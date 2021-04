20+ izgalmas szabadtéri és online program a hétvégére Budapesten és környékén

Ismét összegyűjtöttük nektek a legjobb programokat Budapesten és környékén a hétvégére. Szabadtéri és online egyaránt van köztük, válaszd ki a hozzád illőt, vagy kombináld: egy piacozás után, jöhet egy túra, majd egy cseh film estére; esetleg egy zsibvásár után fotókiállítás, majd este egy online beszélgetés.

A hétköznapi élet – ez a tematikája a Budapest FotóFesztivál 2021-es sorozatának. Ebben a rendhagyó időszakban pedig valóban átértékelődik a normális hétköznapok fogalma és annak fotográfiai megközelítései. Igaz, hogy a 2020-as év a pandémia miatt egyáltalán nem kedvezett az emberközpontú fényképezésnek, a megszokott hétköznapi mozzanatok megörökítésének, ám a kortárs alkotók képein mégis tetten érhető a tradíció érvényes folytatása, a műfaj sokszínű megközelítése. A fotográfia varázsa által izgalmas utcaképek, családi pillanatok, valós vagy elképzelt jelenetek elevenednek meg, vagy éppen a cirkusz kulisszái mögé pillanthatunk be. Az Élet/Kép kültéri fotókiállítását vasárnapig nézhetitek meg a Városháza Parkban, a teljes tárlat pedig május 20-tól július 18-ig lesz látható a Kiscelli Múzeumban.

Az idéi Cseh Filmkarneválon online bemutatott filmeket többek között a rendíthetetlenség motívuma kapcsolja össze: az érzékelhető jogtalanság, vagy a társadalmi környezet bajtársiasságának hiánya, a tenni akarás vágya, a tehetség. A válogatásban szereplő minőségi cseh filmek főhősei még a teljes összeomlás határán is sokszor csalnak szarkasztikus mosolyt a nézők arcára.

Program:

április 15. 20:00 (csütörtök) Öregfiúk (Staříci | Old-Timers)

április 16. 20:00 (péntek) Zenétől hajtva (Postiženi muzikou | Two Roads) + ZOOM interview live

április 17. 20:00 (szombat) Drónpilóta (Modelář | Droneman)

április 18. 20:00 (vasárnap) Sarlatán (Šarlatán | Charlatan)

A Wekerle Sándor nevét viselő kispesti lakónegyed az angol várostervező, Ebenezer Howard “garden city” mozgalmának szellemiségét tükrözi, melyben a rend és a változatosság, az építészet és a természet egyenlően fontosak. A telep ikonikusabb épületei közé tartozik még a Schoditsch Lajos és Éberling Béla párosához fűződő méretes toronnyal megfejelt “Barátok közt-ház”, a neoromán Munkás Szent József-templom, és a szépen ívelt, fagerendás rendőrkapitányság is. Aki a sétában elfárad bátran csemegézhet egyet a wekerlei kispiacon, ahol kedden, csütörtökön (délután), pénteken és már szombat délelőtt is egészséges, friss termékekkel, csodás felújított környezetben várják vendégeiket a barátságos helyi termelők.

Új kollégát és egyben a mi kedves exfőszerkesztőnket Krajnyik Cintit avatja fel ebben a hónapban a WMN, akivel Kurucz Adrienn (alias Madame Fregoli) beszélget. Péntek délelőtt tízkor várnak benneteket. Mi csatlakozunk. Hajrá Cinti! <3

Életbátorság – Miből merítsünk erőt a nehéz helyzetekben? címmel hirdetett online előadást a Nyitott Akadémia. Előadók: Dr. Almási Kitti, Prof. Dr. Bagdy Emőke és Dr. Kádár Annamária. Az előadások április 18. éjfélig visszanézhetők lesznek. További információt az eseménynél találtok.

A darabot 2021. április 16-án Thuróczy Szabolcs életében először és utoljára online adja elő.

