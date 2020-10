A Pizza Me Story

Talán egyetértetek, hogy Budapesten élő huszonévesként lehetetlen úgy végigvinni egy éjszakázást, hogy ne rontson be az ember fia korgó gyomorral egy éjjel-nappal nyitva tartó street foodos helyre. Én valahogy mindig egy Pizza Me-ben kötök ki, ahol pillanatok alatt megkapom és betolom az életmentő pizzaszeleteket, ezért is merült fel bennem, hogy utánajárok, pontosan hogyan kelt életre a főváros ma már egyik legkultikusabbnak számító étteremlánca.

Természetesen megvan, legtöbbször hol és mit eszem (gorgonzolás-csípős szalámis pizzát a Wesselényi utca 35-ben), de arról semmit nem tudtam, mikor és hogyan kezdtek el felbukkanni Budapesten ezek a minőségi pizzaszeleteket kínáló vendéglátóhelyek, hiszen mikor a fővárosba költöztem 2014-ben, már bőven volt belőlük pár a városban. Leültem hát beszélgetni Eran Friedmannal, a Pizza Me egyik alapítójával, hogy ezentúl némi háttértudással megfűszerezve élvezhessem tovább az éjjeli menedékhelyemen töltött félórákat.

A Pizza Me története közvetve bő húsz évvel ezelőtt kezdődött, amikor az amúgy ingatlanokkal kereskedő testvérpár, Eran és Victor Friedman először belekóstolt a vendéglátásba egy új kávézó formájában. Hamar rájöttek, hogy nem lehet egyszerre vinni a két üzletet, és akkor még az ingatlan győzött, bezárták a vendéglátóegységet.

2012-ben azonban újra felmerült a saját üzlethelyiség nyitásának ötlete, hiszen akkoriban (is) nehezen lehetett boldogulni az ingatlanpiacon – ahogy Eran fogalmaz, „unatkoztak” –, úgyhogy nem is telt el sok idő, amíg 2013 augusztusában megnyitották az első Pizza Me-t a Király utcában, akkor még La Pizza di Mamma Sofia néven.

„Akkoriban az emberek sorban álltak a 200 forintos pizzaszeletekért, így beletelt egy kis időbe, amíg rájöttek, miben különbözik a Pizza Me a többi, street foodot kínáló helytől, és megszerették, amit mi kínálunk. Kellett pár hónap, amíg elkezdett terjedni a hírünk” – emlékszik vissza Eran a kezdetekre.

2014 májusában megnyitott a második Pizza Me Budapesten, ezután pedig nem volt megállás. Eran szerint jókor voltak jó helyen, hiszen ekkortájt kezdtek igazán felívelni a street food kilátásai, és az emberek már nem csak jól akartak lakni, ízélményre vágytak.

Ma országszerte 26 egységgel büszkélkedhetnek, ebből 19 üzlet, három mobilegység, egy faház és egy központi konyha található a fővárosban, valamint nemrég két új hely is nyitott vidéken – Siófokon és Szegeden –, ahol franchise partnerek felelnek a megszokott minőségért, akik afféle házigazdaként állnak az egységek élén.

Vidéken és Budapesten egyaránt olasz hozzávalókat használnak a pizzákhoz, mivel úgy gondolják, az olasz pizza nem az igazi az eredeti alapanyagok nélkül, és talán mondanom sem kell, mennyire egyetértünk. A fővárosi egységekbe egyébként egy helyi, központi konyhából érkeznek a konyhakész alapanyagok minden reggel, frissen. A tészta tehát gombóccá gyúrva, a sajt lereszelve, a szósz pedig kikeverve kerül a különböző helyek dolgozóihoz, akik aztán összeállítják a pizzákat, hogy mi ugyanazokat az ízeket élvezhessük minden Pizza Me-üzletben.

Mikor Erant a kínálatról kérdezem, két fő szempontot, az olasz minőséget és a vásárlók visszajelzéseit emeli ki. A repertoár javarészét az Olaszországban is népszerű pizzák teszik ki, míg a különlegesebb pizzák sorsáról havi körforgásos rendszerben döntenek. Minden hónapban tesztelnek egy új pizzát, és ha legalább annyit tudnak eladni belőle, mint a három legnépszerűbb pizzájuk valamelyikéből, elfoglalhatja a legkevésbé kapós pizza helyét. Október 1-től például egy Porchetta sonkás pizzát kóstolhatunk, amelynek paradicsomos-mozarellás alapjára brie sajt és spenót is kerül majd.

A koronavírus-járvány nagyban megnehezíti a vendéglátók életét immár több mint fél éve, mégis felbukkant két új Pizza Me-egység a fővárosban, a Ferenciek terénél és a Jászai Mari téren, sőt a vidéki üzletek is idén nyáron nyitottak. Mikor Erant a siker titkáról kérdezem ezekben a nehéz időkben, azt mondja, „Lehet bátorság, lehet butaság, hogy most terjeszkedünk. Mi is érzékeljük a turisták hiányát, kevesebb a bevételünk, de ha kisebb személyzettel is, az összes helyünk működik. Mi hiszünk az emberekben, és reméljük, gyorsan újraindul majd az élet, amint a körülmények is adottak lesznek. Arra számítunk, kicsit olyan lesz a hangulat, mint háború után: romjainkból újjáéledünk.”

A bizakodáson túl két konkrét tervük is van a Pizza Me-vel a közeljövőben: szeretnének még több budapesti helyen és vidéki városban jelen lenni, Debrecenben például hamarosan elkezdik egy új üzlethelyiség kialakítását, emellett pedig külföldben is gondolkodnak. Amíg viszont meg nem szűnik a járványhelyzet, nem tehetnek mást, csak betartják a korlátozásokat és töretlen lelkesedéssel sütik Budapest legjobb pizzáját – legnagyobb örömünkre.