gourmet termékeket is megkóstolhatja.

A hátrányos helyzetűeket foglalkoztató Máltai Manufaktúra idén először állít ki a fesztiválon, az ország legszegényebb településein készült, csakis kézműves finomságaikkal.

Zene, tánc, végre buli

A Magyar Zene Háza Színpad gazdag zenei kínálattal készül, igazi nyári borozgatós és bulizós hangulat szórakoztatja majd a vendégeket. Pénteken a Catsby kezdi a sort, aki zenéjében az 1920-as évek elegáns, életigenlő swing muzsikájának stílusjegyeit ötvözi korunk kedvelt műfajaival. Őket követi a Mongooz and the Magnet, Magyarország talán legmultikultibb zenekara: a jelenleg Pécsett operáló triót ugyanis egy ír, egy norvég és egy magyar srác alkotja. Az este legnagyobb meglepetése a Random Trip lesz, aki a Rosalia korábbi fellépőiből, erre az estére összeállt formációval érkezik. Az éjszakába nyúló buli hihetetlen hangulatát DJ Dynastar, avagy Pécsi-Szabó Dénes biztosítja.

A szombati nap a Szakál Tamás – Darvas Kristóf – Soós Csaba trióval kezdődik, akik a különböző akusztikus műfajokat vegyítik, így hozva létre egy kellemes, „chilles” hangulatot a színpadon. Őket követi egy újabb, fiatal tehetségekből álló formáció, Horváth Tojás Gábor vezetésével. A trió saját szerzeményeiben ötvözi a jazzt egy kis r’n’b-vel, népzenével vagy akár klasszikus zenével. A hangulatot egy magyar-orosz testvérpár, Muzsik és Volkova fokozza, akik egyedi, greengrassnek keresztelt stílusban játszanak saját, magyar nyelvű dalokat és orosz feldolgozásokat is. Az est nagy fellépője a Kéknyúl zenekar, akik a 70-es évek soul- és funk stílusából kifejlődött tánczenéjükkel várják a lelkes hallgatóságot. Az estét a Rosalia Fesztivál szinte rezidens lemezlovasa, DJ Juhász Laci zárja.

A vasárnap első fellépői, a DALINDA együttes és vendégzenészeik vegyítik a magyar népzenét modern hangzásokkal. A három fiatal lányból álló formáció a capella előadásaikon keresztül mesélnek nekünk a női létről. Őket követi a BaHorKa Társulat: Pletykázó asszonyok koncertje, akik zenés folklórszínházukkal szórakoztatják a közönséget. A Bazseva zenekar célja, hogy megmutassa a mai embereknek a népzene szépségeit és azt, hogy a népzene ugyanúgy a városi kultúra része, mint a jazz, a rock vagy a hip-hop. A színpadon este háromnegyed 6-tól tartják a Liget bora díjátadót, amit 6 órától Odett koncertje követ, a színpadi programok lezárásaként.