Az iráni szerző, Nassim Soleimanpour nemzetközi sikert aratott különleges darabjának nincs próbája, nincs díszlete, nincs jelmeze, nincs rendezője. Egy színész életében csak egyetlenegyszer adhatja elő a darabot, amely kísérlet a színház hatalmának demonstrálására, közös játék az író, a színész és a közönség részvételével, vagyis minden egyes este megismételhetetlen alkalom.

A tétet emeli, hogy a színész a darab szövegét ott, helyben, a színpadon kapja meg, tehát ő sem tudja, mi fog történni. Az előadást online, csak élőben közvetíti az Átriumból, visszanézni nem lehetséges. Kövessétek élőben a művész és a Nyuszi egyszeri találkozását. Időtartam: a Színésztől, az előadásmódtól, a közönségtől függően kb. 60 és 130 perc között. Az élő közvetítés a színházból 20:15-kor, az előadás 20:30-kor kezdődik. Jegyvásárlás 20:15-ig.

A népszerű duna-parti Zebegény sok túrázó kedvelt úti célja, hiszen központjából többféle nehézségi fokú túraútvonal indul, melyek közös metszete a káprázatos dunai panoráma. Április 16-tól viszont nem csak bakancsban fedezhetitek fel ezt az élménygazdag települést, hanem már elektromos rollereken is, önállóan vagy szakértő túravezető társaságában. A 2-4 fős túrák előtt lehetőségetek nyílik kiválasztani a számotokra legideálisabb e-rollereket (gyorsaság, méret, kényelem). A ZEBIZERGE pénteken indítja a szezont, foglalási információkat a weboldalon találtok: https://www.zebizerge.hu/

Próbáljátok ki a kirándulás egy új formáját a bringanaturával! Kevesebb erőfeszítéssel messzebbre tekerhettek egy e-mtb nyergében, így nem csak csodás helyekre juthattok el, a kerékpározás egy új fajtáját is kipróbálhatjátok. Program: Erdei e-mtb-ozás a Budai-hegyekben aszfalton és könnyen járható burkolatlan utakon. Ami lesz: 2021-es Cube e-mtb-ok, bukósisak, túravezetés, szükség esetén technikai segítség, szuper utak, kiscsoportos túrák (1-4 fő), kerékpárok és bukósisakok fertőtlenítése. Ami kell: Réteges öltözetet, sportcipőt, bukósisak, ha inkább a sajátot használnátok, étel-ital (fél literes kulacsnak van helye a bringákon) Részvétel díja: 5500-8000 Ft/fő túrától függően.

A Stabil Sport Egyesület szombatra túranapot hirdetett, melyen 3 féle hosszúságú (család-, futó- és kutyabarát) fenyőgyöngyi teljesítménytúrát járhattok be egyénileg. A túrák nagyrészt végig jelzett turistaúton haladnak, a rajtnál minden távhoz szöveges itinert, és térképet biztosítanak a szervezők illetve a tájékozódást segítő .gpx fájlok előre letölthetőek! A túra több kupamozgalomban is (pl.: Stabil Kupa, Péntek13 Kupa, Budapest Kupa, stb) elszámolható. További információt az eseménynél találtok.

Bútort és egyéb kincsek rejtő vásárt találtok szombaton a Népszigeten. Sétáljatok egy nagyot a parton, majd ugorjatok be Filiphez (1044 Budapest, Zsilip utca 9.), ha egy kis piaci hangulatra vágytok. Az alkalmi vendégeladókkal készülő zsibi 10-18 óra között lesz látogatható.

Április 14-én, Esterházy Péter születésnapján Óbuda egészen különleges módon, egy olyan plakátkiállítással emlékezett meg a magyar próza egyik legkiválóbb alakítójára, amelyhez 40 kortárs írót és költőt kértek fel, hogy osszák meg kedvenc EP-idézetüket. A kiválasztott idézetekből színes, köztéri plakátok készültek, eddig soha nem látott fényképekkel kiegészülve. A 40 db óriásplakát Óbuda-Békásmegyer területén szétszórva lelhető fel egész áprilisban, valamint a Fő téri Esernyős kávézóban minden rendelés mellé adnak egyet a plakátok képeslapméretű másából, amíg a készlet tart. Induljatok Esterházy nyomába és fedezzétek fel az összes plakátot.

Eljött az ideje a Szentendrei-sziget partján található rengeteg szemét összegyűjtésének, mielőtt még kizöldül és feléled a természet. Emiatt a Maradjanak a FÁK a Rómain civilszervezet izgalmas szemétszedő napot szervezett. A terv az, hogy az összeszedett hulladék kenukkal kerül leszállításra a Rómaira, ahol szelektálni fogjátok. A vírushelyzet miatt egyéni akcióra buzdítanak benneteket, a hajókat az Óbudai Sport Egyesület (Indián) biztosít számotokra, melyek 9:30-kor bérelhetők az OSE-telepen: 1031 Budapest, Rozgonyi Piroska utca. 28. Nagy szükség van a segítségetekre, mert sok a szemét.

Ha már unjátok a bezártságot, szakadjatok ki a valóságból és repüljetek a felhők fölé. Randizzatok a magasban, hiszen ott „nincs karantén”, de van szabadság, jó kedv és felejthetelen páros élmények. Repülhettek Budapest, Esztergom, Visegrád vagy a Velencei-tó, esetleg a Balaton felett is. Felszállás Budakeszi, Farkashegyi Reptérről. Öveket becsatolni! Visszaszámlálás indul! Részletes információk: https://bit.ly/3lYYn4g

Nehogy azt higgyétek, hogy ilyenkor még nincs hazai zöldség vagy gyümölcs. Rengeteg finomságot találtok minden hétvégén a Czakó Piacon, ami segít a napi vitamin szükségletet bevinni a szervezetbe. 2021-ben a Czakó Kert minden hétvégre készül gasztrotémával, amit szakácsaik a szemetek láttára sütnek frissen a kertben. Így nem csak a heti főzéshez tudtok náluk bevásárolni, hanem a hétvégi menüt is haza vihetitek. Most hétvégén francia, hajdinalisztes palacsintát, vagyis Crêpe-t sütnek és leveles tésztás gofrit, azaz Croffles-t különböző sós és édes feltétekkel/töltelékekkel. Sütés 9-16 óráig.

A Sétaműhely második Önjáró Sétalapja, Görbe Márk bestiáriuma azoknak szól, akik szeretik a városi rejtvényeket, akiket mindig is érdekeltek, mit szimbolizálnak a mitikus lények, de megszólítják a gyerekek mellett a felfedező felnőtteket is, akik kíváncsiak a zümmögő kőméhekre, arra ki is lakott a Károlyi-palotában és hogy mi a története a Károlyi-kert bronznyulának. Az Önjáró Sétalap valójában egy kompatibilis módja annak, hogy csoportosan szervezett séta nélkül is felfedezhessétek a város minden titkát, történetet rejtő zegét-zugát.

2021-ben a Kis Lépések Alapítvány tizenkét kortárs magyar fotográfus közreműködésével „Kerülj kékbe, kerülj képbe” címmel a spektrumzavar szimbólumaira, a kék színre és a kirakóformára építkező aktivitást szerveztek, amely a járványügyi helyzetre való tekintettel előbb a virtuális térben, szombattól egészen május 2-ig már személyesen is, a Dokubrom Galériában (1111 Budapest, Bartók Béla út 33.) – a közegészségügyi előírások maximális betartása mellett – megtekinthető. A kiállítási fotográfiákból – Magyarországon először – limitált példányszámú fotópuzzle készült, mely a kiállítás ideje alatt a galériában összerakható, helyben vagy online rendeléssel pedig meg is vásárolhatjátok. Egy-egy unikális puzzle eladásából befolyó összeg egyórányi fejlesztést tesz lehetővé az ABA Terápiás Központba járó gyermekek számára. (ABA-Applied Behavior Analysis, Alkalmazott Viselkedéselemzés) A fotográfusok felajánlásának köszönhetően a kiállított fotográfiák szintén megvásárolhatóak, így tovább támogatható az Alapítvány nélkülözhetetlen munkája.

Ugyan korlátozott lélekszámban, de ismét fogadhat hétvégente, 9:00-14:30 között lelkes sétáltatókat a tárnoki EbÁrvaház. A menhely gondozói biztosítanak számotokra kézfertőtlenítőt, fertőtlenített pórázokat és rettentően kutyagolni vágyó ebecskéket. Újra lesz lehetőség Ebszerencsezsák vásárlására is, amivel támogatni tudjátok a védencek ellátását. Az önkénteskedés előzetes jelentkezéshez kötött, amit emailben vagy Messenger-üzenetben tudtok megtenni. A kiadós séta és a boldog szempárok felüdülést nyújtanak a testnek és a léleknek egyaránt.

Dobjátok fel a hétvégi bevásárlást egy kis pilisi kiruccanással. A pilisvörösvári horgásztavak mellett található Platz Piacon tavaszi hangulatban várnak titeket egy családi piacozásra, ahol most nem másé, mint a kiváló magyar termelőké lesz a főszerep, akik legfinomabb portékáikkal kedveskednek nektek. A fák alatt megbújó standokról húsműhelyben készült finomságok, egyenesen biotanyáról érkezett földi jóságok, homoktövisből készült készítmények, tanyasi tojás és kézműves sajt, idényében frissen szedett szeder és málna, ínyenc lekvárok, zabkásák és müzliszeletek sokasága kacsintanak vissza ránk, lelkes, ízkalandra vágyó piackalandorokra. Ha már a környéken jártok javasoljuk, autózzatok tovább a Piliscsaba és Tinnye között található aprócska Garancsi-tóhoz. Az idilli környezet ideális helyszín egy autós piknikhez. A hely érdekessége még, hogy itt forgatták a már kultfilmnek számító Üvegtigris című filmet és még a helyszínen áll a filmből jól ismert büfékocsi, ahol lőhettek pár családi fotót az Instagramra.

Az Élesztőház udvarán szerveződött egy a magyar őstermelőket felsorakoztató közösségi piac, a Pancs, ahol áprilisban friss, tavaszi hangulattal várnak benneteket vasárnaponként 9-14 óra között. Klasszikus piaci termékeket az alábbi termelőknél találtok: KissHúsműhely I GombSajt I Panificio il Basilico I Sárika Családi Péksége I Csöglei Sonka I Vincze Gomba I Thanya I Zsóka rétesei I Pszathasz görög, termelői olívabogyók I Lashka tésztaműhely. Vegán termékeket pedig a következő termelőknél: Szorgos Gazda I Bodor birtok, Etyek I Cilikert I Flavon Budapest I Zamat I SAKU – az ökozacskó I Mislenyi Ízműhely I Mikrokertész I Kunágotai olajak I Szerilé I Terra Tuffola I Placc. Minden hónapban egy vendég házigazdát invitálnak meg a gasztronómia világából egy közösségi főzésre, így a vasárnapi főzéssel sem kell bajlódnotok.

Adott egy térkép, egy feladatsor és egy rejtély, melyet csak Budapest nevezetes helyszíneire ellátogatva tudtok megoldani. Minden állomáson egy újabb nyom, feladat, fejtörő, mintha egy Agatha Christie regény főszereplői lennétek. Kiindulási pont: Nyereg (Városliget) Ezen a hétvégén kedvezményes árakon vehettek részt a programon: felnőtt 1.990 Ft/fő, diák 1.250 Ft/fő, feladatok nehézsége miatt a részvétel ingyenes 10 éves kor alatt. A választható történeket csekkoljátok az eseménynél!